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Службы облачного хранения - Самые популярные приложения - Польша
Службы хостинга файлов, обычно называемые службами облачного хранения, поставщиками онлайн-хранилищ файлов или киберлокаторами, представляют собой интернет-платформы хостинга, тщательно созданные для размещения пользовательских файлов и управления ими. Эти службы предлагают пользователям возможность хранить, совместно использовать и получать доступ к своим файлам удаленно через Интернет. Используя передовую инфраструктуру и технологии, услуги хостинга файлов стали неотъемлемыми инструментами для частных лиц, предприятий и организаций, которые ищут удобные и масштабируемые решения для хранения файлов и совместной работы. Пользователи могут безопасно загружать, хранить и извлекать свои документы, мультимедиа и другие цифровые активы практически из любого места, что повышает эффективность и доступность в цифровую эпоху. Кроме того, многие службы хостинга файлов включают в себя такие функции, как синхронизация файлов, контроль версий и совместное редактирование, чтобы повысить производительность пользователей и улучшить совместную работу.
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Google Drive
google.com
Google Drive — это служба хранения и синхронизации файлов, разработанная Google. Google Диск, запущенный 24 апреля 2012 года, позволяет пользователям хранить файлы на своих серверах, синхронизировать файлы между устройствами и обмениваться файлами. Помимо веб-сайта, Google Диск предлагает приложения с автономными возможностями для компьютеров с Windows и macOS, а также смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Google Drive включает в себя Google Docs, Google Sheets и Google Slides, которые являются частью офисного пакета, позволяющего совместное редактирование документов, электронных таблиц, презентаций, рисунков, форм и многого другого. Файлы, созданные и отредактированные в офисном пакете, сохраняются на Google Диске. Google Диск предлагает пользователям 15 ГБ бесплатного пространства для хранения данных через Google One. Google One также предлагает 100 гигабайт, 200 гигабайт, 2 терабайта, 10 терабайт, 20 терабайт и 30 терабайт в рамках дополнительных платных планов. Размер загружаемых файлов может достигать 5 терабайт. Пользователи могут изменять настройки конфиденциальности для отдельных файлов и папок, в том числе разрешать совместное использование с другими пользователями или делать контент общедоступным. На веб-сайте пользователи могут искать изображение, описывая его визуальные эффекты, и использовать естественный язык для поиска конкретных файлов, например «найти таблицу моего бюджета за декабрь прошлого года». На веб-сайте и в приложении Android есть раздел «Резервные копии», где можно увидеть, на каких устройствах Android есть резервные копии данных в службе, а полностью обновленное компьютерное приложение, выпущенное в июле 2017 года, позволяет выполнять резервное копирование определенных папок на компьютере пользователя. Функция быстрого доступа может разумно предсказать, какие файлы нужны пользователям. Google Drive — ключевой компонент G Suite, ежемесячной подписки Google для предприятий и организаций. В рамках некоторых планов G Suite Drive предлагает неограниченное пространство для хранения, расширенные отчеты по аудиту файлов, расширенные средства администрирования и улучшенные инструменты для совместной работы для команд. После запуска сервиса политика конфиденциальности Google Drive подверглась резкой критике со стороны некоторых представителей СМИ. У Google есть один набор соглашений об Условиях обслуживания и Политике конфиденциальности, которые охватывают все ее услуги. Это означает, что формулировки в соглашениях предоставляют компании широкие права на воспроизведение, использование и создание производных работ на основе контента, хранящегося на Google Диске. Хотя политика также подтверждает, что пользователи сохраняют права интеллектуальной собственности, защитники конфиденциальности выразили обеспокоенность тем, что лицензии предоставляют Google право использовать информацию и данные для настройки рекламы и других услуг, предоставляемых Google. Напротив, другие представители СМИ отметили, что соглашения не хуже, чем у конкурирующих сервисов облачного хранения, но что конкуренты используют в соглашениях «более хитрые формулировки», а также заявили, что Google нужны права, чтобы «переместить файлы на своих серверах, кэшировать ваши данные или создавать миниатюры изображений». По состоянию на март 2017 года у Google Диска было 800 миллионов активных пользователей, а по состоянию на сентябрь 2015 года у него было более миллиона платящих пользователей из организаций. По состоянию на май 2017 года в сервисе хранилось более двух триллионов файлов.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (ранее известный как SkyDrive) — это служба хостинга файлов и служба синхронизации, управляемая Microsoft как часть веб-версии Office. Впервые запущенный в августе 2007 года, OneDrive позволяет пользователям хранить файлы и личные данные, такие как настройки Windows или ключи восстановления BitLocker, в облаке, обмениваться файлами и синхронизировать файлы между мобильными устройствами Android, Windows Phone и iOS, компьютерами с Windows и macOS, а также Консоли Xbox 360 и Xbox One. Пользователи могут загружать документы Microsoft Office в OneDrive. OneDrive предлагает бесплатно 5 ГБ дискового пространства, а варианты хранения объемом 100 ГБ, 1 ТБ и 6 ТБ доступны отдельно или в рамках подписки на Office 365.
iCloud
icloud.com
Войдите в iCloud, чтобы получить доступ к своим фотографиям, видео, документам, заметкам, контактам и многому другому. Используйте свой Apple ID или создайте новую учетную запись, чтобы начать пользоваться услугами Apple.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox — это служба хостинга файлов, управляемая американской компанией Dropbox, Inc. со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, которая предлагает облачное хранилище, синхронизацию файлов, личное облако и клиентское программное обеспечение. Dropbox был основан в 2007 году студентами Массачусетского технологического института Дрю Хьюстоном и Арашем Фердоуси как стартап-компания при первоначальном финансировании посевного акселератора Y Combinator. Dropbox был признан одним из самых ценных стартапов в США и мире с оценкой более 10 миллиардов долларов США и назван одной из самых успешных инвестиций Y Combinator на сегодняшний день. Однако Dropbox также подвергся критике и вызвал споры по таким вопросам, как нарушения безопасности и проблемы конфиденциальности. Dropbox заблокирован в Китае с 2014 года. Он получил пять звезд в отчете Electronic Frontier Foundation за 2017 год «Защита ваших данных от правительственных запросов».
MEGA
mega.io
Mega (стилизовано заглавными буквами MEGA) или Mega.nz — это облачное хранилище и служба хостинга файлов, предлагаемая Mega Limited, компанией из Окленда. Услуга предлагается в основном через веб-приложения. Мобильные приложения Mega также доступны для Windows Phone, Android и iOS. Mega известна своим большим объемом памяти в 50 ГБ для бесплатных учетных записей. Веб-сайт и сервис были запущены 19 января 2013 года Кимом Доткомом, основателем ныне несуществующего сервиса Megaupload. Однако в 2015 году Ким Дотком отмежевался от сервиса и заявил, что правительство Новой Зеландии конфисковало акции китайского инвестора и контролирует сайт. В Mega Limited ответили, что власти не вмешивались в ее деятельность.
Proton Drive
proton.me
Proton Drive позволяет вам безопасно хранить конфиденциальные документы и делиться ими, а также получать к ним доступ где угодно.
TeraBox
terabox.com
Обеспечьте сетевое резервное копирование и синхронизацию файлов. Особенность: большое пространство, высокая скорость, безопасность и стабильность, поддержка ускорения веб-образования и мобильных телефонов. Зарегистрируйтесь сейчас и получите 1 ТБ бесплатного дискового пространства.
iCloud Drive
icloud.com
С помощью iCloud Drive вы можете безопасно хранить свои файлы в iCloud и получать к ним доступ на iCloud.com и на компьютере iPhone, iPad, iPod touch, Mac или Windows. Вы также можете автоматически сохранять все файлы в папках «Рабочий стол» и «Документы» на вашем Mac в iCloud Drive. Таким образом, вы сможете сохранять файлы прямо там, где вы обычно храните их на своем Mac, и они станут доступны на iCloud.com и на всех ваших устройствах. На iCloud.com вы можете использовать iCloud Drive для загрузки и скачивания файлов, обмена файлами, удаления файлов, организации файлов в папках, переименования файлов и восстановления недавно удаленных файлов. Вы также можете делиться папками с файлами с другими пользователями iCloud. Если у вас есть файлы Pages, Numbers или Keynote, хранящиеся в iCloud Drive, вы можете открыть их в Pages, Numbers или Keynote на iCloud.com.
TeleDrive
teledriveapp.com
Ваше бесплатное неограниченное облачное хранилище. Проект с открытым исходным кодом, который даст вам то, что вы заслуживаете. Использование Telegram API в качестве неограниченного хранилища. Таким образом, вы можете загружать столько, сколько захотите, без каких-либо ограничений.
Amazon Drive
amazon.com
Amazon Drive, ранее известный как Amazon Cloud Drive, представляет собой приложение облачного хранилища, управляемое Amazon. Сервис предлагает безопасное облачное хранилище, резервное копирование файлов, обмен файлами и печать фотографий. Используя учетную запись Amazon, файлы и папки можно передавать и управлять ими с нескольких устройств, включая веб-браузеры, настольные приложения, мобильные телефоны и планшеты. Amazon Drive также позволяет своим пользователям в США заказывать распечатки фотографий и фотокниги с помощью сервиса Amazon Prints. Сегодня Amazon Drive предлагает бесплатное неограниченное хранилище фотографий с подпиской Amazon Prime или устройством Kindle Fire, а также платную услугу ограниченного хранения. Запущен в крупных странах, включая США, Канаду, европейские страны, Японию и Австралию. Он также работает в Китае и Бразилии как бесплатное ограниченное хранилище объемом 5 ГБ.
Yandex Disk
disk.yandex.com
Загружайте файлы, просто перетаскивая их в окно браузера, выполняйте пакетные операции с файлами и папками и публикуйте их сразу после загрузки. Яндекс.Диск сохранит ваши файлы, что бы ни случилось.
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud необходим для обеспечения безопасности, актуальности и доступности личной информации с ваших устройств, где бы вы ни находились. На iCloud.com вы можете получить доступ к своим фотографиям, файлам и другим материалам из любого веб-браузера. Внесенные вами изменения будут синхронизироваться с вашим iPhone и другими устройствами, поэтому вы всегда будете в курсе последних событий.
Shadow Drive
shadow.tech
Ваше облачное хранилище, ваши файлы, ваши правила. Обеспечьте конфиденциальность и безопасность своих файлов благодаря Shadow Drive, нашему облачному решению для хранения данных европейского производства. Теперь это самый дешевый накопитель на рынке, ориентированный на конфиденциальность.
Internxt
internxt.com
Защищайте конфиденциальность, переключитесь на Internxt. Облачные службы хранения данных Internxt с открытым исходным кодом защищают ваше право на конфиденциальность. Internxt Drive, «Фотографии», «Отправить» и многое другое.
Sync
sync.com
Sync — это платформа для хранения файлов, обмена ими и совместной работы, которая обеспечивает безопасность, надежность и подключение к облаку. С 2011 года миссия Sync.com — предоставить всему миру безопасное пространство для сотрудничества. Сегодня более миллиона компаний всех размеров используют отмеченные наградами облачные приложения Sync и новаторские функции защиты конфиденциальности, чтобы делиться большими идеями, хранить важную информацию и сотрудничать в революционных проектах.
ShareFile
sharefile.com
Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое устройство для безопасного доступа к файлам, обмена данными и создания рабочих процессов, экономящих время. Простая и быстрая настройка – ИТ-специалисты не требуются. Делитесь файлами любого размера и отправляйте их на любое устройство. Независимо от того, находитесь ли вы в офисе или в пути, у вас будет безопасный доступ к вашим файлам в любом месте и в любое время благодаря облачному хранилищу. * Знайте, что ваши файлы всегда в безопасности: шифрование на уровне банка защищает ваши файлы, электронные письма и вложения при передаче и хранении. * Безопасная совместная работа: журналы аудита и настраиваемые разрешения позволяют узнать и контролировать, кто имеет доступ к вашим данным. * Оптимизируйте процесс адаптации клиентов и сотрудников: экономящие время рабочие процессы сокращают ручную работу с документами в рамках единой точки совместной работы. * Альтернатива безопасному FTP-сайту: установка программного обеспечения не требуется — для вас и ваших клиентов.