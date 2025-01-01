Программное обеспечение для управления выходными интервью - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для управления выходными собеседованиями упрощает и оптимизирует процесс проведения выходных собеседований и решения административных задач, связанных с уходом сотрудников. Его основная цель — облегчить плавный переход сотрудников, покидающих свои должности. Устраняя бумажную работу и объединяя задачи в единый унифицированный интерфейс, это программное обеспечение делает процесс выхода более эффективным. Он предлагает гибкие варианты собеседования, которые можно пройти дома, в офисе или с помощью мобильных устройств. Кроме того, программное обеспечение включает в себя аналитические инструменты для обработки и визуализации данных выходных интервью в режиме реального времени с использованием графических или табличных форматов. Как правило, программное обеспечение для управления выходными собеседованиями интегрируется в более широкую систему управления персоналом, часто вместе с инструментами отключения.
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Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics - это платформа для управления опытом, которая помогает организациям собирать и анализировать данные о клиентском,Employee, продукте и бренде.
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow — платформа для создания опросов и управления обратной связью с клиентами и сотрудниками, поддерживающая офлайн-опросы и многоязычность.
WorkStep
workstep.com
WorkStep - это ПО для вовлечения сотрудников, помогающее HR и операционным службам снизить текучесть кадров и повысить производительность.
ExitPro
exitpro.com
ExitPro - это инструмент для проведения выходных интервью, позволяющий собирать обратную связь и анализировать причины увольнения сотрудников для повышения удержания.
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro — это платформа для создания онлайн-оценок с автоматической генерацией персонализированных отчетов для клиентов.
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