Everlance

everlance.com

Everlance - это тип программного обеспечения для пробега и расходов, которое помогает компаниям сократить расходы на возмещение, сэкономить время и обеспечить привлекательную работу для мобильных работников. С более чем 3 миллионами пользователей, Everlance известен тем, что его прост в использовании, легко администрировать и легко вести бизнес. Платформа сквозного предложения предлагает полное решение по компенсации по возмещению транспортных средств: приложение для отслеживания пробега с рейтингом № 1 в App Store с автоматическими, настраиваемыми журналами пробеги на основе GPS и встроенных настраиваемых настраиваемых настраиваемых водителях по переоборудованию для водителей и водителям. Управление расходами с видимостью на каждом этапе вы можете точно и эффективно возместить своих сотрудников за их пробег и расходы. Кроме того, получите новое представление о том, как сотрудники проводят свой день, помогая повысить ответственность и обеспечивать более эффективное распределение ресурсов. Everlance поддерживает все типы программ возмещения автомобилей NO/с низким налогом. Независимо от того, предоставляете ли вы в настоящее время автомобили компании, используете ручные процессы или отправляетесь от другого поставщика, экспертная команда Everlance может помочь вам определить правильную программу для вашего бизнеса и поддерживать соответствие IRS. Фиксированные и переменные ставки (FAVR) Персонализированные возмещения, включая центы по развитию ставок за милю (CPM) возмещения, ответственные запуска, отслеживающие каждые клиент, у каждого клиента есть названный менеджер по успеху, который служит вашей единственной точкой контакта и проводит ваши квартальные обзоры бизнеса. Служба поддержки доступна 7 дней в неделю по телефону, чату и электронной почте, чтобы поддержать вас и ваших сотрудников на дороге.