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Экспертные сети - Самые популярные приложения - Швейцария
Экспертные сети служат посредниками, которые облегчают связи между предприятиями и профильными экспертами в различных областях. Эти сети используются предприятиями и инвесторами, которым нужны специализированные консультации по конкретным отраслям, темам или бизнес-моделям. Поставщики услуг в области экспертной сети собирают требования клиентов, определяют подходящих экспертов из своей сети и облегчают каналы связи, будь то посредством звонков или личных встреч. Эти тщательно проверенные эксперты помогают компаниям в различных проектах: от разработки бизнес-стратегий до проведения исследований рынка и совершенствования стратегий бренда и маркетинга.
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Third Bridge
thirdbridge.com
Third Bridge — ведущая исследовательская компания, обслуживающая инвестиционное сообщество. Клиентами компании являются большинство крупнейших мировых инвесторов в акции и кредиты. Клиенты получают доступ к одной из крупнейших в мире экспертных сетей и получают доступ к десяткам тысяч стенограмм, оп...
Maven
maven.co
Maven — это экспертная сетевая компания, работающая на базе программного обеспечения, предлагающая экспертные интервью, опросы, поиск консультантов, образцы исследований рынка B2B, а также специализированные приложения для экспертного сетевого управления с «белой маркировкой». Глобальное сообщество ...
Experfy
experfy.com
Experfy, созданный в Гарварде, — это торговая площадка для найма ведущих специалистов по данным, инженеров по обработке данных, разработчиков, программистов и архитекторов. Самые престижные компании и стартапы полагаются на фрилансеров в области обработки данных в своих критически важных проектах.
Inex One
inex.one
Получите доступ к ведущим экспертным сетям и исследовательским фирмам — и все это на одной платформе. Вы экономите время и снижаете затраты. Упростите исследование рынка и получите больше времени для анализа и принятия решений, создающих ценность. Inex One — самая быстрорастущая платформа в индустри...
Expert Planet
expertplanet.io
Expert Planet — это мировой рынок юридических услуг, продукт Seadaka Ltd., сетевой технологической компании, стремящейся создать платформу бизнес-обмена для глобальных экспертов в области контроля рисков, помогающую экспертам в различных областях предоставлять профессиональные консультации и услуги ...
Bridger
mybridger.com
Бриджер работает с управляющими активами, корпорациями и консалтинговыми компаниями, объединяя их исследовательские группы с проверенными экспертами в данной области. Клиенты общаются напрямую с экспертами в ходе частных ежечасных телефонных консультаций, получая объективную, неиспользованную информ...
Arbolus
arbolus.com
Платформа, которая поможет вам быстрее получать ценную информацию. Инновационная технология Arbolus предоставляет вам инструменты для более быстрого доступа к профессионалам отрасли, чтобы вы могли получить более качественную информацию. Делитесь своими знаниями и зарабатывайте. Платформа Arbolus по...
Zintro
zintro.com
Zintro — это поставщик исследовательских образцов и экспертная сеть, которая помогает компаниям по доступной цене находить и привлекать узкоспециализированных участников и экспертов для интервью по исследованию рынка, экспертных интервью, опросов, проверки, консультирования и проектной работы. Более...
MeasureMatch
web.measurematch.com
Партнерская биржа MeasureMatch — это мощный набор инструментов на рынке профессиональных услуг MeasureMatch для поставщиков SaaS и корпоративного программного обеспечения, позволяющий максимизировать успех клиентов, рост партнеров, продажи и многое другое. Лидеры в области успеха клиентов и партнерс...
Slingshot Insights
slingshotinsights.com
С 2015 года Slingshot Insights является лучшим выбором для стенограмм интервью и опросов экспертов в сфере здравоохранения. База данных, разработанная специально для инвесторов Buyside, открывает инвестиционные перспективы и опыт непосредственно от лидеров отрасли. Эффективный, углубленный и ориенти...
Procursys
procursys.com
Procursys — это облачная технологическая платформа, соединяющая поставщиков коммерческих услуг с менеджерами объектов и владельцами недвижимости по всей стране.