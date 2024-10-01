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Программное обеспечение для управления расходами - Самые популярные приложения - о-в Рождества

Предприятия используют программное обеспечение для управления расходами для обработки, оплаты и аудита расходов, инициированных сотрудниками. Это программное обеспечение позволяет сотрудникам отправлять расходы на утверждение через веб-браузер или мобильное приложение. Это упрощает и автоматизирует запись расходов, оптимизирует процесс проверки, устраняет бумажную документацию и сокращает административные усилия. Администраторы получают полную прозрачность и могут отслеживать использование сотрудниками финансовых ресурсов компании. Программное обеспечение анализирует общие расходы, определяет возможности экономии и контролирует чрезмерные расходы. Он часто интегрируется с программным обеспечением для учета рабочего времени, управления командировками, расчета заработной платы или бухгалтерского учета, а также с программным обеспечением для управления персоналом.

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Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.

Xero

Xero

xero.com

Xero — новозеландская государственная технологическая компания, акции которой котируются на Австралийской фондовой бирже. Xero — это облачная программная платформа для бухгалтерского учета для малого и среднего бизнеса. Компания имеет три офиса в Новой Зеландии (Веллингтон, Окленд и Нейпир), шесть о...

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится...

Paycom

Paycom

paycom.com

В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks — это онлайн-платформа для бухгалтерского учета и выставления счетов, которая экономит ваше время, автоматизирует работу администратора, обеспечивает порядок в ваших книгах и делает ваш бизнес профессиональным. FreshBooks считает, что ведение финансового учета должно быть простым и быстры...

Mercury

Mercury

mercury.com

Mercury делает ставку* на стартапы. Начните с основ банковского дела, таких как бесплатные текущие и сберегательные счета, застрахованные Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC), а затем масштабируйтесь с помощью кредитных карт, венчурных долгов, счетов управления казначейством и т. ...

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex Flex® — это комплексное решение для управления персоналом, разработанное с учетом простоты. Благодаря технологиям, которые растут и меняются вместе с вашим бизнесом, Paychex предлагает правильное сочетание инновационных бизнес-решений и специализированной поддержки, которые помогут вам дости...

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Zoho Expense — это ведущее решение для управления поездками и расходами, которое помогло предприятиям оптимизировать корпоративные поездки, автоматизировать отчетность о расходах и получить полный контроль над расходами. В первую очередь мы создали программное обеспечение для сокращения перерасход...

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskera — это отмеченная наградами интегрированная платформа, которая позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса быстрее масштабироваться с использованием меньшего количества инструментов. От магазинов повседневного спроса до производственных предприятий сотни тысяч малых и средних предприятий...

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn — мировой лидер в области программного обеспечения для кадровой отрасли. Более 10 000 компаний полагаются на облачную платформу Bullhorn для обеспечения своих кадровых процессов от начала до конца. Компания Bullhorn со штаб-квартирой в Бостоне и офисами по всему миру возглавляется основател...

Qonto

Qonto

qonto.com

Благодаря инновационному продукту, оперативному обслуживанию клиентов 7/7 и четким ценам компания Qonto стала европейским лидером в своей категории. Начните работу с мощного бизнес-счета для всех ваших повседневных банковских потребностей. - Местные номера IBAN (🇫🇷 французский IBAN / 🇩🇪 немецкий...

Ramp

Ramp

ramp.com

Ramp — идеальная платформа для современных финансовых команд. От корпоративных карт и программного обеспечения для управления расходами до оплаты счетов и управления поставщиками, Ramp — это комплексное решение, предназначенное для автоматизации финансовых операций и построения более здорового бизне...

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.com — поставщик облачного программного обеспечения, которое автоматизирует финансовые операции бэк-офиса для малого и среднего бизнеса. Платформа Bill.com связывает предприятия со своими поставщиками и клиентами, помогая им управлять притоками и оттоками денежных средств. Главными конкурентами ...

Pleo

Pleo

pleo.io

Встречайте Pleo, ведущее в Европе решение для управления расходами, которое упрощает расходы для всех сотрудников компании. Дайте своим сотрудникам смарт-карту компании, чтобы они могли покупать все необходимое и забыть о потере чеков. Получите видимость расходов в режиме реального времени, почувств...

Navan

Navan

navan.com

Navan — это универсальное решение, которое упрощает путешествие, позволяя вам сосредоточиться на том, чтобы быть там, а не добраться туда. Попрощайтесь с часами разговоров по телефону, пытаясь изменить рейс или копите стопки квитанций для ручного ввода расходов. От советников и финансовых команд до ...

Dext

Dext

dext.com

Dext делает бухгалтеров и предприятия, которыми вы управляете, более продуктивными и прибыльными благодаря более качественным данным и аналитике. Объедините точные данные в режиме реального времени с практическими инструментами повышения производительности. Освободите свою команду, чтобы она могла т...

Rydoo

Rydoo

rydoo.com

Rydoo — это решение для управления расходами в режиме реального времени, которое обеспечивает большее удобство, контроль и соответствие процессу отчетности о расходах. Rydoo предлагает интуитивно понятное мобильное и веб-приложение, в котором сотрудники могут создавать, отправлять и утверждать расхо...

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai — это универсальная платформа для креативных и цифровых агентств, консалтинговых компаний и поставщиков профессиональных услуг. Он предназначен для предоставления предприятиям полного обзора своего бизнеса в режиме реального времени. Упростите свои бизнес-операции и объедините свои проекты, к...

TravelPerk

TravelPerk

travelperk.com

Мы упрощаем, ускоряем и удешевляем бронирование деловых поездок и делаем путешественников безопасными и счастливыми. Результатом является более удобное бронирование и путешествие для всех, что также дает предприятиям весь необходимый контроль. С TravelPerk вы можете сэкономить до 30% благодаря нашем...

BQE Core

BQE Core

bqe.com

Core централизует бухгалтерский учет и проектные данные компаний, предоставляющих профессиональные услуги, на одной прекрасной облачной платформе. Объединив инструменты бухгалтерского учета, выставления счетов, отслеживания времени и расходов, а также управления проектами, Core упрощает и делает ваш...

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa Software — это глобальная технологическая платформа для управления бизнес-расходами (BSM). Штаб-квартира компании находится в Сан-Матео, штат Калифорния, а офисы расположены по всей Европе, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания помогает крупным компаниям получить прозрач...

Moon Invoice

Moon Invoice

mooninvoice.com

Moon Invoice — это надежное и многофункциональное программное обеспечение для выставления счетов и выставления счетов, предназначенное для упрощения управления финансами для фрилансеров, владельцев малого бизнеса и предпринимателей. Благодаря комплексным инструментам и удобному интерфейсу Moon Invoi...

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Единственное решение для автоматизации сквозного процесса расчета кредиторской задолженности. Автоматизируйте всю кредиторскую задолженность, глобальные партнерские платежи и процессы закупок с помощью Tipalti и устраните 80 % ручной работы. Tiplati позволяет вам легко привлекать поставщиков, партне...

BigTime

BigTime

bigtime.net

BigTime помогает компаниям, оказывающим профессиональные услуги, сократить операционные расходы, легко направить таланты на нужные проекты и ускорить время получения оплаты за выполненную работу, одновременно позволяя быстрее принимать решения, предоставляя необходимую информацию тогда, когда она ва...

Spendesk

Spendesk

spendesk.com

Spendesk — это комплексная платформа управления расходами, которая обеспечивает 100% прозрачность расходов компании. Благодаря Spendesk вы получаете решение 7-в-1 с корпоративными картами, оплатой счетов, возмещением расходов, бюджетами, утверждением, отчетностью, соблюдением требований и предварите...

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

Momenteo — это удобное решение, созданное специально для вас. Просто отслеживайте проделанную работу, расходы и поездки в нашем красивом календаре, и позвольте нашему бесплатному программному обеспечению вести ваш учет.

Brex

Brex

brex.com

Brex — это единая платформа для расходов, которая позволяет легко контролировать каждый тип расходов. Контролируйте свои расходы по всему миру с помощью корпоративных карт, управления расходами, возмещений, поездок, оплаты счетов и бизнес-счетов — все в одной единой системе. 95% клиентов говорят, чт...

Aspire

Aspire

aspireapp.com

Aspire — это универсальная финансовая платформа для современного бизнеса, которая помогает более чем 15 000 компаниям по всей Азии экономить время и деньги с помощью международных платежей, управления расходами, управления кредиторской задолженностью и решений по управлению дебиторской задолженность...

FunctionFox

FunctionFox

functionfox.com

FunctionFox предлагает простые онлайн-таблицы учета рабочего времени и управление проектами. Отслеживайте время и расходы, делайте подсчеты и легко управляйте своими клиентами и проектами. FunctionFox — это система учета рабочего времени номер один в Северной Америке. Фирмы, занимающиеся графическим...

MileIQ

MileIQ

mileiq.com

MileIQ For Teams — ведущее приложение для автоматического отслеживания пробега, используемое для возмещения от работодателя. Управлять возмещением пробега нескольким водителям легко и эффективно с помощью MileIQ for Teams. Устанавливайте индивидуальные ставки возмещения, просматривайте пробег всех в...

CloudBooks

CloudBooks

cloudbooksapp.com

CloudBooks ориентирован на решение очень конкретной проблемы. Фрилансерам и малым предприятиям, специализирующимся на оказании услуг, трудно получать зарплату. Исследование показало, что 60 процентов счетов оплачиваются с опозданием, причем треть этих просроченных платежей приходится на две недели п...

Yokoy

Yokoy

yokoy.ai

Yokoy автоматизирует управление бизнес-расходами с помощью искусственного интеллекта, объединяя интеллектуальные корпоративные карты, управление расходами и обработку счетов в комплексное решение для ваших расходов. Благодаря такому подходу Yokoy не только экономит ваше время и деньги; он предоставл...

Moss

Moss

getmoss.com

Moss — это отмеченное наградами технологичное программное решение для комплексного управления расходами. Платформа позволяет сотрудникам тратить деньги децентрализованно, предоставляя финансовым менеджерам полную прозрачность и контроль в режиме реального времени. Автоматизируя и оцифровывая расходы...

Emburse Abacus

Emburse Abacus

abacus.com

Отправляйте и управляйте расходами сотрудников в режиме реального времени. Больше никаких отчетов о расходах или накопления квитанций. Фиксируйте расходы по мере их возникновения, чтобы получить полную информацию о расходах. Создавайте собственные правила маршрутизации утверждений для каждого расход...

Neat

Neat

neat.com

На протяжении более 20 лет The Neat Company изменила способ, которым малые предприятия и индивидуальные предприниматели управляют кропотливой и трудоемкой бухгалтерией, платежами клиентов и организацией финансовой отчетности. Neat предоставляет облачные решения, на которые полагаются сотни тысяч люд...

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

Откройте для себя Fiskl: универсальное приложение для управления финансами и бухгалтерского учета на базе искусственного интеллекта для малого бизнеса. Управление финансами вашего малого бизнеса не должно быть болезненным и отнимающим много времени. Fiskl упрощает задачу благодаря комплексному набор...

ClickTime

ClickTime

clicktime.com

Сократите затраты, повысьте прозрачность проекта и соблюдайте бюджет — с помощью простых расписаний! ClickTime позволяет легко отслеживать, планировать и управлять временем сотрудников. Улучшите операции и повысьте производительность сотрудников с помощью простых в использовании табелей учета рабоче...

Dext Commerce

Dext Commerce

dext.com

Управление данными о цифровых продажах стало проще. Программное обеспечение для автоматизации бухгалтерского учета Dext Commerce, созданное для бухгалтеров, бухгалтеров и предприятий, предоставляет данные, аналитику и инструменты для процветания компаний.

Jenji

Jenji

jenji.io

Jenji — быстрорастущий стартап, основанный в 2015 году в Париже. Jenji — один из лидеров в области профессиональных решений по управлению расходами и дематериализации компаний. Он предлагает решения для управления отчетами о расходах, единовременными компенсациями и профессиональными расходами, пред...

Equals Money

Equals Money

equalsmoney.com

Присоединяйтесь к более чем 20 000 компаний, которым мы помогли взять под контроль их бизнес-расходы. Наши карты, приложения и онлайн-платформа дают вам полный контроль и прозрачность, поэтому вы можете тратить меньше времени на управление своими финансами и больше времени на развитие своего бизнеса...

iPaidThat

iPaidThat

ipaidthat.io

IPaidThat — это программное обеспечение, использующее искусственный интеллект и машинное обучение для автоматического сбора всех счетов в почтовых ящиках. Если некоторые из них не отправлены в почтовый ящик, программа найдет их на сайтах провайдеров. Он также импортирует банковские операции, чтобы с...

Egencia

Egencia

egencia.com

Egencia – глобальная туристическая компания American Express – является единственной проверенной глобальной технологической платформой B2B для путешествий. Созданные в лабораториях мировых технологических гигантов, мы предоставляем лучший пользовательский опыт, непревзойденный контент и непревзойден...

Corpay One

Corpay One

corpayone.com

Corpay One — ведущее решение для оплаты счетов для малого бизнеса. Представьте себе оплату счетов вашего банка – только умнее. Вы можете создавать собственные рабочие процессы бухгалтерского учета и утверждения, которые подойдут вашей команде. Это простая платформа, созданная для того, чтобы сэконом...

AppZen

AppZen

appzen.com

Запатентованные решения AppZen в области финансового искусственного интеллекта упрощают задачи по обработке командировок и расходов, карточных операций и кредиторской задолженности за счет автоматизации сложных рабочих процессов, проверок политик и утверждений, которые не могут обеспечить устаревшие...

Stampli

Stampli

stampli.com

Stampli предназначен для групп по работе с кредиторами, которым нужна эффективность автоматизации, но не хотят переделывать свою ERP или менять существующие процессы AP. В отличие от других решений, Stampli обеспечивает полную поддержку всего спектра встроенных функций для более чем 70 ERP-систем, ч...

Capital on Tap

Capital on Tap

capitalontap.com

Наша миссия в Capital on Tap — максимально упростить ведение малого бизнеса. Мы понимаем, что повседневная деятельность бизнеса может быть сложной, поэтому мы разработали инструменты и ресурсы, которые позволяют владельцам бизнеса оптимизировать свою деятельность, получить доступ к быстрому финансир...

Airbase

Airbase

airbase.io

Airbase — это ведущая современная платформа управления расходами для компаний со штатом от 100 до 5000 сотрудников. Это лучший способ контролировать расходы, быстрее закрывать бухгалтерские книги и управлять финансовыми рисками. Мощное и удобное программное обеспечение Airbase объединяет автоматизац...

Circula

Circula

circula.com

Circula — это платформа для любых платежей, осуществляемых сотрудниками: командировочные расходы, кредитные карты и льготы для сотрудников. Наша миссия — упростить управление финансами и заработной платой, обеспечивая при этом соблюдение требований посредством интеллектуальной автоматизации, чтобы с...

Invoicera

Invoicera

invoicera.com

Программное обеспечение для онлайн-выставления счетов, которое позволяет вам управлять и отслеживать данные выставления счетов.

WellyBox

WellyBox

wellybox.com

WellyBox — это инструмент управления квитанциями на базе искусственного интеллекта, предназначенный для бизнеса. Он упрощает процесс организации, отслеживания и управления квитанциями, позволяя пользователям сканировать бумажные квитанции, автоматически загружать квитанции и счета-фактуры из своего ...

Rho

Rho

rho.co

Rho — это универсальная финансовая платформа, на которую могут рассчитывать организации. Мы объединяем продукты автоматизации AP и банковские услуги с программным обеспечением мирового класса, которое традиционные финансовые учреждения не предлагают, чтобы помочь компаниям управлять расходами, AP, б...

Shoeboxed

Shoeboxed

shoeboxed.com

Shoeboxed — это служба и программное обеспечение для управления документами, которое сканирует, упорядочивает и классифицирует квитанции, визитные карточки и другие документы в облачную базу данных с возможностью поиска. Мы помогаем малому бизнесу и предпринимателям организоваться и максимизировать ...

Happay

Happay

happay.com

Happay — это первое в своем роде комплексное интегрированное решение для управления корпоративными поездками, расходами и платежами. Имея более 7000+ клиентов по всему миру и в разных отраслях, Happay точно решает сложные финансовые задачи. Мы превращаем путешествие, расходы и оплату в блаженство бл...

Emburse Nexonia

Emburse Nexonia

emburse.com

Emburse объединяет некоторые из самых мощных и надежных в мире решений по оптимизации расходов. В рамках нашего портфолио продуктов Emburse Nexonia обещает сделать работу более гуманной, обеспечивая при этом решения по расходам, кредиторской задолженности и учету рабочего времени, адаптированные для...

Emburse Tallie

Emburse Tallie

tallie.com

Tallie — это мобильный и онлайн-инструмент управления расходами, созданный специально для малого бизнеса. Люди в Tallie считают, что малый бизнес заслуживает программного обеспечения для учета расходов, которое невероятно просто в использовании, требует ограниченного времени в течение рабочего дня д...

Datamolino

Datamolino

datamolino.com

Datamolino находит важные данные в счетах-фактурах, счетах и ​​квитанциях. Больше не нужно вручную вводить данные в бухгалтерские программы Xero и QuickBooks Online. Доступна бесплатная пробная версия. Автоматический сбор данных Datamolino собирает все важные финансовые данные, необходимые для Quick...

Emburse Captio

Emburse Captio

captio.com

Решение Captio для управления деловыми поездками и расходами позволяет компаниям и их сотрудникам лучше контролировать свои расходы и открывать новые возможности экономии. Captio интегрирует процесс управления расходами в единый безбумажный рабочий процесс, устраняя необходимость выполнения задач вр...

Wallester

Wallester

business.wallester.com

Wallester — компания, занимающаяся финансовыми технологиями, которая помогает предприятиям использовать абсолютно новый подход к управлению и оптимизации расходов компаний. Будучи официальным партнером Visa, Wallester Business – это идеальное решение для выпуска корпоративных карт для различных нужд...

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