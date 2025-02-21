Программное обеспечение для конвертации файлов - Самые популярные приложения - Того

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

В Adobe мы считаем, что документы - это больше, чем просто набор информации и доказательств. Они являются основополагающими для соединения людей и идей, продвигая бизнес вперед. Adobe Acrobat поддерживает вас в связи с вашей командой, когда вы продвигаете свой бизнес вперед - независимо от того, где вы работаете. Acrobat-это решение PDF и электронная подпись, которое доверяет компании Fortune 500. С Acrobat вы можете легко создавать, редактировать, преобразовать, делиться, подписать и объединять документы - все с одной платформы Adobe. Вы можете создавать бесшовные цифровые впечатления, которые позволяют вашей команде легко сотрудничать и работать с любого устройства в любое время и в любом месте. Жидкий режим в Acrobat также позволяет пользователям просматривать PDF -файлы на небольших экранах без необходимости ущипнуть и масштабировать. В партнерстве с Microsoft мы переоцениваем, как работа выполняется на современном, безопасном и подключенном гибридном рабочем месте. Решения Acrobat предназначены для беспрепятственной интеграции с вашими любимыми приложениями Microsoft. Сэкономьте время, создавая, редактируя, обменивались и подписали - все в порядке от Microsoft 365, команд, Outlook и многое другое. Кроме того, вы также можете получить доступ к интеллектуальным интеграциям с Google, Box и многими другими приложениями, которые вы используете каждый день. С Acrobat у вас есть доступ к функциям защиты файлов, чтобы защитить ваши документы от копирования, изменения или печати - для дополнительного душевного спокойствия. Acrobat помогает организациям соблюдать стандарты безопасности и нормативные требования, такие как GLBA и FERPA. Он также соответствует стандартам ISO 32000 для электронного обмена документами, включая специальные стандарты, такие как PDF/A для архивирования, PDF/E для инженерии и PDF/X для печати.