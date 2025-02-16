Программное обеспечение для полевых продаж - Самые популярные приложения - Сирия

Promomash

promomash.com

«Промомаш» — единственная универсальная платформа для управления продвижением растущих CPG-брендов в ритейле. Планируйте, выполняйте, анализируйте и оптимизируйте все свои рекламные акции в сфере розничной торговли, продажи на местах и ​​маркетинговые мероприятия, а также демонстрации в магазинах в одном месте — и передайте на аутсорсинг свою самую большую головную боль, вычеты, с помощью комплексного управляемого процесса «под ключ». Управляя всем этим в «Промомаше», бренды потребительских товаров получают единый источник истины, который помогает им лучше продвигаться в розничной торговле и делать лучший выбор при ограниченных торговых расходах. Ни одно другое решение не предоставляет брендам всех инструментов, необходимых для управления каждым аспектом их усилий по торговому маркетингу и продвижению. Больше никаких электронных таблиц или нескольких систем! • Управляйте рекламными акциями, демонстрациями, продажами и скидками в одном месте. • Получайте автоматические ежедневные данные о продажах благодаря нашему партнерству с Crisp. • Разгрузите бремя управления отчислениями с помощью нашей комплексной услуги «под ключ». • Более четкое представление о торговых расходах благодаря детальному планированию, отчетности и данным по вычетам. • Сравните плановые и фактические показатели торговли в одном удобном для чтения представлении. Планы подписки, которые отвечают вашим потребностям прямо сейчас. Зарегистрируйтесь и получайте только то, что вам нужно, или воспользуйтесь всеми преимуществами комплексного управления продвижением с «Промомаш». Независимо от того, как вы начнете, все наши подписки являются ежемесячными, а цены формируются с учетом размера и бюджета вашей компании. • Управление торговым продвижением (TPM). Планируйте, выполняйте, анализируйте и совершенствуйте все свои торговые предложения по всем тактикам и клиентам. • Управление выездным маркетингом: планируйте, управляйте и готовьте отчеты о выездных маркетинговых мероприятиях, демонстрациях и мероприятиях по мерчандайзингу. • Управление вычетами: используйте автоматизацию и нашу команду экспертов для сбора, классификации, проверки и оспаривания вычетов.