Программное обеспечение для управления расходами - Самые популярные приложения - Румыния

Equals Money

equalsmoney.com

Присоединяйтесь к более чем 20 000 компаний, которым мы помогли взять под контроль их бизнес-расходы. Наши карты, приложения и онлайн-платформа дают вам полный контроль и прозрачность, поэтому вы можете тратить меньше времени на управление своими финансами и больше времени на развитие своего бизнеса. Работайте по всему миру — наши карты* можно использовать более чем в 190 странах, где принимаются карты Mastercard, и пользователи могут в любое время запросить пополнение счета в нашем приложении. Получите полный контроль: команды тратят только то, что вы указали на их картах, поэтому у вас есть полный контроль над их расходами. Вы получите опытного менеджера по работе с клиентами, который поймет потребности вашего бизнеса и организует демонстрации для вашей команды. Наши собственные мультивалютные номера международных банковских счетов (IBAN) позволяют нашим клиентам легко осуществлять международные переводы по выгодным обменным курсам. Наша миссия — сделать движение денег простым. Благодаря ряду решений, которые помогут вам максимально эффективно использовать управление расходами и международные платежи, позвольте нам помочь снять стресс с финансов, чтобы вы могли вернуться к тому, что действительно важно: вашему бизнесу. Деловые расходы неизбежны: с учетной записью от Equals Money у вас будет на одну заботу меньше. Как мы обеспечиваем безопасность ваших денег: мы храним ваши средства на специально выделенных, защищенных банковских счетах, которые отделяют ваши средства от других наших активов. Это означает, что ваши средства защищены, однако счет Equals Money не подпадает под схему компенсации финансовых услуг. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами по продукту. *При выпуске карты может взиматься комиссия.