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Программное обеспечение для конвертации файлов
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Программное обеспечение для конвертации файлов - Самые популярные приложения

Программное обеспечение конвертера файлов позволяет пользователям изменять документ из одного типа файла в другой. Эти инструменты обеспечивают простой, пошаговый процесс преобразования: пользователи просто загружают исходный документ, выбирают желаемый выходной формат и конвертируют его. Кроме того, программное обеспечение конвертера файлов часто поддерживает пакетное преобразование, позволяя пользователям одновременно конвертировать несколько документов в один и тот же формат. Это также обычно облегчает преобразование между определенными типами файлов. Некоторые программы-конвертеры файлов включают режим восстановления, обеспечивающий безопасное преобразование из одного формата в другой. Эти решения обычно интегрируются с программным обеспечением для чтения файлов, что позволяет пользователям легко получать доступ к нужным им файлам.

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Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Adobe Acrobat — это приложение для работы с PDF-документами, которое позволяет создавать, редактировать, делиться и защищать файлы, а также подписывать документы.

Convertio

Convertio

convertio.co

Convertio - онлайн инструмент для конвертации более 309 форматов файлов, включая документы, изображения, видео и аудио.

CloudConvert

CloudConvert

cloudconvert.com

CloudConvert - это онлайн-конвертер файлов, поддерживающий множество форматов аудио, видео, документов, изображений и других типов файлов.

PDF Candy

PDF Candy

pdfcandy.com

PDF Candy - инструмент для конвертации и обработки PDF файлов с поддержкой более 20 форматов и 47 онлайн инструментов.

Zamzar

Zamzar

zamzar.com

Zamzar — онлайн-платформа для простого преобразования файлов между более чем 1200 форматами, включая документы, изображения, видео и аудио.

Foxit Cloud

Foxit Cloud

connectedpdf.com

Foxit Cloud предоставляет инструменты для безопасного управления и обмена документами PDF, включая редактирование, аннотирование и защиту информации.

HitPaw Online

HitPaw Online

online.hitpaw.com

HitPaw Online - бесплатный онлайн-инструмент для удаления фона с фотографий с помощью ИИ, без водяных знаков, поддерживает пакетное редактирование.

Lumin

Lumin

luminpdf.com

Lumin — облачное приложение для редактирования PDF, позволяющее аннотировать, подписывать и управлять документами на различных устройствах.

Nanonets

Nanonets

nanonets.com

Nanonets - это сервис для автоматической обработки документов с использованием технологии OCR, позволяющий извлекать данные из различных форматов документов.

GorillaPDF

GorillaPDF

gorillapdf.com

GorillaPDF - бесплатный онлайн-конвертер, который преобразует изображения и текст в PDF, сжимает, объединяет, извлекает текст и шифрует PDF-файлы.

CocoDoc

CocoDoc

cocodoc.com

CocoDoc — онлайн редактор PDF, позволяющий редактировать, подписывать и обмениваться документами с безопасностью и удобством.

PDFShift

PDFShift

pdfshift.io

PDFShift позволяет разработчикам конвертировать HTML-документы в PDF с высокой точностью, поддерживая Node.js, Python и PHP, а также различные опции кастомизации.

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Программное обеспечение для конвертации файлов - Самые популярные приложения - WebCatalog