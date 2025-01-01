Платформы расширенного обнаружения и реагирования (XDR) - Самые популярные приложения

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Платформы расширенного обнаружения и реагирования (XDR) — это инструменты, предназначенные для автоматизации обнаружения и устранения угроз безопасности в гибридных средах. Эти платформы могут обнаруживать и реагировать на инциденты безопасности в сетях, конечных точках, облачных сервисах и приложениях. Компании все чаще применяют технологии XDR, поскольку традиционные решения по обнаружению и реагированию часто ограничиваются одной областью, например, безопасностью конечных точек или сетевой безопасностью, тогда как XDR предлагает комплексную защиту для сложных гибридных сред. Решения XDR предоставляют единую систему управления инцидентами безопасности, независимо от их происхождения внутри организации. Они также помогают оптимизировать операции по обеспечению безопасности за счет объединения избыточных инструментов обнаружения и реагирования, что упрощает командам безопасности выявление и устранение угроз.
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Wiz
wiz.io
Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastic Cloud — это облачная платформа для поиска, наблюдения и безопасности, интегрированная с AWS, Azure и Google Cloud.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop - платформа для анализа сети, обеспечивающая обнаружение угроз и управление производительностью, поддерживающая реальный мониторинг и криминалистику.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.
N-Able Passportal
passportalmsp.com
N-able Passportal - приложение для управления паролями и документацией, обеспечивающее безопасность и контроль доступа для организаций.
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone обеспечивает защиту бизнес-устройств и облачных решений с помощью антивирусов, брандмауэров и управления безопасностью.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike — платформа кибербезопасности для защиты организаций от угроз и breaches в облаке и на конечных точках, обеспечивая видимость и защиту.
Defense.com
defense.com
Defense.com — это платформа для обнаружения и реагирования на киберугрозы, предлагающая мониторинг, защиту и управление безопасностью в реальном времени.
Blumira
blumira.com
Blumira - платформа кибербезопасности для предотвращения утечек, обеспечивающая автоматическое обнаружение угроз и реагирование в режиме реального времени.
ContraForce
contraforce.com
ContraForce — платформа для управления кибербезопасностью, автоматизирующая процессы расследования и реагирования на инциденты безопасности для поставщиков услуг.
Valence Security
valencesecurity.com
Valence Security - платформа для управления безопасностью SaaS-приложений, позволяющая мониторить конфигурации и устранять риски без нарушения бизнес-процессов.
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