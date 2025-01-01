Программное обеспечение для регистрации мероприятий и продажи билетов - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для регистрации мероприятий и продажи билетов упрощает регистрацию участников, позволяя организаторам мероприятий эффективно отслеживать и контролировать списки гостей. Эти приложения позволяют посетителям покупать билеты или регистрироваться на бесплатные мероприятия, а также предоставляют организаторам мероприятий подробную информацию о списке гостей. Эти инструменты повышают эффективность регистрации участников, сбора платежей до начала мероприятия и бесперебойную организацию процесса регистрации в день мероприятия.
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Odoo
odoo.com
Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.
Whova
whova.com
Whova — это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для планирования, регистрации и взаимодействия с участниками на мероприятиях.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это приложение для управления мероприятиями и продажи билетов, позволяющее пользователям создавать, находить и продвигать события.
JotForm
jotform.com
Jotform – это облачная платформа для создания форм и автоматизации процессов без программирования, предлагающая множество шаблонов и интеграций.
Cvent
cvent.com
Cvent — это приложение для управления событиями, которое упрощает планирование и анализ мероприятий любого типа и формата.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, включая голосовые и цифровые каналы, а также инструменты для самообслуживания.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet - это платформа для проведения виртуальных событий и встреч, предлагающая интерактивные функции и возможности настройки для пользователей.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — это приложение для поиска и покупки билетов на мероприятия, предлагающее удобный интерфейс и лучшие цены на концерты, спорт и театр.
BlipCut
blipcut.com
BlipCut — это приложение для создания генеративных видео в Discord на основе текста с использованием искусственного интеллекта.
Greenvelope
greenvelope.com
Greenvelope позволяет легко создавать и отправлять элегантные цифровые приглашения и управлять списками гостей, отслеживать ответы, продавать билеты и собирать пожертвования.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — это платформа для управления событиями, обеспечивающая поддержку планирования и организации живых, виртуальных и гибридных мероприятий.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor - платформа для продажи билетов на мероприятия, предлагающая настраиваемые страницы, мобильные билеты и поддержку различных способов оплаты.
Ticket Generator
ticket-generator.com
Генератор билетов позволяет организаторам мероприятий легко создавать, управлять и распространять билеты с использованием QR-кодов.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации гостей, онлайн-приглашений и контроля доступа.
Townscript
townscript.com
Townscript - платформа для управления событиями в Индии, позволяющая организовать регистрацию и продажу билетов на различные мероприятия.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard - это платформа для управления мероприятиями с функциями сетевого взаимодействия и анализа данных, предназначенная для организации различных событий.
CrowdComms
crowdcomms.com
CrowdComms - приложение для управления мероприятиями, которое помогает участникам взаимодействовать и получать доступ к информации о событиях.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource — онлайн-платформа для продажи билетов на мероприятия с простым интерфейсом и поддержкой клиентов.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации, продажи билетов и организации мероприятий любого формата.
Agorify
agorify.com
Agorify - платформа управления событиями, которая упрощает регистрацию, взаимодействие участников и организацию мероприятий любого размера.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker — платформа для вебинаров и виртуальных событий, предлагающая инструменты для интерактивного участия и интеграции с маркетинговыми системами.
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi — платформа для управления событиями, позволяющая организовать, продвигать и проводить мероприятия в различных форматах: виртуальных, гибридных и очных.
TicketWeb
ticketweb.com
TicketWeb - это платформа для покупки и управления билетами на концерты, фестивали и другие живые мероприятия.
Eventene
eventene.com
Eventene - это система управления событиями для создания, организации и проведения мероприятий в одном месте, включая очные, виртуальные и гибридные форматы.
Evite
evite.com
Evite - приложение для отправки онлайн-приглашений, отслеживания RSVP и управления событиями, предлагающее настройку шаблонов и регистрацию.
Tikkl
tikkl.com
Tikkl — приложение для организации и участия в мероприятиях, как вживую, так и виртуально. Позволяет проводить собственные события с поддержкой ИИ.
Attendease
attendease.com
Приложение Attendease обеспечивает управление событиями, включая регистрацию, продажу билетов и аналитику, подходящее для физических и виртуальных мероприятий.
Accelevents
accelevents.com
Accelevents — это платформа для управления виртуальными, гибридными и личными событиями с функциями регистрации, интеграции трансляций и аналитики.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast - платформа для управления B2B мероприятиями, позволяющая организовывать вебинары и события, обеспечивая интерактивность и аналитику.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura — программа для управления билетами, сбора средств и взаимодействия с клиентами в культурных организациях.
Weezevent
weezevent.com
Weezevent позволяет создавать и управлять онлайн-билетами для мероприятий, обеспечивая простую публикацию, продажу билетов и регистрацию участников.
webMOBI
webmobi.com
webMOBI — это программное обеспечение для управления мероприятиями, включающее CRM для участников, регистрацию, опросы и интерактивные функции для мероприятий разного масштаба.
EventX
eventx.io
EventX - платформа для управления виртуальными и гибридными событиями, предлагающая инструменты для планирования, выполнения и аналитики.
Webex Events
socio.events
Webex Events — платформа для управления мероприятиями, поддерживающая виртуальные, гибридные и очные события с функциями регистрации, проверки и стриминга.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для организации виртуальных и личных мероприятий, повышения вовлечения и аналитики.
Eventmix
eventmix.live
Eventmix — платформа для организации виртуальных и гибридных мероприятий, позволяющая запускать события за считанные минуты на собственном сайте.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — платформа для управления событиями, позволяющая организовывать личные, гибридные и виртуальные мероприятия с функциями регистрации и взаимодействия с участниками.
Swoogo
swoogo.events
Swoogo — платформа для управления событиями, упрощающая регистрацию, планирование и анализ мероприятий для организаторов и участников.
TicketSpice
ticketspice.com
TicketSpice - платформа для онлайн-продажи билетов и управления событиями с настраиваемыми страницами, сканированием билетов и аналитикой в реальном времени.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl - платформа для управления событиями, которая поддерживает личные, виртуальные и гибридные мероприятия, обеспечивая настройку и управление из одного места.
Run The World
runtheworld.today
Run The World — это приложение для организации виртуальных конференций, лекций и встреч. Создавайте онлайн-мероприятия для обучения и общения.
Regpack
regpack.com
Regpack — платформа для управления регистрацией и платежами, помогающая организациям оптимизировать процессы приема участников и автоматизировать задачи.
AllEvents
allevents.in
AllEvents - платформа для управления мероприятиями, позволяющая создавать страницы событий, продавать билеты и продвигать их широкому кругу аудитории.
ViewStub
viewstub.com
ViewStub — платформа для организации гибридных мероприятий, предлагающая билеты, регистрацию, живое и запись видео, а также рынок событий для монетизации.
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer - цифровая платформа для управления билетами на мероприятия, позволяющая организаторам эффективно продавать, отслеживать и анализировать посещаемость.
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
Ticket Fairy – это платформа для управления билетами и мероприятиями, помогающая организаторам повышать вовлеченность и доход от событий.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
CloudPresenter - платформа для видеоконференций, оптимизирующая онлайн-встречи и вебинары с функциями обмена контентом и взаимодействия.
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud — это платформа для управления, продвижения и продажи билетов на мероприятия с возможностью получения выплат на ежедневной основе.
Expo Pass
expopass.com
Expo Pass - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации, отслеживания посещаемости и взаимодействия с участниками на мероприятиях.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate позволяет создавать сайты для мероприятий, собирать регистрации, продавать билеты и продвигать события онлайн.
RegFox
regfox.com
RegFox - это платформа для онлайн-регистрации на события, позволяющая создавать настраиваемые регистрационные формы и облегчать управление участниками.
Trybooking
trybooking.com
TryBooking — это платформа для онлайн-продажи билетов, регистрации и бронирования событий, упрощающая управление мероприятиями разных типов.
EventAct
eventact.com
EventAct - это SaaS для управления мероприятиями, позволяющий организовать виртуальные, гибридные и очные события с полным набором инструментов.
Big Tickets
bigtickets.com
Big Tickets — удобная платформа для управления событиями, продажей билетов и аналитики, используемая многими организациями для эффективного проведения мероприятий.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker - платформа для управления событиями, позволяющая организовать мероприятия, управлять участниками и анализировать результаты.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves - это решение для управления научными мероприятиями, включая создание сайтов, регистрацию, управление абстрактами и рецензирования.
ShowClix
showclix.com
ShowClix — платформа для управления продажей билетов на мероприятия с удобными инструментами создания страниц и аналитики.
JRNI
jrni.com
JRNI — платформа для автоматизации назначения встреч, управления событиями и очередями с использованием ИИ и обработки естественного языка.
Eventbee
eventbee.com
EventBee - это программа для онлайн-регистрации и продажи билетов на мероприятия, позволяющая организаторам управлять продажами и участниками.
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