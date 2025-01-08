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Программное обеспечение для управления расходами - Самые популярные приложения - Французская Полинезия
Предприятия используют программное обеспечение для управления расходами для обработки, оплаты и аудита расходов, инициированных сотрудниками. Это программное обеспечение позволяет сотрудникам отправлять расходы на утверждение через веб-браузер или мобильное приложение. Это упрощает и автоматизирует запись расходов, оптимизирует процесс проверки, устраняет бумажную документацию и сокращает административные усилия. Администраторы получают полную прозрачность и могут отслеживать использование сотрудниками финансовых ресурсов компании. Программное обеспечение анализирует общие расходы, определяет возможности экономии и контролирует чрезмерные расходы. Он часто интегрируется с программным обеспечением для учета рабочего времени, управления командировками, расчета заработной платы или бухгалтерского учета, а также с программным обеспечением для управления персоналом.
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Expenseout
expenseout.com
Expenseout — это веб-инструмент самообслуживания для сотрудников, который автоматизирует процесс запроса, утверждения и обработки запросов сотрудников, тем самым сокращая время, необходимое для рассмотрения претензий сотрудников. Он содержит аналитику, которая показывает, куда на самом деле тратит организация.
TimeSite Pro
timesitepro.com
TimeSite Pro — это полностью настраиваемое облачное решение для отслеживания времени, расходов и выставления счетов, которое отличается простотой настройки и использования, но при этом имеет комплексную функциональность. Укажите ставки затрат и счетов, которые будут применяться к часам, которые ваши сотрудники учитывают для клиентов, проектов и мероприятий, что позволит вам отслеживать прибыльность выполняемой вами работы. Данные о времени и расходах, утвержденные руководством, могут быть выставлены вашему клиенту. Timesite Pro взаимодействует с различными пакетами расчета заработной платы и бухгалтерского учета. Мобильное приложение TimeSite для смартфонов iPhone и Android позволяет вашей команде быстро записывать действия в расписании, где бы они ни находились. Местоположение записывается, когда задание или действие регистрируются в приложении. Детали расписания автоматически загружаются на наши облачные серверы. В конце недели сотрудники могут отправить свои табели учета рабочего времени из мобильного приложения на утверждение руководству. TimeSite Pro позволит вашим клиентам авторизовать работу, выполняемую в рамках проекта, до окончательного утверждения представленного расписания менеджерами. Менеджеры могут просматривать данные табеля учета рабочего времени, возвращать табели учета рабочего времени для исправления и повторной отправки или самостоятельно изменять данные табеля учета рабочего времени. Точно отслеживая оплачиваемое и неоплачиваемое время, TimeSite Pro позволяет вам легко увидеть, эффективно ли вы используете свои ресурсы. Вы можете установить пороговые значения бюджета и получать оповещения, когда вы превышаете оценку проекта. Это позволяет вашему руководству внимательно следить за ходом реализации вашего проекта и быстро принимать меры в случае необходимости. Вы можете гибко распределять ставки затрат и счетов по часам, которые ваши сотрудники записывают для ваших клиентов, проектов и мероприятий, что позволяет вам отслеживать прибыльность выполняемой вами работы. TimeSite Pro предоставляет вам интегрированную функцию выставления счетов на основе табелей учета рабочего времени, представленных и утвержденных вашим руководством. Эти счета-фактуры затем можно экспортировать в ваш бухгалтерский пакет. TimeSite может легко справиться со сложными сценариями выставления счетов. Легко передавайте свои данные в TimeSite и из него. TimeSite Pro взаимодействует с MYOB, Xero, Quicken и другими. Табели учета рабочего времени и другую информацию можно легко экспортировать в различные форматы файлов. TimeSite имеет множество вариантов конфигурации, которые позволяют нашим пользователям настраивать свою систему различными способами. TimeSite может удовлетворить самые разнообразные требования: от изменения способа отображения расписаний до настройки клиентов, проектов и иерархии задач. TimeSite предлагает бесплатную пробную версию без необходимости использования кредитной карты и подписания контрактов, и вы можете начать и прекратить использование TimeSite Pro в любое время. Мы взимаем плату только с пользователей, которые действительно записывают время. Неактивные пользователи и администраторы бесплатны. Вы можете изменить количество подписок в любое время. TimeSite предоставляет неограниченную техническую поддержку и обновления продуктов, пока ваша подписка активна. Наши разработчики постоянно создают новые функции, которые добавляют дополнительных преимуществ TimeSite Pro. Подписываясь на TimeSite, вы инвестируете в решение для учета рабочего времени, которое соответствует требованиям наших клиентов и инновациям в отрасли. Мы будем рады оказать вам поддержку по телефону или через удаленный доступ.
Expeni
expeni.com
Автоматизируйте и отслеживайте покупки вашей компании простым способом. Настраивайте бюджеты/проекты, утверждайте заказы на покупку и отмечайте их как оплаченные, получайте поставки и будьте в курсе событий, никаких неожиданных счетов от поставщиков, автоматические уведомления по электронной почте, PDF / CSV и т. д.
ExpenseMonkey
expensemonkey.io
ExpenseMonkey.io — это решение для управления расходами, специально разработанное для удовлетворения потребностей фрилансеров и малого бизнеса. Платформа упрощает процесс отслеживания расходов, позволяя предприятиям сосредоточиться на росте без бремени сложного финансового управления. Благодаря простой настройке, которая занимает менее 30 секунд, ExpenseMonkey.io предлагает беспроблемный запуск. Это позволяет малому бизнесу оптимизировать управление расходами с минимальной настройкой.
Billeasy
billeasy.in
Billeasy — это финтех-компания, которая помогает организациям масштабировать свой бизнес, ориентированный на потребителей, и предоставляет клиентам комплексный опыт работы из оффлайн в онлайн и наоборот. Наши продукты направлены на создание цифровых следов для повышения вовлеченности клиентов, их лояльности и удобства. Мы помогаем брендам стимулировать рост бизнеса, просто оцифровывая транзакции, основанные на их собственных транзакциях, обеспечивая для них отслеживание и анализ бизнеса. Billeasy сотрудничает с ведущими розничными компаниями и государственными организациями общественного транспорта в Индии.
TravelPlus
travelplusapp.com
TravelPlus — это платформа для управления деловыми поездками и расходами, которая подойдет каждому. С TravelPlus вы получаете: - Подходящие отели по лучшим ценам - Круглосуточную поддержку консьержа - Самые простые в использовании технологии для всех - Видимость и контроль в режиме реального времени. Чтобы забронировать демо-версию, посетите www.travelplusapp.com
Yordex
yordex.com
Yordex Smart PO помогает предприятиям сократить затраты на обработку счетов до 75 %, улучшить прозрачность, оптимизировать денежный поток и обеспечить выгодные отношения между покупателем и поставщиком. Умные ПО активно берут ситуацию под контроль. После отправки они будут следить за тем, чтобы они были завершены до окончательного платежа с минимальным вашим участием. Они будут выполнять автоматическую сверку, автоматическое получение и автоматическую оплату, тем самым сэкономив вам много времени. Приступайте к работе с Yordex практически без прерывания текущих процессов. В отличие от других решений AP, Yordex не требует дорогостоящего и трудоемкого перепроектирования процессов, что позволяет вам максимизировать отдачу от инвестиций с первого дня.
AmTrav
amtrav.com
AmTrav делает деловые поездки более продуктивными. Мы помогаем компаниям любого размера добиться бесперебойного путешествия при бронировании поездок, поиске средств для экономии, установлении туристической политики, управлении платежами и расходами, а также обеспечении безопасности своих путешественников. Деловые путешественники, организаторы поездок и менеджеры по туризму — все любят AmTrav, потому что наша единая платформа сочетает в себе продуманные технологии и индивидуальное обслуживание, а эксперты по путешествиям и менеджеры по связям с общественностью всегда готовы помочь. Более 1000 компаний используют AmTrav, чтобы путешествовать, знакомиться с людьми, устанавливать значимые связи и получать максимальную отдачу от каждой поездки.
B4B Payments
b4bpayments.com
Возьмите под контроль расходы компании и сэкономьте время с помощью предоплаченных карт Mastercard® и Visa®. Чего мог бы достичь ваш бизнес, если бы у вас было больше времени?
Capital on Tap
capitalontap.com
Наша миссия в Capital on Tap — максимально упростить ведение малого бизнеса. Мы понимаем, что повседневная деятельность бизнеса может быть сложной, поэтому мы разработали инструменты и ресурсы, которые позволяют владельцам бизнеса оптимизировать свою деятельность, получить доступ к быстрому финансированию и получать вознаграждения. Итак, если вы ищете лучший способ ведения или развития своего бизнеса (неважно, являетесь ли вы электриком, желающим купить расходные материалы для своей следующей работы, или консалтинговой компанией, желающей консолидировать расходы своей команды), присоединяйтесь к 200 000 компаний по всей Великобритании. и США, которые доверились Capital on Tap. https://www.capitalontap.com/
Capture Expense
captureexpense.com
Базируется в Лондоне, Великобритания. Capture Expense — это современное и комплексное решение для управления расходами. Одобренный HMRC и соответствующий требованиям НДС, он имеет все необходимое для автоматизации, оптимизации и контроля процесса от сбора квитанций до возмещения расходов персоналу. Ваша финансовая команда сможет легко обрабатывать расходы благодаря интеграции со счетами, расчетом заработной платы и открытым банковским обслуживанием. Достаточно гибкий, чтобы удовлетворить потребности самого требовательного бизнеса, экономя время, обеспечивая соблюдение бизнес-политики и соблюдение требований.
Tribal Credit
tribal.credit
Tribal Credit — корпоративная карта, специально разработанная для стартапов. Наш процесс утверждения, основанный на искусственном интеллекте, избавит вас от хлопот, которые обычно возникают при получении корпоративной карты, а наша передовая карточная технология упрощает оплату и отслеживание деловых расходов.
Archa
archa.com.au
Archa — это интеллектуальная бизнес-кредитная карта и решение для управления расходами. Встроенные отчеты о расходах, мгновенный выпуск карт и более высокие лимиты без личной гарантии. Дайте вашему бизнесу должное признание.
Budgetly
budgetly.com.au
Карточки сотрудников с правилами расходов. Новый, более простой способ управлять всем процессом расходов. Budgetly предлагает больше, чем кредитная карта.
Fyorin
fyorin.com
Fyorin — это комплексная платформа финансовых операций, которая объединяет сеть глобальных финансовых учреждений с доступом к более чем 220+ валютам для оптимизации трансграничных платежей и предоставления унифицированных казначейских решений. Мы предоставляем глобальным предприятиям единую платформу для глобальных финансовых операций, обеспечивая доступ к множеству финансовых учреждений и мгновенно ускоряя трансграничные платежи, чтобы повысить эффективность, сократить расходы и без проблем выйти на новые рынки. Ключевые возможности: Доступ к более чем 220 валютам, более чем 30 платежным каналам и 200 странам. Трансграничные платежи. Виртуальные мультивалютные карты. Виртуальные счета (локальные номера IBAN). Управление казначейством. Мультибанковское управление расходами. Счета к оплате. управление доступом к уровням команды
Mindee
mindee.com
Mindee — это платформа автоматизации документооборота с использованием искусственного интеллекта, преобразующая процессы, основанные на документах, для предприятий любого размера. Благодаря настраиваемым рабочим процессам и расширенным моделям данных Mindee превращает документы в данные, полезные для действий. Mindee, которому доверяют такие лидеры SaaS, как Spendesk и Qonto, а также малые и средние предприятия в сфере финансов, здравоохранения и других различных отраслей, является лидером в области автоматизации процессов документооборота. Mindee предлагает набор инструментов для автоматизации документов. Его основной продукт основан на решениях на основе API, которые позволяют предприятиям извлекать и обрабатывать данные из различных документов, включая счета-фактуры, квитанции и документы любого типа. Платформа предоставляет как готовые API для быстрого развертывания, так и пользовательские API, адаптированные к конкретным рабочим процессам, что делает ее очень гибкой. Mindee позволяет компаниям автоматизировать ввод данных вручную, повысить точность и легко интегрироваться с существующими приложениями для масштабируемой обработки документов.
Pemo
pemo.io
Самые умные карты компаний, которые автоматизируют расходы для предприятий Ближнего Востока и Северной Африки. Мы помогаем бизнесу расти с помощью нашей универсальной платформы управления расходами, которая включает в себя корпоративные карты, управление расходами, автоматизацию бухгалтерского учета, оплату счетов и многое другое.
Reimbi
reimbi.com
Легко отправить, легко одобрить, быстро возместить расходы. Reimbi изменил представление о том, как следует обрабатывать отчеты о расходах. Вам нужно легко возместить сотрудникам расходы на домашний офис? Реймби делает это. Вам нужно быстро возместить кандидатам расходы на собеседование? Реймби делает это. Хотите убедиться, что ваша политика возмещения расходов соблюдается с полным контрольным журналом? Реймби делает это. Поддержка единого входа, GDPR и API? Да, это тоже. Узнайте больше сегодня.
Roomex
roomex.com
Roomex — это платформа для путешествий и расходов, созданная для предприятий с мобильной рабочей силой. Наша платформа предлагает самую широкую сеть отелей, отелей типа «постель и завтрак», апартаментов и многого другого, с эксклюзивными тарифами Roomex и вариантами размещения, адаптированными для команд, проектной работы и длительного проживания. Благодаря лидирующему в отрасли рейтингу Net Promoter Score, равному 52, наша преданная своему делу команда службы поддержки клиентов гарантирует, что каждая поездка, забронированная через Roomex, идеально соответствует потребностям наших клиентов. Более того, RoomexPay позволяет предприятиям легко управлять расходами. Благодаря консолидированному выставлению счетов, оплате после оформления заказа и бесплатной отмене Roomex избавляет сотрудников от командировок.
Swipey
swipey.co
Свайпи | Умные финансовые инструменты для современного МСП Swipey устраняет разрыв между платежными услугами, которые предоставляют традиционные финансовые учреждения, и функциями, которые нужны современным МСП. В Swipey мы практикуем другой способ работы – мы не соглашаемся на плохие процессы или результаты, не добавляющие ценности. Наша миссия — преобразовать МСП в Юго-Восточной Азии.
Docyt
docyt.com
Испытайте бухгалтерский опыт с помощью искусственного интеллекта с помощью Docyt, сэкономив в среднем 500 часов и 2000 долларов США в год. Наше программное обеспечение для автоматизации с использованием искусственного интеллекта позволяет в режиме реального времени получать информацию о расходах и прибыльности, устраняя ручной ввод данных и утомительные задачи. Docyt изучает тонкости вашего бизнеса, автоматизируя бэк-офис и бухгалтерские обязанности. Он справляется с трудоемкими задачами. Получите мгновенную информацию о финансовом состоянии с помощью отчетов в реальном времени, гарантируя постоянный финансовый контроль. Легко создавайте консолидированные сводные и отдельные финансовые отчеты для всех подразделений, что помогает принимать стратегические решения. Ощутите революцию в бухгалтерском учете с использованием искусственного интеллекта с помощью Docyt, экономя время и получая ценную информацию в режиме реального времени, чтобы повысить успех вашего бизнеса. Используйте Docyt поверх существующего решения Quickboooks Online или Desktop для управления расходами, корпоративными кредитными картами и сверки доходов в реальном времени для одного или нескольких мест. Мы интегрируемся со всеми основными POS- и PMS-системами и предоставляем отраслевую отчетность.
Weel
letsweel.com
Weel помогает австралийским предприятиям управлять расходами с помощью виртуальных дебетовых карт Visa Business, оплаты счетов, отчетности о расходах и возмещения расходов на мобильную связь. Мгновенно выдавайте виртуальные карты членам команды и автоматизируйте отчеты о расходах, фотографируя квитанции и отправляя их непосредственно в вашу учетную систему. Сотрудники могут совершать покупки компании по лучшему на рынке валютному курсу везде, где принимается Visa, в то время как вы и ваша финансовая команда сохраняете контроль над бюджетами и лимитами расходов, правилами утверждения и отслеживанием счетов в режиме реального времени.
Torpago
torpago.com
Torpago — это платформа финансовых услуг и управления расходами, миссия которой заключается в том, чтобы разрушить традиционные корпоративные кредитные карты и модернизировать управление расходами для предприятий любого размера. Torpago предоставляет компаниям простые и удобные решения, которые обеспечивают более широкий контроль и прозрачность расходов компании. Карты и программное обеспечение Torpago, выпущенные в 2020 году, позволяют тысячам компаний лучше управлять расходами.
Spenmo
spenmo.com
Spenmo — это платежное программное обеспечение для растущего бизнеса. Мы — комплексное программное обеспечение для работы с кредиторской задолженностью, которое объединяет внутреннее управление расходами, корпоративные карты, автоматическую оплату счетов, рабочие процессы утверждения и сверку бухгалтерского учета. Компании, использующие Spenmo, экономят более 50 часов и 10 000 долларов каждый месяц. После завершения программы Y-Combinator в 2020 году штат Spenmo увеличился до более чем 200 сотрудников и привлек более 85 миллионов долларов США венчурного капитала от ведущих инвесторов, таких как Y Combinator, Insight Partners, Addition, Salesforce, Global Founders' Capital и Alpha JWC.
Volopay
volopay.com
Volopay — поставщик финансовых решений, который предлагает корпоративные карты, автоматическое управление расходами и интеграцию бухгалтерского учета, которые оптимизируют финансовые операции, помогая предприятиям экономить время и деньги, одновременно повышая роль своих финансовых команд. Мы одержимы расширением возможностей финансовых команд, превращая их из простых бухгалтеров в стратегические активы внутри организаций. Стремясь способствовать переменам в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона, мы стремимся стать надежным финансовым партнером для предприятий, стремящихся к росту и эффективности.
Minute7
minute7.com
Minute7 — это инструмент для отслеживания времени и расходов, который легко интегрируется с QuickBooks Online & Desktop. Minute7 предназначен для всех типов малого и среднего бизнеса, от фрилансеров до компаний из списка Fortune 500. У нас нет скрытых комиссий. Мы просто берем 8 долларов за пользователя в месяц.
TripLog
triplogmileage.com
TripLog — это комплексная платформа для возмещения пробега и расходов, предназначенная для сокращения затрат на рабочую силу, повышения производительности и устранения трудоемких ручных процессов у руководства и пользователей. Наши выдающиеся функции включают в себя автоматическое отслеживание пробега, фиксацию квитанций OCR, настраиваемые правила частых поездок, освобождение от налога на поездки на работу, автоматический расчет кратчайшего расстояния и пометку завышенных расходов.
Everlance
everlance.com
Everlance — это тип программного обеспечения для расчета пробега и расходов, которое помогает компаниям сократить расходы на возмещение расходов, сэкономить время и предоставить привлекательные преимущества работы для мобильных сотрудников. Everlance насчитывает более 3 миллионов пользователей и известен своей простотой в использовании, простотой администрирования и простотой ведения бизнеса. Комплексная платформа предлагает комплексное решение по возмещению расходов на транспортное средство, включающее: Приложение для отслеживания пробега № 1 в App Store с автоматическими журналами пробега на основе GPS и встроенной защитой конфиденциальности. Настраиваемые процессы утверждения отчетов о возмещении и пометки отклонений. Варианты возмещения расходов сотрудникам ежемесячно, два раза в месяц или две недели. Подтверждение водительских прав и страховки. Непрерывные проверки автомобильного учета (MVR) и обучение технике безопасности водителей. Интегрированное управление расходами. Благодаря прозрачности на каждом этапе вы можете точно и эффективно возмещать свои расходы. сотрудников за их пробег и расходы. Кроме того, вы получите новое представление о том, как сотрудники проводят свой день, что поможет повысить подотчетность и обеспечить более эффективное распределение ресурсов. Everlance поддерживает все типы программ возмещения транспортных средств без налогов или с низкими налогами. Независимо от того, предоставляете ли вы в настоящее время служебные автомобили, используете ручные процессы или приходите от другого поставщика, команда экспертов Everlance может помочь вам определить правильную программу(ы) для вашего бизнеса и обеспечить соблюдение требований IRS. Персонализированные возмещения с фиксированной и переменной ставкой (FAVR), включая возмещение в центах за милю (CPM) по разработке тарифов. Подотчетные надбавки. Отслеживание парка автомобилей. У каждого клиента есть назначенный менеджер по работе с клиентами, который служит вашим единым контактным лицом и проводит ежеквартальные обзоры вашего бизнеса. Служба поддержки доступна 7 дней в неделю по телефону, в чате и по электронной почте, чтобы поддержать вас и ваших сотрудников в дороге.
Kloo
getkloo.com
Kloo — это идеальное решение для модернизации операций с кредиторской задолженностью, включая управление расходами и оплату счетов. Благодаря передовой технологии искусственного интеллекта Kloo позволяет предприятиям сократить ручные процессы до 80 %, создавая более оптимизированный и эффективный рабочий процесс. Автоматизируйте кредиторскую задолженность с помощью Kloo: Платформа Kloo, основанная на искусственном интеллекте, упрощает весь процесс кредиторской задолженности, от утверждения счетов до выполнения платежей. Его продуманный дизайн позволяет легко адаптироваться к уникальным потребностям вашего бизнеса. Беспрецедентное управление расходами: эффективно управляйте расходами сотрудников с помощью удобного интерфейса Kloo. Отслеживайте, сообщайте и сверяйте расходы быстро и с полной прозрачностью, обеспечивая лучший контроль над вашими финансовыми операциями. Революционный подход к оплате счетов: подход Kloo к оплате счетов разработан таким образом, чтобы легко интегрироваться с любой ERP-системой. Гибкость платформы и возможности искусственного интеллекта гарантируют, что она впишется в вашу существующую инфраструктуру, независимо от используемой вами конкретной ERP. Ключевые преимущества Сокращение ручных усилий: сократите количество ручных задач на 80 %, что позволит вашей команде сосредоточиться на росте и стратегических инициативах, а не на трудоемких финансовых операциях. Масштабируемые решения без увеличения штата: комплексная автоматизация кредиторской задолженности Kloo предлагает надежную основу для роста без постоянной потребности в дополнительных ресурсах. Повышение соответствия требованиям и снижение рисков. Благодаря таким функциям, как журналы аудита и представления на основе ролей, Kloo помогает минимизировать финансовые риски и гарантирует, что ваши операции будут соответствовать соответствующим нормам. Улучшите отношения с поставщиками: Kloo обеспечивает беспрепятственный процесс оплаты для ваших поставщиков, уделяя особое внимание прозрачной обработке и множеству способов оплаты. Модернизируйте свою кредиторскую задолженность, управление расходами и процессы оплаты счетов с помощью Kloo. Его способность легко интегрироваться с любой ERP-системой, основанной на передовом искусственном интеллекте, означает, что вы можете внедрить Kloo в рамках существующей структуры. Это позволяет вашему бизнесу развиваться в темпе современного динамичного рынка. Принимая Kloo, вы инвестируете в технологию, которая автоматизирует важнейшие финансовые функции, позволяя вашей компании быть более гибкой и оперативно реагировать.
Skovik
skovik.com
Skovik упрощает управление расходами как для сотрудников, так и для финансовых отделов. Наша платформа сокращает среднее время составления отчета о расходах до 3 минут и автоматизирует до 80 % операций бухгалтерского учета благодаря интеллектуальным рабочим процессам и соблюдению глобальных налоговых правил. Решение идеально подходит для компаний и предприятий среднего размера, а также для быстрорастущих предприятий, которым требуется решение для управления расходами, которое можно масштабировать вместе с ними. Свидетельством тому является то, что у нас более 1000 таких клиентов в более чем 50 странах.
Timesheets.com
timesheets.com
Timesheets.com — это удобное и доступное решение для учета рабочего времени сотрудников для компаний, которые хотят сэкономить на заработной плате или увеличить выставление счетов. Сотрудники могут отслеживать свое время с помощью нашего мобильного сайта, а администраторы могут ограничить время присутствия сотрудников только определенными офисами. Наша система, соответствующая DCAA, имеет полный контрольный журнал и архитектуру разрешений, обеспечивающую безопасность и подотчетность. Отчеты можно экспортировать в ряд программных платформ для расчета заработной платы и бухгалтерского учета, включая QuickBooks.
DATABASICS
data-basics.com
В DATABASICS мы предлагаем по-настоящему эффективное и действенное решение для управления временем, достаточно гибкое для всех типов сотрудников, но при этом достаточно простое, чтобы его мог использовать каждый.
Zaggle
zagglesave.com
Zaggle Save — это универсальное программное обеспечение для управления расходами и льготами для сотрудников, которое помогает отслеживать бизнес-расходы, легко регистрировать расходы, управлять соблюдением требований и находить возможности сэкономить деньги. Zaggle предлагает вам простое и умное решение для управления всеми вашими деловыми расходами с помощью карт Zaggle с несколькими кошельками на базе VISA.
Hurdlr
hurdlr.com
Hurdlr — это умное мобильное приложение для независимых работников, фрилансеров и индивидуальных предпринимателей, позволяющее за считанные секунды легко управлять своими «бизнес-финансами». Не дни, часы или даже минуты.
ExpensePath
expensepath.com
Веб- и мобильное решение для компаний малого и среднего бизнеса, позволяющее легко и недорого обрабатывать отчеты о расходах. Легко для финансов, легко для сотрудников, снижает затраты на T&E.
WegoPro
wegopro.com
WegoPro — это революционная платформа, направленная на модернизацию и упрощение деловых поездок и расходов. WegoPro, которому доверяют ведущие компании по всему миру, предлагает универсальное решение для управления корпоративными поездками и расходами. Корпоративные поездки: WegoPro позволяет вам с легкостью бронировать, управлять и контролировать свои деловые поездки — огромный инвентарь, современный интерфейс и все необходимые сдержки и противовесы. WegoPro предлагает на выбор более 800 авиакомпаний и 600 000 отелей — лучший выбор для путешествий. А благодаря нашему современному пользовательскому интерфейсу вы можете мгновенно подключиться и начать бронирование. Управление расходами: с помощью WegoPro Expenses вы можете отправлять расходы на ходу, утверждать их одним щелчком мыши и получать все данные в ваши системы бухгалтерского учета, что делает работу намного более эффективной, чем раньше. WegoPro Расходы разработаны с учетом гибкости. Вы можете использовать его отдельно или вместе с Business Travel. Доступно через Интернет, iOS и Android. Узнайте больше на сайте www.wegopro.com.
Fraxion
fraxion.biz
Удобное для пользователя решение Fraxion, которому доверяют компании среднего размера по всему миру, повышает эффективность закупок и упреждающее управление расходами. Автоматизируйте процессы закупок, расходов и AP, обеспечивая подотчетность и соблюдение утвержденных бюджетов и политик на протяжении всего процесса закупок, чтобы сократить эксплуатационные расходы. Легко отслеживайте, управляйте и анализируйте расходы для принятия обоснованных решений, полной прозрачности расходов и возможности их проверки. Комплексные функции пакета Fraxion для оплаты от закупок: - Заявки на закупки и индивидуальные утверждения - Бюджетный и политический контроль - Автоматизация заказов на закупку - Получение, сопоставление счетов и их утверждение - Автоматизация точек доступа на базе искусственного интеллекта - Аналитика расходов, понимание сообщества и отчетность - PunchOut & PunchIn -Внутренние каталоги -Управление расходами -Мобильное приложение -Интеграция ERP/систем бухгалтерского учета. Предоставьте своей команде возможность тратить ответственно, где бы они ни были с Fraxion.
Precoro
precoro.com
Precoro — облачное решение для оптимизации процесса закупок. Больше никаких трудоемких ручных процедур и ошибок, связанных с человеческим фактором. Только автоматизированные операции и централизованные процессы закупок. - Утверждайте документы в 2,5 раза быстрее с любого устройства, используя электронную почту или уведомления Slack. Оптимизируйте рабочий процесс утверждения, добавив столько шагов, сколько вам нужно, и назначив конкретные роли коллегам. - Экономьте до 19% вашего бюджета на покупку. Отслеживайте скидки и никогда не тратьте больше запланированного. Повысьте прозрачность денежных потоков за счет мониторинга корпоративных расходов (включая возмещения). Получите четкую аналитику и подробные отчеты, чтобы более продуманно планировать свою стратегию закупок. - Сокращение ручного ввода данных. Создавайте, утверждайте и отслеживайте заказы на покупку всего за несколько кликов или передавайте свои заказы из Amazon Business через Punch-in. Управляйте поставщиками, каталогами товаров, запасами и многим другим на одной платформе. - Подключите Precoro к вашей ERP-системе и другим бизнес-инструментам, используя готовые интеграции (NetSuite, QuickBooks Online, Xero) или бесплатный API. Забудьте о дублирующих платежах и сверке документов вручную. - Обеспечьте безопасность всех своих данных с помощью единого входа и надежной двухфакторной аутентификации. Удобный интерфейс Precoro позволяет забыть о сложной адаптации и длительном обучении. Вы получите консультацию и поддержку от своего CSM в любое время, когда вам это понадобится. Precoro регулярно предоставляет вам доступ ко всем функциям и обновлениям. С уважением, команда Precoro.
Compt
compt.io
Compt — это программное обеспечение для получения стипендий №1, которое полностью настраивается в соответствии с потребностями вашей компании, на 100 % совместимо с IRS и способно поддерживать глобальные команды. С помощью Compt вы можете легко предлагать готовые и индивидуальные стипендии, которые понравятся вашим сотрудникам, без административной нагрузки, которая обычно требуется для управления программой льгот или стипендий для сотрудников. Выбирайте из 25 основных категорий расходов (например, здоровье и хорошее самочувствие, обучение и развитие, питание, мобильный телефон) и предложите своим сотрудникам использовать свои средства, а всем остальным будет управлять наше программное обеспечение. Compt регулярно информирует ваших сотрудников об их балансе и информации об использовании, обеспечивает полное соблюдение налоговых требований и гарантирует, что у вашего отдела кадров будет централизованная и простая в использовании платформа для управления льготами, которая будет всеобъемлющей и гибкой в соответствии с уникальными потребностями вашего бизнеса. В дополнение к льготным стипендиям и точечным бонусам Compt предлагает инструмент управления расходами. Сотрудники могут сообщать о расходах и прикреплять любую необходимую документацию на одной платформе, что делает ее по-настоящему комплексным решением для возмещения расходов сотрудникам. Compt была основана в январе 2018 года, ее штаб-квартира находится в Бостоне, штат Массачусетс. Узнайте больше на www.compt.io.
TrackEx
trackex.com
TrackEx — это интегрированное программное обеспечение для бронирования поездок и управления расходами, разработанное экспертами отрасли и отвечающее потребностям предприятий любого размера. В TrackEx мы экономим ваше время, автоматизируя процессы поездок и расходов, а также предлагаем гибкость доступа из любого места и в любое время. Комплексные функции решения обеспечивают расширенные возможности бронирования поездок для всех уровней с оптимальным контролем над расходами/бюджетами на поездки. А еще лучше: вы получаете более короткие циклы утверждения расходов, более быструю отчетность о расходах, возможность беспрепятственного бронирования поездок, сбор мобильных квитанций, прозрачность расходов в соответствии с нормативными требованиями. Его способность легко интегрироваться с широким спектром существующих приложений устраняет утомительные задачи и облегчает работу. Ознакомьтесь с полным списком функций, чтобы узнать больше о TrackEx: https://trackex.com/ и начните работу с бесплатной пробной версии https://trackex.com/register/.
Tipalti
tipalti.com
Единственное решение для автоматизации сквозного процесса расчета кредиторской задолженности. Автоматизируйте всю свою кредиторскую задолженность, глобальные партнерские платежи и процессы закупок с помощью Tipalti и исключите 80 % ручной работы. Tiplati позволяет вам легко привлекать поставщиков, партнеров и фрилансеров, оптимизировать формирование заказов на заказы, ускорять утверждение, исключать ввод счетов-фактур и совершать быстрые глобальные платежи в 196 стран в местной валюте. Также включает глобальное налоговое соответствие, двух- и трехстороннее сопоставление заказов на покупку, поддержку нескольких организаций, сканирование счетов с распознаванием текста, расходы сотрудников, физические и виртуальные карты. Наслаждайтесь мгновенной выверкой данных благодаря интеграции ERP, включающей NetSuite, Quickbooks, Xero и Sage Intacct. Мы делаем все это, сохраняя при этом удовлетворенность клиентов на 98 % и сотрудничая с некоторыми из самых быстрорастущих компаний мира, такими как Amazon Twitch, ClassPass, GoPro, GoDaddy, Twitter, Roblox и Zola.
ITILITE
itilite.com
ITILITE — это самая быстрорастущая в мире платформа для корпоративных путешествий, управления расходами и платежей. Это универсальное решение помогает сотрудникам бронировать авиабилеты, отели и аренду автомобилей с единой платформы и регистрировать расходы на ходу. С картой ITILITE у вас есть механизм управления расходами на 360 градусов с кэшбэком в размере 1,5% на все расходы на поездки. ITILITE берет на себя всю внутреннюю документацию, чтобы вы могли сосредоточиться на заключении сделок и развитии отношений. Зайдите на сайт www.itilite.com сегодня и узнайте, как можно упростить поездки и расходы в вашей компании!
Dext Commerce
dext.com
Управление данными о цифровых продажах стало проще. Программное обеспечение для автоматизации бухгалтерского учета Dext Commerce, созданное для бухгалтеров, бухгалтеров и предприятий, предоставляет данные, аналитику и инструменты для процветания компаний.
Emburse Nexonia
emburse.com
Emburse объединяет некоторые из самых мощных и надежных в мире решений по оптимизации расходов. В рамках нашего портфолио продуктов Emburse Nexonia обещает сделать работу более гуманной, обеспечивая при этом решения по расходам, кредиторской задолженности и учету рабочего времени, адаптированные для Intacct и NetSuite. Клиенты выбирают Nexonia за: - Тесную интеграцию с ERP и системами учета - Быстрое представление расходов с помощью простого в использовании мобильного приложения - Управление сложными рабочими процессами утверждения Простое в использовании приложение Nexonia полностью интегрировано с ERP, кредитными картами и другими системами, поддерживающими различных предприятий и предназначены для оптимизации процесса отчетности и утверждения, улучшения управления человеческими ресурсами и повышения операционной эффективности. Nexonia доверяют такие организации, как CrossFit, Hamamatsu Corporation и Lufthansa Systems.
Emburse Captio
captio.com
Решение Captio для управления деловыми поездками и расходами позволяет компаниям и их сотрудникам лучше контролировать свои расходы и открывать новые возможности экономии. Captio интегрирует процесс управления расходами в единый безбумажный рабочий процесс, устраняя необходимость выполнения задач вручную и предотвращая мошенничество. [email protected].
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet (NYSE: TNET) — это профессиональная организация работодателей (PEO), которая предоставляет малому и среднему бизнесу (SMB) полный спектр HR-решений, адаптированных для отрасли. Чтобы освободить предприятия малого и среднего бизнеса от трудоемких сложностей с кадрами, TriNet предлагает доступ к экспертным знаниям в области человеческого капитала, преимуществам, снижению рисков и соблюдению требований, расчету заработной платы и технологиям реального времени. От Мэйн-стрит до Уолл-стрит, TriNet дает возможность малым и средним предприятиям сосредоточиться на самом важном — развитии своего бизнеса. ТриНет – Люди имеют значение. Для получения дополнительной информации посетите TriNet.com или подпишитесь на нас в Твиттере (@TriNet)
ExpenseWire
expensewire.com
Возьмите под контроль расходы своей организации, обеспечьте соблюдение политики компании и ускорьте возмещение расходов с помощью системы управления расходами ExpenseWire.
Equals Money
equalsmoney.com
Присоединяйтесь к более чем 20 000 компаний, которым мы помогли взять под контроль их бизнес-расходы. Наши карты, приложения и онлайн-платформа дают вам полный контроль и прозрачность, поэтому вы можете тратить меньше времени на управление своими финансами и больше времени на развитие своего бизнеса. Работайте по всему миру — наши карты* можно использовать более чем в 190 странах, где принимаются карты Mastercard, и пользователи могут в любое время запросить пополнение счета в нашем приложении. Получите полный контроль: команды тратят только то, что вы указали на их картах, поэтому у вас есть полный контроль над их расходами. Вы получите опытного менеджера по работе с клиентами, который поймет потребности вашего бизнеса и организует демонстрации для вашей команды. Наши собственные мультивалютные номера международных банковских счетов (IBAN) позволяют нашим клиентам легко осуществлять международные переводы по выгодным обменным курсам. Наша миссия — сделать движение денег простым. Благодаря ряду решений, которые помогут вам максимально эффективно использовать управление расходами и международные платежи, позвольте нам помочь снять стресс с финансов, чтобы вы могли вернуться к тому, что действительно важно: вашему бизнесу. Деловые расходы неизбежны: с учетной записью от Equals Money у вас будет на одну заботу меньше. Как мы обеспечиваем безопасность ваших денег: мы храним ваши средства на специально выделенных, защищенных банковских счетах, которые отделяют ваши средства от других наших активов. Это означает, что ваши средства защищены, однако счет Equals Money не подпадает под схему компенсации финансовых услуг. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами по продукту. *При выпуске карты может взиматься комиссия.
Mooncard
mooncard.co
Mooncard: платежные карты и приложение для управления отчетами о расходах и профессиональных расходах в режиме реального времени.
expensein
expensein.com
ExpenseIn сочетает в себе сканирование квитанций, автоматическое соблюдение политик и полную интеграцию с вашим пакетом бухгалтерского учета, что упрощает управление расходами. Приложение ExpenseIn идеально подходит для учета расходов. А благодаря нашей функции сканирования квитанций ваши сотрудники смогут создавать и отправлять расходы за считанные секунды! Менеджеры также могут утверждать расходы на ходу, что устраняет необходимость гоняться за менеджерами и значительно сокращает время утверждения. Благодаря полной прозрачности всех бизнес-расходов ExpenseIn дает вам возможность принимать более разумные финансовые решения. Каждая из наших мощных функций имеет интуитивно понятный интерфейс, в котором удобство пользователя ставится на первое место. Наше облачное решение соответствует налоговому законодательству Великобритании и Ирландии и упрощает все — от одобрений до проверок. В ExpenseIn мы гордимся нашей многоканальной командой поддержки, базирующейся в Великобритании. Нашим приоритетом является понимание потребностей каждого клиента в расходах и предоставление беспрецедентной поддержки на каждом этапе. Ключевые особенности • Мобильное приложение: записывайте расходы и отправляйте квитанции откуда угодно. • Быстрое утверждение. Ускорьте принятие решений по утверждению с помощью онлайн-инструментов и уведомлений. • Гибкая интеграция: делитесь данными с вашим пакетом учетных записей. • Автоматизированные политики: повысьте соблюдение политик и сократите мошенничество с расходами. • Отчетность: отслеживайте возмещения, анализируйте НДС и проверяйте расходы в режиме реального времени. Свяжитесь с нами сегодня по адресу [email protected], чтобы заказать бесплатную демоверсию и узнать, почему ExpenseIn используется более чем в 30 странах тысячами пользователей каждый день.
Moss
getmoss.com
Moss — это отмеченное наградами технологичное программное решение для комплексного управления расходами. Платформа позволяет сотрудникам тратить деньги децентрализованно, предоставляя финансовым менеджерам полную прозрачность и контроль в режиме реального времени. Автоматизируя и оцифровывая расходы, Мосс освобождает финансовые команды от обременительных административных задач, экономит время и деньги и помогает предприятиям полностью реализовать свой потенциал. Таким образом, финансы становятся конкурентным преимуществом, особенно для МСП. Помимо прочего, Moss обеспечивает гибкий выпуск виртуальных и физических кредитных карт, цифровой ввод и утверждение счетов, учет расходов сотрудников и надежное управление бюджетом и ликвидностью. В качестве платформы Moss предлагает надежные интерфейсы для распространенных ERP-систем и бухгалтерских решений, таких как DATEV, Xero и Exact Online, а также быстро и легко интегрируется в существующие процессы финансовой команды.
Motus
motus.com
Удовлетворение потребностей автомобильной программы вашей компании. Для небольших компаний, которые только начинают свою деятельность, или корпораций, существующих уже несколько десятилетий, наша платформа предлагает решения, которые повышают устойчивость и гибкость вашей организации. • Платформа Motus лежит в основе наших решений, обеспечивая точные расчеты возмещения пробега, сборов за личное пользование автопарком, а также пробега при доставке и коэффициентов использования устройств. • Наш простой подход «установил и забыл» делает регистрацию пробега практически простым делом. • Motus лидирует в области решений для электромобилей и инструментов, которые помогут вашей компании достичь целей устойчивого развития. Motus, основанная на непревзойденном пуле данных, уточнявшихся на протяжении более 80 лет и обновляемых в режиме реального времени, является платформой, которую выбирают ведущие компании и организации из списка Fortune 500, стремящиеся к гибкости рабочих мест. Автомобильные данные Motus, собранные и проанализированные среди крупнейшего в мире резерва водителей, также лежат в основе ежегодного стандарта корпоративного пробега Службы внутренних доходов (IRS) — суммы, которую физическое лицо может вычесть из расходов на служебный автомобиль.
Wallester
business.wallester.com
Wallester — компания, занимающаяся финансовыми технологиями, которая помогает предприятиям использовать абсолютно новый подход к управлению и оптимизации расходов компаний. Будучи официальным партнером Visa, Wallester Business – это идеальное решение для выпуска корпоративных карт для различных нужд, а также собственная удобная платформа для мониторинга и управления расходами. Валлестер предлагает действительно быстрый процесс адаптации, персональный подход к потребностям клиента, отличный API для бизнеса, мобильное приложение и множество других инновационных функций по сравнению с традиционными банками. Попробуйте Wallester Business, чтобы расширить возможности своего бизнеса уже сегодня всего за 00,00 евро в месяц!
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense — это ведущее решение для управления поездками и расходами, которое помогло предприятиям оптимизировать корпоративные поездки, автоматизировать отчетность о расходах и получить полный контроль над расходами. В первую очередь мы создали программное обеспечение для сокращения перерасходов в источнике, минимизации ручного вмешательства, предотвращения нарушений политики и мошеннических претензий, а также предоставления информации о дискреционных расходах для улучшения производительности вашего бизнеса, денежного потока и общего финансового состояния. Zoho Expense помогла предприятиям в более чем 150 странах автоматизировать каждый аспект управления T&E, от подачи и утверждения отчетов о расходах до соблюдения требований, обнаружения мошенничества, сверки карт и учета расходов. Доступное как в виде веб-приложения, так и в виде мобильного приложения, Zoho Expense подходит для вашего существующего рабочего процесса, легко интегрируясь с другими приложениями в вашей текущей программной экосистеме. Кроме того, высокая степень настройки гарантирует, что организации смогут внедрить Zoho Expense быстро, эффективно и без изменения существующих процессов. Организации, в том числе стартапы, единороги и предприятия, включая саму Zoho, используют Zoho Expense для управления T&E. Лучший способ узнать почему — подписаться на бесплатную пробную версию прямо сейчас!
Yokoy
yokoy.ai
Yokoy автоматизирует управление бизнес-расходами с помощью искусственного интеллекта, объединяя интеллектуальные корпоративные карты, управление расходами и обработку счетов в комплексное решение для ваших расходов. Благодаря такому подходу Yokoy не только экономит ваше время и деньги; он предоставляет вам новую информацию на основе данных и способствует повышению удовлетворенности сотрудников. Зачем полагаться на разрозненные решения, если Yokoy упрощает каждый этап управления расходами? Переведите управление расходами на автопилот уже сегодня!
Xero
xero.com
Xero — новозеландская государственная технологическая компания, акции которой котируются на Австралийской фондовой бирже. Xero — это облачная программная платформа для бухгалтерского учета для малого и среднего бизнеса. Компания имеет три офиса в Новой Зеландии (Веллингтон, Окленд и Нейпир), шесть офисов в Австралии (Мельбурн, Сидней, Канберра, Аделаида, Брисбен и Перт), три офиса в Великобритании (Лондон, Манчестер и Милтон-Кейнс), три офиса в Великобритании. офисы в США (Денвер, Сан-Франциско и Нью-Йорк), а также офисы в Канаде, Сингапуре, Гонконге и Южной Африке. Продукты Xero основаны на программном обеспечении как услуге (SaaS). модели и продаются по подписке в зависимости от типа и количества подразделений компании, управляемых подписчиком. Ее продукция используется более чем в 180 странах.
Vroozi
vroozi.com
Vroozi — ведущая облачная платформа для закупок бизнеса и автоматизации точек доступа. Наше полностью автоматизированное решение «от закупок до оплаты» поможет вам расти быстрее и прибыльнее за счет оцифровки ваших покупок, счетов поставщиков, расходов и платежей. Решение Vroozi на базе искусственного интеллекта — это современные закупки для современной сложной бизнес-среды. Интуитивно понятная и удобная платформа экономит время и деньги финансовых руководителей, одновременно улучшая контроль расходов и повышая эффективность. Vroozi предназначен для быстрорастущих организаций, которые хотят расширить возможности своих сотрудников, автоматизировать AP и закупки, а также поддерживать видимость расходов из любого места и в любое время. P2P-платформа Vroozi используется компаниями всех размеров для снижения затрат, усиления финансового контроля и увеличения прибыли. Vroozi оцифровывает 100 % операций по финансам и закупкам для обеспечения беспрепятственного взаимодействия с пользователем, включая: • Торговую площадку: быстро находите и совершайте покупки у утвержденных поставщиков в любое время и в любом месте. • Покупки: отслеживайте запросы, утверждайте заказы на покупку и централизуйте расходы в одном месте. • Счета-фактуры: избавьтесь от необходимости. бумажные счета-фактуры с интегрированной цифровой системой. Повышение эффективности, точности и цикличности. • Оплата: легко утверждать, планировать и автоматизировать платежи. • Расходы: упрощать отчетность и отслеживание расходов. • Аналитика расходов: принимать более обоснованные решения с помощью аналитики расходов. • Интеграция ERP: повысить эффективность внедрения сотрудниками за счет расширения существующих финансовых и ERP-систем. системы с современным и простым в использовании опытом покупок
Navan
navan.com
Navan — это комплексное решение, которое упрощает путешествие, позволяя вам сосредоточиться на том, чтобы быть там, а не добраться туда. Попрощайтесь с часами разговоров по телефону, пытаясь изменить рейс или копите стопки квитанций для ручного ввода расходов. От советников и финансовых команд до менеджеров по туризму и сотрудников, Navan дает людям возможность сосредоточиться на том, что для них наиболее важно, и при этом предоставляет компаниям видимость, экономию и контроль в режиме реального времени. Узнайте больше на сайте navan.com.