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Службы облачного хранения - Самые популярные приложения - Швейцария

Службы хостинга файлов, обычно называемые службами облачного хранения, поставщиками онлайн-хранилищ файлов или киберлокаторами, представляют собой интернет-платформы хостинга, тщательно созданные для размещения пользовательских файлов и управления ими. Эти службы предлагают пользователям возможность хранить, совместно использовать и получать доступ к своим файлам удаленно через Интернет. Используя передовую инфраструктуру и технологии, услуги хостинга файлов стали неотъемлемыми инструментами для частных лиц, предприятий и организаций, которые ищут удобные и масштабируемые решения для хранения файлов и совместной работы. Пользователи могут безопасно загружать, хранить и извлекать свои документы, мультимедиа и другие цифровые активы практически из любого места, что повышает эффективность и доступность в цифровую эпоху. Кроме того, многие службы хостинга файлов включают в себя такие функции, как синхронизация файлов, контроль версий и совместное редактирование, чтобы повысить производительность пользователей и улучшить совместную работу.

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Google Drive

Google Drive

google.com

Google Drive — это служба хранения и синхронизации файлов, разработанная Google. Google Диск, запущенный 24 апреля 2012 года, позволяет пользователям хранить файлы на своих серверах, синхронизировать файлы между устройствами и обмениваться файлами. Помимо веб-сайта, Google Диск предлагает приложения...

Proton Drive

Proton Drive

proton.me

Proton Drive позволяет вам безопасно хранить конфиденциальные документы и делиться ими, а также получать к ним доступ где угодно.

iCloud

iCloud

icloud.com

Войдите в iCloud, чтобы получить доступ к своим фотографиям, видео, документам, заметкам, контактам и многому другому. Используйте свой Apple ID или создайте новую учетную запись, чтобы начать пользоваться услугами Apple.

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Microsoft OneDrive (ранее известный как SkyDrive) — это служба хостинга файлов и служба синхронизации, управляемая Microsoft как часть веб-версии Office. Впервые запущенный в августе 2007 года, OneDrive позволяет пользователям хранить файлы и личные данные, такие как настройки Windows или ключи восс...

MEGA

MEGA

mega.io

Mega (стилизовано заглавными буквами MEGA) или Mega.nz — это облачное хранилище и служба хостинга файлов, предлагаемая Mega Limited, компанией из Окленда. Услуга предлагается в основном через веб-приложения. Мобильные приложения Mega также доступны для Windows Phone, Android и iOS. Mega известна сво...

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox — это служба хостинга файлов, управляемая американской компанией Dropbox, Inc. со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, которая предлагает облачное хранилище, синхронизацию файлов, личное облако и клиентское программное обеспечение. Dropbox был основан в 2007 году студентами Массачусет...

iCloud Drive

iCloud Drive

icloud.com

С помощью iCloud Drive вы можете безопасно хранить свои файлы в iCloud и получать к ним доступ на iCloud.com и на компьютере iPhone, iPad, iPod touch, Mac или Windows. Вы также можете автоматически сохранять все файлы в папках «Рабочий стол» и «Документы» на вашем Mac в iCloud Drive. Таким образом, ...

TeraBox

TeraBox

terabox.com

Обеспечьте сетевое резервное копирование и синхронизацию файлов. Особенность: большое пространство, высокая скорость, безопасность и стабильность, поддержка ускорения веб-образования и мобильных телефонов. Зарегистрируйтесь сейчас и получите 1 ТБ бесплатного дискового пространства.

Sync

Sync

sync.com

Sync — это платформа для хранения файлов и совместной работы с документами, которая помогает командам оставаться в безопасности, защищенности и связи в облаке. С 2011 года Sync.com ставит перед собой задачу предоставить всему миру безопасное пространство для сотрудничества. Сегодня более миллиона к...

iCloud Beta

iCloud Beta

beta.icloud.com

iCloud необходим для обеспечения безопасности, актуальности и доступности личной информации с ваших устройств, где бы вы ни находились. На iCloud.com вы можете получить доступ к своим фотографиям, файлам и другим материалам из любого веб-браузера. Внесенные вами изменения будут синхронизироваться с ...

Amazon Drive

Amazon Drive

amazon.com

Amazon Drive, ранее известный как Amazon Cloud Drive, представляет собой приложение облачного хранилища, управляемое Amazon. Сервис предлагает безопасное облачное хранилище, резервное копирование файлов, обмен файлами и печать фотографий. Используя учетную запись Amazon, файлы и папки можно передава...

TeleDrive

TeleDrive

teledriveapp.com

Ваше бесплатное неограниченное облачное хранилище. Проект с открытым исходным кодом, который даст вам то, что вы заслуживаете. Использование Telegram API в качестве неограниченного хранилища. Таким образом, вы можете загружать столько, сколько захотите, без каких-либо ограничений.

Yandex Disk

Yandex Disk

disk.yandex.com

Загружайте файлы, просто перетаскивая их в окно браузера, выполняйте пакетные операции с файлами и папками и публикуйте их сразу после загрузки. Яндекс.Диск сохранит ваши файлы, что бы ни случилось.

Internxt

Internxt

internxt.com

Защищайте конфиденциальность, переключитесь на Internxt. Облачные службы хранения данных Internxt с открытым исходным кодом защищают ваше право на конфиденциальность. Internxt Drive, «Фотографии», «Отправить» и многое другое.

Shadow Drive

Shadow Drive

shadow.tech

Ваше облачное хранилище, ваши файлы, ваши правила. Обеспечьте конфиденциальность и безопасность своих файлов благодаря Shadow Drive, нашему облачному решению для хранения данных европейского производства. Теперь это самый дешевый накопитель на рынке, ориентированный на конфиденциальность.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое у...

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