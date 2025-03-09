Программное обеспечение для управления выходными интервью - Самые популярные приложения - Узбекистан

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для управления выходными собеседованиями упрощает и оптимизирует процесс проведения выходных собеседований и решения административных задач, связанных с уходом сотрудников. Его основная цель — облегчить плавный переход сотрудников, покидающих свои должности. Устраняя бумажную работу и объединяя задачи в единый унифицированный интерфейс, это программное обеспечение делает процесс выхода более эффективным. Он предлагает гибкие варианты собеседования, которые можно пройти дома, в офисе или с помощью мобильных устройств. Кроме того, программное обеспечение включает в себя аналитические инструменты для обработки и визуализации данных выходных интервью в режиме реального времени с использованием графических или табличных форматов. Как правило, программное обеспечение для управления выходными собеседованиями интегрируется в более широкую систему управления персоналом, часто вместе с инструментами отключения.
Отправить новое приложение
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics - это платформа для управления опытом, которая помогает организациям собирать и анализировать данные о клиентском,Employee, продукте и бренде.
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow-это конец, чтобы управлять вспомогательным опытом в конечном итоге, которая объединяет качества обслуживания клиентов и инструменты опыта сотрудников, такие как NP, офлайн, чат, классический и 360 °, которые являются мобильными, очень привлекательными и удобными для пользователя. Разговорной пользовательский интерфейс позволяет вашим опросам обеспечить опыт работы в чате и увеличивать показатели завершения обследования на 40%. Его ключевые функции включают: * ЧАТ-подобные опросы, которые переходят с статических на динамические разговоры. * Классические опросы, которые задают по одному вопросу за раз. * Офлайн-опросы, которые позволяют вам собирать обратную связь даже от самых отдаленных мест, без интернета. * Офлайн -приложение для опроса, которое служит киоском для сбора в автономном режиме. * НАС ОБСЛУЖИВАЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ КОМЕНТИРОВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОДИНСКИМ ВОПРОСОМ. * NPS Word Cloud и анализ настроений, чтобы получить углубленное представление о настроениях клиентов. * Оценки 360 ° для оценки эффективности сотрудников в различных компетенциях и создания планов личного развития. * Многоязычные опросы, чтобы перевести ваши опросы на языки по вашему выбору. * Широкий спектр типов вопросов, чтобы собрать различные данные от респондентов. * Без кликов Dashboard и высокопроизводительные фильтры отчетов для создания проницательных отчетов. * Эффективное управление пользователями для оптимизации вашего рабочего процесса. * Белая маркировка для настройки каждого элемента вашего опроса. * Sub Accounts для управления исследованиями независимо от одного родительского учетной записи. * Единственный вход, чтобы войти в нашу платформу с одним щелчком. * IP -ограничение для ограничения доступа к учетной записи только в доверенных местах и сетях. * Автоматизация опроса с режимами повторяющегося режима, чтобы оценить импульс клиентов или сотрудников через регулярные промежутки времени. * Обмен опросами по множеству каналов с самыми простыми вариантами обмена. * Эффективные интеграции, чтобы избежать хлопот использования нескольких программ. * Пользовательские CSS, чтобы добавить свой собственный индивидуальный подход к каждому опросу. * Рабочие процессы для автоматизации повторяющихся задач и повышения эффективности действий.
WorkStep
workstep.com
Workstep является ведущим программным решением для взаимодействия с сотрудниками, разработанным для того, чтобы помочь HR и операциям сократить текучесть кадров, повысить производительность и повышение взаимодействия с почасовой рабочей силой. Workstep предоставляет программное обеспечение для вовлечения сотрудников с AI, разработанное специально для фронтальных команд. Расширяя возможности HR и лидеров операций с пониманием в реальном времени, Workstep помогает выявлять и решать риски, прежде чем они станут дорогостоящими проблемами, и продолжает работать без гладких. Решение рабочего опыта работников предоставляет всеобъемлющее прослушивание сотрудников, вовлечение, голос сотрудника и функциональность коммуникации, включая: *Отзывы сотрудников: Workstep собирает информацию от сотрудников в режиме реального времени через Milestone Pulse, Всегда включенные, ежегодные обследования и каналы обратной связи с двукратными направлениями. *Отчеты сотрудников: отчетность предоставляет лидерам HR и OPS данные о поведении сотрудников, которые могут быть сегментированы по различным фильтрам, включая тип роли, местоположение, демографию и срок владения, для определения тенденций и моделей, которые могут повлиять на удержание *Прогнозирующая аналитика: Workstep использует машинное обучение для определения основных областей улучшения, на уровне объекта или уровня роли, а также предлагает высокие действия по сокращению текучести кадров сотрудников. *Анализ воздействия: работодатели могут измерить успех любой инициативы, реализованной путем отслеживания изменений в настроениях и удержании работников по всему пострадавшему населению *Коммуникация: Лидеры могут отвечать на неотложные комментарии и оповещения, сохраняя при этом анонимность сотрудников или широко общаться с сегментами рабочей силы, чтобы привлечь внимание к новым программам, делиться критическими обновлениями, праздновать команды или запросить отзывы. Объединяя данные в реальном времени с аналитикой AI и встроенными инструментами связи, Workstep помогает лидерам EHR и операций выявлять и напрямую устранение возможностей в своих передовых операциях. Это приводит к повышению уровня удержания, повышению производительности и снижению затрат.
Pointerpro
pointerpro.com
PointerPro - это программная платформа для создания онлайн -оценок, которые автоматически генерируют персонализированные отчеты. Узнайте, почему консультанты и компании, такие как Capgemini, EDF и Bare International, автоматизируют предоставление персонализированных советов с PointerPro. Независимо от того, является ли цель масштабировать ваш бизнес, генерировать лиды или сэкономить время с помощью автоматизации, Pointerpro облегчает вам ситуацию. Это помогает вам превратить ваш опыт в инструмент, который дает персонализированные советы в масштабе. Pointerpro дает вам возможность: * Предоставьте большую ценность вашим клиентам, используя свой опыт * Сэкономьте время, автоматизируя повторяющиеся задачи и сосредоточив внимание на стратегической работе * Развивайте свой бизнес без необходимости расширить свою команду
ExitPro
exitpro.com
ExitPro - самое продвинутое в мире программное обеспечение для интервью. Большинство функций, наиболее понимание и самые точные инструменты для прогнозирования и предотвращения текучести кадров сотрудников. Больше, чем программное обеспечение, это ваш портал для подключенной рабочей силы. Компании в почти 59 странах и 21 языке сохраняют сотрудников лучше, чем когда -либо прежде.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.