Программное обеспечение для управления расходами - Самые популярные приложения - Руанда

TimeSite Pro

timesitepro.com

TimeSite Pro — это полностью настраиваемое облачное решение для отслеживания времени, расходов и выставления счетов, которое отличается простотой настройки и использования, но при этом имеет комплексную функциональность. Укажите ставки затрат и счетов, которые будут применяться к часам, которые ваши сотрудники учитывают для клиентов, проектов и мероприятий, что позволит вам отслеживать прибыльность выполняемой вами работы. Данные о времени и расходах, утвержденные руководством, могут быть выставлены вашему клиенту. Timesite Pro взаимодействует с различными пакетами расчета заработной платы и бухгалтерского учета. Мобильное приложение TimeSite для смартфонов iPhone и Android позволяет вашей команде быстро записывать действия в расписании, где бы они ни находились. Местоположение записывается, когда задание или действие регистрируются в приложении. Детали расписания автоматически загружаются на наши облачные серверы. В конце недели сотрудники могут отправить свои табели учета рабочего времени из мобильного приложения на утверждение руководству. TimeSite Pro позволит вашим клиентам авторизовать работу, выполняемую в рамках проекта, до окончательного утверждения представленного расписания менеджерами. Менеджеры могут просматривать данные табеля учета рабочего времени, возвращать табели учета рабочего времени для исправления и повторной отправки или самостоятельно изменять данные табеля учета рабочего времени. Точно отслеживая оплачиваемое и неоплачиваемое время, TimeSite Pro позволяет вам легко увидеть, эффективно ли вы используете свои ресурсы. Вы можете установить пороговые значения бюджета и получать оповещения, когда вы превышаете оценку проекта. Это позволяет вашему руководству внимательно следить за ходом реализации вашего проекта и быстро принимать меры в случае необходимости. Вы можете гибко распределять ставки затрат и счетов по часам, которые ваши сотрудники записывают для ваших клиентов, проектов и мероприятий, что позволяет вам отслеживать прибыльность выполняемой вами работы. TimeSite Pro предоставляет вам интегрированную функцию выставления счетов на основе табелей учета рабочего времени, представленных и утвержденных вашим руководством. Эти счета-фактуры затем можно экспортировать в ваш бухгалтерский пакет. TimeSite может легко справиться со сложными сценариями выставления счетов. Легко передавайте свои данные в TimeSite и из него. TimeSite Pro взаимодействует с MYOB, Xero, Quicken и другими. Табели учета рабочего времени и другую информацию можно легко экспортировать в различные форматы файлов. TimeSite имеет множество вариантов конфигурации, которые позволяют нашим пользователям настраивать свою систему различными способами. TimeSite может удовлетворить самые разнообразные требования: от изменения способа отображения расписаний до настройки клиентов, проектов и иерархии задач. TimeSite предлагает бесплатную пробную версию без необходимости использования кредитной карты и подписания контрактов, и вы можете начать и прекратить использование TimeSite Pro в любое время. Мы взимаем плату только с пользователей, которые действительно записывают время. Неактивные пользователи и администраторы бесплатны. Вы можете изменить количество подписок в любое время. TimeSite предоставляет неограниченную техническую поддержку и обновления продуктов, пока ваша подписка активна. Наши разработчики постоянно создают новые функции, которые добавляют дополнительных преимуществ TimeSite Pro. Подписываясь на TimeSite, вы инвестируете в решение для учета рабочего времени, которое соответствует требованиям наших клиентов и инновациям в отрасли. Мы будем рады оказать вам поддержку по телефону или через удаленный доступ.