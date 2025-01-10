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Программное обеспечение для регистрации мероприятий и продажи билетов - Самые популярные приложения - Филиппины
Программное обеспечение для регистрации мероприятий и продажи билетов упрощает регистрацию участников, позволяя организаторам мероприятий эффективно отслеживать и контролировать списки гостей. Эти приложения позволяют посетителям покупать билеты или регистрироваться на бесплатные мероприятия, а также предоставляют организаторам мероприятий подробную информацию о списке гостей. Эти инструменты повышают эффективность регистрации участников, сбора платежей до начала мероприятия и бесперебойную организацию процесса регистрации в день мероприятия.
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RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиентов. Он предлагает более 300 готовых интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления вовлеченностью персонала и аналитики на базе искусственного интеллекта. Контакт-центр RingCentral тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного уровня и интегрированных унифицированных коммуникаций, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, представляет собой простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции дизайна, что делает ее ведущим конструктором онлайн-форм для организаций по всему миру. Он широко используется для создания форм оплаты, форм привлечения потенциальных клиентов, форм регистрации, контактных форм, форм заявок и многого другого.
Whova
whova.com
Whova — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое делает мероприятия современными и модными, эффективно привлекает и вовлекает посетителей, а также помогает организаторам мероприятий сэкономить время на управлении логистикой мероприятий. Платформа Whova состоит из отмеченного наградами приложения для проведения мероприятий, эффективной онлайн-регистрации, мощного маркетинга мероприятий и инструментов управления мероприятиями, позволяющих экономить время. Whova выигрывает премию Event Technology Award 5 лет подряд. Среди клиентов Whova — American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американская ассоциация маркетинга, Гарвардский университет, НАСА, а также бесчисленное множество других организаций из более чем 100 стран. Whova организовала более 50 000 личных и виртуальных/гибридных конференций, включая мероприятия ассоциаций, образовательные мероприятия, правительственные мероприятия, корпоративные мероприятия, выставки, выставки и общественные собрания.
Cvent
cvent.com
Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибридное мероприятие, у вас будет единая платформа со всем необходимым для поиска поставщиков, привлечения посетителей, максимизации спонсорской ценности и сбора важных данных о мероприятиях. Будучи мировым лидером в области технологий маркетинга и управления событиями, Cvent имеет уникальные возможности для поддержки ваших мероприятий любого типа, размера и сложности.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает комиссию с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не является бесплатным. Компания Eventbrite, созданная в 2006 году и имеющая штаб-квартиру в Сан-Франциско, открыла свой первый международный офис в Великобритании в 2012 году. Сейчас у компании есть местные офисы в Нэшвилл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублин, Берлин, Мельбурн, Мендоса, Мадрид и Сан-Паулу. Компания стала публичной на Нью-Йоркской фондовой бирже 20 сентября 2018 года под тикером EB.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet — это первое в мире облако для проведения мероприятий (EXC), созданное для того, чтобы помочь людям объединяться, где бы они ни находились. Более 6500+ компаний используют Airmeet для развития своего бренда и доходов посредством иммерсивного опыта и значимого общения. Airmeet поддерживает все форматы мероприятий, включая конференции, вебинары, встречи, семинары, общие собрания, ярмарки вакансий, выставки и многое другое. Такие бренды, как ComCast, Forbes, Volvo, SAP, HackerRank, Университет Торонто, ежемесячно проводят тысячи мероприятий на Airmeet по всему миру. Вот что говорят о нас некоторые наши клиенты: «С помощью Airmeet мы можем создавать и проводить интересные и потрясающие мероприятия, которые нравятся нашим клиентам. В результате посещаемость наших мероприятий почти в 2 раза выше, чем в среднем по отрасли, и это помогло увеличить конверсию продаж на 600 %», — сказал Дэррил Прайл, директор по маркетингу Agorapulse.
Accelevents
accelevents.com
Откройте для себя единственную простую в использовании платформу управления событиями корпоративного уровня. Узнайте, как мы можем помочь вам в организации вашего следующего виртуального, гибридного или очного мероприятия. Accelevents, универсальное решение для управления виртуальными, гибридными и личными мероприятиями, уникальным образом сочетает в себе возможности корпоративного уровня с простотой использования для оптимизации процесса планирования мероприятий. Наша платформа, которой доверяют 12 500 организаций по всему миру, воплощает в жизнь вашу стратегию проведения мероприятий благодаря круглосуточной поддержке клиентов, расширенной безопасности данных и широкому спектру функций. С Accelevents организаторы мероприятий могут: - Создать веб-сайт мероприятия за считанные минуты. - Легко создавайте программу мероприятий, которая автоматически объединяет докладчиков и сессии. - Адаптируйте процесс регистрации и продажи билетов к уникальным потребностям мероприятия. - Предлагайте разнообразные способы оплаты, включая кредитные карты и выставление счетов. - Развертывание опций помощи и самостоятельной регистрации. - С легкостью создавайте и печатайте профессиональные значки. - Помогите экспонентам привлечь и оценить потенциальных клиентов. - Поддерживайте плотный график участников и персонала мероприятия с помощью простых приложений для мероприятий. - Транслируйте контент в прямом эфире, используя нашу собственную вещательную студию или предпочитаемого поставщика аудио/видео. - Управление экспонентами и спонсорами в масштабе. - Повысьте вовлеченность посетителей с помощью сетей на основе искусственного интеллекта, геймификации и многого другого. - Получите подробную информацию об эффективности мероприятий с помощью комплексной аналитики.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker — это самая настраиваемая в мире платформа для вебинаров, виртуальных и гибридных мероприятий. Мы сочетаем мощные видеотехнологии с надежными маркетинговыми и интерактивными возможностями для создания уникальных фирменных мероприятий. Компании по всему миру используют универсальную платформу BigMarker для создания захватывающих и интерактивных виртуальных, гибридных мероприятий и вебинаров. BigMarker также предоставляет интеграцию, API и услуги «white label», которые позволяют компаниям интегрировать мощные возможности интерактивного видео в свои стеки маркетинга, продаж и обучения. Давайте вместе создадим онлайн-мероприятие вашей мечты. Компания BigMarker, основанная в 2010 году, имеет штаб-квартиру в Чикаго и организует мероприятия для тысяч компаний и организаций по всему миру.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo обеспечивает захватывающий личный, виртуальный и гибридный опыт. ОС Bizzabo Event Experience — это открытая платформа с богатым объемом данных, которая позволяет лидерам Event Experience управлять мероприятиями, привлекать аудиторию, активировать сообщества и достигать значимых бизнес-результатов, сохраняя при этом конфиденциальность и безопасность данных участников. Будучи лидером в отчете Forrester Wave™: B2B Marketing Events Management Solutions, отчет за первый квартал 2023 года, нам доверяют ведущие мировые бренды, такие как предприятия из списка Fortune 100, в организации своих мероприятий. Bizzabo была основана в 2011 году Боазом Кацем, Алоном Алроем и Эраном Бен-Шушаном, ее штаб-квартиры находятся в Нью-Йорке и Тель-Авиве.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — крупнейшая в Интернете система поиска билетов на мероприятия. Находите мероприятия, которые вам нравятся, выполняйте поиск по всем билетным сайтам, смотрите расположение мест и получайте лучшие предложения на билеты.
Weezevent
weezevent.com
Создайте свои индивидуальные онлайн-билеты за считанные минуты. Просто создайте и опубликуйте свое мероприятие несколькими щелчками мыши или интегрируйте плагин продажи билетов на свой веб-сайт и страницу Facebook и будьте готовы продавать билеты, отправлять приглашения, регистрировать участников и управлять своим членством онлайн!
Ticket Generator
ticket-generator.com
Ticket Generator — это онлайн-программный инструмент, который позволяет организаторам мероприятий создавать одноразовые билеты на мероприятия и проверять их с помощью приложения для смартфона. Инструмент быстрый, простой в использовании и доступный. Используя Ticket Generator, организаторы мероприятий могут разрабатывать, создавать и распространять билеты на мероприятия за считанные минуты без необходимости привлекать графических дизайнеров или дорогостоящее программное обеспечение для дизайна. Билеты могут быть проверены уполномоченным персоналом во время входа с помощью любого смартфона, оснащенного приложением Ticket Reader. Никакого дорогостоящего оборудования для сканирования не требуется. После мероприятия организаторы также могут получить подробную информацию о посещаемости мероприятия. Генератор билетов — это новейший продукт компании Scanova, ведущего поставщика инструментов для технологии QR-кодов. Scanova помогла более чем 100 000 компаниям в 114 странах создать QR-коды для рекламных и операционных целей.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о критических событиях в остальные показатели продаж и маркетинга своей организации, что дает возможность измерять эффективность мероприятий, ускорять конвейер и подтверждать рентабельность инвестиций.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla — это универсальная платформа для маркетинга и регистрации мероприятий, которая помогает организаторам мероприятий создавать фирменные веб-сайты мероприятий, продавать билеты, обрабатывать платежи, управлять участниками, рекламировать мероприятия в Интернете и многое другое в одном месте. Будь то личное, гибридное или виртуальное мероприятие, платформа предлагает полный набор решений для оптимизации процесса планирования мероприятия. Eventzilla лучше всего подходит для: - Конференций - Мероприятий для участников - Обучающих мероприятий - Мероприятий по сбору средств - Выставок - Мероприятий для пользователей или партнеров - Выставок - Спортивных мероприятий - Мероприятий для выпускников и многого другого. Примечательные функции: - Веб-сайты мероприятий под собственным брендом - Несколько типов регистрации - Программа мероприятий Конструктор с несколькими треками - Пользовательская форма регистрации с условной логикой - Дизайн именного бейджа - Проведение и управление вебинарами, прямыми трансляциями или любыми виртуальными событиями - Простая интеграция с внешними платформами - Автоматизированные списки ожидания и утверждения - Настройка кодов скидок и групповых скидок - Абстрактное управление ( Отправка, рассмотрение и утверждение) - Печать именных бейджей (настраиваемая) - Размещение в гостинице - Сетевое приложение для участников - Самостоятельная регистрация в киоске (доступно для устройств iOS и Android)
Explara
explara.com
Explara помогает творческим предпринимателям и малому бизнесу монетизировать мероприятия, онлайн-продажи, участие в сообществе и краудфандинг.
Regpack
regpack.com
Regpack — ведущая платформа для регистрации клиентов и оплаты, которой доверяют более 7000 организаций по всему миру. Regpack позволяет вам контролировать полный жизненный цикл вашего бизнеса, от регистрации до посещаемости, интегрированных онлайн-платежей и инструментов отчетности для всей вашей команды. Мы предлагаем обработку платежей всего за 2,1%, простой интерфейс, мощные бизнес-инструменты — и все это за доступную ежемесячную плату. Начните сегодня и оцените результаты нашего ведущего универсального решения для управления клиентами.
Run The World
runtheworld.today
Run The World помогает вам проводить виртуальные конференции, беседы и счастливые часы. Создавайте увлекательные онлайн-мероприятия для обучения, налаживания связей и создания сообщества. Начните бесплатно!
Splash
splashthat.com
Сколько времени требуется на создание, управление, рекламу и освещение ваших мероприятий? Устранение бесчисленных часов, необходимых для запуска в эксплуатацию, — вот в чем суть Splash. Мы не можем утверждать, что сделаем все это за вас (2-звездочные отзывы заставляют нас быть скромными), но мы приближаемся к этому. Вот как: • Упростите свой процесс с помощью фирменных шаблонов, в которые встроены все ваши точки взаимодействия — целевая страница, подтверждения, электронные письма, карта социального обмена, приложение для регистрации и многое другое. *Avetta сократила время настройки мероприятия на 75 %. . • Расширяйте свой бренд при каждом взаимодействии с гостем. У вас есть полный контроль над тем, чтобы настроить каждую точку взаимодействия с вашим брендом и своим голосом для связи с вашей аудиторией. Вы также можете выбрать из меню динамические теги информацию о госте, такую как имя, компания, ответы на вопросы RSVP и многое другое, чтобы создать высоко персонализированное взаимодействие без каких-либо дополнительных усилий. • Измеряйте свои результаты с помощью настраиваемых отчетов. Вы можете фильтровать свой список гостей по любому полю данных, чтобы создавать настолько обширные и определенные отчеты, насколько вам нужно. Просмотры страниц, ссылки отслеживания и аналитика электронной почты, такая как открытия, клики и отказы, также включаются в каждое событие. Кроме того, наши отчеты для всей команды содержат такую информацию, как повторные посетители, наиболее эффективные активы и многое другое, что поможет вам планировать более разумные и успешные мероприятия. *Gumgum удвоила свой доход и утроила поток продаж от посетителей мероприятий. • Развивайте свой бизнес с помощью полоскания и повторения успеха. Как только вы предоставите своей команде всегда актуальные шаблоны мероприятий, соответствующие требованиям регистрационные формы и автоматизированную интеграцию, вы откроете формулу легко повторяемого успеха мероприятия. Благодаря единообразному календарю событий вы выстроите необходимые отношения с потенциальными клиентами и укрепите связи с существующими. *За первый год работы Sharp с помощью Splash провела более 100 мероприятий в 56 филиалах. P.S. - Если вам нужно что-то, чего у нас еще нет, у нас есть растущий список партнеров, которые могут помочь. Зарегистрируйтесь бесплатно на сайте Splashthat.com.
Evite
evite.com
Evite упрощает объединение людей! Отправляйте онлайн-приглашения с бесплатным отслеживанием ответов и открытками по электронной почте или в виде текстовых сообщений. Получите отличные идеи для подарков и вечеринок!
Ticket Tailor
tickettailor.com
Наша миссия в Ticket Tailor — расширить возможности широкого круга организаторов мероприятий, сделав продажу билетов простой и доступной. Наши гибкие и справедливые цены помогают расширить бюджеты мероприятий. Первоклассное обслуживание клиентов означает, что поддержка всегда рядом – днем и ночью. И мы гордимся тем, что создаем простую платформу, ориентированную на клиента. Пользователи могут выбирать между оплатой по мере использования или предоплатой, чтобы сэкономить. Мы также предоставляем благотворительным организациям, B Corps и PTA скидку 20%. А если мероприятие бесплатное, то и мы тоже. После запуска кассы события становятся полностью настраиваемыми, и мы предлагаем огромный спектр функций. Для начала подумайте о схемах рассадки, интеграции с популярными инструментами и бесплатном приложении для регистрации. Наша команда небольшая, но мощная, движимая обратной связью и ориентированная на простоту. Мы выдаем более 1 миллиона билетов каждый месяц на мероприятия всех форм и размеров — от единственного в Великобритании плавучего кукольного театра до бездонных бранчей в стиле Бейонсе и аншлаговых гротов Санты по всей территории США. Мы также являемся крупнейшей в мире независимой платформой по продаже билетов. Без инвесторов, которым можно было бы ответить, или с нереалистичными целями роста. Это позволяет нам целенаправленно расти, чтобы каждый билет на мероприятие, проданный с помощью Ticket Tailor, имел положительное влияние. Мы углеродно-нейтральны (компенсируя всю нашу историю выбросов), жертвуем на борьбу с изменением климата с каждого проданного билета, а в 2021 году стали сертифицированной корпорацией B, присоединившись к мировому сообществу предприятий, ставящих людей и планету на первое место.
Trybooking
trybooking.com
TryBooking — это онлайн-платформа для продажи билетов, бронирования и регистрации на мероприятия, которая упрощает проведение мероприятий. Нам доверяют более 150 000 организаторов мероприятий, и мы помогаем вам с легкостью управлять всеми типами мероприятий/регистраций, от частных мероприятий до крупных фестивалей. 3 обещания TryBooking: - Низкая плата за билеты и 100% бесплатность бесплатных мероприятий - Бесплатная местная поддержка, мы будем с вами на каждом этапе пути - Никакой привязки к контрактам или подпискам. Мероприятия стали проще благодаря: - Удобная система продажи билетов для создания и продажи билетов - Продемонстрируйте свой бренд на наших полностью настраиваемых страницах для каждого мероприятия - Массив отчетов о продажах и аналитических данных, доступных одним нажатием кнопки - Создавайте интеллектуальные формы, адаптируемые для любая аудитория - Резервирование мест и столов - Бесплатное мобильное приложение для сканирования и функция кассовых сборов - Поддержка по сбору средств и функции членства - Никакого стороннего маркетинга, мы ценим вашу конфиденциальность - Поддержка API - Интеграция с Xero и Stripe
Zuddl
zuddl.com
Zuddl — это унифицированная платформа для проведения мероприятий и вебинаров, которая помогает маркетологам B2B-событий упростить свой набор технологий для мероприятий. Вместо использования 8-10 различных инструментов и платформ для проведения одного мероприятия, используйте Zuddl для управления программами мероприятий с одной платформы. Единая платформа для проведения мероприятий и вебинаров Zuddl помогает маркетологам B2B: - Повысить операционную эффективность за счет объединения нескольких точечных решений - Управлять мероприятием от начала до конца с одной платформы: - Создавать потрясающие целевые страницы - Динамическую регистрацию и продажу билетов - Проводить мероприятия и вебинары - Встроенное производство видео и редактирование - Инфраструктура видео по запросу - Встроенная интеграция с Salesforce, Hubspot, Marketo, Eloqua и другими широко используемыми CRM - Улучшите сотрудничество в области продаж и маркетинга, предоставляя своевременную информацию об участниках и потенциальных клиентах на протяжении всего мероприятия и нескольких мероприятий. - Снизьте общую стоимость владения за счет унификации стека технологий проведения мероприятий, поскольку Zuddl поддерживает несколько форматов, таких как виртуальные, личные, гибридные и вебинары, для различных вариантов использования: - Пользовательские конференции - Мероприятия по выездному маркетингу - Маркетинговые мероприятия для клиентов - Консультативные советы - Вебинары - Мероприятия по формированию спроса Zuddl доверяют компании B2B SaaS, такие как Zylo, Stack Commerce, Rocketlane, ServiceNow, Storyblok, Mindtickle, Partnership Leaders, United Nations, NAMIC, HBA, NASSCOM, Google, Microsoft, Kellogg's и другие, чтобы помочь им объединить свои мероприятия. куча
Greenvelope
greenvelope.com
Легко создавайте и отправляйте по электронной почте элегантные деловые приглашения и объявления, а также расширенное управление списками гостей, отслеживание ответов на приглашения, продажу билетов, сбор пожертвований и многое другое. Сочетая стильный, элегантный дизайн с современными цифровыми инструментами доставки и полнофункциональными инструментами управления мероприятиями, планирование мероприятия и подключение к вашей сети никогда не были такими простыми. Выберите один из наших эксклюзивных шаблонов, чтобы настроить их под брендинг вашей компании, или загрузите свой собственный дизайн и воспользуйтесь нашими полностью интегрированными функциями управления событиями, отслеживания и продажи билетов: выбор за вами, и наша команда готова сделать его легким.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource предлагает бесплатную, простую в использовании и надежную онлайн-платформу для продажи билетов на мероприятия с первоклассным обслуживанием клиентов, позволяющую вам с уверенностью продавать билеты онлайн. В отличие от других поставщиков тиков, у нас нет контрактов, скрытых комиссий или сложных уровней доступа. Получите полный доступ ко всей нашей системе с помощью единой, простой для понимания и честной структуры сборов за бронирование. Что отличает TicketSource от остальных, так это наша приверженность обеспечению первоклассной поддержки клиентов. Мы дружелюбны и готовы оказать поддержку, и когда вы поговорите с нами, вы не обнаружите, что мы читают сценарий. Независимо от того, разбираетесь ли вы в технологиях или технофоб, мы будем говорить с вами как с личностью, потому что мы тоже личности.
Townscript
townscript.com
Ищете, чем заняться в Индии? Откройте для себя лучшие события и мероприятия. Изучите и купите билеты на мероприятия в сфере развлечений, образования и обучения, технологий, бизнеса и сетей, спорта и фитнеса, путешествий и приключений, социальных мероприятий, других и других мероприятий в Индии.
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных мероприятий, которые конвертируются.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad — это ведущая платформа экспериментального маркетинга, которая позволяет брендам управлять и оптимизировать свои мероприятия, туры, мероприятия и занятия, чтобы повысить лояльность потребителей к бренду, увеличить доходы и повысить рентабельность инвестиций в каждый опыт. AnyRoad позволяет компаниям оптимизировать и масштабировать свои экспериментальные операции с помощью гибкой настраиваемой платформы и предоставляет мощную информацию, необходимую для ускорения роста бизнеса. Ведущие бренды, такие как Anheuser-Busch, Diageo, Westfield, Just Egg и Sierra Nevada, полагаются на AnyRoad для оптимизации операций и подтверждения эффективности своих экспериментальных маркетинговых программ.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, основанная в 2013 году, представляет собой универсальную платформу для проведения мероприятий и подбора игроков на базе искусственного интеллекта, которая проводит эффективные личные, виртуальные и гибридные мероприятия. ИИ используется для облегчения поиска партнеров в сфере B2B, связывая пользователей с наиболее релевантными людьми на основе их профиля, интересов и индивидуальных маршрутов событий. Благодаря информационным панелям экспонентов в реальном времени для отслеживания рентабельности инвестиций, программам мероприятий в реальном времени, функциям взаимодействия с аудиторией и опциям видеозвонков, Swapcard обеспечивает ценный пользовательский опыт для всех типов мероприятий. Swapcard недавно была удостоена награды «Лучшая платформа для виртуальных и гибридных мероприятий и подключений 2020» на церемонии вручения наград Software and Technology Awards. Чтобы узнать больше, посетите сайт swapcard.com.
Brushfire
brushfire.com
Brushfire — это платформа управления мероприятиями, предоставляющая решения для продажи билетов, регистрации, виртуальных мероприятий и приложений для мероприятий. Основанная в 2003 году, компания Brushfire за последние 20 лет помогла обеспечить онлайн-продажу билетов и регистрацию тысячам организаций по всему миру. Благодаря отмеченному наградами обслуживанию и поддержке, Brushfire предоставляет инструменты, необходимые для экономии времени и денег на следующем мероприятии. Решения Brushfire созданы для роста. Есть вопросы? Поговорите с нашей командой по телефону (866) 825-8252.
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap, решение от Leap Event Technology, выводит продажу билетов самообслуживания на совершенно новый уровень благодаря простой в использовании платформе, полному набору функций и молниеносной настройке. Решение предоставляет фирменные страницы мероприятий, встроенные рекламные инструменты, а также гибкие возможности продажи билетов и входа, поэтому организаторы могут создавать потрясающие мероприятия за считанные минуты. Вот почему аттракционы с привидениями, фестивали, туры, театры и многое другое выбирают Ticketleap.
RegFox
regfox.com
Простые онлайн-формы регистрации на конференции, лагеря, курсы и многое другое! RegFox прост в использовании, легко настраивается и невероятно доступен по цене всего 0,99 доллара США + 1% за каждого регистранта (ограничение — 4,99 доллара США за каждого регистранта). С регистрационным программным обеспечением RegFox вы сэкономите тысячи, предлагая своим клиентам удобный и простой процесс регистрации. RegFox является гибким и многофункциональным решением, предлагающим полный контроль над брендингом, конструктор страниц мероприятий, приложение для регистрации участников, CRM для зарегистрированных лиц, мгновенное финансирование и многое другое. Посетите наш сайт RegFox.com/features, чтобы просмотреть все функции. Если вас расстраивают дорогие и неуклюжие системы регистрации, вам понравится, как RegFox позволяет вам контролировать весь процесс регистрации. RegFox предлагает одну платформу со всем необходимым для увеличения количества регистраций, управления регистрантами и сбора данных. Нас любят более 60 000 специалистов по организации мероприятий и мы обладаем пятнадцатилетним опытом, и мы проведем вас к самым успешным и прибыльным мероприятиям, которые вы когда-либо проводили.
TicketSpice
ticketspice.com
Продавайте билеты онлайн и проведите свое самое успешное мероприятие с помощью TicketSpice. TicketSpice прост в использовании, легко настраивается и невероятно доступен. Всего за 0,99 доллара за билет вы сэкономите тысячи, предлагая при этом очень простой процесс покупки билетов. TicketSpice является гибким и многофункциональным решением, предлагающим полный контроль над брендингом, продажу билетов по расписанию, зарезервированные места, мобильное сканирование, кассу, варианты товаров и многое другое. Если вас разочаровывают дорогие и ограничительные системы продажи билетов, которые размещают свой логотип вверху вашей страницы продажи билетов, вам понравится, как TicketSpice позволяет вам контролировать весь процесс покупки билетов. TicketSpice предлагает вам одну платформу со всем необходимым для продажи билетов, управления посетителями, сбора данных и многого другого. Имея более 60 000 клиентов и двенадцатилетний опыт, мы будем вашим проводником на самых успешных и прибыльных мероприятиях, которые вы когда-либо проводили.
ShowClix
showclix.com
Выйдите за рамки продажи билетов на мероприятия с ShowClix. Создавайте полностью фирменные страницы мероприятий, воспользуйтесь встроенными инструментами маркетинга и аналитики, работайте с экспертами по мероприятиям и многое другое.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — это специализированная платформа для B2B-событий, которая меняет маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных маркетологов B2B из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышения посещаемости, создания захватывающих впечатлений, перепрофилирования контента мероприятий и извлечения выгоды из данных о намерениях. Поднимите свои мероприятия на новый уровень с помощью Goldcast, чтобы добиться настоящего вовлечения аудитории, развития бренда и роста доходов; переходя от базовых мероприятий к участию в повышении доходов: от вебинаров и демонстраций продуктов до групп интеллектуального лидерства и личных ужинов.
InEvent
inevent.com
InEvent состоит из профессионалов в области организации мероприятий и специалистов по аудио/видео, вдохновленных расширять границы вебинаров и технологий проведения мероприятий. Наш продукт предоставляет корпоративным компаниям выдающиеся возможности, предоставляя им нестандартное решение для создания личных, виртуальных и гибридных мероприятий с помощью программных и аппаратных решений. Все это поддерживается специальной круглосуточной службой поддержки клиентов, на 100% состоящей из людей. Интегрированная платформа InEvent включает в себя гостиничный бизнес и жилье, путешествия и логистику, веб-трансляции, живое взаимодействие, плавную регистрацию, динамические сети, надежную автоматизацию маркетинга, пользовательские веб-сайты и мобильные приложения, аналитику в реальном времени, мощные маяки и более 100 других функций для мощный интерактивный и захватывающий опыт. Мы успешно обслужили более 50 000 мероприятий и вебинаров с более чем 2 миллионами участников и более 60 миллионами минут потокового вещания по всему миру. Независимо от того, проводите ли вы вебинар, виртуальную практическую встречу или месячное мероприятие, наше гибкое решение поможет вашему идеальному мероприятию воплотиться в жизнь.
Sweap
sweap.io
Sweap — это платформа для повышения эффективности мероприятий, которая сделает мероприятия наиболее эффективным маркетинговым каналом вашей компании. Некоторые из лучших команд по проведению мероприятий, такие как Bentely или Scandic Hotels, используют наше программное обеспечение, чтобы увеличить количество регистраций и сэкономить время за счет автоматического управления гостями, коммуникации на мероприятиях и виртуальной платформы для проведения мероприятий. Sweap предлагает бесплатный план до 500 регистраций в год, так что вы можете начать уже сегодня.
Micepad
micepad.co
Micepad — отмеченный наградами поставщик программного обеспечения для управления событиями, уделяющий особое внимание сбору и отображению данных живых событий.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — это надежное и настраиваемое решение для мероприятий любого размера, включая живые, гибридные и виртуальные 3D/2D. Это спонсоро-ориентированная платформа с более чем 150 функциями и настройками, созданная для автоматизации мероприятий. Наша платформа упрощает управление на каждом этапе, начиная с этапа до мероприятия и заканчивая этапом после него, и автоматизирует весь процесс, экономя ваши затраты и время на администрирование почти на 50%. Наша миссия — в первую очередь стимулировать взаимодействие и приносить вам более высокие бизнес-результаты. EventTitans — это универсальная платформа для управления мероприятиями, которая упрощает все важные функции: от продажи билетов, упрощенного процесса самостоятельной регистрации участников/спонсоров/спикеров, геймификации, регистрации/прохода гостей и взаимодействия с участниками до сбора важных данных в режиме реального времени. аналитика событий. Наша встроенная CRM помогает вам импортировать или экспортировать контакты, отслеживать заказы, отправлять массовые электронные письма, записывать опросы и многое другое. Взаимодействие с вашим глубоко узнаваемым опытом в сочетании с нашей активной и постоянной командой по работе с клиентами гарантирует, что каждое мероприятие, проводимое на нашей платформе, всегда будет идеальным. Спросите нас о разработке нашей индивидуальной информационной панели событий и настройке функций, которые могут помочь оптимизировать ваши процессы, повысить вовлеченность посетителей и повысить общий успех ваших мероприятий. Наша команда готова помочь вам в создании индивидуального решения, которое будет отвечать вашим конкретным потребностям и максимизировать потенциал вашего мероприятия.
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic понимает потребности индустрии встреч, как никакая другая технологическая компания. Основанная в 1997 году, мы уже почти 25 лет держим руку на пульсе технологий проведения мероприятий. Наш обширный набор программного обеспечения и услуг поддерживает организаторов мероприятий во всех аспектах проведения передовых мероприятий, будь то локальных, виртуальных или гибридных. Команда Shocklogic, состоящая из яркой и неудержимой смеси технических специалистов, экспертов ассоциаций и организаторов мероприятий, является нашим величайшим источником гордости. Мы, представители более чем 20 национальностей, являемся разноплановой компанией с глобальным подходом, но при этом относимся как к нашим клиентам, так и к членам команды как к семье. Мы — отмеченная наградами семейная компания, ориентированная на ценности, с международной клиентской базой, включающей некоторые из крупнейших и наиболее сложных организаций мира. В Shocklogic ваше мероприятие — наша страсть.
EventCreate
eventcreate.com
Создайте красивый сайт мероприятия за считанные минуты. Создайте веб-сайт мероприятия, собирайте регистраций, продавайте билеты и рекламируйте свое мероприятие в Интернете. Надежный и безопасный. Нам доверяют более 1 000 000 человек по всему миру, включая специалистов по планированию из Nike, MIT и Refinery29.
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton Tickets превосходит любую другую билетную компанию по ценам, поддержке клиентов, оборудованию на месте, резервному Wi-Fi, набору функций, ежедневным выплатам и увеличению прибыльности ваших мероприятий. КАК? Afton Tickets просто делает гораздо больше за меньшие деньги. Передавая нашим участникам небольшую плату за обслуживание, все, что Afton делает для вас, может стоить всего 0,00 доллара США.
SimpleTix
simpletix.com
Продавайте билеты онлайн на аттракционы, фестивали, концерты, музеи и многое другое. SimpleTix не имеет контрактов, предлагает мгновенные выплаты и прост в использовании.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura — некоммерческая технологическая компания, призванная способствовать процветанию организаций искусства и культуры. CRM лежит в основе нашей миссии и нашей технологической платформы. Продажа билетов работает рука об руку со сбором средств, членством, маркетингом, образованием и презентациями. Интуитивно понятные инструменты помогают раскрыть бизнес-идеи и превратить данные в действия. А такие функции, как вход по времени, интегрированная потоковая передача и бесконтактное сканирование, помогают построить устойчивое будущее. Сообщество Тесситура включает более 750 художественных организаций и культурных достопримечательностей в 10 странах. Наши сотрудники обеспечивают круглосуточную поддержку и предлагают рекомендации по увеличению доходов и обеспечению взаимодействия на протяжении всей жизни. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.tessituranetwork.com или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Showpass
showpass.com
Showpass — мировой лидер в области технологий проведения мероприятий, первичной продажи и распространения билетов, а также смешанной доставки (в реальном времени, виртуальной и потоковой передачи) для десятков тысяч организаторов мероприятий. Showpass предоставляет доступ к глобальным каналам распространения и поиска, включая собственные билеты Facebook, Google Reserve и собственную сеть издателей. Showpass создает решения для сложных мероприятий, крупных организаций и организаторов массовых мероприятий и гордится тем, что обслуживает миллионы клиентов.
Yapsody
yapsody.com
Yapsody — это эффективная платформа для продажи билетов на мероприятия, обеспечивающая удобство для ведущих и посетителей мероприятий. С помощью Yapsody организаторы мероприятий могут создавать персонализированные билеты, отслеживать продажи билетов и продвигать свои мероприятия с помощью таких функций, как интеграция с социальными сетями и маркетинг по электронной почте. Докладчики могут принимать платежи через более чем 14 платежных шлюзов и доставлять билеты по электронной почте, в распечатанном виде или даже при регистрации на входе, что обеспечивает удобство работы. Благодаря конкурентоспособным ценам, отличному обслуживанию клиентов и ряду функций, которые делают его лучшим выбором для организаторов мероприятий всех типов, Yapsody — это универсальный магазин для создания успешных мероприятий.
Eventix
eventix.io
Программное обеспечение для онлайн-продажи билетов (SaaS), созданное для конвертации. Мы помогаем организаторам мероприятий любого масштаба быстро и беспрепятственно распродать свои мероприятия. Нам доверяют более 16 000 клиентов по всему миру. https://eventix.io
ViewStub
viewstub.com
ViewStub — это готовая гибридная платформа для проведения мероприятий и программное обеспечение для мероприятий и впечатлений. Мы предлагаем комплексное решение для продажи билетов и регистрации на мероприятия, живого видео и потоковой передачи по запросу, маркетинга и продвижения. Клиенты продают билеты, собирают регистрации и проводят виртуальные мероприятия и мероприятия прямо со своего веб-сайта с помощью программного обеспечения ViewStub с белой этикеткой. Мы также предлагаем бесплатную площадку для проведения мероприятий, на которой вы можете монетизировать, транслировать и проводить мероприятия по всему миру. ViewStub — идеальное решение для бизнес-конференций, спортивных мероприятий, музыкальных фестивалей, концертов и для всех, кто хочет перевести свои мероприятия на гибридный подход. Все еще ищете традиционное решение? ViewStub предлагает решения для продажи билетов на мероприятия лично, а также строго виртуальные варианты.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee — это платформа самообслуживания, которая позволяет вам продавать билеты или бронировать билеты на ваши мероприятия или занятия, виртуально или лично. Зарегистрируйтесь сегодня!
Cooltix
cooltix.hu
Билеты для вашего роста — продавайте билеты проще, чем когда-либо, с самой низкой комиссией! - Уникальная персонализированная страница для вашего мероприятия - Простая в использовании платформа, на которой вы можете управлять своими мероприятиями - Инструмент отчетности и анализа для отслеживания эффективности продаж - Получайте свой доход ежедневно - и многое другое.
Hytix
hytix.com
Hytix — это современное программное обеспечение для онлайн-продажи билетов, которое коренным образом меняет подход организаторов мероприятий к управлению продажей билетов. В качестве платформы для продажи билетов на мероприятия Hytix предлагает комплексное решение для продажи билетов онлайн, что делает ее отличной альтернативой для различных мероприятий: от концертов до конференций, от аттракционов с привидениями до квест-комнат. Надежная система продажи билетов на мероприятия Hytix позволяет организаторам оптимизировать свои процедуры, сократить ручную работу и повысить эффективность. С Hytix вы можете продавать билеты на мероприятия быстро и удобно, охватывая большую аудиторию за счет продвижения ваших мероприятий. Кроме того, Hytix выделяется среди других платформ по продаже билетов на мероприятия своим передовым программным обеспечением для продажи билетов в кассах. Эта функция позволяет осуществлять продажу билетов на кассовой платформе. Планируете ли вы небольшое местное мероприятие или крупномасштабное международное мероприятие, программное обеспечение Hytix для онлайн-продажи билетов предназначено для удовлетворения ваших потребностей и обеспечения бесперебойной работы с билетами как для организаторов, так и для посетителей.
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout — это билетная платформа, которая предоставляет в режиме реального времени информацию о тенденциях регистрации, посещаемости веб-сайта и доходах от продаж.
Smeetz
smeetz.com
Хотите ли вы улучшить процесс продажи билетов, отслеживать весь путь посетителей или оптимизировать рабочий процесс, чтобы сделать свой бизнес более эффективным; Наше унифицированное коммерческое решение для аттракционов, основанное на искусственном интеллекте, станет вашим союзником в достижении ваших целей.
Sparxo
sparxo.com
Создавайте лучшие мероприятия. Продавайте билеты на своем сайте. Подходящее решение для продажи билетов на мероприятия, которое поможет вам развивать свой бренд, сообщество и SEO! Регистрация и POS тоже!
Time.ly
time.ly
Программное обеспечение Timely Event Ticketing — это полнофункциональная веб-система продажи билетов на мероприятия. Возьмите под свой контроль продажу билетов на мероприятия. Продавайте билеты онлайн и в кассах, как на виртуальные, так и на очные мероприятия. - Увеличьте посещаемость веб-сайта и продвиньте свой бренд с помощью решения «white-label», которое позволит вам взять на себя ответственность за брендинг вашего мероприятия. - поддерживает все виды мероприятий, таких как искусство, музыка, спорт и туризм. - совместим с любым местом проведения мероприятий: театрами, музеями, местными достопримечательностями, фестивалями и многим другим. - легко настроить, изучить и использовать. - Удобен для мобильных устройств. - простая и безопасная оплата. - отчетность и аналитика в режиме реального времени.
Webex Events
socio.events
Webex Events (ранее Socio) — это комплексная платформа управления событиями, обеспечивающая захватывающие, интуитивно понятные и инклюзивные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Поднимите планку с помощью приложений для мероприятий, гибкой регистрации, регистрации и печати бейджей, поиска потенциальных клиентов и технологии потокового вещания. Webex Events сочетает гибкость с простотой использования, поэтому организаторы могут проводить увлекательные мероприятия, соответствующие их целям, независимо от типа мероприятия или организации. Узнайте больше на сайтеsocia.events.
Swoogo
swoogo.events
Swoogo — это удобная платформа для управления мероприятиями, которая помогает объединять людей из любой точки мира, делая акцент на простоте, функциональности и истинном духе DIY. Суперсила Swoogo — оптимизация организационных аспектов любого типа мероприятий: от регистрации и планирования сеансов до отчетов о данных после мероприятия. Swoogo помогает маркетологам мероприятий интуитивно создавать веб-сайт со встроенной регистрацией, автоматизацией электронной почты, спонсорским порталом и ресурсами для докладчиков. Растущая сила на рынке, Swoogo — это следующая большая вещь в событиях.
AllEvents
allevents.in
AllEvents — это быстро развивающаяся платформа для управления мероприятиями, предлагающая комплексные функции 360° для помощи организаторам мероприятий. Платформа помогает создателям мероприятий создавать страницы мероприятий, оптимизировать продажу билетов и получать мгновенные платежи. AllEvents, которому доверяют более 300 тысяч специалистов по организации мероприятий, адаптируется ко всем типам мероприятий и позволяет рекламировать мероприятия широкой аудитории. Благодаря более чем 12-летнему опыту работы в отрасли AllEvents стала предпочтительной платформой для более чем 20 миллионов человек, которые ежемесячно ищут мероприятия, которые полагаются на нее, чтобы открыть для себя множество событий.
EventX
eventx.io
«Мероприятия где угодно, в любое время, для всех». Мероприятия — это место, где происходят значимые связи и обмен знаниями. Мы здесь, чтобы сделать мероприятия простыми и эффектными. EventX — это отмеченная наградами SaaS-платформа для виртуальных мероприятий и поставщик комплексных решений для интеллектуального управления событиями. Мы предлагаем как виртуальные, так и гибридные решения для мероприятий для компаний, организаторов и ведущих торговых организаций в Азии и Китае, включая Amazon, Apple, HKTDC, Alibaba, Reed и многих других. Благодаря таким функциям, как интерактивный выставочный зал, динамичные стенды для экспонентов, формы онлайн-регистрации, вебинары и интерактивные этапы конференций, мы являемся идеальным сервисом для организаций, желающих расширить свою аудиторию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. EventX ранее назывался EventXtra.