Экспертные сети - Самые популярные приложения - Тайвань

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Экспертные сети служат посредниками, которые облегчают связи между предприятиями и профильными экспертами в различных областях. Эти сети используются предприятиями и инвесторами, которым нужны специализированные консультации по конкретным отраслям, темам или бизнес-моделям. Поставщики услуг в области экспертной сети собирают требования клиентов, определяют подходящих экспертов из своей сети и облегчают каналы связи, будь то посредством звонков или личных встреч. Эти тщательно проверенные эксперты помогают компаниям в различных проектах: от разработки бизнес-стратегий до проведения исследований рынка и совершенствования стратегий бренда и маркетинга.
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Maven
maven.co
Maven — это экспертная сетевая компания, работающая на базе программного обеспечения, предлагающая экспертные интервью, опросы, поиск консультантов, образцы исследований рынка B2B, а также специализированные приложения для экспертного сетевого управления с «белой маркировкой». Глобальное сообщество экспертов Maven включает более полумиллиона профессионалов в более чем 200 странах, принадлежащих к любой отрасли и уровню опыта. Сеть Maven растет органично при поддержке нашей уникальной технологии рекомендаций коллег, в результате чего образуется крупнейшая в мире сеть рекомендаций консультантов. Кроме того, уникальная платформа управления консультантами MavenX позволяет создавать индивидуальные частные экспертные сети для обмена знаниями внутри организаций и маркетинга.
MeasureMatch
web.measurematch.com
Партнерская биржа MeasureMatch — это мощный набор инструментов на рынке профессиональных услуг MeasureMatch для поставщиков SaaS и корпоративного программного обеспечения, позволяющий максимизировать успех клиентов, рост партнеров, продажи и многое другое. Лидеры в области успеха клиентов и партнерских отношений используют партнерскую биржу MeasureMatch для: 1. Расширения отношений с поставщиками услуг 2. Демонстрации проверенных партнеров по оказанию услуг клиентам MeasureMatch 3. Покупки услуг 4. Предоставления услуг через партнеров 5. Увеличение продаж с партнерами 6. Увеличение продаж напрямую
Inex One
inex.one
Получите доступ к ведущим экспертным сетям и исследовательским фирмам — и все это на одной платформе. Вы экономите время и снижаете затраты. Упростите исследование рынка и получите больше времени для анализа и принятия решений, создающих ценность. Inex One — самая быстрорастущая платформа в индустрии экспертных сетей. Его используют более чем 400 фирм по всему миру, в том числе 7 из 10 крупнейших консалтинговых фирм по глобальной стратегии, 3 из 10 крупнейших частных инвестиционных компаний, 7 из 10 крупнейших фирм по исследованию рынка и сотни команд по корпоративной стратегии. Используя Inex One, вы получаете доступ к более чем 40 ведущим экспертным сетям и исследовательским фирмам по всему миру. На платформе оптимизированы рабочие процессы и выставление счетов. Легко сотрудничать с коллегами, собирать информацию и отслеживать расходы. Группы по обеспечению соответствия могут управлять всеми исследованиями рынка в рамках всей компании на одном эффективном портале. Для получения дополнительной информации посетите www.inex.one или свяжитесь по адресу [email protected]. У Inex One есть офисы в Стокгольме, Нью-Йорке, Сингапуре, Лондоне и Париже.
Zintro
zintro.com
Zintro — это поставщик исследовательских образцов и экспертная сеть, которая помогает компаниям по доступной цене находить и привлекать узкоспециализированных участников и экспертов для интервью по исследованию рынка, экспертных интервью, опросов, проверки, консультирования и проектной работы. Более 1 000 000 экспертов Zintro охватывают тысячи специализаций в различных отраслях промышленности и регионах. Zintro специализируется на поиске лучших специалистов для работы по разумным ценам (на 20–50 % ниже, чем в среднем по рынку).
Arbolus
arbolus.com
Платформа, которая поможет вам быстрее получать ценную информацию. Инновационная технология Arbolus предоставляет вам инструменты для более быстрого доступа к профессионалам отрасли, чтобы вы могли получить более качественную информацию. Делитесь своими знаниями и зарабатывайте. Платформа Arbolus позволяет профессионалам монетизировать свой отраслевой опыт, помогая им связываться и делиться идеями с наиболее авторитетными компаниями в мире.
Bridger
mybridger.com
Бриджер работает с управляющими активами, корпорациями и консалтинговыми компаниями, объединяя их исследовательские группы с проверенными экспертами в данной области. Клиенты общаются напрямую с экспертами в ходе частных ежечасных телефонных консультаций, получая объективную, неиспользованную информацию о нишевых рынках и интересующих темах. Наша технологическая платформа служит решением/инструментом для совместного рабочего процесса, поддерживаемым исследовательской группой с полным спектром услуг, отвечающей за индивидуальный поиск, проверку и планирование каждого респондента. Полностью проверенные профили могут быть предоставлены в течение 24–48 часов.
Experfy
experfy.com
Experfy, созданный в Гарварде, — это торговая площадка для найма ведущих специалистов по данным, инженеров по обработке данных, разработчиков, программистов и архитекторов. Самые престижные компании и стартапы полагаются на фрилансеров в области обработки данных в своих критически важных проектах.
Expert Planet
expertplanet.io
Expert Planet — это мировой рынок юридических услуг, продукт Seadaka Ltd., сетевой технологической компании, стремящейся создать платформу бизнес-обмена для глобальных экспертов в области контроля рисков, помогающую экспертам в различных областях предоставлять профессиональные консультации и услуги внешнеторговым предприятиям. На данный момент мы являемся крупнейшей диверсифицированной онлайн-платформой для индустрии контроля рисков в Китае. Expert Planet — социальный продукт, который помогает экспертам расширять свою бизнес-сети. На Expert Planet специалисты из различных отраслей могут наслаждаться безбарьерным общением с экспертами из той же отрасли или из других отраслей, чтобы расширить свою бизнес-сети и получить больше коммерческих возможностей. Вы также можете продемонстрировать свою компанию на этой социальной платформе, чтобы повысить ее узнаваемость. Китайские пользователи внешней торговли также активны на этой социальной платформе в поисках профессиональных решений своих бизнес-проблем. В настоящее время платформа может предоставлять пользователям различные виды услуг, такие как взыскание международных долгов, юридические консультации, восстановление учетной записи электронной коммерции, исследование зарубежного рынка, факторинг и покупка безнадежных долгов и т. д. Если ваша компания занимается этими областями, Expert Planet поможет вам выйти на новый рынок и привлечь больше клиентов! Мы не взимаем никаких регистрационных сборов (годовой взнос, членский взнос, абонентская плата и т. д.). Все эксперты могут в полной мере использовать свой бизнес-опыт для решения проблем нуждающихся пользователей и получать вознаграждение. Зарегистрируйтесь сейчас на ExpertPlanet.io, чтобы создать сеть делового сотрудничества. Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь, вы можете написать по адресу [email protected].
Procursys
procursys.com
Procursys — это облачная технологическая платформа, соединяющая поставщиков коммерческих услуг с менеджерами объектов и владельцами недвижимости по всей стране.
Slingshot Insights
slingshotinsights.com
С 2015 года Slingshot Insights является лучшим выбором для стенограмм интервью и опросов экспертов в сфере здравоохранения. База данных, разработанная специально для инвесторов Buyside, открывает инвестиционные перспективы и опыт непосредственно от лидеров отрасли. Эффективный, углубленный и ориентированный на качество сервис помогает инвесторам выявить возможности и добиться успеха в быстро развивающемся секторе здравоохранения.
Third Bridge
thirdbridge.com
Third Bridge — ведущая исследовательская компания, обслуживающая инвестиционное сообщество. Клиентами компании являются большинство крупнейших мировых инвесторов в акции и кредиты. Клиенты получают доступ к одной из крупнейших в мире экспертных сетей и получают доступ к десяткам тысяч стенограмм, описывающих операционную эффективность публичных и частных компаний. Third Bridge известен как лидер в этой области и изобрел категорию транскриптов.
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