Программное обеспечение для управления расходами - Самые популярные приложения

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Предприятия используют программное обеспечение для управления расходами для обработки, оплаты и аудита расходов, инициированных сотрудниками. Это программное обеспечение позволяет сотрудникам отправлять расходы на утверждение через веб-браузер или мобильное приложение. Это упрощает и автоматизирует запись расходов, оптимизирует процесс проверки, устраняет бумажную документацию и сокращает административные усилия. Администраторы получают полную прозрачность и могут отслеживать использование сотрудниками финансовых ресурсов компании. Программное обеспечение анализирует общие расходы, определяет возможности экономии и контролирует чрезмерные расходы. Он часто интегрируется с программным обеспечением для учета рабочего времени, управления командировками, расчета заработной платы или бухгалтерского учета, а также с программным обеспечением для управления персоналом.
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Workday
workday.com
Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.
Xero
xero.com
Xero - это облачное бухгалтерское программное обеспечение для малых и средних предприятий, упрощающее управление финансами и бухгалтерией.
Paycom
paycom.com
Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.
Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.
Mercury
mercury.com
Mercury — платформа цифрового банкинга для стартапов, предлагающая банковские счета, кредиты и финансовые инструменты без минимальных требований.
Expensify
expensify.com
Expensify – приложение для управления расходами, позволяющее отслеживать и организовывать финансы, обрабатывать квитанции и автоматизировать отчеты.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — это онлайн-платформа для бухгалтерии и выставления счетов, помогающая малому бизнесу и фрилансерам управлять финансами и автоматизировать административные задачи.
Paychex
paychex.com
Приложение Paychex позволяет работодателям и сотрудникам управлять заработной платой, льготами и данными о работниках через удобный интерфейс.
Qonto
qonto.com
Qonto — бизнес-банк с локальными IBAN, удобным управлением финансами, картами и автоматизацией платежей для компаний в Европе.
Bill.com
bill.com
Bill.com — облачная платформа для автоматизации финансовых операций малых и средних предприятий, включая управление платежами и счетами.
Ramp
ramp.com
Ramp — платформа для управления финансами, включая корпоративные карты, управление затратами и автоматизацию процессов для предприятий.
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense — это приложение для управления расходами, позволяющее компаниям автоматизировать отчеты о расходах и контролировать корпоративные поездки.
Navan
navan.com
Navan - это платформа для управления бизнес-поездками и расходами, предлагающая центральный интерфейс для бронирования и обработки расходов.
Deskera
deskera.com
Deskera - это интегрированная платформа для управления бизнесом, предоставляющая решения для учёта, запасов, зарплаты и маркетинга для малых и средних предприятий.
Pleo
pleo.io
Pleo — это приложение для управления расходами, предоставляющее корпоративные карты, автоматизацию отчетов и контроль расходов в реальном времени для компаний.
Dext
dext.com
Dext — приложение для автоматизации бухгалтерии, упрощающее обработку финансовых документов и управление расходами в реальном времени.
Rydoo
rydoo.com
Rydoo - это приложение для управления бизнес-расходами, позволяющее сотрудникам создавать, отправлять и утверждать расходы в реальном времени.
TravelPerk
travelperk.com
TravelPerk - платформа для управления бизнес-поездками, предлагающая бронирование транспорта и жилья, управление расходами и соблюдение политик путешествий.
Coupa
coupa.com
Coupa - платформа для управления бизнес-расходами, оптимизирующая закупки, сотрудничество с поставщиками и финансовый контроль.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — платформа для управления бизнесом, которая помогает фрилансерам и малым компаниям вести проекты, выставлять счета и управлять клиентами в одном месте.
Momenteo
momenteo.com
Momenteo — удобное приложение для учета выполненной работы, расходов и поездок в календаре с автоматической генерацией учетных записей.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn - облачная платформа для кадровых агентств, оптимизирующая процесс найма и управления данными кандидатов и клиентов.
Tipalti
tipalti.com
Tipalti — платформа для автоматизации процесса кредиторской задолженности и международных платежей, обеспечивающая управление счетами и соблюдение налоговых требований.
Capital on Tap
capitalontap.com
Приложение Capital on Tap помогает малым предприятиям упрощать управление финансами, предлагает кредитную карту и инструменты для отслеживания расходов.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Приложение Moon Invoice упрощает выставление счетов и управление финансами для малых компаний и фрилансеров, поддерживая создание индивидуализированных счетов и отслеживание расходов.
FunctionFox
functionfox.com
FunctionFox — это онлайн-инструмент для отслеживания времени и управления проектами, предназначенный для творческих команд и агентств.
Spendesk
spendesk.com
Spendesk — платформа для управления расходами, предлагающая корпоративные карты, оплату счетов, возмещение расходов и бюджетирование.
Yokoy
yokoy.ai
Yokoy - приложение для автоматизации управления корпоративными расходами с использованием ИИ, объединяющее управление картами, расходами и счетами.
BigTime
bigtime.net
BigTime — приложение для отслеживания времени и расходов, управления проектами и выставления счетов для организаций профессиональных услуг.
Moss
getmoss.com
Moss — платформа для управления расходами, позволяющая автоматизировать расходы, выпускать карты и интегрироваться с системами бухгалтерии и управления HR.
New Expensify
use.expensify.com
New Expensify — приложение для управления расходами, отправки и запроса денег, дележа счетов и назначения задач в одном месте.
BQE Core
bqe.com
BQE Core — облачная платформа для учета, управления проектами и автоматизации задач в профессиональных услугах, с интеграцией и отчетностью.
Aspire
aspireapp.com
Aspire - это финансовая платформа для бизнеса, предлагающая управление расходами, платежами и виртуальные банковские услуги.
Neat
neat.com
Neat — приложение для управления бухгалтерией, которое помогает сканировать документы, управлять расходами и централизовать финансовые данные для малых предприятий.
Brex
brex.com
Brex - это платформа для управления расходами, объединяющая корпоративные карты, оплату счетов и управление финансами для бизнеса.
MileIQ
mileiq.com
MileIQ - приложение для автоматического отслеживания пробега, облегчает регистрацию поездок для бизнес-возмещений и обеспечивает отчеты для налогов.
Egencia
egencia.com
Egencia – платформа для управления корпоративными поездками, предлагающая бронирование и аналитику для оптимизации расходов и повышения безопасности путешественников.
Dext Commerce
dext.com
Dext Commerce упрощает управление финансовыми данными для бизнеса, автоматизируя извлечение данных о транзакциях и интегрируя с бухгалтерскими программами.
Happay
happay.com
Happay - это платформа для управления корпоративными поездками, расходами и платежами, которая упрощает процесс отчетности и бронирования.
Circula
circula.com
Circula - платформа для управления расходами сотрудников, включая командировочные расходы и льготы, упрощает финансы и администрирование заработной платы.
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks помогает фрилансерам и малым бизнесам легко выставлять счета и принимать платежи, отслеживая статус счетов.
Equals Money
equalsmoney.com
Приложение Equals Money позволяет управлять бизнес-расходами, предоставляя карты и инструменты для контроля финансами в 190 странах.
Shoeboxed
shoeboxed.com
Shoeboxed – сервис для сканирования и управления документами, позволяющий оцифровывать квитанции и визитки, а также упрощать бухгалтерию.
Jenji
jenji.io
Jenji — приложение для управления расходами, автоматизации отчётов и профессиональных выплат для средних и крупных компаний с использованием облачных технологий и ИИ.
Fiskl
fiskl.com
Fiskl — приложение для управления финансами и бухгалтерией малых предприятий с функциями учёта, выставления счетов и финансовой отчетности.
Stampli
stampli.com
Stampli - приложение для автоматизации процессов управления кредиторской задолженностью с интеграцией в существующие ERP-системы.
WegoPro
wegopro.com
WegoPro — это платформа для управления деловыми поездками и расходами. Она позволяет бронировать путешествия, контролировать расходы и интегрироваться с учётом.
ClickTime
clicktime.com
ClickTime — платформа для отслеживания рабочего времени и управления проектами, которая помогает оптимизировать затраты и повысить продуктивность сотрудников.
Payhawk
payhawk.com
Payhawk - платформа для управления расходами, предлагающая корпоративные карты и автоматизацию финансовых процессов для международных компаний.
AppZen
appzen.com
AppZen автоматизирует финансы, обрабатывая расходы, счета и усредняя контроль за соблюдением правил, что упрощает управление бухгалтерией.
Airbase
airbase.io
Airbase — платформа управления расходами для компаний с 100-5000 сотрудников, которая автоматизирует расходы, управление счетами и корпоративные карты.
WellyBox
wellybox.com
WellyBox — это инструмент управления квитанциями на базе ИИ, который упрощает организацию, отслеживание и управление квитанциями для бизнеса.
Wallester
business.wallester.com
Wallester - платформа для управления корпоративными расходами и выдачи карт, позволяющая отслеживать расходы и интегрироваться с бухгалтерскими системами.
Fyorin
fyorin.com
Fyorin - это платформа для управления трансграничными платежами и финансовыми операциями, доступная более чем в 200 странах и поддерживающая 220+ валют.
B4B Payments
b4bpayments.com
B4B Payments - платформа для управления расходами бизнеса с предоплаченными картами Mastercard и Visa, предлагающая отчетность и интеграцию с бухгалтерским ПО.
Alaan
alaan.com
Alaan — платформа для управления корпоративными расходами, позволяющая отслеживать траты и оптимизировать бюджеты в реальном времени.
Mesh Payments
meshpayments.com
Mesh Payments - платформа для управления расходами, автоматизирующая процессы платежей и контроля транзакций в бизнесе.
Emburse Abacus
abacus.com
Emburse Abacus – приложение для управления расходами сотрудников в реальном времени, автоматизирующее процесс отслеживания и утверждения расходов.
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