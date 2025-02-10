Программное обеспечение для конвертации файлов - Самые популярные приложения - Сенегал

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Программное обеспечение конвертера файлов позволяет пользователям изменять документ из одного типа файла в другой. Эти инструменты обеспечивают простой, пошаговый процесс преобразования: пользователи просто загружают исходный документ, выбирают желаемый выходной формат и конвертируют его. Кроме того, программное обеспечение конвертера файлов часто поддерживает пакетное преобразование, позволяя пользователям одновременно конвертировать несколько документов в один и тот же формат. Это также обычно облегчает преобразование между определенными типами файлов. Некоторые программы-конвертеры файлов включают режим восстановления, обеспечивающий безопасное преобразование из одного формата в другой. Эти решения обычно интегрируются с программным обеспечением для чтения файлов, что позволяет пользователям легко получать доступ к нужным им файлам.
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Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
В Adobe мы считаем, что документы — это больше, чем просто набор информации и доказательств. Они имеют основополагающее значение для объединения людей и идей, продвижения бизнеса вперед. Adobe Acrobat позволяет вам оставаться на связи со своей командой и одновременно продвигать свой бизнес — независимо от того, где вы работаете. Acrobat — это универсальное решение для работы с PDF-файлами и электронной подписью, которому доверяют компании из списка Fortune 500. С помощью Acrobat вы можете легко создавать, редактировать, конвертировать, делиться, подписывать и объединять документы — и все это на одной платформе Adobe. Вы можете создавать безупречные цифровые возможности, которые позволят вашей команде легко сотрудничать и работать с любого устройства, в любое время и в любом месте. Жидкий режим в Acrobat также позволяет пользователям просматривать PDF-файлы на небольших экранах без необходимости масштабирования и сжатия. В сотрудничестве с Microsoft мы переосмысливаем процесс выполнения работы на современном, безопасном и подключенном гибридном рабочем месте. Решения Acrobat созданы для полной интеграции с вашими любимыми приложениями Microsoft. Экономьте время, создавая, редактируя, предоставляя общий доступ и подписывая документы — все прямо из Microsoft 365, Teams, Outlook и других сервисов. Кроме того, вы также можете получить доступ к интеллектуальной интеграции с Google, Box и многими другими приложениями, которые вы используете каждый день. Благодаря Acrobat у вас есть доступ к функциям защиты файлов, позволяющим защитить ваши документы от копирования, изменения или печати – для дополнительного спокойствия. Acrobat помогает организациям соблюдать стандарты безопасности и нормативные требования, такие как GLBA и FERPA. Он также соответствует стандартам ISO 32000 для электронного обмена документами, включая стандарты специального назначения, такие как PDF/A для архивирования, PDF/E для проектирования и PDF/X для печати.
PDF Candy
pdfcandy.com
Конвертируйте в PDF и обратно файлы более чем 20 форматов. Более того, PDF Candy предлагает 47 онлайн-инструментов для обработки PDF: редактирование, разделение, объединение, сжатие и многое другое.
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert — онлайн-конвертер файлов. Мы поддерживаем практически все форматы аудио, видео, документов, электронных книг, архивов, изображений, электронных таблиц и презентаций. Чтобы начать, используйте кнопку ниже и выберите файлы для конвертации со своего компьютера.
Convertio
convertio.co
Convertio - Простой инструмент для конвертации файлов онлайн. Поддерживается более 309 различных форматов документов, изображений, электронных таблиц, электронных книг, архивов, презентаций, аудио и видео.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud предоставляет инструменты для безопасного управления и отправки PDF-документов, а также PDF-форм. Foxit Cloud предлагает несколько функций, которые делают работу с PDF-документами более удобной и безопасной.
Zamzar
zamzar.com
Преобразование файлов стало проще. Конвертируйте документы, изображения, видео и звук — поддерживается более 1100 форматов.
HitPaw Online
online.hitpaw.com
HitPaw Online Background Remover — это бесплатный онлайн-инструмент, призванный помочь пользователям легко удалять фон со своих фотографий. Этот инструмент использует искусственный интеллект для автоматического удаления фона изображения, после чего пользователи могут редактировать размер, настройку и масштаб изображения с помощью различных параметров. HitPaw Online Background Remover не оставляет водяных знаков и на 100% безопасен в использовании. Инструмент позволяет пользователям пакетно удалять фон из нескольких фотографий, что делает его идеальным для пользователей, которым необходимо редактировать изображения в больших количествах. HitPaw Online Background Remover можно использовать для различных целей, от создания прозрачного фона для интернет-магазинов или социальных сетей. для настройки фотографий профиля. Инструмент предлагает различные варианты удаления фона, включая создание прозрачного фона, его раскрашивание или настройку в соответствии с предпочтениями пользователя. На веб-сайте представлены подробные инструкции по использованию этого инструмента и предлагается множество других фото- и аудиоинструментов на выбор пользователей.
Lumin
luminpdf.com
Lumin — это облачное программное обеспечение для редактирования PDF-файлов и документооборота, основанное в 2014 году со штаб-квартирой в Новой Зеландии. Компания Lumin работает по всему миру, насчитывая более 80 миллионов пользователей по всему миру. Пользователи Lumin есть практически на всех континентах мира, включая Антарктиду! Lumin предлагает бесшовную интеграцию с G-Suite и ряд интуитивно понятных цифровых инструментов для добавления электронных подписей, текста, выделения и многого другого в ваши PDF-документы в облаке. С помощью Lumin вы можете: - Редактировать необработанный текст в формате PDF непосредственно в ваших документах, чтобы упростить изменение дат и незначительные обновления контрактов и соглашений. - Создать единый рабочий процесс электронной подписи для сбора и запроса цифровых подписей. - Комментировать, помечать теги и сотрудничать со своей командой из любого места. Синхронизация с инструментами Google, которые вы знаете и любите. Доступ к ряду цифровых инструментов, включая добавление фигур, изображений, текста, комментариев, выделения и доступ к ряду расширенных функций PDF для управления документами, сжатия файлов для отправки, разделения файлов и многого другого. . Оптимизируйте процессы обработки документов и рабочие процессы с помощью инструментов, которые кажутся вашей второй натурой и работают именно так, как вы от них ожидаете. Используйте Lumin для учебы, работы и жизни. Lumin можно загрузить и использовать бесплатно, или вы можете разблокировать расширенные функции и возможности всего за 9 долларов в месяц. Доступны планы Business и Enterprise, которые легко масштабировать в соответствии с потребностями вашей команды. Просто установите Lumin PDF из G-Suite Marketplace, и все готово!
Nanonets
nanonets.com
Nanonets — это служба интеллектуальной обработки документов на базе искусственного интеллекта, которая специализируется на технологии оптического распознавания символов (OCR). Используя алгоритмы самообучения, Nanonets может автоматизировать сбор данных из различных документов, таких как счета-фактуры, квитанции, паспорта, удостоверения личности и многое другое. Технология OCR на основе искусственного интеллекта способна распознавать и извлекать данные из документов любого формата и размера, независимо от их сложности. Кроме того, Nanonets предлагает различные решения, помогающие клиентам оптимизировать рабочий процесс обработки документов, такие как автоматизация AP, бесконтактная обработка счетов, анализ электронной почты и интеграция ERP. Nanonets также оснащен рядом бесплатных конвертеров OCR, которые можно использовать для преобразования PDF-файлы в Excel, CSV, JSON, XML и текст. Кроме того, сервис также предоставляет инструменты Web Scraper, Image to Excel и Image to Text. Nanonets доверяют более 10 000 клиентов по всему миру, и он получил высокие оценки на G2 Crowd, Capterra и GetApp. Услуга помогла клиентам сэкономить время и деньги за счет автоматизации ручного ввода данных. Примеры успешных вариантов использования: компания-подрядчик по исправлению ситуации из Мэриленда, которая сэкономила 90% времени своей команде по кредиторской задолженности с помощью извлечения счетов-фактур Nanonets, Expatrio Global Services GMBH, которая добилась сокращения времени на ручной ввод данных с помощью OCR Nanonets на 95%, и In2 Project. Руководство, которое помогло корпорации водоснабжения сэкономить 700 000 австралийских долларов с помощью искусственного интеллекта Nanonets. Готовы начать? Nanonets предоставляет готовые к использованию решения для большинства распространенных типов документов, таких как счета-фактуры, квитанции, удостоверения личности, карточки-меню, резюме, формы и показания счетчиков. Клиенты могут создать и настроить свою собственную модель за несколько кликов. Клиенты также могут заказать бесплатную 30-минутную консультацию у экспертов Nanonets, чтобы получить индивидуальный подход.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc — это современный онлайн-редактор PDF. Наш интерактивный интерфейс упрощает пользователям использование различных доступных инструментов и функций, тем самым повышая эффективность и сокращая время. Благодаря нашим безопасным шлюзам пользователи могут быть уверены в том, что их документы находятся в безопасности и конфиденциальности.
PDFShift
pdfshift.io
PDFShift предоставляет разработчикам инструмент для преобразования HTML-документов (необработанных или ссылок) в PDF с высокой точностью. Доступны пакеты для Node.js, Python и PHP, а API позволяет использовать любые языки программирования. Доступны такие функции, как нанесение водяных знаков и шифрование, а также множество опций для настройки отображаемых документов в соответствии с вашими потребностями.
GorillaPDF
gorillapdf.com
Бесплатный онлайн-конвертер PDF, который конвертирует изображения, текстовые файлы, файлы Excel и презентации в PDF. Он также уменьшает размер PDF-файлов, объединяет их, извлекает текст из изображения и шифрует PDF-файлы. GorillaPDF — это эффективное, надежное и простое в использовании решение для управления вашими потребностями в PDF. Если вам нужно конвертировать файлы Word, Excel или PowerPoint в PDF или преобразовать PDF-файлы в редактируемые форматы, у GorillaPDF есть подходящие инструменты. С легкостью объединяйте, сжимайте и защищайте PDF-документы. Испытайте удобство работы с PDF-файлами, как никогда раньше. Решите проблемы с цифровыми документами с силой Gorilla.
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