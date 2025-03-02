Экспертные сети - Самые популярные приложения - Тувалу

Expert Planet

expertplanet.io

Expert Planet — это мировой рынок юридических услуг, продукт Seadaka Ltd., сетевой технологической компании, стремящейся создать платформу бизнес-обмена для глобальных экспертов в области контроля рисков, помогающую экспертам в различных областях предоставлять профессиональные консультации и услуги внешнеторговым предприятиям. На данный момент мы являемся крупнейшей диверсифицированной онлайн-платформой для индустрии контроля рисков в Китае. Expert Planet — социальный продукт, который помогает экспертам расширять свою бизнес-сети. На Expert Planet специалисты из различных отраслей могут наслаждаться безбарьерным общением с экспертами из той же отрасли или из других отраслей, чтобы расширить свою бизнес-сети и получить больше коммерческих возможностей. Вы также можете продемонстрировать свою компанию на этой социальной платформе, чтобы повысить ее узнаваемость. Китайские пользователи внешней торговли также активны на этой социальной платформе в поисках профессиональных решений своих бизнес-проблем. В настоящее время платформа может предоставлять пользователям различные виды услуг, такие как взыскание международных долгов, юридические консультации, восстановление учетной записи электронной коммерции, исследование зарубежного рынка, факторинг и покупка безнадежных долгов и т. д. Если ваша компания занимается этими областями, Expert Planet поможет вам выйти на новый рынок и привлечь больше клиентов! Мы не взимаем никаких регистрационных сборов (годовой взнос, членский взнос, абонентская плата и т. д.). Все эксперты могут в полной мере использовать свой бизнес-опыт для решения проблем нуждающихся пользователей и получать вознаграждение. Зарегистрируйтесь сейчас на ExpertPlanet.io, чтобы создать сеть делового сотрудничества. Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь, вы можете написать по адресу [email protected].