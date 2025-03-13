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Программное обеспечение для регистрации мероприятий и продажи билетов
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Программное обеспечение для регистрации мероприятий и продажи билетов - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для регистрации мероприятий и продажи билетов упрощает регистрацию участников, позволяя организаторам мероприятий эффективно отслеживать и контролировать списки гостей. Эти приложения позволяют посетителям покупать билеты или регистрироваться на бесплатные мероприятия, а также предоставляют организаторам мероприятий подробную информацию о списке гостей. Эти инструменты повышают эффективность регистрации участников, сбора платежей до начала мероприятия и бесперебойную организацию процесса регистрации в день мероприятия.

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Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.

Whova

Whova

whova.com

Whova — это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для планирования, регистрации и взаимодействия с участниками на мероприятиях.

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite — это приложение для управления мероприятиями и продажи билетов, позволяющее пользователям создавать, находить и продвигать события.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform – это облачная платформа для создания форм и автоматизации процессов без программирования, предлагающая множество шаблонов и интеграций.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent — это приложение для управления событиями, которое упрощает планирование и анализ мероприятий любого типа и формата.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, включая голосовые и цифровые каналы, а также инструменты для самообслуживания.

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet - это платформа для проведения виртуальных событий и встреч, предлагающая интерактивные функции и возможности настройки для пользователей.

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

SeatGeek — это приложение для поиска и покупки билетов на мероприятия, предлагающее удобный интерфейс и лучшие цены на концерты, спорт и театр.

BlipCut

BlipCut

blipcut.com

BlipCut — это приложение для создания генеративных видео в Discord на основе текста с использованием искусственного интеллекта.

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Greenvelope позволяет легко создавать и отправлять элегантные цифровые приглашения и управлять списками гостей, отслеживать ответы, продавать билеты и собирать пожертвования.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo — это платформа для управления событиями, обеспечивающая поддержку планирования и организации живых, виртуальных и гибридных мероприятий.

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor - платформа для продажи билетов на мероприятия, предлагающая настраиваемые страницы, мобильные билеты и поддержку различных способов оплаты.

Ticket Generator

Ticket Generator

ticket-generator.com

Генератор билетов позволяет организаторам мероприятий легко создавать, управлять и распространять билеты с использованием QR-кодов.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации гостей, онлайн-приглашений и контроля доступа.

Townscript

Townscript

townscript.com

Townscript - платформа для управления событиями в Индии, позволяющая организовать регистрацию и продажу билетов на различные мероприятия.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard - это платформа для управления мероприятиями с функциями сетевого взаимодействия и анализа данных, предназначенная для организации различных событий.

CrowdComms

CrowdComms

crowdcomms.com

CrowdComms - приложение для управления мероприятиями, которое помогает участникам взаимодействовать и получать доступ к информации о событиях.

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

TicketSource — онлайн-платформа для продажи билетов на мероприятия с простым интерфейсом и поддержкой клиентов.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации, продажи билетов и организации мероприятий любого формата.

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify - платформа управления событиями, которая упрощает регистрацию, взаимодействие участников и организацию мероприятий любого размера.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

BigMarker — платформа для вебинаров и виртуальных событий, предлагающая инструменты для интерактивного участия и интеграции с маркетинговыми системами.

EventMobi

EventMobi

eventmobi.com

EventMobi — платформа для управления событиями, позволяющая организовать, продвигать и проводить мероприятия в различных форматах: виртуальных, гибридных и очных.

TicketWeb

TicketWeb

ticketweb.com

TicketWeb - это платформа для покупки и управления билетами на концерты, фестивали и другие живые мероприятия.

Eventene

Eventene

eventene.com

Eventene - это система управления событиями для создания, организации и проведения мероприятий в одном месте, включая очные, виртуальные и гибридные форматы.

Evite

Evite

evite.com

Evite - приложение для отправки онлайн-приглашений, отслеживания RSVP и управления событиями, предлагающее настройку шаблонов и регистрацию.

Tikkl

Tikkl

tikkl.com

Tikkl — приложение для организации и участия в мероприятиях, как вживую, так и виртуально. Позволяет проводить собственные события с поддержкой ИИ.

Attendease

Attendease

attendease.com

Приложение Attendease обеспечивает управление событиями, включая регистрацию, продажу билетов и аналитику, подходящее для физических и виртуальных мероприятий.

Accelevents

Accelevents

accelevents.com

Accelevents — это платформа для управления виртуальными, гибридными и личными событиями с функциями регистрации, интеграции трансляций и аналитики.

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast - платформа для управления B2B мероприятиями, позволяющая организовывать вебинары и события, обеспечивая интерактивность и аналитику.

Weezevent

Weezevent

weezevent.com

Weezevent позволяет создавать и управлять онлайн-билетами для мероприятий, обеспечивая простую публикацию, продажу билетов и регистрацию участников.

webMOBI

webMOBI

webmobi.com

webMOBI — это программное обеспечение для управления мероприятиями, включающее CRM для участников, регистрацию, опросы и интерактивные функции для мероприятий разного масштаба.

EventX

EventX

eventx.io

EventX - платформа для управления виртуальными и гибридными событиями, предлагающая инструменты для планирования, выполнения и аналитики.

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events — платформа для управления мероприятиями, поддерживающая виртуальные, гибридные и очные события с функциями регистрации, проверки и стриминга.

Tessitura

Tessitura

tessitura.com

Tessitura — программа для управления билетами, сбора средств и взаимодействия с клиентами в культурных организациях.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Hubilo - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для организации виртуальных и личных мероприятий, повышения вовлечения и аналитики.

Eventmix

Eventmix

eventmix.live

Eventmix — платформа для организации виртуальных и гибридных мероприятий, позволяющая запускать события за считанные минуты на собственном сайте.

Eventtia

Eventtia

eventtia.com

Eventtia — платформа для управления событиями, позволяющая организовывать личные, гибридные и виртуальные мероприятия с функциями регистрации и взаимодействия с участниками.

Swoogo

Swoogo

swoogo.events

Swoogo — платформа для управления событиями, упрощающая регистрацию, планирование и анализ мероприятий для организаторов и участников.

TicketSpice

TicketSpice

ticketspice.com

TicketSpice - платформа для онлайн-продажи билетов и управления событиями с настраиваемыми страницами, сканированием билетов и аналитикой в реальном времени.

Zuddl

Zuddl

zuddl.com

Zuddl - платформа для управления событиями, которая поддерживает личные, виртуальные и гибридные мероприятия, обеспечивая настройку и управление из одного места.

Run The World

Run The World

runtheworld.today

Run The World — это приложение для организации виртуальных конференций, лекций и встреч. Создавайте онлайн-мероприятия для обучения и общения.

Regpack

Regpack

regpack.com

Regpack — платформа для управления регистрацией и платежами, помогающая организациям оптимизировать процессы приема участников и автоматизировать задачи.

Ticketer

Ticketer

ticketer.sg

Ticketer - цифровая платформа для управления билетами на мероприятия, позволяющая организаторам эффективно продавать, отслеживать и анализировать посещаемость.

The Ticket Fairy

The Ticket Fairy

ticketfairy.com

Ticket Fairy – это платформа для управления билетами и мероприятиями, помогающая организаторам повышать вовлеченность и доход от событий.

Cloudpresenter

Cloudpresenter

cloudpresenter.com

CloudPresenter - платформа для видеоконференций, оптимизирующая онлайн-встречи и вебинары с функциями обмена контентом и взаимодействия.

Ticketbud

Ticketbud

ticketbud.com

Ticketbud — это платформа для управления, продвижения и продажи билетов на мероприятия с возможностью получения выплат на ежедневной основе.

Expo Pass

Expo Pass

expopass.com

Expo Pass - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации, отслеживания посещаемости и взаимодействия с участниками на мероприятиях.

AllEvents

AllEvents

allevents.in

AllEvents - платформа для управления мероприятиями, позволяющая создавать страницы событий, продавать билеты и продвигать их широкому кругу аудитории.

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

ViewStub — платформа для организации гибридных мероприятий, предлагающая билеты, регистрацию, живое и запись видео, а также рынок событий для монетизации.

EventCreate

EventCreate

eventcreate.com

EventCreate позволяет создавать сайты для мероприятий, собирать регистрации, продавать билеты и продвигать события онлайн.

RegFox

RegFox

regfox.com

RegFox - это платформа для онлайн-регистрации на события, позволяющая создавать настраиваемые регистрационные формы и облегчать управление участниками.

Trybooking

Trybooking

trybooking.com

TryBooking — это платформа для онлайн-продажи билетов, регистрации и бронирования событий, упрощающая управление мероприятиями разных типов.

EventAct

EventAct

eventact.com

EventAct - это SaaS для управления мероприятиями, позволяющий организовать виртуальные, гибридные и очные события с полным набором инструментов.

Big Tickets

Big Tickets

bigtickets.com

Big Tickets — удобная платформа для управления событиями, продажей билетов и аналитики, используемая многими организациями для эффективного проведения мероприятий.

Eventmaker

Eventmaker

eventmaker.com

Eventmaker - платформа для управления событиями, позволяющая организовать мероприятия, управлять участниками и анализировать результаты.

Fourwaves

Fourwaves

fourwaves.com

Fourwaves - это решение для управления научными мероприятиями, включая создание сайтов, регистрацию, управление абстрактами и рецензирования.

ShowClix

ShowClix

showclix.com

ShowClix — платформа для управления продажей билетов на мероприятия с удобными инструментами создания страниц и аналитики.

JRNI

JRNI

jrni.com

JRNI — платформа для автоматизации назначения встреч, управления событиями и очередями с использованием ИИ и обработки естественного языка.

Eventbee

Eventbee

eventbee.com

EventBee - это программа для онлайн-регистрации и продажи билетов на мероприятия, позволяющая организаторам управлять продажами и участниками.

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