Программное обеспечение для управления расходами - Самые популярные приложения - Сьерра-Леоне

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Предприятия используют программное обеспечение для управления расходами для обработки, оплаты и аудита расходов, инициированных сотрудниками. Это программное обеспечение позволяет сотрудникам отправлять расходы на утверждение через веб-браузер или мобильное приложение. Это упрощает и автоматизирует запись расходов, оптимизирует процесс проверки, устраняет бумажную документацию и сокращает административные усилия. Администраторы получают полную прозрачность и могут отслеживать использование сотрудниками финансовых ресурсов компании. Программное обеспечение анализирует общие расходы, определяет возможности экономии и контролирует чрезмерные расходы. Он часто интегрируется с программным обеспечением для учета рабочего времени, управления командировками, расчета заработной платы или бухгалтерского учета, а также с программным обеспечением для управления персоналом.
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Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — это комплексное решение для управления персоналом, разработанное с учетом простоты. Благодаря технологиям, которые растут и меняются вместе с вашим бизнесом, Paychex предлагает правильное сочетание инновационных бизнес-решений и специализированной поддержки, которые помогут вам достичь ваших целей, где бы ни развивался ваш бизнес.• С уверенностью нанимайте, платите, управляйте и удерживайте сотрудников• Получите опытную, отмеченную наградами поддержку, где и когда она вам нужна, с нашей круглосуточной командой поддержки в США, работающей круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в году. • Будьте в курсе изменений законов и правил с нашими экспертами по соблюдению нормативных требований. • Получите доступ к своей информации на ходу с помощью Управление талантами в мобильном приложении Paychex Flex: нанимайте, удерживайте и развивайте лучших специалистов с помощью единой HR-платформы и оптимизируйте процесс найма и адаптации. Управление персоналом: повысьте эффективность и производительность труда сотрудников с помощью наших жизненно важных ресурсов по управлению персоналом. Заработная плата и финансовая поддержка: легко выплачивайте зарплату сотрудникам и управляйте налогами, расходами и многим другим, чтобы вы могли продолжать концентрироваться на своем бизнесе. Льготы для сотрудников. Привлекайте и удерживайте лучших специалистов, предлагая ценные льготы для сотрудников и одновременно упрощая администрирование вашего плана. PEO и HR-аутсорсинг: поддержите свой бизнес на протяжении всего жизненного цикла сотрудников с помощью наших комплексных решений по HR-аутсорсингу. Опыт сотрудников: сэкономьте время и повысьте точность, предоставив сотрудникам доступ к HR-инструментам, обучению и финансовым инструментам самообслуживания. Интеграция: автоматически и точно подключайте и обменивайтесь данными между вашим программным обеспечением и Paychex Flex.Выберите правильный уровень технологий и поддержки для вашего бизнеса прямо сейчас, сохраняя при этом возможность роста по мере изменения ваших потребностей. Узнайте, почему Paychex является крупнейшей HR-компанией для малого и среднего бизнеса, и позвольте нам упростить вам процесс расчета заработной платы.
Kloo
getkloo.com
Kloo — это идеальное решение для модернизации операций с кредиторской задолженностью, включая управление расходами и оплату счетов. Благодаря передовой технологии искусственного интеллекта Kloo позволяет предприятиям сократить ручные процессы до 80 %, создавая более оптимизированный и эффективный рабочий процесс. Автоматизируйте кредиторскую задолженность с помощью Kloo: Платформа Kloo, основанная на искусственном интеллекте, упрощает весь процесс кредиторской задолженности, от утверждения счетов до выполнения платежей. Его продуманный дизайн позволяет легко адаптироваться к уникальным потребностям вашего бизнеса. Беспрецедентное управление расходами: эффективно управляйте расходами сотрудников с помощью удобного интерфейса Kloo. Отслеживайте, сообщайте и сверяйте расходы быстро и с полной прозрачностью, обеспечивая лучший контроль над вашими финансовыми операциями. Революционный подход к оплате счетов: подход Kloo к оплате счетов разработан таким образом, чтобы легко интегрироваться с любой ERP-системой. Гибкость платформы и возможности искусственного интеллекта гарантируют, что она впишется в вашу существующую инфраструктуру, независимо от используемой вами конкретной ERP. Ключевые преимущества Сокращение ручных усилий: сократите количество ручных задач на 80 %, что позволит вашей команде сосредоточиться на росте и стратегических инициативах, а не на трудоемких финансовых операциях. Масштабируемые решения без увеличения штата: комплексная автоматизация кредиторской задолженности Kloo предлагает надежную основу для роста без постоянной потребности в дополнительных ресурсах. Повышение соответствия требованиям и снижение рисков. Благодаря таким функциям, как журналы аудита и представления на основе ролей, Kloo помогает минимизировать финансовые риски и гарантирует, что ваши операции будут соответствовать соответствующим нормам. Улучшите отношения с поставщиками: Kloo обеспечивает беспрепятственный процесс оплаты для ваших поставщиков, уделяя особое внимание прозрачной обработке и множеству способов оплаты. Модернизируйте свою кредиторскую задолженность, управление расходами и процессы оплаты счетов с помощью Kloo. Его способность легко интегрироваться с любой ERP-системой, основанной на передовом искусственном интеллекте, означает, что вы можете внедрить Kloo в рамках существующей структуры. Это позволяет вашему бизнесу развиваться в темпе современного динамичного рынка. Принимая Kloo, вы инвестируете в технологию, которая автоматизирует важнейшие финансовые функции, позволяя вашей компании быть более гибкой и оперативно реагировать.
ITILITE
itilite.com
ITILITE — это самая быстрорастущая в мире платформа для корпоративных путешествий, управления расходами и платежей. Это универсальное решение помогает сотрудникам бронировать авиабилеты, отели и аренду автомобилей с единой платформы и регистрировать расходы на ходу. С картой ITILITE у вас есть механизм управления расходами на 360 градусов с кэшбэком в размере 1,5% на все расходы на поездки. ITILITE берет на себя всю внутреннюю документацию, чтобы вы могли сосредоточиться на заключении сделок и развитии отношений. Зайдите на сайт www.itilite.com сегодня и узнайте, как можно упростить поездки и расходы в вашей компании!
Motus
motus.com
Удовлетворение потребностей автомобильной программы вашей компании. Для небольших компаний, которые только начинают свою деятельность, или корпораций, существующих уже несколько десятилетий, наша платформа предлагает решения, которые повышают устойчивость и гибкость вашей организации. • Платформа Motus лежит в основе наших решений, обеспечивая точные расчеты возмещения пробега, сборов за личное пользование автопарком, а также пробега при доставке и коэффициентов использования устройств. • Наш простой подход «установил и забыл» делает регистрацию пробега практически простым делом. • Motus лидирует в области решений для электромобилей и инструментов, которые помогут вашей компании достичь целей устойчивого развития. Motus, основанная на непревзойденном пуле данных, уточнявшихся на протяжении более 80 лет и обновляемых в режиме реального времени, является платформой, которую выбирают ведущие компании и организации из списка Fortune 500, стремящиеся к гибкости рабочих мест. Автомобильные данные Motus, собранные и проанализированные среди крупнейшего в мире резерва водителей, также лежат в основе ежегодного стандарта корпоративного пробега Службы внутренних доходов (IRS) — суммы, которую физическое лицо может вычесть из расходов на служебный автомобиль.
New Expensify
use.expensify.com
Новое Expensify: отправляйте деньги, запрашивайте деньги, делите счет или назначайте задачи — все в одном приложении. Любая финансовая сделка начинается с разговора. Никто никогда не обменивает деньги, не сказав об этом, поэтому наше приложение создано для облегчения этого процесса. New Expensify — мощное финансовое приложение, призванное радикально изменить способ управления расходами. Поскольку каждая транзакция представляет собой чат, вы можете легко определить, куда отправляются ваши деньги. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и надежным функциям это идеальный инструмент для управления всеми вашими разговорами и расходами в одном удобном месте.
Mobilexpense
mobilexpense.com
С Declaree ваши сотрудники смогут оцифровать все свои расходы в одном приложении. Независимо от того, идет ли речь о сканировании квитанций, разрешении на пробег или суточных, Declaree предлагает все это. Независимо от того, где они находятся, ваши сотрудники могут представить свои расходы на утверждение соответствующему менеджеру. Вы также можете заранее определить суточные для своих сотрудников по городу/региону/стране и уведомить их, если расходы не соответствуют политике вашего бизнеса. Если сотрудник едет на работу, у него есть возможность быстро заполнить пункты отправления и назначения, и их пробег рассчитывается автоматически.
WellyBox
wellybox.com
WellyBox — это инструмент управления квитанциями на базе искусственного интеллекта, предназначенный для бизнеса. Он упрощает процесс организации, отслеживания и управления квитанциями, позволяя пользователям сканировать бумажные квитанции, автоматически загружать квитанции и счета-фактуры из своего почтового ящика и синхронизировать эти документы с бухгалтерскими приложениями. WellyBox также предлагает приложение для сканирования квитанций, программное обеспечение для органайзера квитанций, программное обеспечение для отслеживания расходов, программное обеспечение для отчетов о расходах и программное обеспечение для управления расходами, а также приложение для квитанций, хранитель квитанций и приложение для отслеживания квитанций. Инструмент интегрируется с лучшими облачными решениями для хранения данных, такими как Dropbox и Google Drive, что позволяет пользователям легко хранить и синхронизировать свои квитанции. WellyBox имеет интеграцию с QuickBooks, что упрощает подготовку пользователей к налоговым проверкам. Кроме того, все квитанции можно загрузить в zip-файл за считанные секунды, что гарантирует, что все документы находятся в одном месте, что снижает риск их потери. WellyBox использует возможности GPT и OCR для автоматизации задач администрирования, выполняемых вручную. Возможности механизма глубокого обучения играют решающую роль в обработке более 25 миллионов документов, которые система обработала на данный момент, причем 1,8 миллиона обрабатываются ежемесячно. Этот инструмент предназначен для облегчения отслеживания и хранения квитанций, давая пользователям душевное спокойствие, необходимое для того, чтобы сосредоточиться на других аспектах своего бизнеса.
Egencia
egencia.com
Egencia – глобальная туристическая компания American Express – является единственной проверенной глобальной технологической платформой B2B для путешествий. Созданные в лабораториях мировых технологических гигантов, мы предоставляем лучший пользовательский опыт, непревзойденный контент и непревзойденный сервис более чем двум миллионам путешественников по всему миру. Являясь частью самого ценного рынка деловых путешествий, Egencia находится в собственной лиге с ведущими в отрасли анализами данных и инновациями на основе искусственного интеллекта, которые лежат в основе туристических программ более 9000 компаний в более чем 60 странах.
Open Collective
opencollective.com
Open Collective — это набор юридических и финансовых инструментов для групп. Это платформа для сбора средств + юридический статус + управление деньгами для вашего сообщества.
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation от Beanworks дает командам бухгалтеров, от финансовых директоров до специалистов AP, возможность работать вместе, где бы они ни находились. С помощью Quadient AP вы можете сократить количество последующих действий, исключить 83 % ввода данных за счет сбора данных с помощью искусственного интеллекта и сократить затраты на обработку счетов на 86 %. Улучшите контроль AP с помощью рабочих процессов утверждения заказов, счетов и платежей, которые автоматически направляют запросы нужным сотрудникам в нужное время. Благодаря большему контролю и лучшей прозрачности в рамках AP вы можете снизить риски и привлечь все отделы к ответственности за отслеживание финансовых процессов.
Fyle
fylehq.com
Fyle — это современная платформа управления расходами, которая позволяет бухгалтерам упростить процесс перерасчета расходов по существующим кредитным картам. Fyle напрямую интегрируется с существующими кредитными картами Visa, Mastercard и American Express, обеспечивая просмотр данных о транзакциях по кредитным картам в режиме реального времени, мгновенные уведомления о расходах с помощью текстовых сообщений и простой сбор квитанций. Пользователи могут отправлять квитанции с помощью текстовых сообщений, а Fyle автоматически сопоставляет квитанции, обеспечивая автоматическую сверку и более быстрое закрытие. Сотрудники могут отправлять данные о расходах из повседневных приложений, таких как текстовые сообщения, Gmail, Outlook, Slack, Teams и других, или использовать мощное мобильное приложение Fyle, чтобы фотографировать квитанции и отправлять расходы на ходу. Fyle автоматически извлекает, кодирует и классифицирует данные из квитанций, проверяет наличие нарушений политики, распределяет их по нужным проектам, бюджетам и центрам затрат, а также отправляет данные в бухгалтерские программы, такие как QuickBooks Online, Xero, NetSuite, Sage Intacct, Sage 300 CRE, Microsoft Dynamics 365 Business Central и QuickBooks Desktop.
Mesh Payments
meshpayments.com
Встречайте Mesh, универсальную платформу управления расходами, которая дает вам полный контроль и прозрачность каждой транзакции. Он автоматизирует трудоемкие ручные задачи, оптимизируя при этом весь рабочий процесс платежей, помогая вам лучше управлять и оптимизировать платежи компании, а также экономить часы, закрывая бухгалтерские книги каждый месяц. От поездок до офисных принадлежностей, платежей поставщикам и прочих расходов — Mesh предлагает простые решения по расходам для всей вашей команды. - Назначайте виртуальные и физические карты с заранее утвержденным бюджетом, привязывайте карты к конкретному поставщику и аннулируйте карту за считанные секунды. Лучшая часть? Вы можете попрощаться с отчетами о расходах. - Автоматически классифицируйте расходы, собирайте и сопоставляйте квитанции, упрощайте процессы оплаты и утверждения, а также отслеживайте каждую покупку. - Получайте интеллектуальную, персонализированную информацию по всему рабочему процессу платежей, включая экономически эффективные альтернативы, ценовые пакеты SaaS и возможности консолидации цен. - Попрощайтесь с вводом данных вручную — с помощью Mesh сверка одним щелчком мыши мгновенно синхронизирует транзакции с вашей ERP, экономя вашей команде массу времени и усилий. - Упрощение утверждений благодаря удобной автоматической маршрутизации запросов и мгновенным уведомлениям. Узнайте больше на сайте www.meshpays.com.
Routespring
routespring.com
Routespring — это программное обеспечение для управления поездками, оптимизированное для централизованных платежей за все деловые поездки. Routespring предоставляет финансовым командам возможность просмотра и контроля в реальном времени, которые помогают путешественникам идти #GoFurther. С помощью Routespring вы можете: - Потенциально исключить процесс возмещения - Сократить время администратора при управлении поездками - Максимизировать ценность без каких-либо долгосрочных обязательств.
Circula
circula.com
Circula — это платформа для любых платежей, осуществляемых сотрудниками: командировочные расходы, кредитные карты и льготы для сотрудников. Наша миссия — упростить управление финансами и заработной платой, обеспечивая при этом соблюдение требований посредством интеллектуальной автоматизации, чтобы сотрудники могли выполнять свою работу наилучшим образом. С Circula вы ✔️ Сэкономите до 80% времени в бухгалтерском учете и станете продуктивным деловым партнером в вашей организации ✔️ Снизите риски, связанные с соблюдением требований, и обеспечите безопасные и проверенные процессы * Карты выпускаются Transact Payments Malta Limited в соответствии с лицензией Visa Europe Limited. . Transact Payments Malta Limited должным образом уполномочена и регулируется Управлением по финансовым услугам Мальты в качестве финансового учреждения в соответствии с Законом о финансовых учреждениях 1994 года. Регистрационный номер C 91879.
Alaan
alaan.com
Alaan — это крупнейшая и наиболее комплексная платформа для управления корпоративными картами и расходами на Ближнем Востоке, которой доверяют такие компании, как Al Barari, Rivoli, Arada и другие. Alaan позволяет вам: 1. Автоматизировать управление расходами. 2. Отслеживать расходы компании в режиме реального времени. 3. Оптимизировать бюджеты компании. 4. Контролировать свои финансы. Alaan поддерживается Y Combinator и многочисленными глобальными инвесторами, чтобы помочь финансовым командам экономить время. деньги и усилия.
Payhawk
payhawk.com
Payhawk — ведущее решение для управления расходами для отечественных и международных предприятий в Европе, США и Великобритании. Объединяя карты компании, возмещаемые расходы, кредиторскую задолженность и полную интеграцию программного обеспечения для бухгалтерского учета в одном продукте, Payhawk упрощает бизнес-платежи — для всех. Payhawk помогает клиентам в более чем 32 странах максимизировать эффективность, контролировать масштабные расходы и сохранять гибкость. Имея офисы в Лондоне, Берлине, Барселоне, Париже, Амстердаме, Вильнюсе, Софии и Нью-Йорке, разнообразная клиентская база Payhawk включает такие известные компании, как LuxAir, Babbel, Vinted, Wallbox и Wagestream.
Happay
happay.com
Happay — это первое в своем роде комплексное интегрированное решение для управления корпоративными поездками, расходами и платежами. Имея более 7000+ клиентов по всему миру и в разных отраслях, Happay точно решает сложные финансовые задачи. Мы превращаем путешествие, расходы и оплату в блаженство благодаря нашим готовым функциям. Путешествия 1. Полная интеграция с ведущими TMC, включая MakeMyTrip, Thomas Cook и т. д. 2. Бронирование в приложении, выбор мест и вариантов питания, а также подтверждение билета — все это внутри Happay. 3. ИИ помогает продемонстрировать и выбрать вариант самого низкого тарифа, экономя тысячи долларов. 4. «Заморозка тарифа» помогает заблокировать билет и избежать скачков цен из-за задержек в утверждении. 5. Простая настройка политик и автоматическое 100% соблюдение политик во время бронирования. 6. Прозрачный процесс утверждения расходов одним щелчком мыши. 1. Автоматический сбор расходов прямо из источника расходов (электронные письма, поездки на такси, SMS, выписки по кредитным картам). 2. Уникальное интеллектуальное сканирование OCR, которое сканирует и вводит отчеты о расходах автоматически, без ручное вмешательство 3. Автоматические проверки политик и уведомления о нарушениях 4. Легкость настройки рабочих процессов утверждения и отклонений для сложных случаев использования в бизнесе 5. Сквозные данные GST сбор, отчетность и сверка платежей. Наши корпоративные карты — это решение всех проблем, связанных с корпоративными платежами. Любимые клиентами всех размеров, мы предлагаем одну унифицированную карту для всех расходов сотрудников. Цифровые расходы с выверкой в реальном времени и прозрачным управлением расходами. Цифровое распределение и управление мелкой денежной наличностью. И мы объединяем все эти удивительные функции с нашей надежной аналитикой. Получайте в режиме реального времени подробные данные о ваших бронированиях поездок, запланированных и незапланированных поездках, нарушениях политик, крупнейших расходах и многом другом одним щелчком мыши. Happay, которому доверяют более 7000+ клиентов, включая бренды премиум-класса и лидеров рынка, является правильным выбором в качестве интегрированного решения для путешествий, расходов и платежей. Чтобы заказать демо-версию, посетите https://www.happay.com/schedule-product-demo.html.
Expensya
expensya.com
Expensya — это решение, которое меняет управление расходами. Пользователи Expensya могут управлять и обрабатывать любые типы расходов: онлайн-покупки, общие расходы, отчеты о расходах, удаленную работу, суточные, расходы на пробег и многое другое. Благодаря своим универсальным функциям и опыту Expensya в настоящее время поддерживает более 5000 компаний и предоставляет своим пользователям комплексное решение для безупречного комплексного управления всеми бизнес-расходами. Expensya также интегрируется с вашими банковскими картами, вашей системой управления персоналом, вашей ERP, вашей системой бухгалтерского учета и вашим менеджером по путешествиям. Expensya автоматизирует каждый этап процесса, экономя время и повышая производительность вашей команды. Наше видение — предоставить наиболее полное, интуитивно понятное и масштабируемое решение.
Soldo
soldo.com
Soldo раз и навсегда делает возмещение устаревшим, объединив карты компании Soldo и нашу платформу управления расходами. Сотрудникам никогда не придется тратить собственные деньги. Никто не тратит время на недостающие чеки. А финансовые команды контролируют расходы компании. С Soldo вы контролируете все расходы бизнеса, а благодаря интеграции с вашей системой бухгалтерского учета вы можете быстро и легко сверять расходы. Вы можете снабдить некоторых или всех сотрудников, целые команды или даже внешних сотрудников картами Mastercard® Soldo, решая, кто имеет доступ к деньгам компании и правила их расходования.
TravelBank
travelbank.com
TravelBank — это ведущая универсальная платформа для управления расходами и деловыми поездками, предоставляющая решения для управления расходами и поездками более чем 20 000 компаний. С TravelBank вы получаете немедленный контроль над своим управлением расходами и программой поездок, сокращая расходы компании в среднем на 30%, одновременно повышая уровень удовлетворенности сотрудников благодаря удобному дизайну, быстрому возмещению расходов и программе вознаграждений за поездки. Компании могут с легкостью создавать и внедрять собственные политики расходов и поездок, а также иметь доступ к собственной команде по работе с клиентами TravelBank для получения экспертной поддержки по телефону, электронной почте или в чате. TravelBank доступен на настольных и мобильных устройствах. Начните работу за считанные минуты на сайте travelbank.com.
ExpenseOnDemand
expenseondemand.com
ExpenseOnDemand меняет способ управления процессами управления расходами отделов финансов и расчета заработной платы. Мы предлагаем комплексное решение, в котором используется искусственный интеллект и интеллектуальные технологии для сбора квитанций и счетов, вплоть до полной интеграции в Xero, Tally, QuickBooks и Sage, что делает вашу жизнь максимально простой. Наша уникальная технология помогает компаниям автоматизировать процессы, выявлять дубликаты квитанций и легко проверять подлинность претензий, что часто экономит им тысячи или даже миллионы затрат каждый год. Платформа предлагает на выбор более 120 ошеломляющих расширенных функций, и вы платите только за те, на которые подписались. Наиболее примечательными для наших пользователей являются: 1. Вы можете построить свою собственную иерархию утверждений, включив в платформу многоуровневых утверждающих лиц с ограничениями на расходы. 2. Используйте нашу функцию Google Mileage и сэкономьте ошеломляющие 27,8 % на милях, заявленных вручную. 3. Наша «интеграция бухгалтерского учета» позволяет за считанные минуты интегрироваться с различным бухгалтерским программным обеспечением, включая отправку квитанций и использование категорий отслеживания. 4. Наша функция «Аудиторский журнал» может показать вам полную историю расходов, когда вам это нужно — от рабочего процесса, получения до истории утверждений. 5. Вы можете ввести различные налоговые ставки в квитанцию, что позволит финансовым менеджерам легко разделить расходы на соответствующие налоговые ставки. 6. Вы можете настроить категории расходов, уникальные для вашего бизнеса. Вы можете создать собственный отчет об экспорте, подходящий для вашей организации.
Teampay
teampay.co
Комплексное средство управления расходами Teampay имеет встроенные элементы управления, которые заранее обеспечивают соблюдение вашей политики и позволяют вам управлять всеми расходами компании в одном месте. В то время как финансовые отделы сохраняют полный контроль, менеджеры и сотрудники получают информацию о фактических расходах в режиме реального времени, что дает им возможность совершать быстрые и соответствующие требованиям покупки. Teampay позволяет каждому сотруднику компании легко покупать то, что ему нужно, одновременно обеспечивая спокойствие финансовому отделу благодаря автоматизированным рабочим процессам закупок и сверке. С помощью Teampay вы можете управлять всеми типами покупок, совершенных кем угодно, от начала до конца. Сотрудникам нравится удобство работы, а финансовые отделы могут вздохнуть спокойно, зная, что все расходы заранее запрограммированы и одобрены. Teampay напрямую интегрируется с Quickbooks Online, Xero, Intacct, Netsuite и Microsoft Dynamics 365 Business Central и Finance & Operations.
Cardata
cardata.co
Cardata — это полностью управляемая платформа возмещения расходов на транспортные средства. Наши сервисные и программные инструменты помогают компаниям сэкономить более 30 % за счет отказа от устаревших автомобильных программ и перехода на оптимизированные безналоговые альтернативы. Основанная в 1999 году, мы предоставляем набор программного обеспечения для возмещения расходов, программ обеспечения соответствия и инструментов бизнес-аналитики для компаний, сотрудники которых используют свои личные автомобили для работы. Программы включают возмещение фиксированных и переменных ставок (FAVR), безналоговую скидку на автомобиль (TFCA) и центы за милю (CPM). Поддерживается мобильным приложением Cardata, облачным порталом Carddata, проверкой страховки и прямой оплатой. Как это работает? 1) Проектирование: работайте с экспертом Cardata, чтобы разработать индивидуальную программу для транспортных средств, соответствующую требованиям IRS, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. 2) Сбор данных. Водители используют приложение Cardata Mobile, чтобы легко отслеживать свои командировки, а менеджеры используют облако Carddata для составления надежных отчетов. 3) Оплата: вашим водителям выплачиваются не облагаемые налогом возмещения непосредственно на их банковские счета. Cardata работает с компаниями из списка Fortune 500 и растущими организациями, сотрудники которых могут использовать свой личный автомобиль для постоянного вождения, связанного с работой.
Findity
findity.com
Findity — это платформа управления расходами, позволяющая партнерам вывести на рынок собственное решение по управлению расходами – в виде приложения с белой этикеткой или через API. Платформа автоматизирует расходы бизнеса, пробеги, развлечения и суточные в одном месте. Благодаря интеграции с ведущими программами и картами для бухгалтерского учета и расчета заработной платы, это решение расширяет возможности партнеров, предоставляя им беспрепятственный и полностью соответствующий требованиям опыт расчета расходов для их клиентов.
Timesheets.com
timesheets.com
Timesheets.com — это удобное и доступное решение для учета рабочего времени сотрудников для компаний, которые хотят сэкономить на заработной плате или увеличить выставление счетов. Сотрудники могут отслеживать свое время с помощью нашего мобильного сайта, а администраторы могут ограничить время присутствия сотрудников только определенными офисами. Наша система, соответствующая DCAA, имеет полный контрольный журнал и архитектуру разрешений, обеспечивающую безопасность и подотчетность. Отчеты можно экспортировать в ряд программных платформ для расчета заработной платы и бухгалтерского учета, включая QuickBooks.
Weel
letsweel.com
Weel помогает австралийским предприятиям управлять расходами с помощью виртуальных дебетовых карт Visa Business, оплаты счетов, отчетности о расходах и возмещения расходов на мобильную связь. Мгновенно выдавайте виртуальные карты членам команды и автоматизируйте отчеты о расходах, фотографируя квитанции и отправляя их непосредственно в вашу учетную систему. Сотрудники могут совершать покупки компании по лучшему на рынке валютному курсу везде, где принимается Visa, в то время как вы и ваша финансовая команда сохраняете контроль над бюджетами и лимитами расходов, правилами утверждения и отслеживанием счетов в режиме реального времени.
Torpago
torpago.com
Torpago — это платформа финансовых услуг и управления расходами, миссия которой заключается в том, чтобы разрушить традиционные корпоративные кредитные карты и модернизировать управление расходами для предприятий любого размера. Torpago предоставляет компаниям простые и удобные решения, которые обеспечивают более широкий контроль и прозрачность расходов компании. Карты и программное обеспечение Torpago, выпущенные в 2020 году, позволяют тысячам компаний лучше управлять расходами.
Spenmo
spenmo.com
Spenmo — это платежное программное обеспечение для растущего бизнеса. Мы — комплексное программное обеспечение для работы с кредиторской задолженностью, которое объединяет внутреннее управление расходами, корпоративные карты, автоматическую оплату счетов, рабочие процессы утверждения и сверку бухгалтерского учета. Компании, использующие Spenmo, экономят более 50 часов и 10 000 долларов каждый месяц. После завершения программы Y-Combinator в 2020 году штат Spenmo увеличился до более чем 200 сотрудников и привлек более 85 миллионов долларов США венчурного капитала от ведущих инвесторов, таких как Y Combinator, Insight Partners, Addition, Salesforce, Global Founders' Capital и Alpha JWC.
Volopay
volopay.com
Volopay — поставщик финансовых решений, который предлагает корпоративные карты, автоматическое управление расходами и интеграцию бухгалтерского учета, которые оптимизируют финансовые операции, помогая предприятиям экономить время и деньги, одновременно повышая роль своих финансовых команд. Мы одержимы расширением возможностей финансовых команд, превращая их из простых бухгалтеров в стратегические активы внутри организаций. Стремясь способствовать переменам в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона, мы стремимся стать надежным финансовым партнером для предприятий, стремящихся к росту и эффективности.
Minute7
minute7.com
Minute7 — это инструмент для отслеживания времени и расходов, который легко интегрируется с QuickBooks Online & Desktop. Minute7 предназначен для всех типов малого и среднего бизнеса, от фрилансеров до компаний из списка Fortune 500. У нас нет скрытых комиссий. Мы просто берем 8 долларов за пользователя в месяц.
TripLog
triplogmileage.com
TripLog — это комплексная платформа для возмещения пробега и расходов, предназначенная для сокращения затрат на рабочую силу, повышения производительности и устранения трудоемких ручных процессов у руководства и пользователей. Наши выдающиеся функции включают в себя автоматическое отслеживание пробега, фиксацию квитанций OCR, настраиваемые правила частых поездок, освобождение от налога на поездки на работу, автоматический расчет кратчайшего расстояния и пометку завышенных расходов.
Everlance
everlance.com
Everlance — это тип программного обеспечения для расчета пробега и расходов, которое помогает компаниям сократить расходы на возмещение расходов, сэкономить время и предоставить привлекательные преимущества работы для мобильных сотрудников. Everlance насчитывает более 3 миллионов пользователей и известен своей простотой в использовании, простотой администрирования и простотой ведения бизнеса. Комплексная платформа предлагает комплексное решение по возмещению расходов на транспортное средство, включающее: Приложение для отслеживания пробега № 1 в App Store с автоматическими журналами пробега на основе GPS и встроенной защитой конфиденциальности. Настраиваемые процессы утверждения отчетов о возмещении и пометки отклонений. Варианты возмещения расходов сотрудникам ежемесячно, два раза в месяц или две недели. Подтверждение водительских прав и страховки. Непрерывные проверки автомобильного учета (MVR) и обучение технике безопасности водителей. Интегрированное управление расходами. Благодаря прозрачности на каждом этапе вы можете точно и эффективно возмещать свои расходы. сотрудников за их пробег и расходы. Кроме того, вы получите новое представление о том, как сотрудники проводят свой день, что поможет повысить подотчетность и обеспечить более эффективное распределение ресурсов. Everlance поддерживает все типы программ возмещения транспортных средств без налогов или с низкими налогами. Независимо от того, предоставляете ли вы в настоящее время служебные автомобили, используете ручные процессы или приходите от другого поставщика, команда экспертов Everlance может помочь вам определить правильную программу(ы) для вашего бизнеса и обеспечить соблюдение требований IRS. Персонализированные возмещения с фиксированной и переменной ставкой (FAVR), включая возмещение в центах за милю (CPM) по разработке тарифов. Подотчетные надбавки. Отслеживание парка автомобилей. У каждого клиента есть назначенный менеджер по работе с клиентами, который служит вашим единым контактным лицом и проводит ежеквартальные обзоры вашего бизнеса. Служба поддержки доступна 7 дней в неделю по телефону, в чате и по электронной почте, чтобы поддержать вас и ваших сотрудников в дороге.
Billeasy
billeasy.in
Billeasy — это финтех-компания, которая помогает организациям масштабировать свой бизнес, ориентированный на потребителей, и предоставляет клиентам комплексный опыт работы из оффлайн в онлайн и наоборот. Наши продукты направлены на создание цифровых следов для повышения вовлеченности клиентов, их лояльности и удобства. Мы помогаем брендам стимулировать рост бизнеса, просто оцифровывая транзакции, основанные на их собственных транзакциях, обеспечивая для них отслеживание и анализ бизнеса. Billeasy сотрудничает с ведущими розничными компаниями и государственными организациями общественного транспорта в Индии.
Swipey
swipey.co
Свайпи | Умные финансовые инструменты для современного МСП Swipey устраняет разрыв между платежными услугами, которые предоставляют традиционные финансовые учреждения, и функциями, которые нужны современным МСП. В Swipey мы практикуем другой способ работы – мы не соглашаемся на плохие процессы или результаты, не добавляющие ценности. Наша миссия — преобразовать МСП в Юго-Восточной Азии.
Roomex
roomex.com
Roomex — это платформа для путешествий и расходов, созданная для предприятий с мобильной рабочей силой. Наша платформа предлагает самую широкую сеть отелей, отелей типа «постель и завтрак», апартаментов и многого другого, с эксклюзивными тарифами Roomex и вариантами размещения, адаптированными для команд, проектной работы и длительного проживания. Благодаря лидирующему в отрасли рейтингу Net Promoter Score, равному 52, наша преданная своему делу команда службы поддержки клиентов гарантирует, что каждая поездка, забронированная через Roomex, идеально соответствует потребностям наших клиентов. Более того, RoomexPay позволяет предприятиям легко управлять расходами. Благодаря консолидированному выставлению счетов, оплате после оформления заказа и бесплатной отмене Roomex избавляет сотрудников от командировок.
Reimbi
reimbi.com
Легко отправить, легко одобрить, быстро возместить расходы. Reimbi изменил представление о том, как следует обрабатывать отчеты о расходах. Вам нужно легко возместить сотрудникам расходы на домашний офис? Реймби делает это. Вам нужно быстро возместить кандидатам расходы на собеседование? Реймби делает это. Хотите убедиться, что ваша политика возмещения расходов соблюдается с полным контрольным журналом? Реймби делает это. Поддержка единого входа, GDPR и API? Да, это тоже. Узнайте больше сегодня.
Pemo
pemo.io
Самые умные карты компаний, которые автоматизируют расходы для предприятий Ближнего Востока и Северной Африки. Мы помогаем бизнесу расти с помощью нашей универсальной платформы управления расходами, которая включает в себя корпоративные карты, управление расходами, автоматизацию бухгалтерского учета, оплату счетов и многое другое.
Mindee
mindee.com
Mindee — это платформа автоматизации документооборота с использованием искусственного интеллекта, преобразующая процессы, основанные на документах, для предприятий любого размера. Благодаря настраиваемым рабочим процессам и расширенным моделям данных Mindee превращает документы в данные, полезные для действий. Mindee, которому доверяют такие лидеры SaaS, как Spendesk и Qonto, а также малые и средние предприятия в сфере финансов, здравоохранения и других различных отраслей, является лидером в области автоматизации процессов документооборота. Mindee предлагает набор инструментов для автоматизации документов. Его основной продукт основан на решениях на основе API, которые позволяют предприятиям извлекать и обрабатывать данные из различных документов, включая счета-фактуры, квитанции и документы любого типа. Платформа предоставляет как готовые API для быстрого развертывания, так и пользовательские API, адаптированные к конкретным рабочим процессам, что делает ее очень гибкой. Mindee позволяет компаниям автоматизировать ввод данных вручную, повысить точность и легко интегрироваться с существующими приложениями для масштабируемой обработки документов.
Fyorin
fyorin.com
Fyorin — это комплексная платформа финансовых операций, которая объединяет сеть глобальных финансовых учреждений с доступом к более чем 220+ валютам для оптимизации трансграничных платежей и предоставления унифицированных казначейских решений. Мы предоставляем глобальным предприятиям единую платформу для глобальных финансовых операций, обеспечивая доступ к множеству финансовых учреждений и мгновенно ускоряя трансграничные платежи, чтобы повысить эффективность, сократить расходы и без проблем выйти на новые рынки. Ключевые возможности: Доступ к более чем 220 валютам, более чем 30 платежным каналам и 200 странам. Трансграничные платежи. Виртуальные мультивалютные карты. Виртуальные счета (локальные номера IBAN). Управление казначейством. Мультибанковское управление расходами. Счета к оплате. управление доступом к уровням команды
Budgetly
budgetly.com.au
Карточки сотрудников с правилами расходов. Новый, более простой способ управлять всем процессом расходов. Budgetly предлагает больше, чем кредитная карта.
Archa
archa.com.au
Archa — это интеллектуальная бизнес-кредитная карта и решение для управления расходами. Встроенные отчеты о расходах, мгновенный выпуск карт и более высокие лимиты без личной гарантии. Дайте вашему бизнесу должное признание.
Tribal Credit
tribal.credit
Tribal Credit — корпоративная карта, специально разработанная для стартапов. Наш процесс утверждения, основанный на искусственном интеллекте, избавит вас от хлопот, которые обычно возникают при получении корпоративной карты, а наша передовая карточная технология упрощает оплату и отслеживание деловых расходов.
Expenseout
expenseout.com
Expenseout — это веб-инструмент самообслуживания для сотрудников, который автоматизирует процесс запроса, утверждения и обработки запросов сотрудников, тем самым сокращая время, необходимое для рассмотрения претензий сотрудников. Он содержит аналитику, которая показывает, куда на самом деле тратит организация.
Capital on Tap
capitalontap.com
Наша миссия в Capital on Tap — максимально упростить ведение малого бизнеса. Мы понимаем, что повседневная деятельность бизнеса может быть сложной, поэтому мы разработали инструменты и ресурсы, которые позволяют владельцам бизнеса оптимизировать свою деятельность, получить доступ к быстрому финансированию и получать вознаграждения. Итак, если вы ищете лучший способ ведения или развития своего бизнеса (неважно, являетесь ли вы электриком, желающим купить расходные материалы для своей следующей работы, или консалтинговой компанией, желающей консолидировать расходы своей команды), присоединяйтесь к 200 000 компаний по всей Великобритании. и США, которые доверились Capital on Tap. https://www.capitalontap.com/
B4B Payments
b4bpayments.com
Возьмите под контроль расходы компании и сэкономьте время с помощью предоплаченных карт Mastercard® и Visa®. Чего мог бы достичь ваш бизнес, если бы у вас было больше времени?
AmTrav
amtrav.com
AmTrav делает деловые поездки более продуктивными. Мы помогаем компаниям любого размера добиться бесперебойного путешествия при бронировании поездок, поиске средств для экономии, установлении туристической политики, управлении платежами и расходами, а также обеспечении безопасности своих путешественников. Деловые путешественники, организаторы поездок и менеджеры по туризму — все любят AmTrav, потому что наша единая платформа сочетает в себе продуманные технологии и индивидуальное обслуживание, а эксперты по путешествиям и менеджеры по связям с общественностью всегда готовы помочь. Более 1000 компаний используют AmTrav, чтобы путешествовать, знакомиться с людьми, устанавливать значимые связи и получать максимальную отдачу от каждой поездки.
Yordex
yordex.com
Yordex Smart PO помогает предприятиям сократить затраты на обработку счетов до 75 %, улучшить прозрачность, оптимизировать денежный поток и обеспечить выгодные отношения между покупателем и поставщиком. Умные ПО активно берут ситуацию под контроль. После отправки они будут следить за тем, чтобы они были завершены до окончательного платежа с минимальным вашим участием. Они будут выполнять автоматическую сверку, автоматическое получение и автоматическую оплату, тем самым сэкономив вам много времени. Приступайте к работе с Yordex практически без прерывания текущих процессов. В отличие от других решений AP, Yordex не требует дорогостоящего и трудоемкого перепроектирования процессов, что позволяет вам максимизировать отдачу от инвестиций с первого дня.
TravelPlus
travelplusapp.com
TravelPlus — это платформа для управления деловыми поездками и расходами, которая подойдет каждому. С TravelPlus вы получаете: - Подходящие отели по лучшим ценам - Круглосуточную поддержку консьержа - Самые простые в использовании технологии для всех - Видимость и контроль в режиме реального времени. Чтобы забронировать демо-версию, посетите www.travelplusapp.com
Fraxion
fraxion.biz
Удобное для пользователя решение Fraxion, которому доверяют компании среднего размера по всему миру, повышает эффективность закупок и упреждающее управление расходами. Автоматизируйте процессы закупок, расходов и AP, обеспечивая подотчетность и соблюдение утвержденных бюджетов и политик на протяжении всего процесса закупок, чтобы сократить эксплуатационные расходы. Легко отслеживайте, управляйте и анализируйте расходы для принятия обоснованных решений, полной прозрачности расходов и возможности их проверки. Комплексные функции пакета Fraxion для оплаты от закупок: - Заявки на закупки и индивидуальные утверждения - Бюджетный и политический контроль - Автоматизация заказов на закупку - Получение, сопоставление счетов и их утверждение - Автоматизация точек доступа на базе искусственного интеллекта - Аналитика расходов, понимание сообщества и отчетность - PunchOut & PunchIn -Внутренние каталоги -Управление расходами -Мобильное приложение -Интеграция ERP/систем бухгалтерского учета. Предоставьте своей команде возможность тратить ответственно, где бы они ни были с Fraxion.
Skovik
skovik.com
Skovik упрощает управление расходами как для сотрудников, так и для финансовых отделов. Наша платформа сокращает среднее время составления отчета о расходах до 3 минут и автоматизирует до 80 % операций бухгалтерского учета благодаря интеллектуальным рабочим процессам и соблюдению глобальных налоговых правил. Решение идеально подходит для компаний и предприятий среднего размера, а также для быстрорастущих предприятий, которым требуется решение для управления расходами, которое можно масштабировать вместе с ними. Свидетельством тому является то, что у нас более 1000 таких клиентов в более чем 50 странах.
Docyt
docyt.com
Испытайте бухгалтерский опыт с помощью искусственного интеллекта с помощью Docyt, сэкономив в среднем 500 часов и 2000 долларов США в год. Наше программное обеспечение для автоматизации с использованием искусственного интеллекта позволяет в режиме реального времени получать информацию о расходах и прибыльности, устраняя ручной ввод данных и утомительные задачи. Docyt изучает тонкости вашего бизнеса, автоматизируя бэк-офис и бухгалтерские обязанности. Он справляется с трудоемкими задачами. Получите мгновенную информацию о финансовом состоянии с помощью отчетов в реальном времени, гарантируя постоянный финансовый контроль. Легко создавайте консолидированные сводные и отдельные финансовые отчеты для всех подразделений, что помогает принимать стратегические решения. Ощутите революцию в бухгалтерском учете с использованием искусственного интеллекта с помощью Docyt, экономя время и получая ценную информацию в режиме реального времени, чтобы повысить успех вашего бизнеса. Используйте Docyt поверх существующего решения Quickboooks Online или Desktop для управления расходами, корпоративными кредитными картами и сверки доходов в реальном времени для одного или нескольких мест. Мы интегрируемся со всеми основными POS- и PMS-системами и предоставляем отраслевую отчетность.
DATABASICS
data-basics.com
В DATABASICS мы предлагаем по-настоящему эффективное и действенное решение для управления временем, достаточно гибкое для всех типов сотрудников, но при этом достаточно простое, чтобы его мог использовать каждый.
Zaggle
zagglesave.com
Zaggle Save — это универсальное программное обеспечение для управления расходами и льготами для сотрудников, которое помогает отслеживать бизнес-расходы, легко регистрировать расходы, управлять соблюдением требований и находить возможности сэкономить деньги. Zaggle предлагает вам простое и умное решение для управления всеми вашими деловыми расходами с помощью карт Zaggle с несколькими кошельками на базе VISA.
Hurdlr
hurdlr.com
Hurdlr — это умное мобильное приложение для независимых работников, фрилансеров и индивидуальных предпринимателей, позволяющее за считанные секунды легко управлять своими «бизнес-финансами». Не дни, часы или даже минуты.
ExpensePath
expensepath.com
Веб- и мобильное решение для компаний малого и среднего бизнеса, позволяющее легко и недорого обрабатывать отчеты о расходах. Легко для финансов, легко для сотрудников, снижает затраты на T&E.
WegoPro
wegopro.com
WegoPro — это революционная платформа, направленная на модернизацию и упрощение деловых поездок и расходов. WegoPro, которому доверяют ведущие компании по всему миру, предлагает универсальное решение для управления корпоративными поездками и расходами. Корпоративные поездки: WegoPro позволяет вам с легкостью бронировать, управлять и контролировать свои деловые поездки — огромный инвентарь, современный интерфейс и все необходимые сдержки и противовесы. WegoPro предлагает на выбор более 800 авиакомпаний и 600 000 отелей — лучший выбор для путешествий. А благодаря нашему современному пользовательскому интерфейсу вы можете мгновенно подключиться и начать бронирование. Управление расходами: с помощью WegoPro Expenses вы можете отправлять расходы на ходу, утверждать их одним щелчком мыши и получать все данные в ваши системы бухгалтерского учета, что делает работу намного более эффективной, чем раньше. WegoPro Расходы разработаны с учетом гибкости. Вы можете использовать его отдельно или вместе с Business Travel. Доступно через Интернет, iOS и Android. Узнайте больше на сайте www.wegopro.com.
Expeni
expeni.com
Автоматизируйте и отслеживайте покупки вашей компании простым способом. Настраивайте бюджеты/проекты, утверждайте заказы на покупку и отмечайте их как оплаченные, получайте поставки и будьте в курсе событий, никаких неожиданных счетов от поставщиков, автоматические уведомления по электронной почте, PDF / CSV и т. д.
TimeSite Pro
timesitepro.com
TimeSite Pro — это полностью настраиваемое облачное решение для отслеживания времени, расходов и выставления счетов, которое отличается простотой настройки и использования, но при этом имеет комплексную функциональность. Укажите ставки затрат и счетов, которые будут применяться к часам, которые ваши сотрудники учитывают для клиентов, проектов и мероприятий, что позволит вам отслеживать прибыльность выполняемой вами работы. Данные о времени и расходах, утвержденные руководством, могут быть выставлены вашему клиенту. Timesite Pro взаимодействует с различными пакетами расчета заработной платы и бухгалтерского учета. Мобильное приложение TimeSite для смартфонов iPhone и Android позволяет вашей команде быстро записывать действия в расписании, где бы они ни находились. Местоположение записывается, когда задание или действие регистрируются в приложении. Детали расписания автоматически загружаются на наши облачные серверы. В конце недели сотрудники могут отправить свои табели учета рабочего времени из мобильного приложения на утверждение руководству. TimeSite Pro позволит вашим клиентам авторизовать работу, выполняемую в рамках проекта, до окончательного утверждения представленного расписания менеджерами. Менеджеры могут просматривать данные табеля учета рабочего времени, возвращать табели учета рабочего времени для исправления и повторной отправки или самостоятельно изменять данные табеля учета рабочего времени. Точно отслеживая оплачиваемое и неоплачиваемое время, TimeSite Pro позволяет вам легко увидеть, эффективно ли вы используете свои ресурсы. Вы можете установить пороговые значения бюджета и получать оповещения, когда вы превышаете оценку проекта. Это позволяет вашему руководству внимательно следить за ходом реализации вашего проекта и быстро принимать меры в случае необходимости. Вы можете гибко распределять ставки затрат и счетов по часам, которые ваши сотрудники записывают для ваших клиентов, проектов и мероприятий, что позволяет вам отслеживать прибыльность выполняемой вами работы. TimeSite Pro предоставляет вам интегрированную функцию выставления счетов на основе табелей учета рабочего времени, представленных и утвержденных вашим руководством. Эти счета-фактуры затем можно экспортировать в ваш бухгалтерский пакет. TimeSite может легко справиться со сложными сценариями выставления счетов. Легко передавайте свои данные в TimeSite и из него. TimeSite Pro взаимодействует с MYOB, Xero, Quicken и другими. Табели учета рабочего времени и другую информацию можно легко экспортировать в различные форматы файлов. TimeSite имеет множество вариантов конфигурации, которые позволяют нашим пользователям настраивать свою систему различными способами. TimeSite может удовлетворить самые разнообразные требования: от изменения способа отображения расписаний до настройки клиентов, проектов и иерархии задач. TimeSite предлагает бесплатную пробную версию без необходимости использования кредитной карты и подписания контрактов, и вы можете начать и прекратить использование TimeSite Pro в любое время. Мы взимаем плату только с пользователей, которые действительно записывают время. Неактивные пользователи и администраторы бесплатны. Вы можете изменить количество подписок в любое время. TimeSite предоставляет неограниченную техническую поддержку и обновления продуктов, пока ваша подписка активна. Наши разработчики постоянно создают новые функции, которые добавляют дополнительных преимуществ TimeSite Pro. Подписываясь на TimeSite, вы инвестируете в решение для учета рабочего времени, которое соответствует требованиям наших клиентов и инновациям в отрасли. Мы будем рады оказать вам поддержку по телефону или через удаленный доступ.
Capture Expense
captureexpense.com
Базируется в Лондоне, Великобритания. Capture Expense — это современное и комплексное решение для управления расходами. Одобренный HMRC и соответствующий требованиям НДС, он имеет все необходимое для автоматизации, оптимизации и контроля процесса от сбора квитанций до возмещения расходов персоналу. Ваша финансовая команда сможет легко обрабатывать расходы благодаря интеграции со счетами, расчетом заработной платы и открытым банковским обслуживанием. Достаточно гибкий, чтобы удовлетворить потребности самого требовательного бизнеса, экономя время, обеспечивая соблюдение бизнес-политики и соблюдение требований.
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