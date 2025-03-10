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Разработанное для сотрудников, занимающихся продажами на дому, программное обеспечение для продаж на местах распределяет логические маршруты для торгового персонала, оптимизируя эффективность. Эти инструменты помогают членам команды ориентироваться в маршрутах продаж и информируют менеджеров о местонахождении своих сотрудников в режиме реального времени. Программное обеспечение также позволяет регистрировать успешные продажи или транзакции и облегчает мониторинг деятельности команды в дороге. Программное обеспечение для продаж на местах работает в более широкой области программного обеспечения для продаж. В то время как другое программное обеспечение для продаж выделяет цифровые территории для контактов по телефону, электронной почте или видеозвонку, программное обеспечение для выездных продаж отличается тем, что предоставляет территории физического местоположения, беспрепятственно подключая продавцов к физическим адресам своих потенциальных клиентов. Некоторые инструменты также могут интегрироваться или функционировать как система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), извлекая контактную информацию и служа центральным узлом для обновлений и полевых заметок.
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Map My Customers
mapmycustomers.me
Приложение помогает торговым представителям визуализировать клиентов на карте, оптимизировать маршруты и автоматизировать обязанности по учету визитов.
LeadPlotter
leadplotter.com
LeadPlotter содержит все инструменты, необходимые для более эффективного ведения бизнеса, в упрощенном и простом в использовании пакете. Продолжайте читать, чтобы узнать, почему это лучший вариант для вашей организации. LeadPlotter — это ваша персональная CRM и ABM, которая легко управляет всеми вашими потенциальными клиентами и клиентами, быстро планирует и составляет карту вашего дня в зависимости от пунктов назначения, повышает удовлетворенность клиентов: и все это с любого вашего устройства, в любое время и в любом месте.
Lystloc
lystloc.com
Lystloc-это компания по производству продуктов SaaS Intelligence and Analytics SaaS, предоставляющая полные решения для наших клиентов, основанных на местоположении. Lystloc начинал как внутренний продукт, предназначенный для отслеживания посещаемости нашего поля и офисных пользователей по местоположению через мобильное приложение, а не аппаратные перфорированные карты. Это сработало очень хорошо для нас, сэкономив много времени и денег. Тогда это был естественный прогресс, чтобы разработать это как продукт SaaS для других компаний, которые сталкиваются с аналогичными проблемами в день в день. Итак, Lystloc-универсальный магазин для всех ваших решений на основе местоположения. Мы являемся ведущим рыночным решением SaaS в разведке в режиме реального времени для вашей рабочей силы или транспортных средств или интеграций API.
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro - платформа для управления полевыми операциями, позволяющая оптимизировать процессы и повышать эффективность с помощью актуальных данных.
FieldPie
fieldpie.com
Fieldpie-это облачное программное решение, которое помогает компаниям управлять своей мобильной рабочей силой в полевых услугах, продажах полевых, полевых аудитов и операций мерчендайзинга. Заветные бренды лидеров отрасли, а также инновационные стартапы, FieldPie помогает компаниям повысить эффективность своих полевых ресурсов и значительно упрощает сбор и анализ полевых данных. Легко планируйте задачи, отправляйте свою полевую команду на правильные задачи, разработайте красивые мобильные формы для сбора мобильных данных и мониторинга всех полевых действий в режиме реального времени с FieldPie.
CallProof
callproof.com
CallProof — это мощный инструмент, специально разработанный, чтобы помочь внешним торговым представителям максимизировать эффективность их повседневной деятельности. Он предоставляет простой в использовании интерфейс для планирования маршрута, позволяя пользователям составлять оптимизированные маршруты для всех своих встреч, чтобы сэкономить время и затраты на топливо. Благодаря функции управления территорией CallProof также позволяет торговым представителям отслеживать своих потенциальных клиентов, клиентов и возможности в данной области. В конечном счете, CallProof призван помочь торговым представителям стать более продуктивными за счет оптимизации рабочего процесса и повышения эффективности их операций. Благодаря нашему приложению команды могут улучшить видимость эффективности каждого представителя и быть уверенными, что они разумно используют драгоценное время на местах. Наслаждайтесь удобством полностью оптимизированных и персонализированных продаж благодаря CallProof. Благодаря обширному набору функций, таких как асинхронная связь, автоматическое создание отчетов, сканирование визитных карточек, голосовая защита от звонков, мгновенные встречи по продажам, серии и цели продаж. CallProof — бесценный инструмент для любой внешней команды продаж, стремящейся повысить свою продуктивность и эффективность. Попробуйте сегодня, чтобы максимизировать свой успех на дороге!
SimpliField
simplifield.com
Simplifield — это мобильное приложение для оптимизации полевых операций и управления данными в реальном времени, содействующее командной работе.
allGeo
allgeo.com
Abaqus предоставляет предприятиям решения для автоматизации своих полевых услуг, чтобы значительно повысить производительность своих сотрудников, экономию заработной платы и прибыльность. В этот век цифровой трансформации Abaqus ведет путь, предоставляя решения различным отраслям от управления и строительства учреждений до управления автопарком и здравоохранения. Abaqus упрощает огромную сложность управляющих полевых организаций с десятками тысяч мобильных работников в этой области, предоставляя инструменты для планирования, отслеживание пробега, поставки времени, отправка сообщений, сбор полевых данных, мобильные формы, мониторинг исключений и аналитику. Платформа Allgeo в Abaqus может использоваться для создания пользовательских решений для рабочих процессов для клиентов среднего размера и предприятия. Решения, размещенные на Allgeo, включают отслеживание ресурсов, время и посещаемость, проверку электронного посещения, безопасность одинокого работника, отслеживание нагрузки, инспекцию и журналы аудита и т. Д. Платформа интерфейсы с широким спектром устройств, таких как устройства Android, устройства iOS и устройства для телематики. Команда AbaQUS приводит руководителей из Philips Electronics, Qualcomm, Cisco, Intel и Jitterbit с многолетним опытом работы в веб -странице, мобильной и облачной программной индустрии.
Ecanvasser
ecanvasser.com
Удобное программное обеспечение Ecanvasser позволяет планировать и управлять всеми аспектами избирательной кампании, экономя часы времени и повышая вовлеченность сторонников.
Mapline
mapline.com
Mapline - это приложение для визуализации данных на карте, позволяющее создавать маршруты, генерировать отчеты и анализировать географическую информацию.
URVA
urva.co
URVA Sales Force Tracker — это удобный для мобильных устройств инструмент продаж, который объединяет всю вашу команду продаж на одной странице. Отделы продаж взаимодействуют с новыми потенциальными клиентами для создания бизнеса и существующих клиентов для увеличения продаж и дальнейшего развития деловых отношений. Хотя это может происходить регулярно или нерегулярно, редко бывает видно, что происходит, без инструмента, который связывает команду на местах с руководителями в штаб-квартире. URVA позволяет преодолеть этот самый разрыв. У сотрудников отдела продаж всегда с собой отличное приложение, которое позволяет им записывать все взаимодействия с клиентами за считанные секунды, причем с помощью геотегов для наглядности. В свою очередь, менеджеры могут видеть, что происходит, и консультировать свои команды по поводу новых продуктов и услуг, а также устанавливать цели и планы на неделю/месяц без необходимости разговаривать с каждым членом команды. Наконец, на уровне руководства все эти взаимодействия доступны для использования в небольших информационных панелях и запланированных отчетах. Все возможности URVA Sales работают везде: от телефона до большого экрана и всего, что между ними. URVA Sales доверяют некоторые ведущие банки, телекоммуникационные и фармацевтические компании мира.
Repzo
repzo.com
Repzo - это платформа для автоматизации продаж и управления полевыми силами, которая помогает управлять маркетингом и обслуживанием в реальном времени.
eSpatial
espatial.com
eSpatial — облачное программное обеспечение для картирования, позволяющее визуализировать и анализировать данные для оптимизации продаж и планирования маршрутов.
Promomash
promomash.com
«Промомаш» — единственная универсальная платформа для управления продвижением растущих CPG-брендов в ритейле. Планируйте, выполняйте, анализируйте и оптимизируйте все свои рекламные акции в сфере розничной торговли, продажи на местах и маркетинговые мероприятия, а также демонстрации в магазинах в одном месте — и передайте на аутсорсинг свою самую большую головную боль, вычеты, с помощью комплексного управляемого процесса «под ключ». Управляя всем этим в «Промомаше», бренды потребительских товаров получают единый источник истины, который помогает им лучше продвигаться в розничной торговле и делать лучший выбор при ограниченных торговых расходах. Ни одно другое решение не предоставляет брендам всех инструментов, необходимых для управления каждым аспектом их усилий по торговому маркетингу и продвижению. Больше никаких электронных таблиц или нескольких систем! • Управляйте рекламными акциями, демонстрациями, продажами и скидками в одном месте. • Получайте автоматические ежедневные данные о продажах благодаря нашему партнерству с Crisp. • Разгрузите бремя управления отчислениями с помощью нашей комплексной услуги «под ключ». • Более четкое представление о торговых расходах благодаря детальному планированию, отчетности и данным по вычетам. • Сравните плановые и фактические показатели торговли в одном удобном для чтения представлении. Планы подписки, которые отвечают вашим потребностям прямо сейчас. Зарегистрируйтесь и получайте только то, что вам нужно, или воспользуйтесь всеми преимуществами комплексного управления продвижением с «Промомаш». Независимо от того, как вы начнете, все наши подписки являются ежемесячными, а цены формируются с учетом размера и бюджета вашей компании. • Управление торговым продвижением (TPM). Планируйте, выполняйте, анализируйте и совершенствуйте все свои торговые предложения по всем тактикам и клиентам. • Управление выездным маркетингом: планируйте, управляйте и готовьте отчеты о выездных маркетинговых мероприятиях, демонстрациях и мероприятиях по мерчандайзингу. • Управление вычетами: используйте автоматизацию и нашу команду экспертов для сбора, классификации, проверки и оспаривания вычетов.
TrueContext
truecontext.com
TrueContext - мобильная платформа для автоматизации полевых операций, упрощающая сбор данных и управление рабочими процессами без подключения к интернету.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo - приложение для управления полевыми продажами, которое помогает торговым представителям оптимизировать работу с клиентами и обрабатывать заказы.
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO - инструмент для управления продажами на местах, автоматизирующий задачи и позволяющий отслеживать производительность команд и эффективность работы с клиентами.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit — приложение для управления продажами, помогающее командам эффективно работать, отслеживать лидов и анализировать продажи.
Veloxy
veloxy.io
Veloxy — это система роста доходов, которая умножает и ускоряет вашу торговую деятельность, устраняя при этом непродающую деятельность, которая стоит вам времени и денег. Это единая интегрированная платформа продаж, которая предоставляет вам основные возможности продаж — участие в продажах, обеспечение продаж, продуктивность продаж и внедрение Salesforce — единую точку взаимодействия на всех устройствах, которая поможет вам заключить больше сделок и привлечь больше потенциальных клиентов. Тысячи торговых представителей на местах, внутренних торговых представителей и менеджеров по продажам превращают отделы продаж в настоящие центры доходов с помощью Veloxy.
OctopusPro
octopuspro.com
OctopusPro-это облачное программное обеспечение для управления обслуживанием со всеми функциями и инструментами, необходимыми для управления и развития вашего бизнеса, позволяя вам управлять клиентами, руководителями, цитатами, бронированием, счетами, платежами, отзывами и отзывами, а также вашим персоналом и работниками в этой области. Помогая сократить административные и эксплуатационные расходы, увеличить конверсии и удержание клиентов и улучшить общение между вашим офисом, полевыми работниками и клиентами.
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager — это CRM-система для управления продажами, оптимизирующая деятельность команд и позволяющая эффективно контролировать производительность.
Delta Sales App
deltasalesapp.com
Приложение Delta Sales — это программное обеспечение для отслеживания продаж, предназначенное для автоматизации продаж на местах и отслеживания местонахождения сотрудников, позволяющее с легкостью автоматизировать продажи компании и внешнюю торговую деятельность. Это программное обеспечение спроектировано и разработано для менеджеров по продажам, дистрибьюторов, брендов для управления деятельностью сотрудников продаж на местах. С помощью приложения Delta Sales App бренды, дистрибьюторы, менеджеры по продажам могут управлять деятельностью сотрудников отдела продаж на местах и отслеживать их географическое местоположение, тогда как представители продаж на местах, имеющие приложение Delta Sales App, установленное на своих телефонах, могут автоматизировать свои повседневные действия, такие как прием заказов, сбор платежей, учет посещаемости, подача заявления на отпуск, управление расходами и многое другое. Более 20 000 торговых представителей уже используют приложение Delta Sales App, чтобы улучшить свой опыт продаж на местах ⚡ ⚡ Загрузите приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.delttechnepal.delta_sales_app Возможности приложения Delta Sales для отслеживания, автоматизации и управления продажами выездных сотрудников 1. Отчетность по заказам 2. И автоматизация сбора 3. Отслеживание местоположения сотрудников на основе GPS 4. Маркировка посещаемости и отпусков 5. Отчеты о расходах 6. Назначение действий 7. Управление вечеринками/клиентами 8. Управление продуктами 9. Инвентаризация 10. План действий 11. Объявления 12. Автоматизированные отчеты и аналитика 13. План тура 14. Отслеживание посещений клиентов 15. Управление дистрибьюторами 16. Ежедневные журналы работы 17. Обмен файлами с выездной командой 18. Производительность выездной группы продаж 19. Управление полевым персоналом 20. Прямые заказы B2B-клиентов Автоматизируйте отслеживание продаж на местах, измените способ вашей работы и начните отслеживать, управляя своим сотрудником по продажам на местах уже сегодня.
inSitu Sales
insitusales.com
Приложение inSitu Sales — это облачная система управления заказами, интегрированная с ERP, для создания мобильных счетов и управления запасами.
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
MobiWork помогает командам продаж и обеспечивает решение для заказов в розничных точках, а также управление командами маркетинга.
Pepperi
pepperi.com
Pepperi - платформа B2B для управления продажами и заказами в сфере потребительских товаров, интегрирующая функции e-commerce и автоматизации продаж.
BeatRoute
beatroute.io
BeatRoute - платформа для автоматизации продаж в розничной торговле, помогающая оптимизировать сотрудничество между торговыми командами и клиентами.
Repsly
repsly.com
Repsly - мобильное приложение для управления полевыми операциями, сбора данных и взаимодействия с клиентами для розничной торговли и продаж.
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