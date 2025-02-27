Программное обеспечение для управления выходными интервью - Самые популярные приложения - Тунис

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Программное обеспечение для управления выходными собеседованиями упрощает и оптимизирует процесс проведения выходных собеседований и решения административных задач, связанных с уходом сотрудников. Его основная цель — облегчить плавный переход сотрудников, покидающих свои должности. Устраняя бумажную работу и объединяя задачи в единый унифицированный интерфейс, это программное обеспечение делает процесс выхода более эффективным. Он предлагает гибкие варианты собеседования, которые можно пройти дома, в офисе или с помощью мобильных устройств. Кроме того, программное обеспечение включает в себя аналитические инструменты для обработки и визуализации данных выходных интервью в режиме реального времени с использованием графических или табличных форматов. Как правило, программное обеспечение для управления выходными собеседованиями интегрируется в более широкую систему управления персоналом, часто вместе с инструментами отключения.
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Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM, используемый более чем 13 000 брендов и 75% Fortune 500, является наиболее надежной, интеллектуальной и масштабируемой платформой All-In-One для управления опытом. Qualtrics CoreXM является основополагающим инструментом для построения, запуска и анализа исследований. С помощью CoreXM вы можете привлечь клифицированные или аутсорсинговые операции в целостную, сквозную платформу для всех пониманий, которые вы хотите собрать и действовать. Получив возможности и решения для каждого отдела, CoreXM помогает вам добраться до вашей аудитории, где бы они ни находились, гарантируя, что вы получаете информацию быстрее, чем когда -либо прежде. Вы даже можете создавать свои собственные проекты или использовать проекты, разработанные экспертами Qualtrics - для бренда, информации о клиентах, исследования продуктов или опыта сотрудников - чтобы вы могли предпринять меры там, где это требуется больше всего. С помощью Qualtrics Corexm вы позволяете каждому захватывать, анализировать и обмениваться действенными идеями и использовать их для выявления или улучшения существующих продуктов, услуг и опыта. Пришло время повысить эффективность вашего опыта с помощью наиболее гибкого решения в мире для современных исследований и обратной связи. 1) Сосредоточьтесь на правильных результатах расширить возможности каждого решения с предсказательными пониманиями и рекомендациями с AI, чтобы предпринять правильные действия и улучшить опыт. Это включает в себя AI-аналитическую аналитику для понимания открытой обратной связи в масштабе, отчетности для каждого заинтересованного лица и многое другое. 2) Сложные исследования сделали простое создание, настраивание и изменение любого исследовательского проекта в минутах с помощью пользовательского интерфейса «Point and Click», методологий, поддерживаемых доктором, и надежной библиотеки из более чем 100 типов вопросов и шаблонов, разработанных учеными-опросами. Все готовы к использованию, без кодирования, никогда. 3) Доступ к скорости и масштабе ловкости для опыта работы в организации с специально разработанными решениями, рабочими процессами и легким сотрудничеством. Добавьте к этому гибкую платформу с непревзойденными интеграциями в системы, которую уже использует ваша организация. 4) Сэкономьте время и деньги, стандартизируйте свое исследование на одной платформе, чтобы создать комплексную систему записи для всех данных ваших респондентов. Станьте экспертом по исследованию ИИ, который делает для вас тяжелую работу, предлагая рекомендации по улучшению качества и совместимости обследования. 5) Консолидируйте и оптимизируйте исследования через одну унифицированную систему, которая связывает и централизует способность каждого слушать, понимать и действовать в отношении обратной связи и испытать возможности, углубляться в данные, разрабатывать личный опыт в масштабе и радикально повысить эффективность исследования. 6) Уменьшение воздействия риска с использованием непревзойденной безопасности, соблюдения и управления корпоративным классом, Qualtrics CoreXM-GDPR, Hitrust, ISO 27001, сертифицированный и соответствующий Fedramp. 7) Разверните свою полосу пропускной способности с экспертами по требованию, которые заставляют ваши данные усерднее для вас. Заручитесь нашими исследовательскими услугами и сетью партнеров для поддержки с помощью дизайна, аналитики, отчетности и респондентов. Кроме того, благодаря полностью гибкой модели взаимодействия, используйте нас столько, сколько вам нужно. Ключевые функции продукта Qualtrics CoreXM - Экспертные шаблоны, разработанные -Строитель съемки перетаскивания - Автоматические решения XM - Настраиваемые темы обследования - Полные инструменты сотрудничества - передовая логика обследования - Управление квотой -Встроенная, методология ИИ и анализ качества вопросов (Expertreview) - Аналитика и интеллект, основанная на AI (Stats IQ и Text IQ) - кроссовки - Доступ API REST для интеграции системной интеграции - SMS -распределение - соответствие WCAG 2.0 - поддержка по электронной почте и чату
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow-это конец, чтобы управлять вспомогательным опытом в конечном итоге, которая объединяет качества обслуживания клиентов и инструменты опыта сотрудников, такие как NP, офлайн, чат, классический и 360 °, которые являются мобильными, очень привлекательными и удобными для пользователя. Разговорной пользовательский интерфейс позволяет вашим опросам обеспечить опыт работы в чате и увеличивать показатели завершения обследования на 40%. Его ключевые функции включают: * ЧАТ-подобные опросы, которые переходят с статических на динамические разговоры. * Классические опросы, которые задают по одному вопросу за раз. * Офлайн-опросы, которые позволяют вам собирать обратную связь даже от самых отдаленных мест, без интернета. * Офлайн -приложение для опроса, которое служит киоском для сбора в автономном режиме. * НАС ОБСЛУЖИВАЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ КОМЕНТИРОВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОДИНСКИМ ВОПРОСОМ. * NPS Word Cloud и анализ настроений, чтобы получить углубленное представление о настроениях клиентов. * Оценки 360 ° для оценки эффективности сотрудников в различных компетенциях и создания планов личного развития. * Многоязычные опросы, чтобы перевести ваши опросы на языки по вашему выбору. * Широкий спектр типов вопросов, чтобы собрать различные данные от респондентов. * Без кликов Dashboard и высокопроизводительные фильтры отчетов для создания проницательных отчетов. * Эффективное управление пользователями для оптимизации вашего рабочего процесса. * Белая маркировка для настройки каждого элемента вашего опроса. * Sub Accounts для управления исследованиями независимо от одного родительского учетной записи. * Единственный вход, чтобы войти в нашу платформу с одним щелчком. * IP -ограничение для ограничения доступа к учетной записи только в доверенных местах и сетях. * Автоматизация опроса с режимами повторяющегося режима, чтобы оценить импульс клиентов или сотрудников через регулярные промежутки времени. * Обмен опросами по множеству каналов с самыми простыми вариантами обмена. * Эффективные интеграции, чтобы избежать хлопот использования нескольких программ. * Пользовательские CSS, чтобы добавить свой собственный индивидуальный подход к каждому опросу. * Рабочие процессы для автоматизации повторяющихся задач и повышения эффективности действий.
WorkStep
workstep.com
Workstep является ведущим программным решением для взаимодействия с сотрудниками, разработанным для того, чтобы помочь HR и операциям сократить текучесть кадров, повысить производительность и повышение взаимодействия с почасовой рабочей силой. Workstep предоставляет программное обеспечение для вовлечения сотрудников с AI, разработанное специально для фронтальных команд. Расширяя возможности HR и лидеров операций с пониманием в реальном времени, Workstep помогает выявлять и решать риски, прежде чем они станут дорогостоящими проблемами, и продолжает работать без гладких. Решение рабочего опыта работников предоставляет всеобъемлющее прослушивание сотрудников, вовлечение, голос сотрудника и функциональность коммуникации, включая: *Отзывы сотрудников: Workstep собирает информацию от сотрудников в режиме реального времени через Milestone Pulse, Всегда включенные, ежегодные обследования и каналы обратной связи с двукратными направлениями. *Отчеты сотрудников: отчетность предоставляет лидерам HR и OPS данные о поведении сотрудников, которые могут быть сегментированы по различным фильтрам, включая тип роли, местоположение, демографию и срок владения, для определения тенденций и моделей, которые могут повлиять на удержание *Прогнозирующая аналитика: Workstep использует машинное обучение для определения основных областей улучшения, на уровне объекта или уровня роли, а также предлагает высокие действия по сокращению текучести кадров сотрудников. *Анализ воздействия: работодатели могут измерить успех любой инициативы, реализованной путем отслеживания изменений в настроениях и удержании работников по всему пострадавшему населению *Коммуникация: Лидеры могут отвечать на неотложные комментарии и оповещения, сохраняя при этом анонимность сотрудников или широко общаться с сегментами рабочей силы, чтобы привлечь внимание к новым программам, делиться критическими обновлениями, праздновать команды или запросить отзывы. Объединяя данные в реальном времени с аналитикой AI и встроенными инструментами связи, Workstep помогает лидерам EHR и операций выявлять и напрямую устранение возможностей в своих передовых операциях. Это приводит к повышению уровня удержания, повышению производительности и снижению затрат.
Pointerpro
pointerpro.com
PointerPro - это программная платформа для создания онлайн -оценок, которые автоматически генерируют персонализированные отчеты. Узнайте, почему консультанты и компании, такие как Capgemini, EDF и Bare International, автоматизируют предоставление персонализированных советов с PointerPro. Независимо от того, является ли цель масштабировать ваш бизнес, генерировать лиды или сэкономить время с помощью автоматизации, Pointerpro облегчает вам ситуацию. Это помогает вам превратить ваш опыт в инструмент, который дает персонализированные советы в масштабе. Pointerpro дает вам возможность: * Предоставьте большую ценность вашим клиентам, используя свой опыт * Сэкономьте время, автоматизируя повторяющиеся задачи и сосредоточив внимание на стратегической работе * Развивайте свой бизнес без необходимости расширить свою команду
ExitPro
exitpro.com
ExitPro - самое продвинутое в мире программное обеспечение для интервью. Большинство функций, наиболее понимание и самые точные инструменты для прогнозирования и предотвращения текучести кадров сотрудников. Больше, чем программное обеспечение, это ваш портал для подключенной рабочей силы. Компании в почти 59 странах и 21 языке сохраняют сотрудников лучше, чем когда -либо прежде.
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