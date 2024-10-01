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Платформы расширенного обнаружения и реагирования (XDR) - Самые популярные приложения - Финляндия
Платформы расширенного обнаружения и реагирования (XDR) — это инструменты, предназначенные для автоматизации обнаружения и устранения угроз безопасности в гибридных средах. Эти платформы могут обнаруживать и реагировать на инциденты безопасности в сетях, конечных точках, облачных сервисах и приложениях. Компании все чаще применяют технологии XDR, поскольку традиционные решения по обнаружению и реагированию часто ограничиваются одной областью, например, безопасностью конечных точек или сетевой безопасностью, тогда как XDR предлагает комплексную защиту для сложных гибридных сред. Решения XDR предоставляют единую систему управления инцидентами безопасности, независимо от их происхождения внутри организации. Они также помогают оптимизировать операции по обеспечению безопасности за счет объединения избыточных инструментов обнаружения и реагирования, что упрощает командам безопасности выявление и устранение угроз.
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Wiz
wiz.io
Wiz трансформирует облачную безопасность для клиентов, в том числе 40% компаний из списка Fortune 100, путем внедрения новой операционной модели. С помощью Wiz организации могут демократизировать безопасность на протяжении всего жизненного цикла облака, предоставляя командам разработчиков возможност...
Elastic Cloud
elastic.co
Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии, независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone — это решение для обеспечения безопасности бизнеса, созданное с нуля для виртуализации и облака для предоставления услуг безопасности физическим конечным точкам, мобильным устройствам, виртуальным машинам в общедоступном облаке и почтовым серверам xchange. GravityZone — это единый продук...
N-Able Passportal
passportalmsp.com
N-able Passportal предлагает профессиональное управление паролями и управление документацией для поставщиков управляемых услуг и ИТ-решений.
Sophos Central
sophos.com
Защитите свою организацию от кибератак с помощью адаптивной защиты и опыта Sophos к вашим услугам. Защитите будущее своего бизнеса с уверенностью.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop — это партнер по кибербезопасности, которому предприятия доверяют, чтобы выявлять киберриски и повышать устойчивость бизнеса. Платформа ExtraHop RevealX для обнаружения и реагирования сети, а также управления производительностью сети уникально обеспечивает мгновенную видимость и беспрецеден...
CrowdStrike
crowdstrike.com
Единая облачная безопасность, от конечной точки до облака. Остановите взломы облака и консолидируйте разрозненные точечные продукты с помощью единственного в мире решения CNAPP, основанного на унифицированном агентном и безагентном подходе к облачной безопасности для полной прозрачности и защиты. Мы...
Defense.com
defense.com
Defense.com — это платформа XDR, которая содержит все, что необходимо вашей организации для обнаружения киберугроз и реагирования на них во всех областях вашей сети, без каких-либо дополнительных затрат и сложности. Без такого решения, как Defense.com, вы можете потратить много времени и ресурсов, в...
Blumira
blumira.com
Blumira предоставляет единственную платформу кибербезопасности, которая может помочь предприятиям малого и среднего бизнеса предотвратить взлом. Мы помогаем экономичным ИТ-командам защитить свои организации от программ-вымогателей и взломов с помощью открытой платформы SIEM+XDR. Наше комплексное реш...
Valence Security
valencesecurity.com
Valence Security предлагает решение SaaS Security Posture Management (SSPM) с совместными рабочими процессами исправления, которые взаимодействуют с бизнес-пользователями для контекстуализации и снижения рисков совместного использования данных SaaS, цепочки поставок, идентификации и неправильной кон...
ContraForce
contraforce.com
Разблокируйте службы безопасности Microsoft. Представляем платформу управления услугами SecOps, созданную для поставщиков услуг. С помощью ContraForce организуйте рабочие процессы многопользовательских расследований, автоматизируйте устранение инцидентов безопасности и обеспечивайте превосходное об...