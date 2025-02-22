Программное обеспечение для управления расходами - Самые популярные приложения - Таиланд

Everlance

everlance.com

Everlance — это тип программного обеспечения для расчета пробега и расходов, которое помогает компаниям сократить расходы на возмещение расходов, сэкономить время и предоставить привлекательные преимущества работы для мобильных сотрудников. Everlance насчитывает более 3 миллионов пользователей и известен своей простотой в использовании, простотой администрирования и простотой ведения бизнеса. Комплексная платформа предлагает комплексное решение по возмещению расходов на транспортное средство, включающее: Приложение для отслеживания пробега № 1 в App Store с автоматическими журналами пробега на основе GPS и встроенной защитой конфиденциальности. Настраиваемые процессы утверждения отчетов о возмещении и пометки отклонений. Варианты возмещения расходов сотрудникам ежемесячно, два раза в месяц или две недели. Подтверждение водительских прав и страховки. Непрерывные проверки автомобильного учета (MVR) и обучение технике безопасности водителей. Интегрированное управление расходами. Благодаря прозрачности на каждом этапе вы можете точно и эффективно возмещать свои расходы. сотрудников за их пробег и расходы. Кроме того, вы получите новое представление о том, как сотрудники проводят свой день, что поможет повысить подотчетность и обеспечить более эффективное распределение ресурсов. Everlance поддерживает все типы программ возмещения транспортных средств без налогов или с низкими налогами. Независимо от того, предоставляете ли вы в настоящее время служебные автомобили, используете ручные процессы или приходите от другого поставщика, команда экспертов Everlance может помочь вам определить правильную программу(ы) для вашего бизнеса и обеспечить соблюдение требований IRS. Персонализированные возмещения с фиксированной и переменной ставкой (FAVR), включая возмещение в центах за милю (CPM) по разработке тарифов. Подотчетные надбавки. Отслеживание парка автомобилей. У каждого клиента есть назначенный менеджер по работе с клиентами, который служит вашим единым контактным лицом и проводит ежеквартальные обзоры вашего бизнеса. Служба поддержки доступна 7 дней в неделю по телефону, в чате и по электронной почте, чтобы поддержать вас и ваших сотрудников в дороге.