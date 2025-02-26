Программное обеспечение для конвертации файлов - Самые популярные приложения - Туркменистан

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Программное обеспечение конвертера файлов позволяет пользователям изменять документ из одного типа файла в другой. Эти инструменты обеспечивают простой, пошаговый процесс преобразования: пользователи просто загружают исходный документ, выбирают желаемый выходной формат и конвертируют его. Кроме того, программное обеспечение конвертера файлов часто поддерживает пакетное преобразование, позволяя пользователям одновременно конвертировать несколько документов в один и тот же формат. Это также обычно облегчает преобразование между определенными типами файлов. Некоторые программы-конвертеры файлов включают режим восстановления, обеспечивающий безопасное преобразование из одного формата в другой. Эти решения обычно интегрируются с программным обеспечением для чтения файлов, что позволяет пользователям легко получать доступ к нужным им файлам.
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Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
В Adobe мы считаем, что документы - это больше, чем просто набор информации и доказательств. Они являются основополагающими для соединения людей и идей, продвигая бизнес вперед. Adobe Acrobat поддерживает вас в связи с вашей командой, когда вы продвигаете свой бизнес вперед - независимо от того, где вы работаете. Acrobat-это решение PDF и электронная подпись, которое доверяет компании Fortune 500. С Acrobat вы можете легко создавать, редактировать, преобразовать, делиться, подписать и объединять документы - все с одной платформы Adobe. Вы можете создавать бесшовные цифровые впечатления, которые позволяют вашей команде легко сотрудничать и работать с любого устройства в любое время и в любом месте. Жидкий режим в Acrobat также позволяет пользователям просматривать PDF -файлы на небольших экранах без необходимости ущипнуть и масштабировать. В партнерстве с Microsoft мы переоцениваем, как работа выполняется на современном, безопасном и подключенном гибридном рабочем месте. Решения Acrobat предназначены для беспрепятственной интеграции с вашими любимыми приложениями Microsoft. Сэкономьте время, создавая, редактируя, обменивались и подписали - все в порядке от Microsoft 365, команд, Outlook и многое другое. Кроме того, вы также можете получить доступ к интеллектуальным интеграциям с Google, Box и многими другими приложениями, которые вы используете каждый день. С Acrobat у вас есть доступ к функциям защиты файлов, чтобы защитить ваши документы от копирования, изменения или печати - для дополнительного душевного спокойствия. Acrobat помогает организациям соблюдать стандарты безопасности и нормативные требования, такие как GLBA и FERPA. Он также соответствует стандартам ISO 32000 для электронного обмена документами, включая специальные стандарты, такие как PDF/A для архивирования, PDF/E для инженерии и PDF/X для печати.
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert — онлайн-конвертер файлов. Мы поддерживаем практически все форматы аудио, видео, документов, электронных книг, архивов, изображений, электронных таблиц и презентаций. Чтобы начать, используйте кнопку ниже и выберите файлы для конвертации со своего компьютера.
Convertio
convertio.co
Convertio - Простой инструмент для конвертации файлов онлайн. Поддерживается более 309 различных форматов документов, изображений, электронных таблиц, электронных книг, архивов, презентаций, аудио и видео.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud предоставляет инструменты для безопасного управления и отправки PDF-документов, а также PDF-форм. Foxit Cloud предлагает несколько функций, которые делают работу с PDF-документами более удобной и безопасной.
Zamzar
zamzar.com
Преобразование файлов стало проще. Конвертируйте документы, изображения, видео и звук — поддерживается более 1100 форматов.
HitPaw Online
online.hitpaw.com
Hitpaw Online Facker Remover - это бесплатный онлайн -инструмент, предназначенный для того, чтобы помочь пользователям легко удалить фон своих фотографий. Этот инструмент использует ИИ для автоматического удаления фона изображения, а затем пользователи могут редактировать размер, настраивать и масштабировать изображения с различными параметрами. Hitpaw Online Facker Facker не оставляет водяного знака и на 100% безопасен в использовании. Инструмент позволяет пользователям удалить фон с нескольких фотографий, что делает его идеальным для пользователей, которым необходимо редактировать изображения в больших количествах. HiTpaw Online Faine Eneerture может использоваться для различных целей, от создания прозрачных фонов для интернет -магазинов или социальных сетей Для настройки фотографий профиля. Инструмент имеет различные параметры для удаления фона, в том числе сделать фон прозрачной, раскрасить его или настройку в соответствии с предпочтениями пользователя. Веб -сайт предоставляет подробные инструкции о том, как использовать инструмент, и предлагает множество других инструментов для фотографий и аудио для выбора.
PDF Candy
pdfcandy.com
Конвертируйте в PDF и обратно файлы более чем 20 форматов. Более того, PDF Candy предлагает 47 онлайн-инструментов для обработки PDF: редактирование, разделение, объединение, сжатие и многое другое.
Lumin
luminpdf.com
Lumin-это облачное программное обеспечение для редактирования PDF и документов, основанное в 2014 году и со штаб-квартирой в Новой Зеландии. Работая по всему миру с более чем 100 миллионами пользователей по всему миру, есть пользователь Lumin, расположенный почти на каждом континенте мира, включая Антарктику! Lumin предлагает бесшовную интеграцию в G-Suite и лодки ряд интуитивно понятных цифровых инструментов для добавления эсигенций, текста, выделения и многого другого в ваши документы PDF в облаке. С Lumin вы можете: - Редактировать необработанный PDF -текст непосредственно в ваших документах для облегчения изменений даты и незначительных обновлений по контрактам и соглашениям - Создайте бесшовный рабочий процесс Esignature для сбора и запроса цифровых подписей - Комментарий, теги и сотрудничать с вашей командой из любой точки - Синхронизируйте с инструментами Google, которые вы знаете и любите - Доступ к ассортименту цифровых инструментов, включая добавление форм, изображений, текста, комментариев, освещений и - Доступ к ряду расширенных функций PDF для манипулирования документами, сжатия файлов для отправки, разделения файлов и многого другого. Упростить процессы документов и рабочие процессы с инструментами, которые ощущаются как вторая природа, и работают так, как вы ожидаете. Используйте люмин для обучения, работы и жизни. Lumin бесплатно для загрузки и использования, или вы можете разблокировать расширенные функции и функциональность всего за 9 долларов США. Планы бизнеса и предприятия доступны и легко масштабируются в соответствии с вашей командой.
Nanonets
nanonets.com
Nanonets — это служба интеллектуальной обработки документов на базе искусственного интеллекта, которая специализируется на технологии оптического распознавания символов (OCR). Используя алгоритмы самообучения, Nanonets может автоматизировать сбор данных из различных документов, таких как счета-фактуры, квитанции, паспорта, удостоверения личности и многое другое. Технология OCR на основе искусственного интеллекта способна распознавать и извлекать данные из документов любого формата и размера, независимо от их сложности. Кроме того, Nanonets предлагает различные решения, помогающие клиентам оптимизировать рабочий процесс обработки документов, такие как автоматизация AP, бесконтактная обработка счетов, анализ электронной почты и интеграция ERP. Nanonets также оснащен рядом бесплатных конвертеров OCR, которые можно использовать для преобразования PDF-файлы в Excel, CSV, JSON, XML и текст. Кроме того, сервис также предоставляет инструменты Web Scraper, Image to Excel и Image to Text. Nanonets доверяют более 10 000 клиентов по всему миру, и он получил высокие оценки на G2 Crowd, Capterra и GetApp. Услуга помогла клиентам сэкономить время и деньги за счет автоматизации ручного ввода данных. Примеры успешных вариантов использования: компания-подрядчик по исправлению ситуации из Мэриленда, которая сэкономила 90% времени своей команде по кредиторской задолженности с помощью извлечения счетов-фактур Nanonets, Expatrio Global Services GMBH, которая добилась сокращения времени на ручной ввод данных с помощью OCR Nanonets на 95%, и In2 Project. Руководство, которое помогло корпорации водоснабжения сэкономить 700 000 австралийских долларов с помощью искусственного интеллекта Nanonets. Готовы начать? Nanonets предоставляет готовые к использованию решения для большинства распространенных типов документов, таких как счета-фактуры, квитанции, удостоверения личности, карточки-меню, резюме, формы и показания счетчиков. Клиенты могут создать и настроить свою собственную модель за несколько кликов. Клиенты также могут заказать бесплатную 30-минутную консультацию у экспертов Nanonets, чтобы получить индивидуальный подход.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc — это современный онлайн-редактор PDF. Наш интерактивный интерфейс упрощает пользователям использование различных доступных инструментов и функций, тем самым повышая эффективность и сокращая время. Благодаря нашим безопасным шлюзам пользователи могут быть уверены в том, что их документы находятся в безопасности и конфиденциальности.
PDFShift
pdfshift.io
PDFShift предоставляет разработчикам инструмент для преобразования HTML-документов (необработанных или ссылок) в PDF с высокой точностью. Доступны пакеты для Node.js, Python и PHP, а API позволяет использовать любые языки программирования. Доступны такие функции, как нанесение водяных знаков и шифрование, а также множество опций для настройки отображаемых документов в соответствии с вашими потребностями.
GorillaPDF
gorillapdf.com
Бесплатный онлайн-конвертер PDF, который конвертирует изображения, текстовые файлы, файлы Excel и презентации в PDF. Он также уменьшает размер PDF-файлов, объединяет их, извлекает текст из изображения и шифрует PDF-файлы. GorillaPDF — это эффективное, надежное и простое в использовании решение для управления вашими потребностями в PDF. Если вам нужно конвертировать файлы Word, Excel или PowerPoint в PDF или преобразовать PDF-файлы в редактируемые форматы, у GorillaPDF есть подходящие инструменты. С легкостью объединяйте, сжимайте и защищайте PDF-документы. Испытайте удобство работы с PDF-файлами, как никогда раньше. Решите проблемы с цифровыми документами с силой Gorilla.
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