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Службы облачного хранения - Самые популярные приложения - Перу
Службы хостинга файлов, обычно называемые службами облачного хранения, поставщиками онлайн-хранилищ файлов или киберлокаторами, представляют собой интернет-платформы хостинга, тщательно созданные для размещения пользовательских файлов и управления ими. Эти службы предлагают пользователям возможность хранить, совместно использовать и получать доступ к своим файлам удаленно через Интернет. Используя передовую инфраструктуру и технологии, услуги хостинга файлов стали неотъемлемыми инструментами для частных лиц, предприятий и организаций, которые ищут удобные и масштабируемые решения для хранения файлов и совместной работы. Пользователи могут безопасно загружать, хранить и извлекать свои документы, мультимедиа и другие цифровые активы практически из любого места, что повышает эффективность и доступность в цифровую эпоху. Кроме того, многие службы хостинга файлов включают в себя такие функции, как синхронизация файлов, контроль версий и совместное редактирование, чтобы повысить производительность пользователей и улучшить совместную работу.
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Google Drive
google.com
Google Drive — это служба хранения и синхронизации файлов, разработанная Google. Google Диск, запущенный 24 апреля 2012 года, позволяет пользователям хранить файлы на своих серверах, синхронизировать файлы между устройствами и обмениваться файлами. Помимо веб-сайта, Google Диск предлагает приложения...
TeraBox
terabox.com
Обеспечьте сетевое резервное копирование и синхронизацию файлов. Особенность: большое пространство, высокая скорость, безопасность и стабильность, поддержка ускорения веб-образования и мобильных телефонов. Зарегистрируйтесь сейчас и получите 1 ТБ бесплатного дискового пространства.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (ранее известный как SkyDrive) — это служба хостинга файлов и служба синхронизации, управляемая Microsoft как часть веб-версии Office. Впервые запущенный в августе 2007 года, OneDrive позволяет пользователям хранить файлы и личные данные, такие как настройки Windows или ключи восс...
TeleDrive
teledriveapp.com
Ваше бесплатное неограниченное облачное хранилище. Проект с открытым исходным кодом, который даст вам то, что вы заслуживаете. Использование Telegram API в качестве неограниченного хранилища. Таким образом, вы можете загружать столько, сколько захотите, без каких-либо ограничений.
iCloud
icloud.com
Войдите в iCloud, чтобы получить доступ к своим фотографиям, видео, документам, заметкам, контактам и многому другому. Используйте свой Apple ID или создайте новую учетную запись, чтобы начать пользоваться услугами Apple.
MEGA
mega.io
Mega (стилизовано заглавными буквами MEGA) или Mega.nz — это облачное хранилище и служба хостинга файлов, предлагаемая Mega Limited, компанией из Окленда. Услуга предлагается в основном через веб-приложения. Мобильные приложения Mega также доступны для Windows Phone, Android и iOS. Mega известна сво...
iCloud Drive
icloud.com
С помощью iCloud Drive вы можете безопасно хранить свои файлы в iCloud и получать к ним доступ на iCloud.com и на компьютере iPhone, iPad, iPod touch, Mac или Windows. Вы также можете автоматически сохранять все файлы в папках «Рабочий стол» и «Документы» на вашем Mac в iCloud Drive. Таким образом, ...
Internxt
internxt.com
Защищайте конфиденциальность, переключитесь на Internxt. Облачные службы хранения данных Internxt с открытым исходным кодом защищают ваше право на конфиденциальность. Internxt Drive, «Фотографии», «Отправить» и многое другое.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox — это служба хостинга файлов, управляемая американской компанией Dropbox, Inc. со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, которая предлагает облачное хранилище, синхронизацию файлов, личное облако и клиентское программное обеспечение. Dropbox был основан в 2007 году студентами Массачусет...
Proton Drive
proton.me
Proton Drive позволяет вам безопасно хранить конфиденциальные документы и делиться ими, а также получать к ним доступ где угодно.
Yandex Disk
disk.yandex.com
Загружайте файлы, просто перетаскивая их в окно браузера, выполняйте пакетные операции с файлами и папками и публикуйте их сразу после загрузки. Яндекс.Диск сохранит ваши файлы, что бы ни случилось.
Sync
sync.com
Sync — это платформа для хранения файлов, обмена ими и совместной работы, которая обеспечивает безопасность, надежность и подключение к облаку. С 2011 года миссия Sync.com — предоставить всему миру безопасное пространство для сотрудничества. Сегодня более миллиона компаний всех размеров используют ...
Shadow Drive
shadow.tech
Ваше облачное хранилище, ваши файлы, ваши правила. Обеспечьте конфиденциальность и безопасность своих файлов благодаря Shadow Drive, нашему облачному решению для хранения данных европейского производства. Теперь это самый дешевый накопитель на рынке, ориентированный на конфиденциальность.
Amazon Drive
amazon.com
Amazon Drive, ранее известный как Amazon Cloud Drive, представляет собой приложение облачного хранилища, управляемое Amazon. Сервис предлагает безопасное облачное хранилище, резервное копирование файлов, обмен файлами и печать фотографий. Используя учетную запись Amazon, файлы и папки можно передава...
ShareFile
sharefile.com
Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое у...
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud необходим для обеспечения безопасности, актуальности и доступности личной информации с ваших устройств, где бы вы ни находились. На iCloud.com вы можете получить доступ к своим фотографиям, файлам и другим материалам из любого веб-браузера. Внесенные вами изменения будут синхронизироваться с ...