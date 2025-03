Экспертные сети - Самые популярные приложения - Уганда

Inex One

Получите доступ к ведущим экспертным сетям и исследовательским фирмам — и все это на одной платформе. Вы экономите время и снижаете затраты. Упростите исследование рынка и получите больше времени для анализа и принятия решений, создающих ценность. Inex One — самая быстрорастущая платформа в индустрии экспертных сетей. Его используют более чем 400 фирм по всему миру, в том числе 7 из 10 крупнейших консалтинговых фирм по глобальной стратегии, 3 из 10 крупнейших частных инвестиционных компаний, 7 из 10 крупнейших фирм по исследованию рынка и сотни команд по корпоративной стратегии. Используя Inex One, вы получаете доступ к более чем 40 ведущим экспертным сетям и исследовательским фирмам по всему миру. На платформе оптимизированы рабочие процессы и выставление счетов. Легко сотрудничать с коллегами, собирать информацию и отслеживать расходы. Группы по обеспечению соответствия могут управлять всеми исследованиями рынка в рамках всей компании на одном эффективном портале. Для получения дополнительной информации посетите www.inex.one или свяжитесь по адресу [email protected]. У Inex One есть офисы в Стокгольме, Нью-Йорке, Сингапуре, Лондоне и Париже.