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Программное обеспечение для управления расходами - Самые популярные приложения - Американское Самоа
Предприятия используют программное обеспечение для управления расходами для обработки, оплаты и аудита расходов, инициированных сотрудниками. Это программное обеспечение позволяет сотрудникам отправлять расходы на утверждение через веб-браузер или мобильное приложение. Это упрощает и автоматизирует запись расходов, оптимизирует процесс проверки, устраняет бумажную документацию и сокращает административные усилия. Администраторы получают полную прозрачность и могут отслеживать использование сотрудниками финансовых ресурсов компании. Программное обеспечение анализирует общие расходы, определяет возможности экономии и контролирует чрезмерные расходы. Он часто интегрируется с программным обеспечением для учета рабочего времени, управления командировками, расчета заработной платы или бухгалтерского учета, а также с программным обеспечением для управления персоналом.
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Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
Xero
xero.com
Xero — новозеландская государственная технологическая компания, акции которой котируются на Австралийской фондовой бирже. Xero — это облачная программная платформа для бухгалтерского учета для малого и среднего бизнеса. Компания имеет три офиса в Новой Зеландии (Веллингтон, Окленд и Нейпир), шесть о...
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится...
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — это онлайн-платформа для бухгалтерского учета и выставления счетов, которая экономит ваше время, автоматизирует работу администратора, обеспечивает порядок в ваших книгах и делает ваш бизнес профессиональным. FreshBooks считает, что ведение финансового учета должно быть простым и быстры...
Mercury
mercury.com
Mercury делает ставку* на стартапы. Начните с основ банковского дела, таких как бесплатные текущие и сберегательные счета, застрахованные Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC), а затем масштабируйтесь с помощью кредитных карт, венчурных долгов, счетов управления казначейством и т. ...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — это комплексное решение для управления персоналом, разработанное с учетом простоты. Благодаря технологиям, которые растут и меняются вместе с вашим бизнесом, Paychex предлагает правильное сочетание инновационных бизнес-решений и специализированной поддержки, которые помогут вам дости...
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense — это ведущее решение для управления поездками и расходами, которое помогло предприятиям оптимизировать корпоративные поездки, автоматизировать отчетность о расходах и получить полный контроль над расходами. В первую очередь мы создали программное обеспечение для сокращения перерасход...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn — мировой лидер в области программного обеспечения для кадровой отрасли. Более 10 000 компаний полагаются на облачную платформу Bullhorn для обеспечения своих кадровых процессов от начала до конца. Компания Bullhorn со штаб-квартирой в Бостоне и офисами по всему миру возглавляется основател...
Deskera
deskera.com
Deskera — это отмеченная наградами интегрированная платформа, которая позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса быстрее масштабироваться с использованием меньшего количества инструментов. От магазинов повседневного спроса до производственных предприятий сотни тысяч малых и средних предприятий...
Qonto
qonto.com
Благодаря инновационному продукту, оперативному обслуживанию клиентов 7/7 и четким ценам компания Qonto стала европейским лидером в своей категории. Начните работу с мощного бизнес-счета для всех ваших повседневных банковских потребностей. - Местные номера IBAN (🇫🇷 французский IBAN / 🇩🇪 немецкий...
Ramp
ramp.com
Ramp — идеальная платформа для современных финансовых команд. От корпоративных карт и программного обеспечения для управления расходами до оплаты счетов и управления поставщиками, Ramp — это комплексное решение, предназначенное для автоматизации финансовых операций и построения более здорового бизне...
Bill.com
bill.com
Bill.com — поставщик облачного программного обеспечения, которое автоматизирует финансовые операции бэк-офиса для малого и среднего бизнеса. Платформа Bill.com связывает предприятия со своими поставщиками и клиентами, помогая им управлять притоками и оттоками денежных средств. Главными конкурентами ...
Pleo
pleo.io
Встречайте Pleo, ведущее в Европе решение для управления расходами, которое упрощает расходы для всех сотрудников компании. Дайте своим сотрудникам смарт-карту компании, чтобы они могли покупать все необходимое и забыть о потере чеков. Получите видимость расходов в режиме реального времени, почувств...
Dext
dext.com
Dext делает бухгалтеров и предприятия, которыми вы управляете, более продуктивными и прибыльными благодаря более качественным данным и аналитике. Объедините точные данные в режиме реального времени с практическими инструментами повышения производительности. Освободите свою команду, чтобы она могла т...
Navan
navan.com
Navan — это универсальное решение, которое упрощает путешествие, позволяя вам сосредоточиться на том, чтобы быть там, а не добраться туда. Попрощайтесь с часами разговоров по телефону, пытаясь изменить рейс или копите стопки квитанций для ручного ввода расходов. От советников и финансовых команд до ...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — это универсальная платформа для креативных и цифровых агентств, консалтинговых компаний и поставщиков профессиональных услуг. Он предназначен для предоставления предприятиям полного обзора своего бизнеса в режиме реального времени. Упростите свои бизнес-операции и объедините свои проекты, к...
Rydoo
rydoo.com
Rydoo — это решение для управления расходами в режиме реального времени, которое обеспечивает большее удобство, контроль и соответствие процессу отчетности о расходах. Rydoo предлагает интуитивно понятное мобильное и веб-приложение, в котором сотрудники могут создавать, отправлять и утверждать расхо...
TravelPerk
travelperk.com
Мы упрощаем, ускоряем и удешевляем бронирование деловых поездок и делаем путешественников безопасными и счастливыми. Результатом является более удобное бронирование и путешествие для всех, что также дает предприятиям весь необходимый контроль. С TravelPerk вы можете сэкономить до 30% благодаря нашем...
BQE Core
bqe.com
Core централизует бухгалтерский учет и проектные данные компаний, предоставляющих профессиональные услуги, на одной прекрасной облачной платформе. Объединив инструменты бухгалтерского учета, выставления счетов, отслеживания времени и расходов, а также управления проектами, Core упрощает и делает ваш...
Coupa
coupa.com
Coupa Software — это глобальная технологическая платформа для управления бизнес-расходами (BSM). Штаб-квартира компании находится в Сан-Матео, штат Калифорния, а офисы расположены по всей Европе, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанскому региону. Компания помогает крупным компаниям получить прозра...
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice — это надежное и многофункциональное программное обеспечение для выставления счетов и выставления счетов, предназначенное для упрощения управления финансами для фрилансеров, владельцев малого бизнеса и предпринимателей. Благодаря комплексным инструментам и удобному интерфейсу Moon Invoi...
Tipalti
tipalti.com
Единственное решение для автоматизации сквозного процесса расчета кредиторской задолженности. Автоматизируйте всю кредиторскую задолженность, глобальные партнерские платежи и процессы закупок с помощью Tipalti и устраните 80 % ручной работы. Tiplati позволяет вам легко привлекать поставщиков, партне...
BigTime
bigtime.net
BigTime помогает компаниям, оказывающим профессиональные услуги, сократить операционные расходы, легко направить таланты на нужные проекты и ускорить время получения оплаты за выполненную работу, одновременно позволяя быстрее принимать решения, предоставляя необходимую информацию тогда, когда она ва...
Brex
brex.com
Brex — это единая платформа для расходов, которая позволяет легко контролировать каждый тип расходов. Контролируйте свои расходы по всему миру с помощью корпоративных карт, управления расходами, возмещений, поездок, оплаты счетов и бизнес-счетов — все в одной единой системе. 95% клиентов говорят, чт...
Momenteo
momenteo.com
Momenteo — это удобное решение, созданное специально для вас. Просто отслеживайте проделанную работу, расходы и поездки в нашем красивом календаре, и позвольте нашему бесплатному программному обеспечению вести ваш учет.
Spendesk
spendesk.com
Spendesk — это комплексная платформа управления расходами, которая обеспечивает 100% прозрачность расходов компании. Благодаря Spendesk вы получаете решение 7-в-1 с корпоративными картами, оплатой счетов, возмещением расходов, бюджетами, утверждением, отчетностью, соблюдением требований и предварите...
MileIQ
mileiq.com
MileIQ For Teams — ведущее приложение для автоматического отслеживания пробега, используемое для возмещения от работодателя. Управлять возмещением пробега нескольким водителям легко и эффективно с помощью MileIQ for Teams. Устанавливайте индивидуальные ставки возмещения, просматривайте пробег всех в...
FunctionFox
functionfox.com
FunctionFox предлагает простые онлайн-таблицы учета рабочего времени и управление проектами. Отслеживайте время и расходы, делайте подсчеты и легко управляйте своими клиентами и проектами. FunctionFox — это система учета рабочего времени номер один в Северной Америке. Фирмы, занимающиеся графическим...
Aspire
aspireapp.com
Aspire — это универсальная финансовая платформа для современного бизнеса, которая помогает более чем 15 000 компаниям по всей Азии экономить время и деньги с помощью международных платежей, управления расходами, управления кредиторской задолженностью и решений по управлению дебиторской задолженность...
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks ориентирован на решение очень конкретной проблемы. Фрилансерам и малым предприятиям, специализирующимся на оказании услуг, трудно получать зарплату. Исследование показало, что 60 процентов счетов оплачиваются с опозданием, причем треть этих просроченных платежей приходится на две недели п...
Moss
getmoss.com
Moss — это отмеченное наградами технологичное программное решение для комплексного управления расходами. Платформа позволяет сотрудникам тратить деньги децентрализованно, предоставляя финансовым менеджерам полную прозрачность и контроль в режиме реального времени. Автоматизируя и оцифровывая расходы...
Emburse Abacus
abacus.com
Отправляйте и управляйте расходами сотрудников в режиме реального времени. Больше никаких отчетов о расходах или накопления квитанций. Фиксируйте расходы по мере их возникновения, чтобы получить полную информацию о расходах. Создавайте собственные правила маршрутизации утверждений для каждого расход...
Yokoy
yokoy.ai
Yokoy автоматизирует управление бизнес-расходами с помощью искусственного интеллекта, объединяя интеллектуальные корпоративные карты, управление расходами и обработку счетов в комплексное решение для ваших расходов. Благодаря такому подходу Yokoy не только экономит ваше время и деньги; он предоставл...
Neat
neat.com
На протяжении более 20 лет The Neat Company изменила способ, которым малые предприятия и индивидуальные предприниматели управляют кропотливой и трудоемкой бухгалтерией, платежами клиентов и организацией финансовой отчетности. Neat предоставляет облачные решения, на которые полагаются сотни тысяч люд...
Fiskl
fiskl.com
Откройте для себя Fiskl: универсальное приложение для управления финансами и бухгалтерского учета на базе искусственного интеллекта для малого бизнеса. Управление финансами вашего малого бизнеса не должно быть болезненным и отнимающим много времени. Fiskl упрощает задачу благодаря комплексному набор...
ClickTime
clicktime.com
Сократите затраты, повысьте прозрачность проекта и соблюдайте бюджет — с помощью простых расписаний! ClickTime позволяет легко отслеживать, планировать и управлять временем сотрудников. Улучшите операции и повысьте производительность сотрудников с помощью простых в использовании табелей учета рабоче...
Dext Commerce
dext.com
Управление данными о цифровых продажах стало проще. Программное обеспечение для автоматизации бухгалтерского учета Dext Commerce, созданное для бухгалтеров, бухгалтеров и предприятий, предоставляет данные, аналитику и инструменты для процветания компаний.
Equals Money
equalsmoney.com
Присоединяйтесь к более чем 20 000 компаний, которым мы помогли взять под контроль их бизнес-расходы. Наши карты, приложения и онлайн-платформа дают вам полный контроль и прозрачность, поэтому вы можете тратить меньше времени на управление своими финансами и больше времени на развитие своего бизнеса...
iPaidThat
ipaidthat.io
IPaidThat — это программное обеспечение, использующее искусственный интеллект и машинное обучение для автоматического сбора всех счетов в почтовых ящиках. Если некоторые из них не отправлены в почтовый ящик, программа найдет их на сайтах провайдеров. Он также импортирует банковские операции, чтобы с...
Jenji
jenji.io
Jenji — быстрорастущий стартап, основанный в 2015 году в Париже. Jenji — один из лидеров в области профессиональных решений по управлению расходами и дематериализации компаний. Он предлагает решения для управления отчетами о расходах, единовременными компенсациями и профессиональными расходами, пред...
Corpay One
corpayone.com
Corpay One — ведущее решение для оплаты счетов для малого бизнеса. Представьте себе оплату счетов вашего банка – только умнее. Вы можете создавать собственные рабочие процессы бухгалтерского учета и утверждения, которые подойдут вашей команде. Это простая платформа, созданная для того, чтобы сэконом...
AppZen
appzen.com
Запатентованные решения AppZen в области финансового искусственного интеллекта упрощают задачи по обработке командировок и расходов, карточных операций и кредиторской задолженности за счет автоматизации сложных рабочих процессов, проверок политик и утверждений, которые не могут обеспечить устаревшие...
Airbase
airbase.io
Airbase — это ведущая современная платформа управления расходами для компаний со штатом от 100 до 5000 сотрудников. Это лучший способ контролировать расходы, быстрее закрывать бухгалтерские книги и управлять финансовыми рисками. Мощное и удобное программное обеспечение Airbase объединяет автоматизац...
Egencia
egencia.com
Egencia – глобальная туристическая компания American Express – является единственной проверенной глобальной технологической платформой B2B для путешествий. Созданные в лабораториях мировых технологических гигантов, мы предоставляем лучший пользовательский опыт, непревзойденный контент и непревзойден...
Stampli
stampli.com
Stampli предназначен для групп по работе с кредиторами, которым нужна эффективность автоматизации, но не хотят переделывать свою ERP или менять существующие процессы AP. В отличие от других решений, Stampli обеспечивает полную поддержку всего спектра встроенных функций для более чем 70 ERP-систем, ч...
WellyBox
wellybox.com
WellyBox — это инструмент управления квитанциями на базе искусственного интеллекта, предназначенный для бизнеса. Он упрощает процесс организации, отслеживания и управления квитанциями, позволяя пользователям сканировать бумажные квитанции, автоматически загружать квитанции и счета-фактуры из своего ...
Rho
rho.co
Rho — это универсальная финансовая платформа, на которую могут рассчитывать организации. Мы объединяем продукты автоматизации AP и банковские услуги с программным обеспечением мирового класса, которое традиционные финансовые учреждения не предлагают, чтобы помочь компаниям управлять расходами, AP, б...
Invoicera
invoicera.com
Программное обеспечение для онлайн-выставления счетов, которое позволяет вам управлять и отслеживать данные выставления счетов.
Circula
circula.com
Circula — это платформа для любых платежей, осуществляемых сотрудниками: командировочные расходы, кредитные карты и льготы для сотрудников. Наша миссия — упростить управление финансами и заработной платой, обеспечивая при этом соблюдение требований посредством интеллектуальной автоматизации, чтобы с...
Emburse Nexonia
emburse.com
Emburse объединяет некоторые из самых мощных и надежных в мире решений по оптимизации расходов. В рамках нашего портфолио продуктов Emburse Nexonia обещает сделать работу более гуманной, обеспечивая при этом решения по расходам, кредиторской задолженности и учету рабочего времени, адаптированные для...
Emburse Tallie
tallie.com
Tallie — это мобильный и онлайн-инструмент управления расходами, созданный специально для малого бизнеса. Люди в Tallie считают, что малый бизнес заслуживает программного обеспечения для учета расходов, которое невероятно просто в использовании, требует ограниченного времени в течение рабочего дня д...
Shoeboxed
shoeboxed.com
Shoeboxed — это служба и программное обеспечение для управления документами, которое сканирует, упорядочивает и классифицирует квитанции, визитные карточки и другие документы в облачную базу данных с возможностью поиска. Мы помогаем малому бизнесу и предпринимателям организоваться и максимизировать ...
Capital on Tap
capitalontap.com
Наша миссия в Capital on Tap — максимально упростить ведение малого бизнеса. Мы понимаем, что повседневная деятельность бизнеса может быть сложной, поэтому мы разработали инструменты и ресурсы, которые позволяют владельцам бизнеса оптимизировать свою деятельность, получить доступ к быстрому финансир...
Happay
happay.com
Happay — это первое в своем роде комплексное интегрированное решение для управления корпоративными поездками, расходами и платежами. Имея более 7000+ клиентов по всему миру и в разных отраслях, Happay точно решает сложные финансовые задачи. Мы превращаем путешествие, расходы и оплату в блаженство бл...
Envoice
envoice.eu
Извлечение данных из счетов-фактур и квитанций о покупках наконец-то автоматизировано. Мы предоставляем комплексное решение для отчетности о расходах и управления закупками для малого и среднего бизнеса и практик. Элементы точно записываются и плавно публикуются в вашей бухгалтерской программе.
Datamolino
datamolino.com
Datamolino находит важные данные в счетах-фактурах, счетах и квитанциях. Больше не нужно вручную вводить данные в бухгалтерские программы Xero и QuickBooks Online. Доступна бесплатная пробная версия. Автоматический сбор данных Datamolino собирает все важные финансовые данные, необходимые для Quick...
Dovico
dovico.com
Лучшее программное обеспечение для учета рабочего времени сотрудников для простого учета времени проекта. Отслеживайте и утверждайте часы, отработанные над проектами и задачами, для выставления счетов и отчетности.