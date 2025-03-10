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Программное обеспечение для регистрации мероприятий и продажи билетов упрощает регистрацию участников, позволяя организаторам мероприятий эффективно отслеживать и контролировать списки гостей. Эти приложения позволяют посетителям покупать билеты или регистрироваться на бесплатные мероприятия, а также предоставляют организаторам мероприятий подробную информацию о списке гостей. Эти инструменты повышают эффективность регистрации участников, сбора платежей до начала мероприятия и бесперебойную организацию процесса регистрации в день мероприятия.
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Airmeet
airmeet.com
Airmeet - это платформа для проведения виртуальных событий и встреч, предлагающая интерактивные функции и возможности настройки для пользователей.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker — платформа для вебинаров и виртуальных событий, предлагающая инструменты для интерактивного участия и интеграции с маркетинговыми системами.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — это платформа для управления событиями, обеспечивающая поддержку планирования и организации живых, виртуальных и гибридных мероприятий.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации гостей, онлайн-приглашений и контроля доступа.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это приложение для управления мероприятиями и продажи билетов, позволяющее пользователям создавать, находить и продвигать события.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации, продажи билетов и организации мероприятий любого формата.
Explara
explara.com
Explara помогает творческим предпринимателям и малому бизнесу монетизировать мероприятия, онлайн-продажи, участие в сообществе и краудфандинг.
JotForm
jotform.com
Jotform – это облачная платформа для создания форм и автоматизации процессов без программирования, предлагающая множество шаблонов и интеграций.
Odoo
odoo.com
Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.
Regpack
regpack.com
Regpack — платформа для управления регистрацией и платежами, помогающая организациям оптимизировать процессы приема участников и автоматизировать задачи.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, включая голосовые и цифровые каналы, а также инструменты для самообслуживания.
Run The World
runtheworld.today
Run The World помогает вам проводить виртуальные конференции, беседы и счастливые часы. Создавайте увлекательные онлайн-мероприятия для обучения, налаживания связей и создания сообщества. Начните бесплатно!
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — это приложение для поиска и покупки билетов на мероприятия, предлагающее удобный интерфейс и лучшие цены на концерты, спорт и театр.
Splash
splashthat.com
Сколько времени требуется на создание, управление, рекламу и освещение ваших мероприятий? Устранение бесчисленных часов, необходимых для запуска в эксплуатацию, — вот в чем суть Splash. Мы не можем утверждать, что сделаем все это за вас (2-звездочные отзывы заставляют нас быть скромными), но мы приближаемся к этому. Вот как: • Упростите свой процесс с помощью фирменных шаблонов, в которые встроены все ваши точки взаимодействия — целевая страница, подтверждения, электронные письма, карта социального обмена, приложение для регистрации и многое другое. *Avetta сократила время настройки мероприятия на 75 %. . • Расширяйте свой бренд при каждом взаимодействии с гостем. У вас есть полный контроль над тем, чтобы настроить каждую точку взаимодействия с вашим брендом и своим голосом для связи с вашей аудиторией. Вы также можете выбрать из меню динамические теги информацию о госте, такую как имя, компания, ответы на вопросы RSVP и многое другое, чтобы создать высоко персонализированное взаимодействие без каких-либо дополнительных усилий. • Измеряйте свои результаты с помощью настраиваемых отчетов. Вы можете фильтровать свой список гостей по любому полю данных, чтобы создавать настолько обширные и определенные отчеты, насколько вам нужно. Просмотры страниц, ссылки отслеживания и аналитика электронной почты, такая как открытия, клики и отказы, также включаются в каждое событие. Кроме того, наши отчеты для всей команды содержат такую информацию, как повторные посетители, наиболее эффективные активы и многое другое, что поможет вам планировать более разумные и успешные мероприятия. *Gumgum удвоила свой доход и утроила поток продаж от посетителей мероприятий. • Развивайте свой бизнес с помощью полоскания и повторения успеха. Как только вы предоставите своей команде всегда актуальные шаблоны мероприятий, соответствующие требованиям регистрационные формы и автоматизированную интеграцию, вы откроете формулу легко повторяемого успеха мероприятия. Благодаря единообразному календарю событий вы выстроите необходимые отношения с потенциальными клиентами и укрепите связи с существующими. *За первый год работы Sharp с помощью Splash провела более 100 мероприятий в 56 филиалах. P.S. - Если вам нужно что-то, чего у нас еще нет, у нас есть растущий список партнеров, которые могут помочь. Зарегистрируйтесь бесплатно на сайте Splashthat.com.
Evite
evite.com
Evite - приложение для отправки онлайн-приглашений, отслеживания RSVP и управления событиями, предлагающее настройку шаблонов и регистрацию.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor - платформа для продажи билетов на мероприятия, предлагающая настраиваемые страницы, мобильные билеты и поддержку различных способов оплаты.
Trybooking
trybooking.com
TryBooking — это платформа для онлайн-продажи билетов, регистрации и бронирования событий, упрощающая управление мероприятиями разных типов.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl - платформа для управления событиями, которая поддерживает личные, виртуальные и гибридные мероприятия, обеспечивая настройку и управление из одного места.
Greenvelope
greenvelope.com
Greenvelope позволяет легко создавать и отправлять элегантные цифровые приглашения и управлять списками гостей, отслеживать ответы, продавать билеты и собирать пожертвования.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource — онлайн-платформа для продажи билетов на мероприятия с простым интерфейсом и поддержкой клиентов.
Townscript
townscript.com
Townscript - платформа для управления событиями в Индии, позволяющая организовать регистрацию и продажу билетов на различные мероприятия.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для организации виртуальных и личных мероприятий, повышения вовлечения и аналитики.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad — это ведущая платформа экспериментального маркетинга, которая позволяет брендам управлять и оптимизировать свои мероприятия, туры, мероприятия и занятия, чтобы повысить лояльность потребителей к бренду, увеличить доходы и повысить рентабельность инвестиций в каждый опыт. AnyRoad позволяет компаниям оптимизировать и масштабировать свои экспериментальные операции с помощью гибкой настраиваемой платформы и предоставляет мощную информацию, необходимую для ускорения роста бизнеса. Ведущие бренды, такие как Anheuser-Busch, Diageo, Westfield, Just Egg и Sierra Nevada, полагаются на AnyRoad для оптимизации операций и подтверждения эффективности своих экспериментальных маркетинговых программ.
Whova
whova.com
Whova — это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для планирования, регистрации и взаимодействия с участниками на мероприятиях.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard - это платформа для управления мероприятиями с функциями сетевого взаимодействия и анализа данных, предназначенная для организации различных событий.
Brushfire
brushfire.com
Brushfire — это платформа управления мероприятиями, предоставляющая решения для продажи билетов, регистрации, виртуальных мероприятий и приложений для мероприятий. Основанная в 2003 году, компания Brushfire за последние 20 лет помогла обеспечить онлайн-продажу билетов и регистрацию тысячам организаций по всему миру. Благодаря отмеченному наградами обслуживанию и поддержке, Brushfire предоставляет инструменты, необходимые для экономии времени и денег на следующем мероприятии. Решения Brushfire созданы для роста. Есть вопросы? Поговорите с нашей командой по телефону (866) 825-8252.
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap, решение от Leap Event Technology, выводит продажу билетов самообслуживания на совершенно новый уровень благодаря простой в использовании платформе, полному набору функций и молниеносной настройке. Решение предоставляет фирменные страницы мероприятий, встроенные рекламные инструменты, а также гибкие возможности продажи билетов и входа, поэтому организаторы могут создавать потрясающие мероприятия за считанные минуты. Вот почему аттракционы с привидениями, фестивали, туры, театры и многое другое выбирают Ticketleap.
RegFox
regfox.com
RegFox - это платформа для онлайн-регистрации на события, позволяющая создавать настраиваемые регистрационные формы и облегчать управление участниками.
TicketSpice
ticketspice.com
TicketSpice - платформа для онлайн-продажи билетов и управления событиями с настраиваемыми страницами, сканированием билетов и аналитикой в реальном времени.
ShowClix
showclix.com
ShowClix — платформа для управления продажей билетов на мероприятия с удобными инструментами создания страниц и аналитики.
Accelevents
accelevents.com
Accelevents — это платформа для управления виртуальными, гибридными и личными событиями с функциями регистрации, интеграции трансляций и аналитики.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast - платформа для управления B2B мероприятиями, позволяющая организовывать вебинары и события, обеспечивая интерактивность и аналитику.
InEvent
inevent.com
InEvent состоит из профессионалов в области организации мероприятий и специалистов по аудио/видео, вдохновленных расширять границы вебинаров и технологий проведения мероприятий. Наш продукт предоставляет корпоративным компаниям выдающиеся возможности, предоставляя им нестандартное решение для создания личных, виртуальных и гибридных мероприятий с помощью программных и аппаратных решений. Все это поддерживается специальной круглосуточной службой поддержки клиентов, на 100% состоящей из людей. Интегрированная платформа InEvent включает в себя гостиничный бизнес и жилье, путешествия и логистику, веб-трансляции, живое взаимодействие, плавную регистрацию, динамические сети, надежную автоматизацию маркетинга, пользовательские веб-сайты и мобильные приложения, аналитику в реальном времени, мощные маяки и более 100 других функций для мощный интерактивный и захватывающий опыт. Мы успешно обслужили более 50 000 мероприятий и вебинаров с более чем 2 миллионами участников и более 60 миллионами минут потокового вещания по всему миру. Независимо от того, проводите ли вы вебинар, виртуальную практическую встречу или месячное мероприятие, наше гибкое решение поможет вашему идеальному мероприятию воплотиться в жизнь.
Sweap
sweap.io
Sweap — это платформа для повышения эффективности мероприятий, которая сделает мероприятия наиболее эффективным маркетинговым каналом вашей компании. Некоторые из лучших команд по проведению мероприятий, такие как Bentely или Scandic Hotels, используют наше программное обеспечение, чтобы увеличить количество регистраций и сэкономить время за счет автоматического управления гостями, коммуникации на мероприятиях и виртуальной платформы для проведения мероприятий. Sweap предлагает бесплатный план до 500 регистраций в год, так что вы можете начать уже сегодня.
Micepad
micepad.co
Micepad — отмеченный наградами поставщик программного обеспечения для управления событиями, уделяющий особое внимание сбору и отображению данных живых событий.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — это надежное и настраиваемое решение для мероприятий любого размера, включая живые, гибридные и виртуальные 3D/2D. Это спонсоро-ориентированная платформа с более чем 150 функциями и настройками, созданная для автоматизации мероприятий. Наша платформа упрощает управление на каждом этапе, начиная с этапа до мероприятия и заканчивая этапом после него, и автоматизирует весь процесс, экономя ваши затраты и время на администрирование почти на 50%. Наша миссия — в первую очередь стимулировать взаимодействие и приносить вам более высокие бизнес-результаты. EventTitans — это универсальная платформа для управления мероприятиями, которая упрощает все важные функции: от продажи билетов, упрощенного процесса самостоятельной регистрации участников/спонсоров/спикеров, геймификации, регистрации/прохода гостей и взаимодействия с участниками до сбора важных данных в режиме реального времени. аналитика событий. Наша встроенная CRM помогает вам импортировать или экспортировать контакты, отслеживать заказы, отправлять массовые электронные письма, записывать опросы и многое другое. Взаимодействие с вашим глубоко узнаваемым опытом в сочетании с нашей активной и постоянной командой по работе с клиентами гарантирует, что каждое мероприятие, проводимое на нашей платформе, всегда будет идеальным. Спросите нас о разработке нашей индивидуальной информационной панели событий и настройке функций, которые могут помочь оптимизировать ваши процессы, повысить вовлеченность посетителей и повысить общий успех ваших мероприятий. Наша команда готова помочь вам в создании индивидуального решения, которое будет отвечать вашим конкретным потребностям и максимизировать потенциал вашего мероприятия.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic понимает потребности индустрии встреч, как никакая другая технологическая компания. Основанная в 1997 году, мы уже почти 25 лет держим руку на пульсе технологий проведения мероприятий. Наш обширный набор программного обеспечения и услуг поддерживает организаторов мероприятий во всех аспектах проведения передовых мероприятий, будь то локальных, виртуальных или гибридных. Команда Shocklogic, состоящая из яркой и неудержимой смеси технических специалистов, экспертов ассоциаций и организаторов мероприятий, является нашим величайшим источником гордости. Мы, представители более чем 20 национальностей, являемся разноплановой компанией с глобальным подходом, но при этом относимся как к нашим клиентам, так и к членам команды как к семье. Мы — отмеченная наградами семейная компания, ориентированная на ценности, с международной клиентской базой, включающей некоторые из крупнейших и наиболее сложных организаций мира. В Shocklogic ваше мероприятие — наша страсть.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate позволяет создавать сайты для мероприятий, собирать регистрации, продавать билеты и продвигать события онлайн.
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton Tickets превосходит любую другую билетную компанию по ценам, поддержке клиентов, оборудованию на месте, резервному Wi-Fi, набору функций, ежедневным выплатам и увеличению прибыльности ваших мероприятий. КАК? Afton Tickets просто делает гораздо больше за меньшие деньги. Передавая нашим участникам небольшую плату за обслуживание, все, что Afton делает для вас, может стоить всего 0,00 доллара США.
SimpleTix
simpletix.com
Продавайте билеты онлайн на аттракционы, фестивали, концерты, музеи и многое другое. SimpleTix не имеет контрактов, предлагает мгновенные выплаты и прост в использовании.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura — программа для управления билетами, сбора средств и взаимодействия с клиентами в культурных организациях.
Showpass
showpass.com
ShowPass является глобальным лидером в области технологий событий, основных билетов и распространения, а также смешанной доставки (живая, виртуальная и потоковая) опыта для десятков тысяч хостов мероприятий. ShowPass предоставляет доступ к глобальным каналам дистрибуции и обнаружения, включая нативные билеты Facebook, Google Reserve и проприетарную сеть издателей. ShowPass создает решения для сложных мероприятий, крупных организаций и производителей крупных мероприятий и гордится тем, что обслуживает миллионы клиентов.
Yapsody
yapsody.com
Yapsody — это эффективная платформа для продажи билетов на мероприятия, обеспечивающая удобство для ведущих и посетителей мероприятий. С помощью Yapsody организаторы мероприятий могут создавать персонализированные билеты, отслеживать продажи билетов и продвигать свои мероприятия с помощью таких функций, как интеграция с социальными сетями и маркетинг по электронной почте. Докладчики могут принимать платежи через более чем 14 платежных шлюзов и доставлять билеты по электронной почте, в распечатанном виде или даже при регистрации на входе, что обеспечивает удобство работы. Благодаря конкурентоспособным ценам, отличному обслуживанию клиентов и ряду функций, которые делают его лучшим выбором для организаторов мероприятий всех типов, Yapsody — это универсальный магазин для создания успешных мероприятий.
Eventix
eventix.io
Программное обеспечение для онлайн-продажи билетов (SaaS), созданное для конвертации. Мы помогаем организаторам мероприятий любого масштаба быстро и беспрепятственно распродать свои мероприятия. Нам доверяют более 16 000 клиентов по всему миру. https://eventix.io
ViewStub
viewstub.com
ViewStub — это готовая гибридная платформа для проведения мероприятий и программное обеспечение для мероприятий и впечатлений. Мы предлагаем комплексное решение для продажи билетов и регистрации на мероприятия, живого видео и потоковой передачи по запросу, маркетинга и продвижения. Клиенты продают билеты, собирают регистрации и проводят виртуальные мероприятия и мероприятия прямо со своего веб-сайта с помощью программного обеспечения ViewStub с белой этикеткой. Мы также предлагаем бесплатную площадку для проведения мероприятий, на которой вы можете монетизировать, транслировать и проводить мероприятия по всему миру. ViewStub — идеальное решение для бизнес-конференций, спортивных мероприятий, музыкальных фестивалей, концертов и для всех, кто хочет перевести свои мероприятия на гибридный подход. Все еще ищете традиционное решение? ViewStub предлагает решения для продажи билетов на мероприятия лично, а также строго виртуальные варианты.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee — это платформа самообслуживания, которая позволяет вам продавать билеты или бронировать билеты на ваши мероприятия или занятия, виртуально или лично. Зарегистрируйтесь сегодня!
Cooltix
cooltix.hu
Билеты для вашего роста — продавайте билеты проще, чем когда-либо, с самой низкой комиссией! - Уникальная персонализированная страница для вашего мероприятия - Простая в использовании платформа, на которой вы можете управлять своими мероприятиями - Инструмент отчетности и анализа для отслеживания эффективности продаж - Получайте свой доход ежедневно - и многое другое.
Hytix
hytix.com
Hytix — это современное программное обеспечение для онлайн-продажи билетов, которое коренным образом меняет подход организаторов мероприятий к управлению продажей билетов. В качестве платформы для продажи билетов на мероприятия Hytix предлагает комплексное решение для продажи билетов онлайн, что делает ее отличной альтернативой для различных мероприятий: от концертов до конференций, от аттракционов с привидениями до квест-комнат. Надежная система продажи билетов на мероприятия Hytix позволяет организаторам оптимизировать свои процедуры, сократить ручную работу и повысить эффективность. С Hytix вы можете продавать билеты на мероприятия быстро и удобно, охватывая большую аудиторию за счет продвижения ваших мероприятий. Кроме того, Hytix выделяется среди других платформ по продаже билетов на мероприятия своим передовым программным обеспечением для продажи билетов в кассах. Эта функция позволяет осуществлять продажу билетов на кассовой платформе. Планируете ли вы небольшое местное мероприятие или крупномасштабное международное мероприятие, программное обеспечение Hytix для онлайн-продажи билетов предназначено для удовлетворения ваших потребностей и обеспечения бесперебойной работы с билетами как для организаторов, так и для посетителей.
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout — это билетная платформа, которая предоставляет в режиме реального времени информацию о тенденциях регистрации, посещаемости веб-сайта и доходах от продаж.
Smeetz
smeetz.com
Хотите ли вы улучшить свой билет, отслеживать полное путешествие посетителей, или хотите оптимизировать свой рабочий процесс, чтобы сделать ваш бизнес более эффективным; Наше объединенное торговое решение для аттракционов, власть от искусственного интеллекта будет вашим союзником, чтобы достичь ваших целей.
Sparxo
sparxo.com
Создавайте лучшие мероприятия. Продавайте билеты на своем сайте. Подходящее решение для продажи билетов на мероприятия, которое поможет вам развивать свой бренд, сообщество и SEO! Регистрация и POS тоже!
Time.ly
time.ly
Программное обеспечение Timely Event Ticketing — это полнофункциональная веб-система продажи билетов на мероприятия. Возьмите под свой контроль продажу билетов на мероприятия. Продавайте билеты онлайн и в кассах, как на виртуальные, так и на очные мероприятия. - Увеличьте посещаемость веб-сайта и продвиньте свой бренд с помощью решения «white-label», которое позволит вам взять на себя ответственность за брендинг вашего мероприятия. - поддерживает все виды мероприятий, таких как искусство, музыка, спорт и туризм. - совместим с любым местом проведения мероприятий: театрами, музеями, местными достопримечательностями, фестивалями и многим другим. - легко настроить, изучить и использовать. - Удобен для мобильных устройств. - простая и безопасная оплата. - отчетность и аналитика в режиме реального времени.
Webex Events
socio.events
Webex Events (ранее Socio) — это комплексная платформа управления событиями, обеспечивающая захватывающие, интуитивно понятные и инклюзивные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Поднимите планку с помощью приложений для мероприятий, гибкой регистрации, регистрации и печати бейджей, поиска потенциальных клиентов и технологии потокового вещания. Webex Events сочетает гибкость с простотой использования, поэтому организаторы могут проводить увлекательные мероприятия, соответствующие их целям, независимо от типа мероприятия или организации. Узнайте больше на сайтеsocia.events.
Cvent
cvent.com
Cvent — это приложение для управления событиями, которое упрощает планирование и анализ мероприятий любого типа и формата.
Swoogo
swoogo.events
Swoogo — платформа для управления событиями, упрощающая регистрацию, планирование и анализ мероприятий для организаторов и участников.
AllEvents
allevents.in
AllEvents - платформа для управления мероприятиями, позволяющая создавать страницы событий, продавать билеты и продвигать их широкому кругу аудитории.
EventX
eventx.io
EventX - платформа для управления виртуальными и гибридными событиями, предлагающая инструменты для планирования, выполнения и аналитики.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — это платформа маркетинга событий нового поколения, созданная с нуля для сбора, анализа и использования беспрецедентного количества данных для значительно более эффективных мероприятий и конференций. Будучи настоящей SaaS-платформой, RainFocus упрощает регистрацию мероприятий, управление контентом, активацию экспонентов и работу на месте с единой панели управления. Экономьте время, повышайте вовлеченность и максимизируйте ценность каждого мероприятия.
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi — платформа для управления событиями, позволяющая организовать, продвигать и проводить мероприятия в различных форматах: виртуальных, гибридных и очных.
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