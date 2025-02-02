Defense.com

defense.com

Defense.com — это платформа XDR, которая содержит все, что необходимо вашей организации для обнаружения киберугроз и реагирования на них во всех областях вашей сети, без каких-либо дополнительных затрат и сложности. Без такого решения, как Defense.com, вы можете потратить много времени и ресурсов, вручную сопоставляя данные от нескольких разрозненных инструментов безопасности, чтобы выявлять и устранять киберугрозы. Defense.com собирает и сопоставляет собственные и сторонние данные безопасности из всех областей вашей среды в единую платформу обнаружения и реагирования, помогая вам быстро выявлять угрозы и предотвращать нарушения. Помимо обнаружения угроз и реагирования на них, платформа Defense.com также помогает вашей организации повысить уровень безопасности благодаря встроенному сканированию уязвимостей, защите конечных точек, внешнему мониторингу поверхностей атак и обучению по вопросам безопасности. Управляемые услуги Организациям малого и среднего размера часто не хватает времени или ресурсов для надлежащего мониторинга своей среды, что вынуждает их довольствоваться только рабочим временем. Defense.com решает эту задачу с помощью круглосуточной управляемой службы SIEM, поддерживаемой нашими штатными аналитиками SOC и нашей передовой технологией мониторинга журналов. Мы можем снять нагрузку с вашей команды, отслеживая среду вашей организации от вашего имени, предупреждая вас о реальных угрозах и предоставляя подробные рекомендации по устранению проблем, которые помогут быстро устранить проблемы. Почему стоит выбрать Defense.com? В отличие от многих других поставщиков на рынке, которые работают как MSSP с использованием сторонних технологий, Defense.com разработала собственную платформу SIEM, которая обеспечивает расширенные возможности обнаружения угроз и может получать журналы из любой системы или поставщика. Это позволяет организациям максимально эффективно использовать существующие инвестиции в безопасность, освободиться от привязки к поставщику и отслеживать все в своей среде на предмет угроз безопасности. У нас также есть собственная команда SOC, которая обеспечивает круглосуточное превентивное обнаружение угроз и мониторинг журналов. Наши управляемые услуги снижают нагрузку на ИТ-команды, активно выявляя вредоносную активность в своих сетях и привлекая их внимание к предупреждениям безопасности, экономя их время и гарантируя, что они сосредоточатся только на реальных рисках. Существующие на рынке поставщики предлагают сложные и дорогие решения, которые обычно предназначены для корпоративных организаций, имеющих собственные группы безопасности. Defense.com выделяется как более доступная альтернатива для МСП по сравнению с нынешними лидерами категорий MDR и XDR.