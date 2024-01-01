Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для полевых продаж - Самые популярные приложения - Боливия Самые популярные Недавно добавленные

Разработанное для сотрудников, занимающихся продажами на дому, программное обеспечение для продаж на местах распределяет логические маршруты для торгового персонала, оптимизируя эффективность. Эти инструменты помогают членам команды ориентироваться в маршрутах продаж и информируют менеджеров о местонахождении своих сотрудников в режиме реального времени. Программное обеспечение также позволяет регистрировать успешные продажи или транзакции и облегчает мониторинг деятельности команды в дороге. Программное обеспечение для продаж на местах работает в более широкой области программного обеспечения для продаж. В то время как другое программное обеспечение для продаж выделяет цифровые территории для контактов по телефону, электронной почте или видеозвонку, программное обеспечение для выездных продаж отличается тем, что предоставляет территории физического местоположения, беспрепятственно подключая продавцов к физическим адресам своих потенциальных клиентов. Некоторые инструменты также могут интегрироваться или функционировать как система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), извлекая контактную информацию и служа центральным узлом для обновлений и полевых заметок.