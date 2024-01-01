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Программное обеспечение для полевых продаж - Самые популярные приложения - Ангола

Разработанное для сотрудников, занимающихся продажами на дому, программное обеспечение для продаж на местах распределяет логические маршруты для торгового персонала, оптимизируя эффективность. Эти инструменты помогают членам команды ориентироваться в маршрутах продаж и информируют менеджеров о местонахождении своих сотрудников в режиме реального времени. Программное обеспечение также позволяет регистрировать успешные продажи или транзакции и облегчает мониторинг деятельности команды в дороге. Программное обеспечение для продаж на местах работает в более широкой области программного обеспечения для продаж. В то время как другое программное обеспечение для продаж выделяет цифровые территории для контактов по телефону, электронной почте или видеозвонку, программное обеспечение для выездных продаж отличается тем, что предоставляет территории физического местоположения, беспрепятственно подключая продавцов к физическим адресам своих потенциальных клиентов. Некоторые инструменты также могут интегрироваться или функционировать как система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), извлекая контактную информацию и служа центральным узлом для обновлений и полевых заметок.

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eSpatial

eSpatial

espatial.com

eSpatial — это облачное картографическое программное обеспечение, разработанное для предприятий и предназначенное для пользователей. Мы считаем, что картографирование должно быть быстрым, простым и мощным. С помощью нашего картографического программного обеспечения вы можете легко загружать, визуали...

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

Программное обеспечение SalesRabbit помогает командам продаж на местах работать быстрее и эффективнее. Их решения решают все основные проблемы торговых организаций с помощью цифровых инструментов. Такие функции, как управление потенциальными клиентами и областями, отслеживание эффективности представ...

ProntoForms

ProntoForms

prontoforms.com

ProntoForms (TSXV: PFM) — канадский разработчик программного обеспечения и мобильных приложений, который предоставляет пользователям платформу разработки с низким уровнем написания кода для создания приложений для управления выездным обслуживанием предприятия. Приложение оцифровывает документы, пред...

Repsly

Repsly

repsly.com

Платформа розничной торговли Repsly является движущей силой самых эффективных в мире команд мерчендайзинга и продаж на местах. От брендов до брокеров, Repsly предоставляет командам RetEx данные и инструменты, необходимые для ежедневного оказания максимально возможного влияния в этой области. Руковод...

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Pepperi предоставляет брендам потребительских товаров и оптовикам комплексную торговую платформу B2B, позволяющую последовательно управлять всеми аспектами омниканальных продаж. Предоставляя вам возможность продавать больше, лучше и быстрее, наша платформа уникальным образом сочетает в себе электрон...

ForceManager

ForceManager

forcemanager.com

ForceManager — это CRM, выбранная отделами продаж, чтобы ускорить свою деятельность и продавать больше. Попробуйте бесплатно со своего ПК или мобильного устройства.

BeatRoute

BeatRoute

beatroute.io

BeatRoute — это платформа для корпоративных продаж, которая позволяет розничным брендам достигать своих бизнес-целей посредством тесного сотрудничества между их отделами продаж, партнерами по сбыту и клиентами B2B. Будучи отраслевым SaaS-решением, мы гордимся тем, что предлагаем быстрое и безопасное...

Mapline

Mapline

mapline.com

Подключите свои данные к реальному миру. За считанные секунды вы можете загрузить свои данные, просмотреть их на карте, создать маршруты, создать диаграммы и отчеты и объединить все это на визуальной информационной панели. Используя наши мощные аналитические инструменты, создайте новые способы визуа...

Mobi Work

Mobi Work

dms.mobiwork.vn

MobiWork не только поддерживает команду продаж на рынке, но также предоставляет решения для заказа для точек продаж MobiWork Retail и решения для управления командой маркетинга PG.

Delta Sales App

Delta Sales App

deltasalesapp.com

Приложение Delta Sales — это программное обеспечение для отслеживания продаж, предназначенное для автоматизации продаж на местах и ​​отслеживания местонахождения сотрудников, позволяющее с легкостью автоматизировать продажи компании и внешнюю торговую деятельность. Это программное обеспечение спроек...

SimpliField

SimpliField

simplifield.com

SimpliField — это мобильное решение для брендов, созданное для ускорения вашего пути к совершенству в розничной торговле и максимизации прибыльности в каждом магазине. Это решение помогает вашим полевым командам достигать целей вашего бренда в каждом магазине и уведомляет штаб-квартиру в режиме реал...

inSitu Sales

inSitu Sales

insitusales.com

inSitu Sales — это универсальная облачная мобильная система управления заказами с интеграцией ERP (QuickBooks®, Xero, SAP и Excel). Предоставьте торговым представителям и водителям возможность создавать мобильные счета или принимать заказы на ходу. Управление территорией и учет маршрутов предлагают ...

FieldPro

FieldPro

fieldproapp.com

FieldPro — это программная платформа, которая помогает производителям и дистрибьюторам легко управлять и автоматизировать повседневные операции на местах и ​​достигать более высокого уровня эффективности с помощью данных в реальном времени.

Promomash

Promomash

promomash.com

«Промомаш» — единственная универсальная платформа для управления продвижением растущих CPG-брендов в ритейле. Планируйте, выполняйте, анализируйте и оптимизируйте все свои рекламные акции в сфере розничной торговли, продажи на местах и ​​маркетинговые мероприятия, а также демонстрации в магазинах в ...

Repzo

Repzo

repzo.com

Полная платформа автоматизации продаж/полевых сотрудников для управления поставщиками услуг продаж, маркетинга и услуг, которая предоставляет вам аналитику покрытия в реальном времени.

Map My Customers

Map My Customers

mapmycustomers.me

Второй пилот для торговых представителей на местах. Командный центр для внешних лидеров продаж. Мобильное приложение Map My Customers для iOS и Android помогает внешним торговым представителям: Визуализируйте клиентов в виде меток на карте. • Просматривайте на карте области с наибольшим количеством ...

Lystloc

Lystloc

lystloc.com

Lystloc — это SaaS-компания, занимающаяся разработкой продуктов для анализа местоположения и аналитики, предоставляющая нашим клиентам комплексные решения задач, связанных с определением местоположения. Lystloc начинался как собственный продукт, предназначенный для отслеживания посещаемости наших по...

FieldPie

FieldPie

fieldpie.com

FieldPie — это облачное программное решение, которое помогает компаниям управлять своими мобильными сотрудниками в сфере выездного обслуживания, продаж, выездного аудита и мерчендайзинга. FieldPie, которому доверяют лидеры отрасли и инновационные стартапы, помогает компаниям повысить эффективность и...

CallProof

CallProof

callproof.com

CallProof — это мощный инструмент, специально разработанный, чтобы помочь внешним торговым представителям максимизировать эффективность их повседневной деятельности. Он предоставляет простой в использовании интерфейс для планирования маршрута, позволяя пользователям составлять оптимизированные маршр...

allGeo

allGeo

allgeo.com

Abaqus предоставляет программную платформу (www.allGeo.com), которая помогает предприятиям упростить управление полевыми операциями. На платформе allGeo размещены такие решения, как учет рабочего времени и EVV (электронная проверка посещений), и она легко подключается к ADP Workforce Now®, чтобы упр...

Ecanvasser

Ecanvasser

ecanvasser.com

Удобное программное обеспечение Ecanvasser позволяет планировать и управлять всеми аспектами избирательной кампании, экономя часы времени и повышая вовлеченность сторонников.

URVA

URVA

urva.co

URVA Sales Force Tracker — это удобный для мобильных устройств инструмент продаж, который объединяет всю вашу команду продаж на одной странице. Отделы продаж взаимодействуют с новыми потенциальными клиентами для создания бизнеса и существующих клиентов для увеличения продаж и дальнейшего развития де...

SPOTIO

SPOTIO

spotio.com

SPOTIO — это инструмент взаимодействия с внешними продавцами, предназначенный для повышения эффективности и одновременного ускорения всех аспектов процесса продаж на местах. SPOTIO — это решение, которое облегчает повседневную работу за счет автоматизации ручных задач, повышения ответственности и пр...

Veloxy

Veloxy

veloxy.io

Veloxy — это система роста доходов, которая умножает и ускоряет вашу торговую деятельность, устраняя при этом непродающую деятельность, которая стоит вам времени и денег. Это единая интегрированная платформа продаж, которая предоставляет вам основные возможности продаж — участие в продажах, обеспече...

OctopusPro

OctopusPro

octopuspro.com

OctopusPro — это облачное программное обеспечение для управления услугами со всеми функциями и инструментами, необходимыми для управления и развития вашего бизнеса, позволяющее вам управлять клиентами, потенциальными клиентами, предложениями, заказами, счетами-фактурами, платежами, отзывами и отзыва...

LeadPlotter

LeadPlotter

leadplotter.com

LeadPlotter содержит все инструменты, необходимые для более эффективного ведения бизнеса, в упрощенном и простом в использовании пакете. Продолжайте читать, чтобы узнать, почему это лучший вариант для вашей организации. LeadPlotter — это ваша персональная CRM и ABM, которая легко управляет всеми ваш...

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo — это универсальная платформа продаж на местах для производителей, оптовиков и дистрибьюторов. Нам нравится думать об этом как о комплексном решении для управления продажами на местах, управления взаимоотношениями с клиентами и сбора заказов в одном. Skynamo позволяет вашим отделам продаж со...

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