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Программное обеспечение для конвертации файлов - Самые популярные приложения - Франция
Программное обеспечение конвертера файлов позволяет пользователям изменять документ из одного типа файла в другой. Эти инструменты обеспечивают простой, пошаговый процесс преобразования: пользователи просто загружают исходный документ, выбирают желаемый выходной формат и конвертируют его. Кроме того, программное обеспечение конвертера файлов часто поддерживает пакетное преобразование, позволяя пользователям одновременно конвертировать несколько документов в один и тот же формат. Это также обычно облегчает преобразование между определенными типами файлов. Некоторые программы-конвертеры файлов включают режим восстановления, обеспечивающий безопасное преобразование из одного формата в другой. Эти решения обычно интегрируются с программным обеспечением для чтения файлов, что позволяет пользователям легко получать доступ к нужным им файлам.
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Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
В Adobe мы считаем, что документы — это больше, чем просто набор информации и доказательств. Они имеют основополагающее значение для объединения людей и идей, продвижения бизнеса вперед. Adobe Acrobat позволяет вам оставаться на связи со своей командой и одновременно продвигать свой бизнес — незави...
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert — онлайн-конвертер файлов. Мы поддерживаем практически все форматы аудио, видео, документов, электронных книг, архивов, изображений, электронных таблиц и презентаций. Чтобы начать, используйте кнопку ниже и выберите файлы для конвертации со своего компьютера.
Convertio
convertio.co
Convertio - Простой инструмент для конвертации файлов онлайн. Поддерживается более 309 различных форматов документов, изображений, электронных таблиц, электронных книг, архивов, презентаций, аудио и видео.
PDF Candy
pdfcandy.com
Конвертируйте в PDF и обратно файлы более чем 20 форматов. Более того, PDF Candy предлагает 47 онлайн-инструментов для обработки PDF: редактирование, разделение, объединение, сжатие и многое другое.
HitPaw Online
online.hitpaw.com
HitPaw Online Background Remover — это бесплатный онлайн-инструмент, призванный помочь пользователям легко удалять фон со своих фотографий. Этот инструмент использует искусственный интеллект для автоматического удаления фона изображения, после чего пользователи могут редактировать размер, настройку ...
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud предоставляет инструменты для безопасного управления и отправки PDF-документов, а также PDF-форм. Foxit Cloud предлагает несколько функций, которые делают работу с PDF-документами более удобной и безопасной.
Zamzar
zamzar.com
Преобразование файлов стало проще. Конвертируйте документы, изображения, видео и звук — поддерживается более 1100 форматов.
Lumin
luminpdf.com
Lumin — это облачное программное обеспечение для редактирования PDF-файлов и документооборота, основанное в 2014 году со штаб-квартирой в Новой Зеландии. Компания Lumin работает по всему миру, насчитывая более 80 миллионов пользователей по всему миру. Пользователи Lumin есть практически на всех конт...
Nanonets
nanonets.com
Nanonets — это служба интеллектуальной обработки документов на базе искусственного интеллекта, которая специализируется на технологии оптического распознавания символов (OCR). Используя алгоритмы самообучения, Nanonets может автоматизировать сбор данных из различных документов, таких как счета-факту...
GorillaPDF
gorillapdf.com
Бесплатный онлайн-конвертер PDF, который конвертирует изображения, текстовые файлы, файлы Excel и презентации в PDF. Он также уменьшает размер PDF-файлов, объединяет их, извлекает текст из изображения и шифрует PDF-файлы. GorillaPDF — это эффективное, надежное и простое в использовании решение для у...
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc — это современный онлайн-редактор PDF. Наш интерактивный интерфейс упрощает пользователям использование различных доступных инструментов и функций, тем самым повышая эффективность и сокращая время. Благодаря нашим безопасным шлюзам пользователи могут быть уверены в том, что их документы нахо...
PDFShift
pdfshift.io
PDFShift предоставляет разработчикам инструмент для преобразования HTML-документов (необработанных или ссылок) в PDF с высокой точностью. Доступны пакеты для Node.js, Python и PHP, а API позволяет использовать любые языки программирования. Доступны такие функции, как нанесение водяных знаков и шифро...