Lumin

luminpdf.com

Lumin-это облачное программное обеспечение для редактирования PDF и документов, основанное в 2014 году и со штаб-квартирой в Новой Зеландии. Работая по всему миру с более чем 100 миллионами пользователей по всему миру, есть пользователь Lumin, расположенный почти на каждом континенте мира, включая Антарктику! Lumin предлагает бесшовную интеграцию в G-Suite и лодки ряд интуитивно понятных цифровых инструментов для добавления эсигенций, текста, выделения и многого другого в ваши документы PDF в облаке. С Lumin вы можете: - Редактировать необработанный PDF -текст непосредственно в ваших документах для облегчения изменений даты и незначительных обновлений по контрактам и соглашениям - Создайте бесшовный рабочий процесс Esignature для сбора и запроса цифровых подписей - Комментарий, теги и сотрудничать с вашей командой из любой точки - Синхронизируйте с инструментами Google, которые вы знаете и любите - Доступ к ассортименту цифровых инструментов, включая добавление форм, изображений, текста, комментариев, освещений и - Доступ к ряду расширенных функций PDF для манипулирования документами, сжатия файлов для отправки, разделения файлов и многого другого. Упростить процессы документов и рабочие процессы с инструментами, которые ощущаются как вторая природа, и работают так, как вы ожидаете. Используйте люмин для обучения, работы и жизни. Lumin бесплатно для загрузки и использования, или вы можете разблокировать расширенные функции и функциональность всего за 9 долларов США. Планы бизнеса и предприятия доступны и легко масштабируются в соответствии с вашей командой.