Программное обеспечение для конвертации файлов - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение конвертера файлов позволяет пользователям изменять документ из одного типа файла в другой. Эти инструменты обеспечивают простой, пошаговый процесс преобразования: пользователи просто загружают исходный документ, выбирают желаемый выходной формат и конвертируют его. Кроме того, программное обеспечение конвертера файлов часто поддерживает пакетное преобразование, позволяя пользователям одновременно конвертировать несколько документов в один и тот же формат. Это также обычно облегчает преобразование между определенными типами файлов. Некоторые программы-конвертеры файлов включают режим восстановления, обеспечивающий безопасное преобразование из одного формата в другой. Эти решения обычно интегрируются с программным обеспечением для чтения файлов, что позволяет пользователям легко получать доступ к нужным им файлам.
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Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat — это приложение для работы с PDF-документами, которое позволяет создавать, редактировать, делиться и защищать файлы, а также подписывать документы.
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert - это онлайн-конвертер файлов, поддерживающий множество форматов аудио, видео, документов, изображений и других типов файлов.
Convertio
convertio.co
Convertio - онлайн инструмент для конвертации более 309 форматов файлов, включая документы, изображения, видео и аудио.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud предоставляет инструменты для безопасного управления и обмена документами PDF, включая редактирование, аннотирование и защиту информации.
Zamzar
zamzar.com
Zamzar — онлайн-платформа для простого преобразования файлов между более чем 1200 форматами, включая документы, изображения, видео и аудио.
HitPaw Online
online.hitpaw.com
HitPaw Online - бесплатный онлайн-инструмент для удаления фона с фотографий с помощью ИИ, без водяных знаков, поддерживает пакетное редактирование.
PDF Candy
pdfcandy.com
PDF Candy - инструмент для конвертации и обработки PDF файлов с поддержкой более 20 форматов и 47 онлайн инструментов.
Lumin
luminpdf.com
Lumin — облачное приложение для редактирования PDF, позволяющее аннотировать, подписывать и управлять документами на различных устройствах.
Nanonets
nanonets.com
Nanonets - это сервис для автоматической обработки документов с использованием технологии OCR, позволяющий извлекать данные из различных форматов документов.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc — онлайн редактор PDF, позволяющий редактировать, подписывать и обмениваться документами с безопасностью и удобством.
PDFShift
pdfshift.io
PDFShift предоставляет разработчикам инструмент для преобразования HTML-документов (необработанных или ссылок) в PDF с высокой точностью. Доступны пакеты для Node.js, Python и PHP, а API позволяет использовать любые языки программирования. Доступны такие функции, как нанесение водяных знаков и шифрование, а также множество опций для настройки отображаемых документов в соответствии с вашими потребностями.
GorillaPDF
gorillapdf.com
GorillaPDF - бесплатный онлайн-конвертер, который преобразует изображения и текст в PDF, сжимает, объединяет, извлекает текст и шифрует PDF-файлы.
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