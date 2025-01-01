Экспертные сети - Самые популярные приложения

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Экспертные сети служат посредниками, которые облегчают связи между предприятиями и профильными экспертами в различных областях. Эти сети используются предприятиями и инвесторами, которым нужны специализированные консультации по конкретным отраслям, темам или бизнес-моделям. Поставщики услуг в области экспертной сети собирают требования клиентов, определяют подходящих экспертов из своей сети и облегчают каналы связи, будь то посредством звонков или личных встреч. Эти тщательно проверенные эксперты помогают компаниям в различных проектах: от разработки бизнес-стратегий до проведения исследований рынка и совершенствования стратегий бренда и маркетинга.
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Third Bridge
thirdbridge.com
Third Bridge — приложение для инвесторов, предоставляющее доступ к сети экспертов и тысячам транскриптов о деятельности публичных и частных компаний.
Maven
maven.co
Maven — платформа для организации экспертов, предлагающая интервью, опросы и управление консультациями с профессионалами по всему миру.
Experfy
experfy.com
Experfy - это рынок для найма высококвалифицированных специалистов в области данных и разработки, включая фрилансеров и экспертов.
Inex One
inex.one
Inex One — платформа для доступа к экспертным сетям и исследовательским компаниям, упрощающая исследования рынков и взаимодействие с экспертами.
Zintro
zintro.com
Zintro — платформа, связывающая компании с экспертами для исследований, опросов и консультаций по доступным ценам.
Expert Planet
expertplanet.io
Expert Planet - платформа для юридических услуг, связывающая экспертов с предприятиями внешней торговли для обмена консультациями и решения бизнес-проблем.
MeasureMatch
web.measurematch.com
MeasureMatch - платформа для связи компаний с профессиональными консультантами, предлагающая услуги по внедрению ПО и управлению данными.
Bridger
mybridger.com
Bridger соединяет исследовательские команды клиентов с проверенными экспертами для консультаций по узким рынкам через телефонные встречи.
Arbolus
arbolus.com
Приложение Arbolus помогает быстро получать информацию от профессионалов отрасли и позволяет им монетизировать опыт, делясь знаниями с компаниями.
Slingshot Insights
slingshotinsights.com
Slingshot Insights предлагает трансCRIPTы интервью и опросы в сфере здравоохранения, помогая инвесторам получать ценные взгляды от экспертов отрасли.
Procursys
procursys.com
Procursys — облачная платформа, соединяющая поставщиков коммерческих услуг с управляющими объектами и владельцами недвижимости по всей стране.
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