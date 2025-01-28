Платформы расширенного обнаружения и реагирования (XDR) - Самые популярные приложения - Бельгия

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Платформы расширенного обнаружения и реагирования (XDR) — это инструменты, предназначенные для автоматизации обнаружения и устранения угроз безопасности в гибридных средах. Эти платформы могут обнаруживать и реагировать на инциденты безопасности в сетях, конечных точках, облачных сервисах и приложениях. Компании все чаще применяют технологии XDR, поскольку традиционные решения по обнаружению и реагированию часто ограничиваются одной областью, например, безопасностью конечных точек или сетевой безопасностью, тогда как XDR предлагает комплексную защиту для сложных гибридных сред. Решения XDR предоставляют единую систему управления инцидентами безопасности, независимо от их происхождения внутри организации. Они также помогают оптимизировать операции по обеспечению безопасности за счет объединения избыточных инструментов обнаружения и реагирования, что упрощает командам безопасности выявление и устранение угроз.
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Wiz
wiz.io
Wiz трансформирует облачную безопасность для клиентов, в том числе 40% компаний из списка Fortune 100, путем внедрения новой операционной модели. С помощью Wiz организации могут демократизировать безопасность на протяжении всего жизненного цикла облака, предоставляя командам разработчиков возможность быстро и безопасно создавать решения. Ее облачная платформа защиты приложений (CNAPP) обеспечивает прозрачность, определение приоритетов рисков и гибкость бизнеса и занимает первое место по отзывам клиентов. CNAPP от Wiz объединяет и сопоставляет риски для нескольких решений облачной безопасности на действительно интегрированной платформе, включая CSPM, KSPM, CWPP, управление уязвимостями, сканирование IaC, CIEM, DSPM, безопасность контейнеров, AI SPM, безопасность кода и CDR в единую платформу. Сотни организаций по всему миру, в том числе 40 процентов из списка Fortune 100, быстро выявляют и устраняют критические риски в облачных средах. В число ее клиентов входят Salesforce, Slack, Mars, BMW, Avery Dennison, Priceline, Cushman & Wakefield, DocuSign, Plaid и Agoda и другие. Wiz поддерживают Sequoia, Index Ventures, Insight Partners, Salesforce, Blackstone, Advent, Greenoaks, Lightspeed и Aglaé. Посетите https://www.wiz.io для получения дополнительной информации.
Sophos Central
sophos.com
Защитите свою организацию от кибератак с помощью адаптивной защиты и опыта Sophos к вашим услугам. Защитите будущее своего бизнеса с уверенностью.
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone — это решение для обеспечения безопасности бизнеса, созданное с нуля для виртуализации и облака для предоставления услуг безопасности физическим конечным точкам, мобильным устройствам, виртуальным машинам в общедоступном облаке и почтовым серверам xchange. GravityZone — это единый продукт с единой консолью управления, доступной в облаке, размещенном на Bitdefender, или в виде одного виртуального устройства, которое можно установить на территории компании, и он обеспечивает единую точку для развертывания, применения и управления политиками безопасности для любого количества конечных точек и любого типа, в любом месте. GravityZone обеспечивает несколько уровней безопасности для конечных точек и почтовых серверов Microsoft Exchange: защита от вредоносных программ с поведенческим мониторингом, защита от угроз нулевого дня, контроль приложений и изолированная программная среда, межсетевой экран, контроль устройств, контроль контента, защита от фишинга и антиспама.
Elastic Cloud
elastic.co
Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии, независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.
N-Able Passportal
passportalmsp.com
N-able Passportal предлагает профессиональное управление паролями и управление документацией для поставщиков управляемых услуг и ИТ-решений.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop — это партнер по кибербезопасности, которому предприятия доверяют, чтобы выявлять киберриски и повышать устойчивость бизнеса. Платформа ExtraHop RevealX для обнаружения и реагирования сети, а также управления производительностью сети уникально обеспечивает мгновенную видимость и беспрецедентные возможности расшифровки, необходимые организациям для выявления киберрисков и проблем с производительностью, которые не могут быть обнаружены другими инструментами. Когда организации получают полную прозрачность сети с помощью ExtraHop, они могут проводить более разумные расследования, быстрее устранять угрозы и продолжать работу. RevealX развертывается локально или в облаке. Он предназначен для следующих случаев использования: - Программы-вымогатели - Нулевое доверие - Атаки на цепочку поставок программного обеспечения - Латеральное перемещение и связь C2 - Гигиена безопасности - Управление производительностью сети и приложений - IDS - Криминалистика и многое другое. Некоторые из наших отличий: Непрерывный PCAP и по требованию. : Полная обработка пакетов превосходит NetFlow и обеспечивает более высокое качество обнаружения. Стратегическое дешифрование по различным протоколам, включая SSL/TLS, MS-RPC, WinRM и SMBv3, дает вам лучшее представление об угрозах на ранней стадии, скрывающихся в зашифрованном трафике, когда они пытаются перемещаться по вашей сети. Покрытие протоколов: RevealX декодирует более 70 сетевых протоколов. Облачное машинное обучение: вместо того, чтобы полагаться на ограниченные возможности
ContraForce
contraforce.com
Разблокируйте службы безопасности Microsoft. Представляем платформу управления услугами SecOps, созданную для поставщиков услуг. С помощью ContraForce организуйте рабочие процессы многопользовательских расследований, автоматизируйте устранение инцидентов безопасности и обеспечивайте превосходное обслуживание безопасности.
CrowdStrike
crowdstrike.com
Единая облачная безопасность, от конечной точки до облака. Остановите взломы облака и консолидируйте разрозненные точечные продукты с помощью единственного в мире решения CNAPP, основанного на унифицированном агентном и безагентном подходе к облачной безопасности для полной прозрачности и защиты. Мы защитим ваше облако. Вы ведете свой бизнес.
Blumira
blumira.com
Blumira предоставляет единственную платформу кибербезопасности, которая может помочь предприятиям малого и среднего бизнеса предотвратить взлом. Мы помогаем экономичным ИТ-командам защитить свои организации от программ-вымогателей и взломов с помощью открытой платформы SIEM+XDR. Наше комплексное решение сочетает в себе SIEM, видимость конечных точек и автоматическое реагирование, что позволяет снизить сложность, обеспечить широкий обзор и ускорить время реагирования. Наша автоматизированная платформа обнаруживает и немедленно сдерживает угрозы, облегчая нагрузку на ИТ-команды, которые не могут работать круглосуточно. Платформа включает в себя: - Управляемое обнаружение для автоматического поиска угроз для раннего выявления атак. - Автоматическое реагирование для немедленного сдерживания и блокировки угроз. - Один год хранения данных и возможность продления для обеспечения соответствия требованиям. - Расширенные отчеты и информационные панели для криминалистики и простого расследования. - Легкий агент. для обеспечения видимости и реагирования конечных точек — круглосуточная поддержка операций безопасности (SecOps) для решения критических приоритетных проблем.
Defense.com
defense.com
Defense.com — это платформа XDR, которая содержит все, что необходимо вашей организации для обнаружения киберугроз и реагирования на них во всех областях вашей сети, без каких-либо дополнительных затрат и сложности. Без такого решения, как Defense.com, вы можете потратить много времени и ресурсов, вручную сопоставляя данные от нескольких разрозненных инструментов безопасности, чтобы выявлять и устранять киберугрозы. Defense.com собирает и сопоставляет собственные и сторонние данные безопасности из всех областей вашей среды в единую платформу обнаружения и реагирования, помогая вам быстро выявлять угрозы и предотвращать нарушения. Помимо обнаружения угроз и реагирования на них, платформа Defense.com также помогает вашей организации повысить уровень безопасности благодаря встроенному сканированию уязвимостей, защите конечных точек, внешнему мониторингу поверхностей атак и обучению по вопросам безопасности. Управляемые услуги Организациям малого и среднего размера часто не хватает времени или ресурсов для надлежащего мониторинга своей среды, что вынуждает их довольствоваться только рабочим временем. Defense.com решает эту задачу с помощью круглосуточной управляемой службы SIEM, поддерживаемой нашими штатными аналитиками SOC и нашей передовой технологией мониторинга журналов. Мы можем снять нагрузку с вашей команды, отслеживая среду вашей организации от вашего имени, предупреждая вас о реальных угрозах и предоставляя подробные рекомендации по устранению проблем, которые помогут быстро устранить проблемы. Почему стоит выбрать Defense.com? В отличие от многих других поставщиков на рынке, которые работают как MSSP с использованием сторонних технологий, Defense.com разработала собственную платформу SIEM, которая обеспечивает расширенные возможности обнаружения угроз и может получать журналы из любой системы или поставщика. Это позволяет организациям максимально эффективно использовать существующие инвестиции в безопасность, освободиться от привязки к поставщику и отслеживать все в своей среде на предмет угроз безопасности. У нас также есть собственная команда SOC, которая обеспечивает круглосуточное превентивное обнаружение угроз и мониторинг журналов. Наши управляемые услуги снижают нагрузку на ИТ-команды, активно выявляя вредоносную активность в своих сетях и привлекая их внимание к предупреждениям безопасности, экономя их время и гарантируя, что они сосредоточатся только на реальных рисках. Существующие на рынке поставщики предлагают сложные и дорогие решения, которые обычно предназначены для корпоративных организаций, имеющих собственные группы безопасности. Defense.com выделяется как более доступная альтернатива для МСП по сравнению с нынешними лидерами категорий MDR и XDR.
Valence Security
valencesecurity.com
Valence Security предлагает решение SaaS Security Posture Management (SSPM) с совместными рабочими процессами исправления, которые взаимодействуют с бизнес-пользователями для контекстуализации и снижения рисков совместного использования данных SaaS, цепочки поставок, идентификации и неправильной конфигурации. С помощью Valence команды безопасности могут защитить свои критически важные приложения SaaS и обеспечить постоянное соответствие внутренним политикам, отраслевым стандартам и правилам, не снижая производительности бизнеса или скорости внедрения SaaS.
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