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Разработанное для сотрудников, занимающихся продажами на дому, программное обеспечение для продаж на местах распределяет логические маршруты для торгового персонала, оптимизируя эффективность. Эти инструменты помогают членам команды ориентироваться в маршрутах продаж и информируют менеджеров о местонахождении своих сотрудников в режиме реального времени. Программное обеспечение также позволяет регистрировать успешные продажи или транзакции и облегчает мониторинг деятельности команды в дороге. Программное обеспечение для продаж на местах работает в более широкой области программного обеспечения для продаж. В то время как другое программное обеспечение для продаж выделяет цифровые территории для контактов по телефону, электронной почте или видеозвонку, программное обеспечение для выездных продаж отличается тем, что предоставляет территории физического местоположения, беспрепятственно подключая продавцов к физическим адресам своих потенциальных клиентов. Некоторые инструменты также могут интегрироваться или функционировать как система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), извлекая контактную информацию и служа центральным узлом для обновлений и полевых заметок.
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SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit — приложение для управления продажами, помогающее командам эффективно работать, отслеживать лидов и анализировать продажи.
eSpatial
espatial.com
eSpatial — облачное программное обеспечение для картирования, позволяющее визуализировать и анализировать данные для оптимизации продаж и планирования маршрутов.
Repsly
repsly.com
Repsly - мобильное приложение для управления полевыми операциями, сбора данных и взаимодействия с клиентами для розничной торговли и продаж.
Pepperi
pepperi.com
Pepperi - платформа B2B для управления продажами и заказами в сфере потребительских товаров, интегрирующая функции e-commerce и автоматизации продаж.
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
MobiWork помогает командам продаж и обеспечивает решение для заказов в розничных точках, а также управление командами маркетинга.
BeatRoute
beatroute.io
BeatRoute - платформа для автоматизации продаж в розничной торговле, помогающая оптимизировать сотрудничество между торговыми командами и клиентами.
TrueContext
truecontext.com
TrueContext - мобильная платформа для автоматизации полевых операций, упрощающая сбор данных и управление рабочими процессами без подключения к интернету.
Mapline
mapline.com
Mapline - это приложение для визуализации данных на карте, позволяющее создавать маршруты, генерировать отчеты и анализировать географическую информацию.
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager — это CRM-система для управления продажами, оптимизирующая деятельность команд и позволяющая эффективно контролировать производительность.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo - приложение для управления полевыми продажами, которое помогает торговым представителям оптимизировать работу с клиентами и обрабатывать заказы.
Delta Sales App
deltasalesapp.com
Delta Sales App — программа для автоматизации продаж и отслеживания сотрудников в полевых продажах, позволяющая управлять деятельностью торговых представителей.
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO - инструмент для управления продажами на местах, автоматизирующий задачи и позволяющий отслеживать производительность команд и эффективность работы с клиентами.
Promomash
promomash.com
Promomash — платформа для управления торговыми акциями, маркетингом и демо в рознице. Позволяет планировать, анализировать и оптимизировать все процессы в одном месте.
Repzo
repzo.com
Repzo - это платформа для автоматизации продаж и управления полевыми силами, которая помогает управлять маркетингом и обслуживанием в реальном времени.
Map My Customers
mapmycustomers.me
Приложение помогает торговым представителям визуализировать клиентов на карте, оптимизировать маршруты и автоматизировать обязанности по учету визитов.
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro - платформа для управления полевыми операциями, позволяющая оптимизировать процессы и повышать эффективность с помощью актуальных данных.
inSitu Sales
insitusales.com
Приложение inSitu Sales — это облачная система управления заказами, интегрированная с ERP, для создания мобильных счетов и управления запасами.
Veloxy
veloxy.io
Veloxy - платформа для управления продажами, автоматизирующая рутинные задачи и интегрированная с Salesforce, помогает увеличить эффективность и производительность групп продаж.
SimpliField
simplifield.com
Simplifield — это мобильное приложение для оптимизации полевых операций и управления данными в реальном времени, содействующее командной работе.
Ecanvasser
ecanvasser.com
Ecanvasser — приложение для управления политическими кампаниями, которое улучшает взаимодействие с избирателями и оптимизирует процессы с помощью аналитики и интеграций.
FieldPie
fieldpie.com
FieldPie - облачное приложение для управления мобильными рабочими, сбора и анализа данных в реальном времени вне офиса.
allGeo
allgeo.com
Allgeo — это приложение для управления полевыми услугами, оптимизирующее планирование и отслеживание работы мобильных работников в реальном времени.
OctopusPro
octopuspro.com
OctopusPro - облачное ПО для управления бизнесом, позволяющее управлять клиентами, заказами, платежами и персоналом для оптимизации операций.
Lystloc
lystloc.com
Lystloc - это приложение для мониторинга полевых сотрудников и управления их действиями, включая отслеживание посещаемости и планирование встреч с клиентами.
CallProof
callproof.com
CallProof — приложение для повышения эффективности работы торговых представителей: планирование маршрутов, управление территориями, отслеживание клиентов и лидов.
URVA
urva.co
URVA - это мобильный инструмент для отслеживания продаж, позволяющий командам записывать взаимодействия с клиентами и управлять ими в реальном времени.
LeadPlotter
leadplotter.com
LeadPlotter содержит все инструменты, необходимые для более эффективного ведения бизнеса, в упрощенном и простом в использовании пакете. Продолжайте читать, чтобы узнать, почему это лучший вариант для вашей организации. LeadPlotter — это ваша персональная CRM и ABM, которая легко управляет всеми вашими потенциальными клиентами и клиентами, быстро планирует и составляет карту вашего дня в зависимости от пунктов назначения, повышает удовлетворенность клиентов: и все это с любого вашего устройства, в любое время и в любом месте.
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