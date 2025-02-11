Программное обеспечение для конвертации файлов - Самые популярные приложения - Сомали

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

В Adobe мы считаем, что документы — это больше, чем просто набор информации и доказательств. Они имеют основополагающее значение для объединения людей и идей, продвижения бизнеса вперед. Adobe Acrobat позволяет вам оставаться на связи со своей командой и одновременно продвигать свой бизнес — независимо от того, где вы работаете. Acrobat — это универсальное решение для работы с PDF-файлами и электронной подписью, которому доверяют компании из списка Fortune 500. С помощью Acrobat вы можете легко создавать, редактировать, конвертировать, делиться, подписывать и объединять документы — и все это на одной платформе Adobe. Вы можете создавать безупречные цифровые возможности, которые позволят вашей команде легко сотрудничать и работать с любого устройства, в любое время и в любом месте. Жидкий режим в Acrobat также позволяет пользователям просматривать PDF-файлы на небольших экранах без необходимости масштабирования и сжатия. В сотрудничестве с Microsoft мы переосмысливаем процесс выполнения работы на современном, безопасном и подключенном гибридном рабочем месте. Решения Acrobat созданы для полной интеграции с вашими любимыми приложениями Microsoft. Экономьте время, создавая, редактируя, предоставляя общий доступ и подписывая документы — все прямо из Microsoft 365, Teams, Outlook и других сервисов. Кроме того, вы также можете получить доступ к интеллектуальной интеграции с Google, Box и многими другими приложениями, которые вы используете каждый день. Благодаря Acrobat у вас есть доступ к функциям защиты файлов, позволяющим защитить ваши документы от копирования, изменения или печати – для дополнительного спокойствия. Acrobat помогает организациям соблюдать стандарты безопасности и нормативные требования, такие как GLBA и FERPA. Он также соответствует стандартам ISO 32000 для электронного обмена документами, включая стандарты специального назначения, такие как PDF/A для архивирования, PDF/E для проектирования и PDF/X для печати.