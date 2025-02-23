Службы облачного хранения - Самые популярные приложения - Таджикистан

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Службы хостинга файлов, обычно называемые службами облачного хранения, поставщиками онлайн-хранилищ файлов или киберлокаторами, представляют собой интернет-платформы хостинга, тщательно созданные для размещения пользовательских файлов и управления ими. Эти службы предлагают пользователям возможность хранить, совместно использовать и получать доступ к своим файлам удаленно через Интернет. Используя передовую инфраструктуру и технологии, услуги хостинга файлов стали неотъемлемыми инструментами для частных лиц, предприятий и организаций, которые ищут удобные и масштабируемые решения для хранения файлов и совместной работы. Пользователи могут безопасно загружать, хранить и извлекать свои документы, мультимедиа и другие цифровые активы практически из любого места, что повышает эффективность и доступность в цифровую эпоху. Кроме того, многие службы хостинга файлов включают в себя такие функции, как синхронизация файлов, контроль версий и совместное редактирование, чтобы повысить производительность пользователей и улучшить совместную работу.
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Google Drive
google.com
Google Drive - это служба хранения и синхронизации файлов, разработанная Google. Запущенный 24 апреля 2012 года, Google Drive позволяет пользователям хранить файлы на своих серверах, синхронизировать файлы между устройствами и обмениваться файлами. В дополнение к веб -сайту Google Drive предлагает приложения с автономными возможностями для компьютеров Windows и Macos, а также смартфонов и планшетов Android и iOS. Google Drive охватывает Google Docs, Google Sheets и Google Slides, которые являются частью офисного набора, который позволяет совместно редактировать документы, электронные таблицы, презентации, рисунки, формы и многое другое. Файлы, созданные и отредактированные через Office Suite, сохраняются в Google Drive. Google Drive предлагает пользователям 15 гигабайт бесплатного хранения через Google One. Google One также предлагает 100 гигабайт, 200 гигабайт, 2 терабайт, 10 терабайт, 20 терабайт и 30 терабайт, предлагаемых посредством дополнительных платных планов. Загруженные файлы могут составлять до 5 терабайт по размеру. Пользователи могут изменить настройки конфиденциальности для отдельных файлов и папок, включая обеспечение обмена с другими пользователями или публикация контента. На веб -сайте пользователи могут искать изображение, описывая его визуальные эффекты и использовать естественный язык для поиска определенных файлов, таких как «Найдите мою бюджетную таблицу с декабря прошлого года». Приложение веб -сайта и Android предлагает раздел резервного копирования, чтобы увидеть, какие устройства Android имеют резервные копии данных в службу, и полностью капитальное компьютерное приложение, выпущенное в июле 2017 года Функция быстрого доступа может интеллектуально предсказать необходимые файлы. Google Drive является ключевым компонентом G Suite, ежемесячной подписки Google для предприятий и организаций. В рамках Select G Suite Plans Drive предлагает неограниченное количество хранения, расширенную отчетность по аудиту файлов, расширенное управление администрированием и более широкие инструменты для совместной работы для команд. После запуска сервиса политика конфиденциальности Google Drive подверглась жесткой критике со стороны некоторых членов СМИ. Google имеет один набор условий обслуживания и соглашений о политике конфиденциальности, которые охватывают все его услуги, что означает, что язык в соглашениях предоставляет компании широкие права на воспроизведение, использование и создание деривативных работ из контента, хранящегося на Google Drive. Хотя политики также подтверждают, что пользователи сохраняют права интеллектуальной собственности, защитники конфиденциальности выразили обеспокоенность тем, что лицензии предоставляют Google право использовать информацию и данные для настройки рекламы и других услуг, предоставляющих Google. Напротив, другие члены СМИ отметили, что соглашения были не хуже, чем соглашения конкурирующих облачных служб хранения, но в том, что конкуренция использует «более хитрый язык» в соглашениях, а также заявил, что Google нуждаются в правах, чтобы «двигаться Файлы на его серверах, кэшируйте свои данные или делайте миниатюры изображений ». По состоянию на март 2017 года Google Drive получил 800 миллионов активных пользователей, и по состоянию на сентябрь 2015 года у него было более миллиона организационных платежных пользователей. По состоянию на май 2017 года в Сервисе хранилось более двух триллиона файлов.
iCloud Drive
icloud.com
С помощью iCloud Drive вы можете надежно хранить свои файлы в iCloud и получить доступ к ним на iCloud.com и на вашем iPhone, iPad, iPod Touch, Mac и Windows Computer. Вы также можете иметь все файлы в папках на рабочем столе и документах на вашем Mac, хранящихся автоматически на дискоте iCloud. Таким образом, вы можете сохранить файлы прямо там, где вы обычно держите их на своем Mac, и они становятся доступными на iCloud.com и на всех ваших устройствах. На iCloud.com вы можете использовать диск iCloud для загрузки и загрузки файлов, обмена файлами, удаления файлов, организовать файлы в папках, переименовать файлы и восстановить недавно удаленные файлы. Вы также можете поделиться папками файлов с другими пользователями iCloud. Если у вас есть страницы, номера или файлы Keynote, хранящиеся в Drive Icloud, вы можете открыть их на страницах, номерах или на ключе на iCloud.com.
iCloud
icloud.com
Войдите в iCloud, чтобы получить доступ к своим фотографиям, видео, документам, заметкам, контактам и многому другому. Используйте свой Apple ID или создайте новую учетную запись, чтобы начать пользоваться услугами Apple.
Yandex Disk
disk.yandex.com
Загружайте файлы, просто перетаскивая их в окно браузера, выполняйте пакетные операции с файлами и папками и публикуйте их сразу после загрузки. Яндекс.Диск сохранит ваши файлы, что бы ни случилось.
Proton Drive
proton.me
Proton Drive позволяет вам безопасно хранить, делиться своими конфиденциальными документами и получить доступ к ним в любом месте.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (ранее известный как SkyDrive) - это служба хостинга и синхронизации файлов, управляемая Microsoft в рамках своей веб -версии Office. Впервые запущен в августе 2007 года, OneDrive позволяет пользователям хранить файлы и персональные данные, такие как настройки Windows или клавиши восстановления Bitlocker в облаке, обмена файлами и синхронизированные файлы в Android, Windows Phone и мобильных устройствах iOS, компьютерах Windows и MacOS, а также Консоли Xbox 360 и Xbox One. Пользователи могут загружать документы Microsoft Office в OneDrive. OneDrive предлагает 5 ГБ места для хранения бесплатно, с 100 ГБ, 1 ТБ и 6 вариантами хранения 6 ТБ, доступными отдельно или с подписками Office 365.
TeraBox
terabox.com
Обеспечить резервное копирование сети и синхронизацию для файлов. Особенность с большим пространством, быстрой скоростью, безопасностью и стабильностью, поддержкой ускорения веб-образования и мобильных телефонов. Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы насладиться 1 ТБ бесплатного места для хранения
Dropbox
dropbox.com
Dropbox - это служба хостинга файлов, управляемая американской компанией Dropbox, Inc., штаб -квартира которой находится в Сан -Франциско, штат Калифорния, которая предлагает облачное хранилище, синхронизацию файлов, личное облако и клиентское программное обеспечение. Dropbox был основан в 2007 году студентами MIT Drew Houston и Arash Ferdowsi в качестве стартап -компании, с первоначальным финансированием со стороны Seed Accelerator Y Combinator. Dropbox был оценен как один из самых ценных стартапов в США и мире с оценкой более 10 миллиардов долларов США, и он был описан как одна из самых успешных инвестиций комбинатора Y. Тем не менее, Dropbox также испытал критику и вызвал противоречие по вопросам, включая нарушения безопасности и проблемы конфиденциальности. Dropbox был заблокирован в Китае с 2014 года. Он получил пятизвездочный рейтинг в отчете Electronic Frontier Foundation «Защита ваших данных от правительственных запросов».
Internxt
internxt.com
Защищайте конфиденциальность, переключитесь на Internxt. Облачные службы хранения данных Internxt с открытым исходным кодом защищают ваше право на конфиденциальность. Internxt Drive, «Фотографии», «Отправить» и многое другое.
MEGA
mega.io
Mega (стилизованная в верхнем регионе как Mega) или Mega.nz-это облачный сервис хостинга хранилища и хостинга файлов, предлагаемая компания Mega Limited, компания из Окленда. Сервис предлагается в основном через веб-приложения. Мега мобильные приложения также доступны для Windows Phone, Android и iOS. Mega известна своим большим распределением хранения на 50 ГБ для бесплатных учетных записей. Веб-сайт и услуга были запущены 19 января 2013 года Ким Дотком, которая основала ныне несуществующую услугу Megaupload. Однако в 2015 году Ким Дотком отделился от службы и заявил, что правительство Новой Зеландии захватило акции китайского инвестора и контролирует сайт. Mega Limited ответил, что власти не вмешивались в свои операции.
Sync
sync.com
Sync - это платформа для хранения файлов, обмена и совместной работы, которая обеспечивает безопасность, безопасность и подключенную в облаке. С 2011 года Sync.com выполняет миссию, чтобы обеспечить безопасное пространство для сотрудничества мира. Сегодня более миллиона предприятий всех размеров используют отмеченные наградами облачные приложения Sync и новаторские функции защиты конфиденциальности для обмена большими идеями, хранить важную информацию и сотрудничать в проектах, изменяющих игру.
TeleDrive
teledriveapp.com
Ваше бесплатное неограниченное облачное хранилище. Проект с открытым исходным кодом, который даст вам то, что вы заслуживаете. Использование Telegram API в качестве неограниченного хранилища. Таким образом, вы можете загружать столько, сколько захотите, без каких-либо ограничений.
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud необходим для обеспечения безопасности, актуальности и доступности личной информации с ваших устройств, где бы вы ни находились. На iCloud.com вы можете получить доступ к своим фотографиям, файлам и другим материалам из любого веб-браузера. Внесенные вами изменения будут синхронизироваться с вашим iPhone и другими устройствами, поэтому вы всегда будете в курсе последних событий.
ShareFile
sharefile.com
Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое устройство для безопасного доступа к файлам, обмена данными и создания рабочих процессов, экономящих время. Простая и быстрая настройка – ИТ-специалисты не требуются. Делитесь файлами любого размера и отправляйте их на любое устройство. Независимо от того, находитесь ли вы в офисе или в пути, у вас будет безопасный доступ к вашим файлам в любом месте и в любое время благодаря облачному хранилищу. * Знайте, что ваши файлы всегда в безопасности: шифрование на уровне банка защищает ваши файлы, электронные письма и вложения при передаче и хранении. * Безопасная совместная работа: журналы аудита и настраиваемые разрешения позволяют узнать и контролировать, кто имеет доступ к вашим данным. * Оптимизируйте процесс адаптации клиентов и сотрудников: экономящие время рабочие процессы сокращают ручную работу с документами в рамках единой точки совместной работы. * Альтернатива безопасному FTP-сайту: установка программного обеспечения не требуется — для вас и ваших клиентов.
Shadow Drive
shadow.tech
Ваше облачное хранилище, ваши файлы, ваши правила. Обеспечьте конфиденциальность и безопасность своих файлов благодаря Shadow Drive, нашему облачному решению для хранения данных европейского производства. Теперь это самый дешевый накопитель на рынке, ориентированный на конфиденциальность.
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