Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для полевых продаж
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение для полевых продаж - Самые популярные приложения

Разработанное для сотрудников, занимающихся продажами на дому, программное обеспечение для продаж на местах распределяет логические маршруты для торгового персонала, оптимизируя эффективность. Эти инструменты помогают членам команды ориентироваться в маршрутах продаж и информируют менеджеров о местонахождении своих сотрудников в режиме реального времени. Программное обеспечение также позволяет регистрировать успешные продажи или транзакции и облегчает мониторинг деятельности команды в дороге. Программное обеспечение для продаж на местах работает в более широкой области программного обеспечения для продаж. В то время как другое программное обеспечение для продаж выделяет цифровые территории для контактов по телефону, электронной почте или видеозвонку, программное обеспечение для выездных продаж отличается тем, что предоставляет территории физического местоположения, беспрепятственно подключая продавцов к физическим адресам своих потенциальных клиентов. Некоторые инструменты также могут интегрироваться или функционировать как система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), извлекая контактную информацию и служа центральным узлом для обновлений и полевых заметок.

Отправить новое приложение


SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit — приложение для управления продажами, помогающее командам эффективно работать, отслеживать лидов и анализировать продажи.

eSpatial

eSpatial

espatial.com

eSpatial — облачное программное обеспечение для картирования, позволяющее визуализировать и анализировать данные для оптимизации продаж и планирования маршрутов.

Repsly

Repsly

repsly.com

Repsly - мобильное приложение для управления полевыми операциями, сбора данных и взаимодействия с клиентами для розничной торговли и продаж.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Pepperi - платформа B2B для управления продажами и заказами в сфере потребительских товаров, интегрирующая функции e-commerce и автоматизации продаж.

Mobi Work

Mobi Work

dms.mobiwork.vn

MobiWork помогает командам продаж и обеспечивает решение для заказов в розничных точках, а также управление командами маркетинга.

BeatRoute

BeatRoute

beatroute.io

BeatRoute - платформа для автоматизации продаж в розничной торговле, помогающая оптимизировать сотрудничество между торговыми командами и клиентами.

TrueContext

TrueContext

truecontext.com

TrueContext - мобильная платформа для автоматизации полевых операций, упрощающая сбор данных и управление рабочими процессами без подключения к интернету.

Mapline

Mapline

mapline.com

Mapline - это приложение для визуализации данных на карте, позволяющее создавать маршруты, генерировать отчеты и анализировать географическую информацию.

ForceManager

ForceManager

forcemanager.com

ForceManager — это CRM-система для управления продажами, оптимизирующая деятельность команд и позволяющая эффективно контролировать производительность.

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo - приложение для управления полевыми продажами, которое помогает торговым представителям оптимизировать работу с клиентами и обрабатывать заказы.

Delta Sales App

Delta Sales App

deltasalesapp.com

Delta Sales App — программа для автоматизации продаж и отслеживания сотрудников в полевых продажах, позволяющая управлять деятельностью торговых представителей.

SPOTIO

SPOTIO

spotio.com

SPOTIO - инструмент для управления продажами на местах, автоматизирующий задачи и позволяющий отслеживать производительность команд и эффективность работы с клиентами.

Promomash

Promomash

promomash.com

Promomash — платформа для управления торговыми акциями, маркетингом и демо в рознице. Позволяет планировать, анализировать и оптимизировать все процессы в одном месте.

Repzo

Repzo

repzo.com

Repzo - это платформа для автоматизации продаж и управления полевыми силами, которая помогает управлять маркетингом и обслуживанием в реальном времени.

Map My Customers

Map My Customers

mapmycustomers.me

Приложение помогает торговым представителям визуализировать клиентов на карте, оптимизировать маршруты и автоматизировать обязанности по учету визитов.

FieldPro

FieldPro

fieldproapp.com

FieldPro - платформа для управления полевыми операциями, позволяющая оптимизировать процессы и повышать эффективность с помощью актуальных данных.

inSitu Sales

inSitu Sales

insitusales.com

Приложение inSitu Sales — это облачная система управления заказами, интегрированная с ERP, для создания мобильных счетов и управления запасами.

Veloxy

Veloxy

veloxy.io

Veloxy - платформа для управления продажами, автоматизирующая рутинные задачи и интегрированная с Salesforce, помогает увеличить эффективность и производительность групп продаж.

SimpliField

SimpliField

simplifield.com

Simplifield — это мобильное приложение для оптимизации полевых операций и управления данными в реальном времени, содействующее командной работе.

FieldPie

FieldPie

fieldpie.com

FieldPie - облачное приложение для управления мобильными рабочими, сбора и анализа данных в реальном времени вне офиса.

allGeo

allGeo

allgeo.com

Allgeo — это приложение для управления полевыми услугами, оптимизирующее планирование и отслеживание работы мобильных работников в реальном времени.

Ecanvasser

Ecanvasser

ecanvasser.com

Ecanvasser — приложение для управления политическими кампаниями, которое улучшает взаимодействие с избирателями и оптимизирует процессы с помощью аналитики и интеграций.

OctopusPro

OctopusPro

octopuspro.com

OctopusPro - облачное ПО для управления бизнесом, позволяющее управлять клиентами, заказами, платежами и персоналом для оптимизации операций.

Lystloc

Lystloc

lystloc.com

Lystloc - это приложение для мониторинга полевых сотрудников и управления их действиями, включая отслеживание посещаемости и планирование встреч с клиентами.

CallProof

CallProof

callproof.com

CallProof — приложение для повышения эффективности работы торговых представителей: планирование маршрутов, управление территориями, отслеживание клиентов и лидов.

URVA

URVA

urva.co

URVA - это мобильный инструмент для отслеживания продаж, позволяющий командам записывать взаимодействия с клиентами и управлять ими в реальном времени.

LeadPlotter

LeadPlotter

leadplotter.com

LeadPlotter — это приложение для управления потенциальными клиентами и клиентами, позволяющее эффективно отслеживать и анализировать продажи на различных этапах.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.