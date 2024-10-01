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Программное обеспечение для управления расходами - Самые популярные приложения - Кюрасао
Предприятия используют программное обеспечение для управления расходами для обработки, оплаты и аудита расходов, инициированных сотрудниками. Это программное обеспечение позволяет сотрудникам отправлять расходы на утверждение через веб-браузер или мобильное приложение. Это упрощает и автоматизирует запись расходов, оптимизирует процесс проверки, устраняет бумажную документацию и сокращает административные усилия. Администраторы получают полную прозрачность и могут отслеживать использование сотрудниками финансовых ресурсов компании. Программное обеспечение анализирует общие расходы, определяет возможности экономии и контролирует чрезмерные расходы. Он часто интегрируется с программным обеспечением для учета рабочего времени, управления командировками, расчета заработной платы или бухгалтерского учета, а также с программным обеспечением для управления персоналом.
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Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
Xero
xero.com
Xero — новозеландская государственная технологическая компания, акции которой котируются на Австралийской фондовой бирже. Xero — это облачная программная платформа для бухгалтерского учета для малого и среднего бизнеса. Компания имеет три офиса в Новой Зеландии (Веллингтон, Окленд и Нейпир), шесть о...
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится...
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — это онлайн-платформа для бухгалтерского учета и выставления счетов, которая экономит ваше время, автоматизирует работу администратора, обеспечивает порядок в ваших книгах и делает ваш бизнес профессиональным. FreshBooks считает, что ведение финансового учета должно быть простым и быстры...
Mercury
mercury.com
Mercury делает ставку* на стартапы. Начните с основ банковского дела, таких как бесплатные текущие и сберегательные счета, застрахованные Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC), а затем масштабируйтесь с помощью кредитных карт, венчурных долгов, счетов управления казначейством и т. ...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — это комплексное решение для управления персоналом, разработанное с учетом простоты. Благодаря технологиям, которые растут и меняются вместе с вашим бизнесом, Paychex предлагает правильное сочетание инновационных бизнес-решений и специализированной поддержки, которые помогут вам дости...
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense — это ведущее решение для управления поездками и расходами, которое помогло предприятиям оптимизировать корпоративные поездки, автоматизировать отчетность о расходах и получить полный контроль над расходами. В первую очередь мы создали программное обеспечение для сокращения перерасход...
Deskera
deskera.com
Deskera — это отмеченная наградами интегрированная платформа, которая позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса быстрее масштабироваться с использованием меньшего количества инструментов. От магазинов повседневного спроса до производственных предприятий сотни тысяч малых и средних предприятий...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn — мировой лидер в области программного обеспечения для кадровой отрасли. Более 10 000 компаний полагаются на облачную платформу Bullhorn для обеспечения своих кадровых процессов от начала до конца. Компания Bullhorn со штаб-квартирой в Бостоне и офисами по всему миру возглавляется основател...
Qonto
qonto.com
Благодаря инновационному продукту, оперативному обслуживанию клиентов 7/7 и четким ценам компания Qonto стала европейским лидером в своей категории. Начните работу с мощного бизнес-счета для всех ваших повседневных банковских потребностей. - Местные номера IBAN (🇫🇷 французский IBAN / 🇩🇪 немецкий...
Ramp
ramp.com
Ramp — идеальная платформа для современных финансовых команд. От корпоративных карт и программного обеспечения для управления расходами до оплаты счетов и управления поставщиками, Ramp — это комплексное решение, предназначенное для автоматизации финансовых операций и построения более здорового бизне...
Bill.com
bill.com
Bill.com — поставщик облачного программного обеспечения, которое автоматизирует финансовые операции бэк-офиса для малого и среднего бизнеса. Платформа Bill.com связывает предприятия со своими поставщиками и клиентами, помогая им управлять притоками и оттоками денежных средств. Главными конкурентами ...
Pleo
pleo.io
Встречайте Pleo, ведущее в Европе решение для управления расходами, которое упрощает расходы для всех сотрудников компании. Дайте своим сотрудникам смарт-карту компании, чтобы они могли покупать все необходимое и забыть о потере чеков. Получите видимость расходов в режиме реального времени, почувств...
Navan
navan.com
Navan — это универсальное решение, которое упрощает путешествие, позволяя вам сосредоточиться на том, чтобы быть там, а не добраться туда. Попрощайтесь с часами разговоров по телефону, пытаясь изменить рейс или копите стопки квитанций для ручного ввода расходов. От советников и финансовых команд до ...
Dext
dext.com
Dext делает бухгалтеров и предприятия, которыми вы управляете, более продуктивными и прибыльными благодаря более качественным данным и аналитике. Объедините точные данные в режиме реального времени с практическими инструментами повышения производительности. Освободите свою команду, чтобы она могла т...
Rydoo
rydoo.com
Rydoo — это решение для управления расходами в режиме реального времени, которое обеспечивает большее удобство, контроль и соответствие процессу отчетности о расходах. Rydoo предлагает интуитивно понятное мобильное и веб-приложение, в котором сотрудники могут создавать, отправлять и утверждать расхо...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — это универсальная платформа для креативных и цифровых агентств, консалтинговых компаний и поставщиков профессиональных услуг. Он предназначен для предоставления предприятиям полного обзора своего бизнеса в режиме реального времени. Упростите свои бизнес-операции и объедините свои проекты, к...
TravelPerk
travelperk.com
Мы упрощаем, ускоряем и удешевляем бронирование деловых поездок и делаем путешественников безопасными и счастливыми. Результатом является более удобное бронирование и путешествие для всех, что также дает предприятиям весь необходимый контроль. С TravelPerk вы можете сэкономить до 30% благодаря нашем...
BQE Core
bqe.com
Core централизует бухгалтерский учет и проектные данные компаний, предоставляющих профессиональные услуги, на одной прекрасной облачной платформе. Объединив инструменты бухгалтерского учета, выставления счетов, отслеживания времени и расходов, а также управления проектами, Core упрощает и делает ваш...
Coupa
coupa.com
Coupa Software — это глобальная технологическая платформа для управления бизнес-расходами (BSM). Штаб-квартира компании находится в Сан-Матео, штат Калифорния, а офисы расположены по всей Европе, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания помогает крупным компаниям получить прозрач...
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice — это надежное и многофункциональное программное обеспечение для выставления счетов и выставления счетов, предназначенное для упрощения управления финансами для фрилансеров, владельцев малого бизнеса и предпринимателей. Благодаря комплексным инструментам и удобному интерфейсу Moon Invoi...
Tipalti
tipalti.com
Единственное решение для автоматизации сквозного процесса расчета кредиторской задолженности. Автоматизируйте всю кредиторскую задолженность, глобальные партнерские платежи и процессы закупок с помощью Tipalti и устраните 80 % ручной работы. Tiplati позволяет вам легко привлекать поставщиков, партне...
BigTime
bigtime.net
BigTime помогает компаниям, оказывающим профессиональные услуги, сократить операционные расходы, легко направить таланты на нужные проекты и ускорить время получения оплаты за выполненную работу, одновременно позволяя быстрее принимать решения, предоставляя необходимую информацию тогда, когда она ва...
Spendesk
spendesk.com
Spendesk — это комплексная платформа управления расходами, которая обеспечивает 100% прозрачность расходов компании. Благодаря Spendesk вы получаете решение 7-в-1 с корпоративными картами, оплатой счетов, возмещением расходов, бюджетами, утверждением, отчетностью, соблюдением требований и предварите...
Momenteo
momenteo.com
Momenteo — это удобное решение, созданное специально для вас. Просто отслеживайте проделанную работу, расходы и поездки в нашем красивом календаре, и позвольте нашему бесплатному программному обеспечению вести ваш учет.
Brex
brex.com
Brex — это единая платформа для расходов, которая позволяет легко контролировать каждый тип расходов. Контролируйте свои расходы по всему миру с помощью корпоративных карт, управления расходами, возмещений, поездок, оплаты счетов и бизнес-счетов — все в одной единой системе. 95% клиентов говорят, чт...
Aspire
aspireapp.com
Aspire — это универсальная финансовая платформа для современного бизнеса, которая помогает более чем 15 000 компаниям по всей Азии экономить время и деньги с помощью международных платежей, управления расходами, управления кредиторской задолженностью и решений по управлению дебиторской задолженность...
FunctionFox
functionfox.com
FunctionFox предлагает простые онлайн-таблицы учета рабочего времени и управление проектами. Отслеживайте время и расходы, делайте подсчеты и легко управляйте своими клиентами и проектами. FunctionFox — это система учета рабочего времени номер один в Северной Америке. Фирмы, занимающиеся графическим...
MileIQ
mileiq.com
MileIQ For Teams — ведущее приложение для автоматического отслеживания пробега, используемое для возмещения от работодателя. Управлять возмещением пробега нескольким водителям легко и эффективно с помощью MileIQ for Teams. Устанавливайте индивидуальные ставки возмещения, просматривайте пробег всех в...
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks ориентирован на решение очень конкретной проблемы. Фрилансерам и малым предприятиям, специализирующимся на оказании услуг, трудно получать зарплату. Исследование показало, что 60 процентов счетов оплачиваются с опозданием, причем треть этих просроченных платежей приходится на две недели п...
Yokoy
yokoy.ai
Yokoy автоматизирует управление бизнес-расходами с помощью искусственного интеллекта, объединяя интеллектуальные корпоративные карты, управление расходами и обработку счетов в комплексное решение для ваших расходов. Благодаря такому подходу Yokoy не только экономит ваше время и деньги; он предоставл...
Moss
getmoss.com
Moss — это отмеченное наградами технологичное программное решение для комплексного управления расходами. Платформа позволяет сотрудникам тратить деньги децентрализованно, предоставляя финансовым менеджерам полную прозрачность и контроль в режиме реального времени. Автоматизируя и оцифровывая расходы...
Emburse Abacus
abacus.com
Отправляйте и управляйте расходами сотрудников в режиме реального времени. Больше никаких отчетов о расходах или накопления квитанций. Фиксируйте расходы по мере их возникновения, чтобы получить полную информацию о расходах. Создавайте собственные правила маршрутизации утверждений для каждого расход...
Neat
neat.com
На протяжении более 20 лет The Neat Company изменила способ, которым малые предприятия и индивидуальные предприниматели управляют кропотливой и трудоемкой бухгалтерией, платежами клиентов и организацией финансовой отчетности. Neat предоставляет облачные решения, на которые полагаются сотни тысяч люд...
Fiskl
fiskl.com
Откройте для себя Fiskl: универсальное приложение для управления финансами и бухгалтерского учета на базе искусственного интеллекта для малого бизнеса. Управление финансами вашего малого бизнеса не должно быть болезненным и отнимающим много времени. Fiskl упрощает задачу благодаря комплексному набор...
ClickTime
clicktime.com
Сократите затраты, повысьте прозрачность проекта и соблюдайте бюджет — с помощью простых расписаний! ClickTime позволяет легко отслеживать, планировать и управлять временем сотрудников. Улучшите операции и повысьте производительность сотрудников с помощью простых в использовании табелей учета рабоче...
Dext Commerce
dext.com
Управление данными о цифровых продажах стало проще. Программное обеспечение для автоматизации бухгалтерского учета Dext Commerce, созданное для бухгалтеров, бухгалтеров и предприятий, предоставляет данные, аналитику и инструменты для процветания компаний.
Jenji
jenji.io
Jenji — быстрорастущий стартап, основанный в 2015 году в Париже. Jenji — один из лидеров в области профессиональных решений по управлению расходами и дематериализации компаний. Он предлагает решения для управления отчетами о расходах, единовременными компенсациями и профессиональными расходами, пред...
Equals Money
equalsmoney.com
Присоединяйтесь к более чем 20 000 компаний, которым мы помогли взять под контроль их бизнес-расходы. Наши карты, приложения и онлайн-платформа дают вам полный контроль и прозрачность, поэтому вы можете тратить меньше времени на управление своими финансами и больше времени на развитие своего бизнеса...
iPaidThat
ipaidthat.io
IPaidThat — это программное обеспечение, использующее искусственный интеллект и машинное обучение для автоматического сбора всех счетов в почтовых ящиках. Если некоторые из них не отправлены в почтовый ящик, программа найдет их на сайтах провайдеров. Он также импортирует банковские операции, чтобы с...
Egencia
egencia.com
Egencia – глобальная туристическая компания American Express – является единственной проверенной глобальной технологической платформой B2B для путешествий. Созданные в лабораториях мировых технологических гигантов, мы предоставляем лучший пользовательский опыт, непревзойденный контент и непревзойден...
Corpay One
corpayone.com
Corpay One — ведущее решение для оплаты счетов для малого бизнеса. Представьте себе оплату счетов вашего банка – только умнее. Вы можете создавать собственные рабочие процессы бухгалтерского учета и утверждения, которые подойдут вашей команде. Это простая платформа, созданная для того, чтобы сэконом...
AppZen
appzen.com
Запатентованные решения AppZen в области финансового искусственного интеллекта упрощают задачи по обработке командировок и расходов, карточных операций и кредиторской задолженности за счет автоматизации сложных рабочих процессов, проверок политик и утверждений, которые не могут обеспечить устаревшие...
Stampli
stampli.com
Stampli предназначен для групп по работе с кредиторами, которым нужна эффективность автоматизации, но не хотят переделывать свою ERP или менять существующие процессы AP. В отличие от других решений, Stampli обеспечивает полную поддержку всего спектра встроенных функций для более чем 70 ERP-систем, ч...
Capital on Tap
capitalontap.com
Наша миссия в Capital on Tap — максимально упростить ведение малого бизнеса. Мы понимаем, что повседневная деятельность бизнеса может быть сложной, поэтому мы разработали инструменты и ресурсы, которые позволяют владельцам бизнеса оптимизировать свою деятельность, получить доступ к быстрому финансир...
Airbase
airbase.io
Airbase — это ведущая современная платформа управления расходами для компаний со штатом от 100 до 5000 сотрудников. Это лучший способ контролировать расходы, быстрее закрывать бухгалтерские книги и управлять финансовыми рисками. Мощное и удобное программное обеспечение Airbase объединяет автоматизац...
Circula
circula.com
Circula — это платформа для любых платежей, осуществляемых сотрудниками: командировочные расходы, кредитные карты и льготы для сотрудников. Наша миссия — упростить управление финансами и заработной платой, обеспечивая при этом соблюдение требований посредством интеллектуальной автоматизации, чтобы с...
Invoicera
invoicera.com
Программное обеспечение для онлайн-выставления счетов, которое позволяет вам управлять и отслеживать данные выставления счетов.
WellyBox
wellybox.com
WellyBox — это инструмент управления квитанциями на базе искусственного интеллекта, предназначенный для бизнеса. Он упрощает процесс организации, отслеживания и управления квитанциями, позволяя пользователям сканировать бумажные квитанции, автоматически загружать квитанции и счета-фактуры из своего ...
Rho
rho.co
Rho — это универсальная финансовая платформа, на которую могут рассчитывать организации. Мы объединяем продукты автоматизации AP и банковские услуги с программным обеспечением мирового класса, которое традиционные финансовые учреждения не предлагают, чтобы помочь компаниям управлять расходами, AP, б...
Shoeboxed
shoeboxed.com
Shoeboxed — это служба и программное обеспечение для управления документами, которое сканирует, упорядочивает и классифицирует квитанции, визитные карточки и другие документы в облачную базу данных с возможностью поиска. Мы помогаем малому бизнесу и предпринимателям организоваться и максимизировать ...
Happay
happay.com
Happay — это первое в своем роде комплексное интегрированное решение для управления корпоративными поездками, расходами и платежами. Имея более 7000+ клиентов по всему миру и в разных отраслях, Happay точно решает сложные финансовые задачи. Мы превращаем путешествие, расходы и оплату в блаженство бл...
Emburse Nexonia
emburse.com
Emburse объединяет некоторые из самых мощных и надежных в мире решений по оптимизации расходов. В рамках нашего портфолио продуктов Emburse Nexonia обещает сделать работу более гуманной, обеспечивая при этом решения по расходам, кредиторской задолженности и учету рабочего времени, адаптированные для...
Emburse Tallie
tallie.com
Tallie — это мобильный и онлайн-инструмент управления расходами, созданный специально для малого бизнеса. Люди в Tallie считают, что малый бизнес заслуживает программного обеспечения для учета расходов, которое невероятно просто в использовании, требует ограниченного времени в течение рабочего дня д...
Datamolino
datamolino.com
Datamolino находит важные данные в счетах-фактурах, счетах и квитанциях. Больше не нужно вручную вводить данные в бухгалтерские программы Xero и QuickBooks Online. Доступна бесплатная пробная версия. Автоматический сбор данных Datamolino собирает все важные финансовые данные, необходимые для Quick...
Emburse Captio
captio.com
Решение Captio для управления деловыми поездками и расходами позволяет компаниям и их сотрудникам лучше контролировать свои расходы и открывать новые возможности экономии. Captio интегрирует процесс управления расходами в единый безбумажный рабочий процесс, устраняя необходимость выполнения задач вр...
Wallester
business.wallester.com
Wallester — компания, занимающаяся финансовыми технологиями, которая помогает предприятиям использовать абсолютно новый подход к управлению и оптимизации расходов компаний. Будучи официальным партнером Visa, Wallester Business – это идеальное решение для выпуска корпоративных карт для различных нужд...