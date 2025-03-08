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Разработанное для сотрудников, занимающихся продажами на дому, программное обеспечение для продаж на местах распределяет логические маршруты для торгового персонала, оптимизируя эффективность. Эти инструменты помогают членам команды ориентироваться в маршрутах продаж и информируют менеджеров о местонахождении своих сотрудников в режиме реального времени. Программное обеспечение также позволяет регистрировать успешные продажи или транзакции и облегчает мониторинг деятельности команды в дороге. Программное обеспечение для продаж на местах работает в более широкой области программного обеспечения для продаж. В то время как другое программное обеспечение для продаж выделяет цифровые территории для контактов по телефону, электронной почте или видеозвонку, программное обеспечение для выездных продаж отличается тем, что предоставляет территории физического местоположения, беспрепятственно подключая продавцов к физическим адресам своих потенциальных клиентов. Некоторые инструменты также могут интегрироваться или функционировать как система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), извлекая контактную информацию и служа центральным узлом для обновлений и полевых заметок.
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Map My Customers
mapmycustomers.me
Второй пилот для торговых представителей на местах. Командный центр для внешних лидеров продаж. Мобильное приложение Map My Customers для iOS и Android помогает внешним торговым представителям: Визуализируйте клиентов в виде меток на карте. • Просматривайте на карте области с наибольшим количеством бизнес-возможностей. • Создавайте группы на основе основных клиентов, линеек продуктов, территорий и т. д. • Узнайте, какие компании оставались нетронутыми в течение определенного количества дней. Делайте больше остановок. • Выбирайте клиентов, которых хотите посетить, и создайте оптимизированный маршрут за считанные секунды. • Найдите новых клиентов на своем маршруте, чтобы достичь целей поиска или заполнить дополнительное время. Откажитесь от ввода данных. • Зарегистрируйте посещение клиента. всего несколько нажатий и делайте голосовые заметки. • Автоматически записывайте звонки и электронные письма на ходу. • Интегрируйтесь с Hubspot, Salesforce, Quickbooks и другими сервисами.
LeadPlotter
leadplotter.com
LeadPlotter содержит все инструменты, необходимые для более эффективного ведения бизнеса, в упрощенном и простом в использовании пакете. Продолжайте читать, чтобы узнать, почему это лучший вариант для вашей организации. LeadPlotter — это ваша персональная CRM и ABM, которая легко управляет всеми вашими потенциальными клиентами и клиентами, быстро планирует и составляет карту вашего дня в зависимости от пунктов назначения, повышает удовлетворенность клиентов: и все это с любого вашего устройства, в любое время и в любом месте.
Lystloc
lystloc.com
Lystloc-это компания по производству продуктов SaaS Intelligence and Analytics SaaS, предоставляющая полные решения для наших клиентов, основанных на местоположении. Lystloc начинал как внутренний продукт, предназначенный для отслеживания посещаемости нашего поля и офисных пользователей по местоположению через мобильное приложение, а не аппаратные перфорированные карты. Это сработало очень хорошо для нас, сэкономив много времени и денег. Тогда это был естественный прогресс, чтобы разработать это как продукт SaaS для других компаний, которые сталкиваются с аналогичными проблемами в день в день. Итак, Lystloc-универсальный магазин для всех ваших решений на основе местоположения. Мы являемся ведущим рыночным решением SaaS в разведке в режиме реального времени для вашей рабочей силы или транспортных средств или интеграций API.
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro — это программная платформа, которая помогает производителям и дистрибьюторам легко управлять и автоматизировать повседневные операции на местах и достигать более высокого уровня эффективности с помощью данных в реальном времени.
FieldPie
fieldpie.com
Fieldpie-это облачное программное решение, которое помогает компаниям управлять своей мобильной рабочей силой в полевых услугах, продажах полевых, полевых аудитов и операций мерчендайзинга. Заветные бренды лидеров отрасли, а также инновационные стартапы, FieldPie помогает компаниям повысить эффективность своих полевых ресурсов и значительно упрощает сбор и анализ полевых данных. Легко планируйте задачи, отправляйте свою полевую команду на правильные задачи, разработайте красивые мобильные формы для сбора мобильных данных и мониторинга всех полевых действий в режиме реального времени с FieldPie.
CallProof
callproof.com
CallProof — это мощный инструмент, специально разработанный, чтобы помочь внешним торговым представителям максимизировать эффективность их повседневной деятельности. Он предоставляет простой в использовании интерфейс для планирования маршрута, позволяя пользователям составлять оптимизированные маршруты для всех своих встреч, чтобы сэкономить время и затраты на топливо. Благодаря функции управления территорией CallProof также позволяет торговым представителям отслеживать своих потенциальных клиентов, клиентов и возможности в данной области. В конечном счете, CallProof призван помочь торговым представителям стать более продуктивными за счет оптимизации рабочего процесса и повышения эффективности их операций. Благодаря нашему приложению команды могут улучшить видимость эффективности каждого представителя и быть уверенными, что они разумно используют драгоценное время на местах. Наслаждайтесь удобством полностью оптимизированных и персонализированных продаж благодаря CallProof. Благодаря обширному набору функций, таких как асинхронная связь, автоматическое создание отчетов, сканирование визитных карточек, голосовая защита от звонков, мгновенные встречи по продажам, серии и цели продаж. CallProof — бесценный инструмент для любой внешней команды продаж, стремящейся повысить свою продуктивность и эффективность. Попробуйте сегодня, чтобы максимизировать свой успех на дороге!
SimpliField
simplifield.com
SimpliField — это мобильное решение для брендов, созданное для ускорения вашего пути к совершенству в розничной торговле и максимизации прибыльности в каждом магазине. Это решение помогает вашим полевым командам достигать целей вашего бренда в каждом магазине и уведомляет штаб-квартиру в режиме реального времени о любых операциях, происходящих на местах. Этот межведомственный инструмент укрепляет сотрудничество между вашими подразделениями, отделами магазина и штаб-квартиры.
allGeo
allgeo.com
Abaqus предоставляет предприятиям решения для автоматизации своих полевых услуг, чтобы значительно повысить производительность своих сотрудников, экономию заработной платы и прибыльность. В этот век цифровой трансформации Abaqus ведет путь, предоставляя решения различным отраслям от управления и строительства учреждений до управления автопарком и здравоохранения. Abaqus упрощает огромную сложность управляющих полевых организаций с десятками тысяч мобильных работников в этой области, предоставляя инструменты для планирования, отслеживание пробега, поставки времени, отправка сообщений, сбор полевых данных, мобильные формы, мониторинг исключений и аналитику. Платформа Allgeo в Abaqus может использоваться для создания пользовательских решений для рабочих процессов для клиентов среднего размера и предприятия. Решения, размещенные на Allgeo, включают отслеживание ресурсов, время и посещаемость, проверку электронного посещения, безопасность одинокого работника, отслеживание нагрузки, инспекцию и журналы аудита и т. Д. Платформа интерфейсы с широким спектром устройств, таких как устройства Android, устройства iOS и устройства для телематики. Команда AbaQUS приводит руководителей из Philips Electronics, Qualcomm, Cisco, Intel и Jitterbit с многолетним опытом работы в веб -странице, мобильной и облачной программной индустрии.
Ecanvasser
ecanvasser.com
Удобное программное обеспечение Ecanvasser позволяет планировать и управлять всеми аспектами избирательной кампании, экономя часы времени и повышая вовлеченность сторонников.
Mapline
mapline.com
Подключите свои данные к реальному миру. За считанные секунды вы можете загрузить свои данные, просмотреть их на карте, создать маршруты, создать диаграммы и отчеты и объединить все это на визуальной информационной панели. Используя наши мощные аналитические инструменты, создайте новые способы визуализации и понимания ваших данных. Если у вас возникнут проблемы, наша команда экспертов готова показать вам, как максимально эффективно использовать ваши данные! Позвоните нам, поговорите с нами или отправьте электронное письмо, мы здесь, чтобы помочь.
URVA
urva.co
URVA Sales Force Tracker — это удобный для мобильных устройств инструмент продаж, который объединяет всю вашу команду продаж на одной странице. Отделы продаж взаимодействуют с новыми потенциальными клиентами для создания бизнеса и существующих клиентов для увеличения продаж и дальнейшего развития деловых отношений. Хотя это может происходить регулярно или нерегулярно, редко бывает видно, что происходит, без инструмента, который связывает команду на местах с руководителями в штаб-квартире. URVA позволяет преодолеть этот самый разрыв. У сотрудников отдела продаж всегда с собой отличное приложение, которое позволяет им записывать все взаимодействия с клиентами за считанные секунды, причем с помощью геотегов для наглядности. В свою очередь, менеджеры могут видеть, что происходит, и консультировать свои команды по поводу новых продуктов и услуг, а также устанавливать цели и планы на неделю/месяц без необходимости разговаривать с каждым членом команды. Наконец, на уровне руководства все эти взаимодействия доступны для использования в небольших информационных панелях и запланированных отчетах. Все возможности URVA Sales работают везде: от телефона до большого экрана и всего, что между ними. URVA Sales доверяют некоторые ведущие банки, телекоммуникационные и фармацевтические компании мира.
Repzo
repzo.com
Полная платформа автоматизации продаж/полевых сотрудников для управления поставщиками услуг продаж, маркетинга и услуг, которая предоставляет вам аналитику покрытия в реальном времени.
eSpatial
espatial.com
eSpatial — это облачное картографическое программное обеспечение, разработанное для предприятий и предназначенное для пользователей. Мы считаем, что картографирование должно быть быстрым, простым и мощным. С помощью нашего картографического программного обеспечения вы можете легко загружать, визуализировать и анализировать несколько слоев данных. Это быстрое визуальное понимание, которое избавляет от догадок при принятии решений. Мы являемся экспертами в области картографии и предоставляем географические решения уже более двадцати лет. Нам доверяют наши клиенты и партнеры, от компаний из списка Fortune 500 до некоммерческих организаций, которые охватывают практически все отрасли, и мы стремимся помочь нашим пользователям достичь своих картографических целей. eSpatial имеет полный набор функций, которые позволяют вам визуализировать, анализировать и обмениваться бизнес-данными, которые в настоящее время хранятся в электронных таблицах, системах CRM или ERP.
Promomash
promomash.com
«Промомаш» — единственная универсальная платформа для управления продвижением растущих CPG-брендов в ритейле. Планируйте, выполняйте, анализируйте и оптимизируйте все свои рекламные акции в сфере розничной торговли, продажи на местах и маркетинговые мероприятия, а также демонстрации в магазинах в одном месте — и передайте на аутсорсинг свою самую большую головную боль, вычеты, с помощью комплексного управляемого процесса «под ключ». Управляя всем этим в «Промомаше», бренды потребительских товаров получают единый источник истины, который помогает им лучше продвигаться в розничной торговле и делать лучший выбор при ограниченных торговых расходах. Ни одно другое решение не предоставляет брендам всех инструментов, необходимых для управления каждым аспектом их усилий по торговому маркетингу и продвижению. Больше никаких электронных таблиц или нескольких систем! • Управляйте рекламными акциями, демонстрациями, продажами и скидками в одном месте. • Получайте автоматические ежедневные данные о продажах благодаря нашему партнерству с Crisp. • Разгрузите бремя управления отчислениями с помощью нашей комплексной услуги «под ключ». • Более четкое представление о торговых расходах благодаря детальному планированию, отчетности и данным по вычетам. • Сравните плановые и фактические показатели торговли в одном удобном для чтения представлении. Планы подписки, которые отвечают вашим потребностям прямо сейчас. Зарегистрируйтесь и получайте только то, что вам нужно, или воспользуйтесь всеми преимуществами комплексного управления продвижением с «Промомаш». Независимо от того, как вы начнете, все наши подписки являются ежемесячными, а цены формируются с учетом размера и бюджета вашей компании. • Управление торговым продвижением (TPM). Планируйте, выполняйте, анализируйте и совершенствуйте все свои торговые предложения по всем тактикам и клиентам. • Управление выездным маркетингом: планируйте, управляйте и готовьте отчеты о выездных маркетинговых мероприятиях, демонстрациях и мероприятиях по мерчандайзингу. • Управление вычетами: используйте автоматизацию и нашу команду экспертов для сбора, классификации, проверки и оспаривания вычетов.
TrueContext
truecontext.com
TrueContext позволяет предприятиям адаптировать, автоматизировать и трансформировать свои операции по выездному обслуживанию с помощью динамичных, быстро развертываемых мобильных рабочих процессов, учитывающих сложность их среды. Благодаря расширенным возможностям сбора данных в различных форматах TrueContext обеспечивает организациям видимость сейчас и предсказуемость на будущее. TrueContext, ранее ProntoForms — канадский разработчик программного обеспечения и мобильных приложений, который предоставляет пользователям платформу разработки с низким уровнем написания кода для создания приложений для управления выездным обслуживанием предприятия. Приложение оцифровывает документы, предоставляя работникам на местах возможность заполнять сложные формы на мобильных устройствах, собирать обширные данные и отправлять данные форм непосредственно управленческому персоналу, системам бэк-офиса и инструментам аналитики. Компания стала публичной в 2005 году и торгуется на венчурной бирже TSX под тикером PFM. В 2015 году компания Frost & Sullivan удостоила ProntoForms награды «Инновации и лидерство в конкурентной стратегии мобильных форм в Северной Америке». В 2019 году ProntoForms был признан в Магическом квадранте Gartner 2019 года для корпоративных платформ приложений с низким кодированием как одно из 18 решений LCAP.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo — это универсальная платформа продаж на местах для производителей, оптовиков и дистрибьюторов. Нам нравится думать об этом как о комплексном решении для управления продажами на местах, управления взаимоотношениями с клиентами и сбора заказов в одном. Skynamo позволяет вашим отделам продаж сосредоточиться на том, что действительно важно: продаже, приеме заказов и построении прочных отношений с вашими клиентами. Для кого Скинамо? Skynamo используется производителями, оптовиками и дистрибьюторами продукции, имеющими отделы продаж на местах, которые регулярно посещают и продают клиентам. Мобильное приложение Skynamo для продаж на местах. Наше мобильное приложение для продаж на местах использует данные и информацию, собранные с помощью технологии GPS, для автоматизации административных задач, повышения производительности и обслуживания клиентов на местах, а также увеличения количества заказов. Торговые представители на местах используют Skynamo, чтобы улучшить свои отношения со своими клиентами, собирать заказы и минимизировать время, затрачиваемое на администрирование. Веб-приложение Skynamo для менеджеров и групп поддержки продаж в офисах. Менеджеры и группы поддержки продаж в офисах получают доступ к функциональным возможностям Skynamo через настольный компьютер. Менеджеры могут в режиме реального времени просматривать обновления активности, отчеты, информационную панель по ключевым показателям эффективности, а также отвечать на вопросы о работе торговых представителей, прогнозах продаж и проблемных областях в вашей торговой организации. Менеджеры по продажам входят в веб-приложение Skynamo, чтобы следить за тем, что происходит на местах, и получать отчеты о работе подотчетной им команды.
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO — это инструмент взаимодействия с внешними продавцами, предназначенный для повышения эффективности и одновременного ускорения всех аспектов процесса продаж на местах. SPOTIO — это решение, которое облегчает повседневную работу за счет автоматизации ручных задач, повышения ответственности и предоставления реального понимания того, как работает ваша организация продаж и как ее можно улучшить. SPOTIO — это программное обеспечение, созданное специально для создания карт CRM, автозапусков, отслеживания активности, поиска потенциальных клиентов и встроенных панелей отчетности. Централизация деятельности внешних отделов продаж обеспечивает торговым организациям прозрачность и понимание, необходимые для увеличения доходов. Создавайте воронку продаж, повышайте производительность, заключайте больше сделок и никогда больше не позволяйте потенциальным клиентам ускользнуть от внимания. SPOTIO всегда поддержит вас от начала до конца.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Программное обеспечение SalesRabbit помогает командам продаж в полевых условиях работать быстрее и умнее. Их решения рассматривают все основные болевые точки торговых организаций с цифровыми инструментами. Такие функции, как управление свинцом и область, отслеживание производительности представителей, цифровые контракты, генерация лидов и многое другое. Они также предлагают несколько дополнительных услуг, таких как учебная библиотека, маркетинговая платформа Geofence и информация домовладельцев, которые помогут вам продать более разумно. Самое главное, они работают лично с вами и вашей компанией, чтобы убедиться, что вы получите желаемые результаты. Узнайте больше о них на SalesRabbit.com.
Veloxy
veloxy.io
Veloxy — это система роста доходов, которая умножает и ускоряет вашу торговую деятельность, устраняя при этом непродающую деятельность, которая стоит вам времени и денег. Это единая интегрированная платформа продаж, которая предоставляет вам основные возможности продаж — участие в продажах, обеспечение продаж, продуктивность продаж и внедрение Salesforce — единую точку взаимодействия на всех устройствах, которая поможет вам заключить больше сделок и привлечь больше потенциальных клиентов. Тысячи торговых представителей на местах, внутренних торговых представителей и менеджеров по продажам превращают отделы продаж в настоящие центры доходов с помощью Veloxy.
OctopusPro
octopuspro.com
OctopusPro-это облачное программное обеспечение для управления обслуживанием со всеми функциями и инструментами, необходимыми для управления и развития вашего бизнеса, позволяя вам управлять клиентами, руководителями, цитатами, бронированием, счетами, платежами, отзывами и отзывами, а также вашим персоналом и работниками в этой области. Помогая сократить административные и эксплуатационные расходы, увеличить конверсии и удержание клиентов и улучшить общение между вашим офисом, полевыми работниками и клиентами.
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager — это CRM, выбранная отделами продаж, чтобы ускорить свою деятельность и продавать больше. Попробуйте бесплатно со своего ПК или мобильного устройства.
Delta Sales App
deltasalesapp.com
Приложение Delta Sales — это программное обеспечение для отслеживания продаж, предназначенное для автоматизации продаж на местах и отслеживания местонахождения сотрудников, позволяющее с легкостью автоматизировать продажи компании и внешнюю торговую деятельность. Это программное обеспечение спроектировано и разработано для менеджеров по продажам, дистрибьюторов, брендов для управления деятельностью сотрудников продаж на местах. С помощью приложения Delta Sales App бренды, дистрибьюторы, менеджеры по продажам могут управлять деятельностью сотрудников отдела продаж на местах и отслеживать их географическое местоположение, тогда как представители продаж на местах, имеющие приложение Delta Sales App, установленное на своих телефонах, могут автоматизировать свои повседневные действия, такие как прием заказов, сбор платежей, учет посещаемости, подача заявления на отпуск, управление расходами и многое другое. Более 20 000 торговых представителей уже используют приложение Delta Sales App, чтобы улучшить свой опыт продаж на местах ⚡ ⚡ Загрузите приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.delttechnepal.delta_sales_app Возможности приложения Delta Sales для отслеживания, автоматизации и управления продажами выездных сотрудников 1. Отчетность по заказам 2. И автоматизация сбора 3. Отслеживание местоположения сотрудников на основе GPS 4. Маркировка посещаемости и отпусков 5. Отчеты о расходах 6. Назначение действий 7. Управление вечеринками/клиентами 8. Управление продуктами 9. Инвентаризация 10. План действий 11. Объявления 12. Автоматизированные отчеты и аналитика 13. План тура 14. Отслеживание посещений клиентов 15. Управление дистрибьюторами 16. Ежедневные журналы работы 17. Обмен файлами с выездной командой 18. Производительность выездной группы продаж 19. Управление полевым персоналом 20. Прямые заказы B2B-клиентов Автоматизируйте отслеживание продаж на местах, измените способ вашей работы и начните отслеживать, управляя своим сотрудником по продажам на местах уже сегодня.
inSitu Sales
insitusales.com
inSitu Sales — это универсальная облачная мобильная система управления заказами с интеграцией ERP (QuickBooks®, Xero, SAP и Excel). Предоставьте торговым представителям и водителям возможность создавать мобильные счета или принимать заказы на ходу. Управление территорией и учет маршрутов предлагают заранее запланированные маршруты доставки с GPS-отслеживанием, отметкой времени активности и местами отправки счетов с возможностью захвата подписей для ваших торговых представителей на местах. Все представители и менеджеры получат отчет на конец дня, в котором будет указано, сколько было продано, сколько продаж было завершено и сколько запасов осталось для пополнения складов, что позволит убедиться в том, что запасы возвращены и учтены в будущих продажах, а платежи не пропущены. Все данные, полученные в полевых условиях, будут работать с двойной синхронизацией QuickBooks®, чтобы гарантировать, что данные всегда точны и соответствуют предполагаемым прогнозам. Устраните ошибки ручного ввода данных, такие как потеря времени на маршрутах, неуместное/потеря инвентаря или потеря дохода из-за неточного выставления счетов, с помощью автоматизированного программного обеспечения DSD.
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
MobiWork не только поддерживает команду продаж на рынке, но также предоставляет решения для заказа для точек продаж MobiWork Retail и решения для управления командой маркетинга PG.
Pepperi
pepperi.com
Pepperi предоставляет брендам потребительских товаров и оптовикам комплексную торговую платформу B2B, позволяющую последовательно управлять всеми аспектами омниканальных продаж. Предоставляя вам возможность продавать больше, лучше и быстрее, наша платформа уникальным образом сочетает в себе электронную коммерцию B2B, автоматизацию продаж, розничную торговлю и учет маршрутов (продажи в фургонах) в интегрированное мобильное решение, которое изначально работает на всех устройствах, чтобы максимально эффективно работать лично и онлайн. B2B продажи. Более 1000 клиентов в более чем 60 странах в различных отраслях – товары повседневного спроса, красота и косметика, продукты питания и напитки, очки и многие другие – полагаются на Pepperi при планировании, выполнении и анализе своих омниканальных продаж B2B: • Электронная B2B через Интернет и мобильные устройства. Коммерческая платформа позволяет покупателям делать заказы в любое время и в любом месте. • Принятие заказов онлайн и офлайн стало проще благодаря электронным каталогам, торговым акциям и полным данным о клиентах. • Приложение для розничной торговли для аудита в магазине, мерчендайзинг и пополнение запасов • Прямая доставка в магазин и продажи микроавтобусов с помощью приложения для учета маршрутов для iOS и Android • Управляйте торговыми маркетинговыми акциями по всем каналам одновременно, используя интуитивно понятный пользовательский интерфейс • Централизованное управление оптимизирует омниканальные операции в точках взаимодействия с клиентами. Платформа Pepperi корпоративного уровня обеспечивает беспрепятственное использование. и безопасно интегрируется с такими ERP-системами, как SAP Business One, SAP Business By Design и многими другими, что делает данные полностью доступными для представителей на местах и покупателей на всех устройствах, онлайн и оффлайн.
BeatRoute
beatroute.io
BeatRoute — это платформа для корпоративных продаж, которая позволяет розничным брендам достигать своих бизнес-целей посредством тесного сотрудничества между их отделами продаж, партнерами по сбыту и клиентами B2B. Будучи отраслевым SaaS-решением, мы гордимся тем, что предлагаем быстрое и безопасное внедрение, предназначенное для решения задач розничной торговли и дистрибуции. Мы уделяем приоритетное внимание комплексному обеспечению продаж для каждой заинтересованной стороны, участвующей в пути бренда к рынку, а не только автоматизации только для отделов продаж. Бренды могут подключить к BeatRoute всех своих заинтересованных лиц, включая отделы продаж, дистрибьюторов, дилеров, розничных продавцов и даже влиятельных лиц, таких как художники, электрики, косметологи и т. д., и предоставить каждому из них настраиваемые рабочие процессы, направленные на повышение их продуктивности.
Repsly
repsly.com
Платформа розничной торговли Repsly является движущей силой самых эффективных в мире команд мерчендайзинга и продаж на местах. От брендов до брокеров, Repsly предоставляет командам RetEx данные и инструменты, необходимые для ежедневного оказания максимально возможного влияния в этой области. Руководителям региональных групп и национальным менеджерам по работе с клиентами Repsly позволяет легко назначать и распределять работу на местах, а также подтверждать выполнение в масштабе в режиме реального времени. Для вашей работы на местах Repsly оптимизирует планирование, планирование маршрутов, сбор данных, ввод заказов и многое другое, предоставляя им все необходимое для более эффективной работы в каждой учетной записи. Благодаря мощной информации и аналитике Repsly помогает бизнес-лидерам отвечать на вопросы о продвижении и выполнении планограмм, производительности команды, распределении ресурсов и многом другом. В число клиентов входят Kraft Heinz, Dyson, Mattel, Curaleaf, L'Oreal, BeyondMeat, Olaplex, CoreMark, Spar, Sodastream, L&R Distributors, AB InBev и другие!
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