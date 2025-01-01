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Экспертные сети
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Экспертные сети - Самые популярные приложения

Экспертные сети служат посредниками, которые облегчают связи между предприятиями и профильными экспертами в различных областях. Эти сети используются предприятиями и инвесторами, которым нужны специализированные консультации по конкретным отраслям, темам или бизнес-моделям. Поставщики услуг в области экспертной сети собирают требования клиентов, определяют подходящих экспертов из своей сети и облегчают каналы связи, будь то посредством звонков или личных встреч. Эти тщательно проверенные эксперты помогают компаниям в различных проектах: от разработки бизнес-стратегий до проведения исследований рынка и совершенствования стратегий бренда и маркетинга.

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Third Bridge

Third Bridge

thirdbridge.com

Third Bridge — приложение для инвесторов, предоставляющее доступ к сети экспертов и тысячам транскриптов о деятельности публичных и частных компаний.

Maven

Maven

maven.co

Maven — платформа для организации экспертов, предлагающая интервью, опросы и управление консультациями с профессионалами по всему миру.

Experfy

Experfy

experfy.com

Experfy - это рынок для найма высококвалифицированных специалистов в области данных и разработки, включая фрилансеров и экспертов.

Inex One

Inex One

inex.one

Inex One — платформа для доступа к экспертным сетям и исследовательским компаниям, упрощающая исследования рынков и взаимодействие с экспертами.

Zintro

Zintro

zintro.com

Zintro — платформа, связывающая компании с экспертами для исследований, опросов и консультаций по доступным ценам.

Expert Planet

Expert Planet

expertplanet.io

Expert Planet - платформа для юридических услуг, связывающая экспертов с предприятиями внешней торговли для обмена консультациями и решения бизнес-проблем.

MeasureMatch

MeasureMatch

web.measurematch.com

MeasureMatch - платформа для связи компаний с профессиональными консультантами, предлагающая услуги по внедрению ПО и управлению данными.

Bridger

Bridger

mybridger.com

Bridger соединяет исследовательские команды клиентов с проверенными экспертами для консультаций по узким рынкам через телефонные встречи.

Arbolus

Arbolus

arbolus.com

Приложение Arbolus помогает быстро получать информацию от профессионалов отрасли и позволяет им монетизировать опыт, делясь знаниями с компаниями.

Slingshot Insights

Slingshot Insights

slingshotinsights.com

Slingshot Insights предлагает трансCRIPTы интервью и опросы в сфере здравоохранения, помогая инвесторам получать ценные взгляды от экспертов отрасли.

Procursys

Procursys

procursys.com

Procursys — облачная платформа, соединяющая поставщиков коммерческих услуг с управляющими объектами и владельцами недвижимости по всей стране.

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