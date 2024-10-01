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Платформы расширенного обнаружения и реагирования (XDR) - Самые популярные приложения - Дания Самые популярные Недавно добавленные

Платформы расширенного обнаружения и реагирования (XDR) — это инструменты, предназначенные для автоматизации обнаружения и устранения угроз безопасности в гибридных средах. Эти платформы могут обнаруживать и реагировать на инциденты безопасности в сетях, конечных точках, облачных сервисах и приложениях. Компании все чаще применяют технологии XDR, поскольку традиционные решения по обнаружению и реагированию часто ограничиваются одной областью, например, безопасностью конечных точек или сетевой безопасностью, тогда как XDR предлагает комплексную защиту для сложных гибридных сред. Решения XDR предоставляют единую систему управления инцидентами безопасности, независимо от их происхождения внутри организации. Они также помогают оптимизировать операции по обеспечению безопасности за счет объединения избыточных инструментов обнаружения и реагирования, что упрощает командам безопасности выявление и устранение угроз.