Программное обеспечение для управления выходными интервью - Самые популярные приложения - Афганистан

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Программное обеспечение для управления выходными собеседованиями упрощает и оптимизирует процесс проведения выходных собеседований и решения административных задач, связанных с уходом сотрудников. Его основная цель — облегчить плавный переход сотрудников, покидающих свои должности. Устраняя бумажную работу и объединяя задачи в единый унифицированный интерфейс, это программное обеспечение делает процесс выхода более эффективным. Он предлагает гибкие варианты собеседования, которые можно пройти дома, в офисе или с помощью мобильных устройств. Кроме того, программное обеспечение включает в себя аналитические инструменты для обработки и визуализации данных выходных интервью в режиме реального времени с использованием графических или табличных форматов. Как правило, программное обеспечение для управления выходными собеседованиями интегрируется в более широкую систему управления персоналом, часто вместе с инструментами отключения.
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Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM, используемая более чем 13 000 брендов и 75% компаний из списка Fortune 500, является самой надежной, интеллектуальной и масштабируемой универсальной платформой для управления опытом. Qualtrics CoreXM — это основополагающий исследовательский инструмент для создания, запуска и анализа опросов. С помощью CoreXM вы можете объединить разрозненные или переданные на аутсорсинг операции в целостную комплексную платформу для всей информации, которую вы хотите собрать и на основе которой действовать. Благодаря возможностям и решениям для каждого отдела CoreXM помогает вам охватить аудиторию, где бы она ни находилась, гарантируя, что вы получите ценную информацию быстрее, чем когда-либо прежде. Вы даже можете создавать свои собственные проекты или использовать проекты, разработанные экспертами Qualtrics — для анализа бренда, изучения клиентов, исследования продуктов или опыта сотрудников — чтобы вы могли предпринимать действия там, где это необходимо больше всего. С Qualtrics CoreXM вы даете каждому возможность собирать, анализировать и делиться полезной информацией, а также использовать ее для выявления или улучшения существующих продуктов, услуг и опыта. Пришло время повысить эффективность данных вашего опыта с помощью самого гибкого в мире решения для современных исследований и обратной связи. 1) Сосредоточьтесь на правильных результатах. Подкрепляйте каждое решение прогнозной информацией и рекомендациями на основе искусственного интеллекта, чтобы предпринимать правильные действия и улучшать качество обслуживания. Сюда входит текстовая аналитика на основе искусственного интеллекта для понимания открытой обратной связи в масштабе, отчетность для каждой заинтересованной стороны и многое другое. 2) Сложные исследования стали проще. Создавайте, настраивайте и изменяйте любой исследовательский проект за считанные минуты с помощью пользовательского интерфейса «укажи и щелкни», методологий, поддерживаемых докторами наук, и надежной библиотеки, содержащей более 100 типов вопросов и шаблонов, разработанных учеными-исследователями. Все готово к использованию, никакого кодирования не требуется. 3) Повысьте скорость и гибкость. Масштабируйте доступ, чтобы получать ценную информацию по всей организации с помощью специально разработанных решений, рабочих процессов и удобной совместной работы. Добавьте к этому гибкую платформу с непревзойденной интеграцией в системы, которые уже использует ваша организация. 4) Экономьте время и деньги. Стандартизируйте свои исследования на единой платформе, чтобы создать комплексную систему учета всех данных ваших респондентов. Станьте экспертом-исследователем с помощью ИИ, который сделает за вас всю тяжелую работу, предлагая рекомендации по улучшению качества и совместимости опросов. 5) Консолидация и оптимизация исследований. С помощью одной единой системы, которая объединяет и централизует способность каждого слушать, понимать и действовать на основе обратной связи и возможностей опыта, глубже вникать в данные, разрабатывать личный опыт в масштабе и радикально повышать эффективность исследований. 6) Снижение рисков. Благодаря непревзойденной функциональности безопасности, соответствия требованиям и управлению корпоративного уровня, Qualtrics CoreXM сертифицирован по GDPR, HITRUST, ISO 27001 и соответствует требованиям FedRAMP. 7) Расширьте свою пропускную способность с помощью экспертов по запросу. Сделайте ваши данные более эффективными для вас. Заручитесь поддержкой наших исследовательских служб и сети партнеров в вопросах проектирования, аналитики, отчетности и поиска респондентов. Кроме того, благодаря полностью гибкой модели взаимодействия, используйте нас столько, сколько вам нужно. Ключевые особенности продукта Qualtrics CoreXM - Шаблоны, разработанные экспертами - Создатель опросов с возможностью перетаскивания - Автоматизированные решения XM - Настраиваемые темы опросов - Полные инструменты для совместной работы - Расширенная логика опроса - Управление квотами - Встроенная методология на основе искусственного интеллекта и анализ качества вопросов (ExpertReview). - Аналитика и интеллект на базе искусственного интеллекта (Stats iQ и Text iQ) - Кросс-таблицы - Доступ к REST API для системной интеграции. - СМС-рассылка - Соответствует WCAG 2.0 - Поддержка по электронной почте и в чате
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow — это комплексная омниканальная платформа управления опытом, объединяющая в себе инструменты взаимодействия с клиентами и сотрудниками, такие как NPS, офлайн, чат, классические опросы и опросы 360°, которые ориентированы на мобильные устройства, очень привлекательны и удобны для пользователя. Диалоговый пользовательский интерфейс позволяет проводить опросы в формате чата и повышает процент завершения опросов на целых 40%. Его ключевые особенности включают в себя: * Опросы в стиле чата, которые переключаются со статического разговора на динамический. * Классические опросы, в которых задается по одному вопросу за раз. * Офлайн-опросы, позволяющие собирать отзывы даже из самых отдаленных мест без Интернета. * Приложение для автономного опроса, которое служит киоском для сбора данных в автономном режиме. * Опросы NPS для измерения настроений клиентов с помощью одного вопроса. * Облако слов NPS и анализ настроений для получения более глубокого представления о настроениях клиентов. * Оценка 360° для оценки эффективности работы сотрудников по различным компетенциям и создания планов личного развития. * Многоязычные опросы для перевода ваших опросов на языки по вашему выбору. * Широкий спектр типов вопросов для сбора различных данных от респондентов. * Панель управления без кликов и расширенные фильтры отчетов для создания подробных отчетов. * Эффективное управление пользователями для оптимизации рабочего процесса. * Белая маркировка для настройки каждого элемента вашего опроса. * Дополнительные учетные записи для независимого управления опросами под одной родительской учетной записью. * Единый вход для входа на нашу платформу одним щелчком мыши. * Ограничение IP-адресов для ограничения доступа к учетной записи только доверенным местам и сетям. * Автоматизация опросов с периодическим режимом для измерения пульса клиентов или сотрудников через регулярные промежутки времени. * Обмен опросами по множеству каналов с самыми простыми вариантами обмена. * Эффективная интеграция, позволяющая избежать проблем с использованием нескольких программ. * Пользовательский CSS, чтобы придать индивидуальность каждому опросу. * Рабочие процессы для автоматизации повторяющихся задач и повышения эффективности действий.
WorkStep
workstep.com
Для работодателей: программное обеспечение WorkStep помогает компаниям нанимать и удерживать своих сотрудников на всех этапах цепочки поставок. Для соискателей: Сеть вакансий для людей, которые производят, доставляют, загружают, ремонтируют и доводят дело до конца. Получите работу. Изучите новые навыки. Постройте карьеру.
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro — это программная платформа для создания онлайн-оценок, которые автоматически генерируют персонализированные отчеты. Узнайте, почему консультанты и такие компании, как Capgemini, EDF и Bare International, автоматизируют предоставление персонализированных советов с помощью Pointerpro. Независимо от того, стоит ли цель расширить свой бизнес, привлечь потенциальных клиентов или сэкономить время за счет автоматизации, Pointerpro облегчит вам задачу. Мы интегрируемся со всеми вашими любимыми приложениями и отправляем собранные данные куда угодно. Мы сертифицированы по стандарту ISO 27001:2022! Эта сертификация подчеркивает стремление Pointerpro соответствовать глобальным стандартам и вселять уверенность в надежность и безопасность своих услуг. Забронируйте демо-версию сегодня!
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