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Программное обеспечение для полевых продаж - Самые популярные приложения - Китай
Разработанное для сотрудников, занимающихся продажами на дому, программное обеспечение для продаж на местах распределяет логические маршруты для торгового персонала, оптимизируя эффективность. Эти инструменты помогают членам команды ориентироваться в маршрутах продаж и информируют менеджеров о местонахождении своих сотрудников в режиме реального времени. Программное обеспечение также позволяет регистрировать успешные продажи или транзакции и облегчает мониторинг деятельности команды в дороге. Программное обеспечение для продаж на местах работает в более широкой области программного обеспечения для продаж. В то время как другое программное обеспечение для продаж выделяет цифровые территории для контактов по телефону, электронной почте или видеозвонку, программное обеспечение для выездных продаж отличается тем, что предоставляет территории физического местоположения, беспрепятственно подключая продавцов к физическим адресам своих потенциальных клиентов. Некоторые инструменты также могут интегрироваться или функционировать как система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), извлекая контактную информацию и служа центральным узлом для обновлений и полевых заметок.
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SalesRabbit
salesrabbit.com
Программное обеспечение SalesRabbit помогает командам продаж на местах работать быстрее и эффективнее. Их решения решают все основные проблемы торговых организаций с помощью цифровых инструментов. Такие функции, как управление потенциальными клиентами и областями, отслеживание эффективности работы п...
ProntoForms
prontoforms.com
ProntoForms (TSXV: PFM) — канадский разработчик программного обеспечения и мобильных приложений, который предоставляет пользователям платформу разработки с низким уровнем написания кода для создания приложений для управления выездным обслуживанием предприятия. Приложение оцифровывает документы, пред...
eSpatial
espatial.com
eSpatial — это облачное картографическое программное обеспечение, разработанное для предприятий и предназначенное для пользователей. Мы считаем, что картографирование должно быть быстрым, простым и мощным. С помощью нашего картографического программного обеспечения вы можете легко загружать, визуали...
Repsly
repsly.com
Платформа розничной торговли Repsly является движущей силой самых эффективных в мире команд мерчендайзинга и продаж на местах. От брендов до брокеров, Repsly предоставляет командам RetEx данные и инструменты, необходимые для ежедневного оказания максимально возможного влияния в этой области. Руковод...
Pepperi
pepperi.com
Pepperi предоставляет брендам потребительских товаров и оптовикам комплексную торговую платформу B2B, позволяющую последовательно управлять всеми аспектами омниканальных продаж. Предоставляя вам возможность продавать больше, лучше и быстрее, наша платформа уникальным образом сочетает в себе электрон...
BeatRoute
beatroute.io
BeatRoute — это платформа для корпоративных продаж, которая позволяет розничным брендам достигать своих бизнес-целей посредством тесного сотрудничества между их отделами продаж, партнерами по сбыту и клиентами B2B. Будучи отраслевым SaaS-решением, мы гордимся тем, что предлагаем быстрое и безопасное...
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager — это CRM, выбранная отделами продаж, чтобы ускорить свою деятельность и продавать больше. Попробуйте бесплатно со своего ПК или мобильного устройства.
Mapline
mapline.com
Подключите свои данные к реальному миру. За считанные секунды вы можете загрузить свои данные, просмотреть их на карте, создать маршруты, создать диаграммы и отчеты и объединить все это на визуальной информационной панели. Используя наши мощные аналитические инструменты, создайте новые способы визуа...
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
MobiWork не только поддерживает команду продаж на рынке, но также предоставляет решения для заказа для точек продаж MobiWork Retail и решения для управления командой маркетинга PG.
Delta Sales App
deltasalesapp.com
Приложение Delta Sales — это программное обеспечение для отслеживания продаж, предназначенное для автоматизации продаж на местах и отслеживания местонахождения сотрудников, позволяющее с легкостью автоматизировать продажи компании и внешнюю торговую деятельность. Это программное обеспечение спроек...
SimpliField
simplifield.com
SimpliField — это мобильное решение для брендов, созданное для ускорения вашего пути к совершенству в розничной торговле и максимизации прибыльности в каждом магазине. Это решение помогает вашим полевым командам достигать целей вашего бренда в каждом магазине и уведомляет штаб-квартиру в режиме реал...
Promomash
promomash.com
«Промомаш» — единственная универсальная платформа для управления продвижением растущих CPG-брендов в ритейле. Планируйте, выполняйте, анализируйте и оптимизируйте все свои рекламные акции в сфере розничной торговли, продажи на местах и маркетинговые мероприятия, а также демонстрации в магазинах в ...
Map My Customers
mapmycustomers.me
Второй пилот для торговых представителей на местах. Командный центр для внешних лидеров продаж. Мобильное приложение Map My Customers для iOS и Android помогает внешним торговым представителям: Визуализируйте клиентов в виде меток на карте. • Просматривайте на карте области с наибольшим количеством ...
inSitu Sales
insitusales.com
inSitu Sales — это универсальная облачная мобильная система управления заказами с интеграцией ERP (QuickBooks®, Xero, SAP и Excel). Предоставьте торговым представителям и водителям возможность создавать мобильные счета или принимать заказы на ходу. Управление территорией и учет маршрутов предлагают ...
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro — это программная платформа, которая помогает производителям и дистрибьюторам легко управлять и автоматизировать повседневные операции на местах и достигать более высокого уровня эффективности с помощью данных в реальном времени.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo — это универсальная платформа продаж на местах для производителей, оптовиков и дистрибьюторов. Нам нравится думать об этом как о комплексном решении для управления продажами на местах, управления взаимоотношениями с клиентами и сбора заказов в одном. Skynamo позволяет вашим отделам продаж со...
Repzo
repzo.com
Полная платформа автоматизации продаж/полевых сотрудников для управления поставщиками услуг продаж, маркетинга и услуг, которая предоставляет вам аналитику покрытия в реальном времени.
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO — это инструмент взаимодействия с внешними продавцами, предназначенный для повышения эффективности и одновременного ускорения всех аспектов процесса продаж на местах. SPOTIO — это решение, которое облегчает повседневную работу за счет автоматизации ручных задач, повышения ответственности и пр...
Lystloc
lystloc.com
Lystloc — это SaaS-компания, занимающаяся разработкой продуктов для анализа местоположения и аналитики, предоставляющая нашим клиентам комплексные решения задач, связанных с определением местоположения. Lystloc начинался как собственный продукт, предназначенный для отслеживания посещаемости наших по...
FieldPie
fieldpie.com
FieldPie — это облачное программное решение, которое помогает компаниям управлять своими мобильными сотрудниками в сфере выездного обслуживания, продаж, выездного аудита и мерчендайзинга. FieldPie, которому доверяют лидеры отрасли и инновационные стартапы, помогает компаниям повысить эффективность и...
CallProof
callproof.com
CallProof — это мощный инструмент, специально разработанный, чтобы помочь внешним торговым представителям максимизировать эффективность их повседневной деятельности. Он предоставляет простой в использовании интерфейс для планирования маршрута, позволяя пользователям составлять оптимизированные маршр...
allGeo
allgeo.com
Abaqus предоставляет программную платформу (www.allGeo.com), которая помогает предприятиям упростить управление полевыми операциями. На платформе allGeo размещены такие решения, как учет рабочего времени и EVV (электронная проверка посещений), и она легко подключается к ADP Workforce Now®, чтобы упр...
Ecanvasser
ecanvasser.com
Удобное программное обеспечение Ecanvasser позволяет планировать и управлять всеми аспектами избирательной кампании, экономя часы времени и повышая вовлеченность сторонников.
URVA
urva.co
URVA Sales Force Tracker — это удобный для мобильных устройств инструмент продаж, который объединяет всю вашу команду продаж на одной странице. Отделы продаж взаимодействуют с новыми потенциальными клиентами для создания бизнеса и существующих клиентов для увеличения продаж и дальнейшего развития де...
Veloxy
veloxy.io
Veloxy — это система роста доходов, которая умножает и ускоряет вашу торговую деятельность, устраняя при этом непродающую деятельность, которая стоит вам времени и денег. Это единая интегрированная платформа продаж, которая предоставляет вам основные возможности продаж — участие в продажах, обеспече...
OctopusPro
octopuspro.com
OctopusPro — это облачное программное обеспечение для управления услугами со всеми функциями и инструментами, необходимыми для управления и развития вашего бизнеса, позволяющее вам управлять клиентами, потенциальными клиентами, предложениями, заказами, счетами-фактурами, платежами, отзывами и отзыва...
LeadPlotter
leadplotter.com
LeadPlotter содержит все инструменты, необходимые для более эффективного ведения бизнеса, в упрощенном и простом в использовании пакете. Продолжайте читать, чтобы узнать, почему это лучший вариант для вашей организации. LeadPlotter — это ваша персональная CRM и ABM, которая легко управляет всеми ваш...