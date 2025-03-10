Платформы расширенного обнаружения и реагирования (XDR) - Самые популярные приложения - Ватикан

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Платформы расширенного обнаружения и реагирования (XDR) — это инструменты, предназначенные для автоматизации обнаружения и устранения угроз безопасности в гибридных средах. Эти платформы могут обнаруживать и реагировать на инциденты безопасности в сетях, конечных точках, облачных сервисах и приложениях. Компании все чаще применяют технологии XDR, поскольку традиционные решения по обнаружению и реагированию часто ограничиваются одной областью, например, безопасностью конечных точек или сетевой безопасностью, тогда как XDR предлагает комплексную защиту для сложных гибридных сред. Решения XDR предоставляют единую систему управления инцидентами безопасности, независимо от их происхождения внутри организации. Они также помогают оптимизировать операции по обеспечению безопасности за счет объединения избыточных инструментов обнаружения и реагирования, что упрощает командам безопасности выявление и устранение угроз.
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Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone обеспечивает защиту бизнес-устройств и облачных решений с помощью антивирусов, брандмауэров и управления безопасностью.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastic Cloud — это облачная платформа для поиска, наблюдения и безопасности, интегрированная с AWS, Azure и Google Cloud.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.
Wiz
wiz.io
Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.
N-Able Passportal
passportalmsp.com
N-able Passportal - приложение для управления паролями и документацией, обеспечивающее безопасность и контроль доступа для организаций.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop - платформа для анализа сети, обеспечивающая обнаружение угроз и управление производительностью, поддерживающая реальный мониторинг и криминалистику.
ContraForce
contraforce.com
Разблокируйте службы безопасности Microsoft. Представляем платформу управления услугами SecOps, созданную для поставщиков услуг. С помощью ContraForce организуйте рабочие процессы многопользовательских расследований, автоматизируйте устранение инцидентов безопасности и обеспечивайте превосходное обслуживание безопасности.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike — платформа кибербезопасности для защиты организаций от угроз и breaches в облаке и на конечных точках, обеспечивая видимость и защиту.
Blumira
blumira.com
Blumira предоставляет единственную платформу кибербезопасности, которая может помочь предприятиям малого и среднего бизнеса предотвратить взлом. Мы помогаем экономичным ИТ-командам защитить свои организации от программ-вымогателей и взломов с помощью открытой платформы SIEM+XDR. Наше комплексное решение сочетает в себе SIEM, видимость конечных точек и автоматическое реагирование, что позволяет снизить сложность, обеспечить широкий обзор и ускорить время реагирования. Наша автоматизированная платформа обнаруживает и немедленно сдерживает угрозы, облегчая нагрузку на ИТ-команды, которые не могут работать круглосуточно. Платформа включает в себя: - Управляемое обнаружение для автоматического поиска угроз для раннего выявления атак. - Автоматическое реагирование для немедленного сдерживания и блокировки угроз. - Один год хранения данных и возможность продления для обеспечения соответствия требованиям. - Расширенные отчеты и информационные панели для криминалистики и простого расследования. - Легкий агент. для обеспечения видимости и реагирования конечных точек — круглосуточная поддержка операций безопасности (SecOps) для решения критических приоритетных проблем.
Defense.com
defense.com
Defense.com — это платформа XDR, которая содержит все, что необходимо вашей организации для обнаружения киберугроз и реагирования на них во всех областях вашей сети, без каких-либо дополнительных затрат и сложности. Без такого решения, как Defense.com, вы можете потратить много времени и ресурсов, вручную сопоставляя данные от нескольких разрозненных инструментов безопасности, чтобы выявлять и устранять киберугрозы. Defense.com собирает и сопоставляет собственные и сторонние данные безопасности из всех областей вашей среды в единую платформу обнаружения и реагирования, помогая вам быстро выявлять угрозы и предотвращать нарушения. Помимо обнаружения угроз и реагирования на них, платформа Defense.com также помогает вашей организации повысить уровень безопасности благодаря встроенному сканированию уязвимостей, защите конечных точек, внешнему мониторингу поверхностей атак и обучению по вопросам безопасности. Управляемые услуги Организациям малого и среднего размера часто не хватает времени или ресурсов для надлежащего мониторинга своей среды, что вынуждает их довольствоваться только рабочим временем. Defense.com решает эту задачу с помощью круглосуточной управляемой службы SIEM, поддерживаемой нашими штатными аналитиками SOC и нашей передовой технологией мониторинга журналов. Мы можем снять нагрузку с вашей команды, отслеживая среду вашей организации от вашего имени, предупреждая вас о реальных угрозах и предоставляя подробные рекомендации по устранению проблем, которые помогут быстро устранить проблемы. Почему стоит выбрать Defense.com? В отличие от многих других поставщиков на рынке, которые работают как MSSP с использованием сторонних технологий, Defense.com разработала собственную платформу SIEM, которая обеспечивает расширенные возможности обнаружения угроз и может получать журналы из любой системы или поставщика. Это позволяет организациям максимально эффективно использовать существующие инвестиции в безопасность, освободиться от привязки к поставщику и отслеживать все в своей среде на предмет угроз безопасности. У нас также есть собственная команда SOC, которая обеспечивает круглосуточное превентивное обнаружение угроз и мониторинг журналов. Наши управляемые услуги снижают нагрузку на ИТ-команды, активно выявляя вредоносную активность в своих сетях и привлекая их внимание к предупреждениям безопасности, экономя их время и гарантируя, что они сосредоточатся только на реальных рисках. Существующие на рынке поставщики предлагают сложные и дорогие решения, которые обычно предназначены для корпоративных организаций, имеющих собственные группы безопасности. Defense.com выделяется как более доступная альтернатива для МСП по сравнению с нынешними лидерами категорий MDR и XDR.
Valence Security
valencesecurity.com
Valence Security предлагает решение SaaS Security Posture Management (SSPM) с совместными рабочими процессами исправления, которые взаимодействуют с бизнес-пользователями для контекстуализации и снижения рисков совместного использования данных SaaS, цепочки поставок, идентификации и неправильной конфигурации. С помощью Valence команды безопасности могут защитить свои критически важные приложения SaaS и обеспечить постоянное соответствие внутренним политикам, отраслевым стандартам и правилам, не снижая производительности бизнеса или скорости внедрения SaaS.
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